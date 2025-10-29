FH55 Hotels, a Firenze il recruiting day FH55 Hotels lancia il recruiting day. L’evento si terrà mercoledì 19 novembre 2025, dalle 10 alle 17 , presso il centro congressi dell’FH 55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. Una giornata speciale che si aprirà con il convegno “Diamo voce al turismo: una curiosità e un’opportunità” dalle 9 alle 13, che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore, tra cui Claudio Catani, vice president operations del gruppo FH55 Hotels, Francesco Bechi, presidente Federalberghi Toscana, Federico Pieragnoli presidente Ente Bilaterale Turismo Toscanolo, lo chef stellato Antonello Sardi e altri protagonisti che condivideranno insight, trend e progetti innovativi per valorizzare il turismo come motore di crescita e carriera. Parallelamente, nella sala adiacente, il Recruiting Day offrirà l’occasione concreta di incontrare aziende del settore, sostenere colloqui e scoprire oltre 100 offerte di lavoro in area Firenze e Roma. Quattro strutture Il gruppo FH55 Hotels vanta quattro strutture tra cui l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole con il suo ristorante stellato Serrae Villa Fiesole affidato allo chef Antonello Sardi, l’FH55 Hotel Calzaiuoli nel cuore di Firenze e l’FH55 Grand Hotel Palatino a Roma che nel 2026 diventerà una struttura 5 stelle lusso. Le posizioni aperte per il FH55 recruiting day comprendono diverse aree operative nel settore turistico e dell’ospitalità di lusso. In particolare, le opportunità coprono i seguenti ruoli: Personale di cucina

Personale di sala ristorante e bar

Housekeeping

Personale di ricevimento (front office)

Booking

Eventi e congressi

Amministrazione

Sales & marketing

Piani (personale ai piani)

Facchinaggio

Manutentori

Le offerte riguardano tutte e quattro le strutture del gruppo a Firenze e Roma, con oltre 100 posizioni disponibili. Per partecipare al FH55 Recruiting Day 2025 è sufficiente presentarsi direttamente al centro congressi dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, in Lungarno del Tempio 44, il giorno 19 novembre 2025 durante l'orario previsto dalle 10 alle 17 con una pausa dalle 13 alle 13,40. È necessaria la registrazione all'arrivo e si consiglia di portare più copie del curriculum vitae per i colloqui e gli incontri con i responsabili delle risorse umane. I partecipanti potranno inoltre usufruire di un servizio di orientamento professionale e ricevere consigli utili per la preparazione del proprio cv.

