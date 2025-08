Brand Usa: invito a scoprire la ricchezza artistica e culturale del Paese Gli Stati Uniti vantano una delle scene artistiche e culturali più dinamiche e vivaci al mondo. Secondo un recente studio condotto da Brand Usa, oltre il 70% degli intervistati, residenti in 15 mercati internazionali, riconosce la straordinaria offerta culturale degli Stati Uniti, grazie al suo retaggio storico, musei di fama mondiale e quartieri unici. In qualità di organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti, Brand USA invita i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire la straordinaria ricchezza artistica e culturale del Paese, dalle icone più celebri alle gemme nascoste, per vivere l’autenticità e la diversità che caratterizzano ogni angolo della nazione. “Dai musei di fama internazionale ai festival vibranti, fino alla street art che colora le città, il panorama culturale degli Stati Uniti è senza paragoni. Ogni esperienza offre uno sguardo profondo sulla creatività, le comunità e la storia del nostro Paese”, ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa. “Con nuovi musei sempre in apertura, mostre e celebrazioni culturali in tutta la nazione, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, un invito costante a connettersi in modo autentico con lo spirito degli Stati Uniti”. Condividi

