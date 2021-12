Vueling e Disneyland Paris in workshop a Torino Airport

Torino Airport ha ospitato ieri il workshop ‘Un viaggio nel cuore della magia’ organizzato in collaborazione con Vueling e Disneyland Paris e dedicato al target delle agenzie di viaggio. L’evento, a cui hanno preso parte rappresentanti della distribuzione organizzata, si è svolto nell’area Imbarchi dell’Aeroporto di Torino, che ha accolto gli agenti di viaggio provenienti da Torino e Provincia.

L’iniziativa, mirata a promuovere la conoscenza della nuova rotta Torino-Parigi Orly operata da Vueling e il prodotto Disneyland Paris, ha visto la presenza dei rappresentanti della compagnia aerea e del parco divertimenti parigino, oltre che dell’Aeroporto di Torino, che hanno illustrato agli agenti intervenuti l’offerta disponibile dallo scalo piemontese verso Orly, punto di arrivo molto comodo per raggiungere i Parchi Disney.

L’evento è stato organizzato presso il terminal passeggeri di Torino Airport anche per permettere agli ospiti di prendere visione delle misure di sicurezza implementate dallo scalo per la gestione del Covid-19, tra cui il punto tamponi presente in aeroporto.

Il workshop ha riscosso un’alta adesione, a conferma di una rinnovata vivacità del settore della distribuzione turistica organizzata e del desiderio di un concreto ritorno alla normalità, sempre nel massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza.