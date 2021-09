Zilio: dal 15 ottobre la biglietteria Flypoint venderà Ita

In merito all’accordo tra Flypoint e Ita il patron del portale www.Flyaipont.it, Ivano Zilio commenta:«Dal 15 Ottobre nel portale di biglietteria Flypoint Multi gds un booking engenering a disposizione delle agenzie viaggi, le oltre mille agenzie registrate potranno quotare tutte le destinazioni della nuova compagnia Ita con tutte le agevolazioni messe a disposizione dalla compagnia».

Zilio continua: «Non ci sarà nessun pregiudizio nei confronti di Ita, da 29 anni lavoriamo in partnership con Alitalia crediamo che il proseguimento in Ita sarà per il mercato del trasporto aereo un’opportunità sul long haul del network come gli Stati Uniti e l’incremento sulla rotta del Giappone e le nuove rotte sull’Africa ci auguriamo che i nuovi standard della compagnia ci portino opportunità di business.