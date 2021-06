Inaugurato nell’estate del 2001 da Elettra Ferraù e da Claudio Patriarca (che ci ha lasciati sei mesi fa) e con l’ausilio tecnico della Wadnet Srl, consiglidiviaggio.it spegne le sue prime venti candeline. Il sito, disegnato inizialmente con le informazioni di oltre venti Paesi del mondo, per quei viaggiatori che prestano molta attenzione ad un aspetto non secondario del loro viaggio, quali l’igiene e la pulizia degli alberghi, la qualità dei cibi e delle bevande, i rischi per la salute, le prestazioni medico-sanitarie, si è presto arricchito di una sezione News molto consultata ed apprezzata per l’apporto dato al turismo ed alle sue tematiche.

Nella pagina “I consigli dei dottori” i viaggiatori trovano informazioni e consigli da parte dell’ortopedico Stefano Lovati, del dermatologo Giovanni Orgiu (“La pelle in viaggio, proteggiamola”), del cardiologo Claudio Coarelli (“Il cuore in viaggio”, nella foto), dell’oculista Pietro Ducoli (“Consigli di viaggio da un oculista”), dell’odontoiatra Marco Carboni (“Denti e vacanze”), e del biologo Roberto Guglielmo, della Dottoressa Endocrinologa Giovanna Mormina che parla della dieta in vacanza, della Dottoressa Giulia Coarelli che consiglia come evitare le tossinfezioni in viaggio.

“Vogliamo continuare ad essere un utile strumento di consultazione – affermano i responsabili – per quelli che sanno tutto, o quasi, su storia, archeologia, arte e folklore del Paese (vicino o lontano) che vanno a visitare, ma non sanno se in quel Paese si trovano le ostie per ingoiare le pillole, se il termometro segna i gradi centigradi o Fahrenheit, se si potranno lavare i denti con l’acqua del rubinetto in albergo, come sono le strutture alberghiere e quelle ospedaliere, e quali piatti si possono ordinare al ristorante. La buona riuscita di un viaggio può dipendere, a volte, anche da piccoli dettagli”