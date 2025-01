Virtuoso lancia una nuova divisione dedicata all’ultra-lusso Il brand Virtuoso è già da tempo sinonimo di lusso sul mercato. Ma non basta. O meglio, forse non basta più. Tanto che il network di consulenti di viaggio internazionale ha deciso di lanciare una divisione ad hoc dedicata ai cosiddetti Ultra-high-net-worth individuals (Uhnwi), ossia alle persone dotate di un patrimonio netto ultra-elevato: una segmentazione di mercato persino superiore a quella degli High-net-worth individuals (Hnwi). La business unit sarà guidata da Shelby Donley, già titolare di un’agenzie di viaggi Virtuoso a Pheonix e consulente speciale del chief operating officer del network, Brad Bourland, dal 2022. Stando a quanto rivela una nota ufficiale, la nuova divisione intende collaborare con aziende al di fuori del perimetro dell’industria dei viaggi, specialmente con brand lusso della moda, dell’arte, della cultura, dell’enogastronomia, del benessere e della gioielleria. “La creazione di una divisione Uhnwi segna un momento importante della nostra storia, con l’obiettivo di costruire relazioni ancora più strette con i brand dell’ultra-lusso, in modo da consentirci di offrire servizi di altissimo livello ai nostri viaggiatori più sofisticati”, commenta lo stesso Bourland. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità in casa Land of Fashion, i cui villaggi - store entrano nel programma MeliáRewards dell'omonima compagnia alberghiera spagnola, a cui sono iscritti oltre 16 milioni di utenti in tutto il mondo. L'accordo consentirà ai clienti Land of Fashion di unire lo shopping di lusso con le proprie esperienze turistiche, offrendo ulteriori benefici durante le loro vacanze o visite in Italia. Nel dettaglio, i vantaggi per i membri del MeliáRewards includono sconti esclusivi nei negozi partner dei villaggi Land of Fashion. Oltre allo shopping, i visitatori potranno inoltre partecipare a eventi e attività uniche, organizzate in collaborazione con lo stresso gruppo Land of Fashion, che arricchiranno ulteriormente la loro esperienza. Gli acquisti da loro effettuati contribuiranno poi all'accumulo di punti MeliáRewards, utilizzabili in tutti gli hotel della compagnia spagnola a livello globale. Infine, da oggi e sino al 28 febbraio, Land of Fashion dedica ai propri clienti una promozione, che consentirà di ottenere il doppio dei punti su tutti gli acquisti effettuati nei village. [post_title] => I villaggi-store Land of Fashion entrano nel programma MeliáRewards [post_date] => 2025-01-27T12:24:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737980676000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Virtuoso è già da tempo sinonimo di lusso sul mercato. Ma non basta. O meglio, forse non basta più. Tanto che il network di consulenti di viaggio internazionale ha deciso di lanciare una divisione ad hoc dedicata ai cosiddetti Ultra-high-net-worth individuals (Uhnwi), ossia alle persone dotate di un patrimonio netto ultra-elevato: una segmentazione di mercato persino superiore a quella degli High-net-worth individuals (Hnwi). La business unit sarà guidata da Shelby Donley, già titolare di un'agenzie di viaggi Virtuoso a Pheonix e consulente speciale del chief operating officer del network, Brad Bourland, dal 2022. Stando a quanto rivela una nota ufficiale, la nuova divisione intende collaborare con aziende al di fuori del perimetro dell'industria dei viaggi, specialmente con brand lusso della moda, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia, del benessere e della gioielleria. "La creazione di una divisione Uhnwi segna un momento importante della nostra storia, con l'obiettivo di costruire relazioni ancora più strette con i brand dell'ultra-lusso, in modo da consentirci di offrire servizi di altissimo livello ai nostri viaggiatori più sofisticati", commenta lo stesso Bourland. [post_title] => Virtuoso lancia una nuova divisione dedicata all'ultra-lusso [post_date] => 2025-01-27T12:16:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737980199000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte da Caraibi e Costa Rica, oltre che da Canarie e Baleari l’avventura italiana di Avoris: «La Penisola rappresenta un’opportunità strategica per noi», sintetizza il ceo della divisione travel del gruppo Barceló, Juan Carlos Gonzalez. L’operatore debutterà sul mercato tricolore con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds, declinando l'offerta in un prodotto dal respiro globale ma plasmato al meglio per la distribuzione e i viaggiatori italiani. La compagnia avrà presto un team commerciale dedicato nel nostro Paese guidato da Giovanni Castelli: «Annunceremo a breve anche una serie di seminari in varie città della Penisola in collaborazione con alcuni partner chiave, mentre i nostri sales cominceranno immediatamente a incontrare le agenzie di persona, nonché a organizzare presentazioni e attività formative ad hoc – spiega il nuovo direttore commerciale Italia -. Oltre alla qualità del servizio e alle atmosfere internazionali che i nostri ospiti potranno respirare nei nostri resort caraibici, mi piace sottolineare che i prodotti beneficeranno di tutte le nostre garanzie legali per gli agenti di viaggio e i clienti finali. A ciò si aggiunge il check-in dei bagagli per la destinazione finale direttamente dall’aeroporto di partenza, per una programmazione annuale di voli verso Punta Cana, Cancun, L’Avana e San Jose in Costa Rica. Durante l’estate mettiamo inoltre a disposizione collegamenti per la dominicana La Romana e Cayo Santa Maria a Cuba». Travelplan ha infatti creato un prodotto e un modello distributivo specificamente disegnato per il mercato italiano, aggiunge il direttore sviluppo Emea della divisione tour operating di Avoris, Eduard Bogatyr: «Fin da ora abbiamo la possibilità di collegare Roma, Milano e Venezia alle principali destinazioni caraibiche, Repubblica Dominicana, Messico, Cuba e Costa [caption id="attachment_483190" align="alignright" width="300"] Juan Carlos Gonzalez[/caption] Rica, in collaborazione con la nostra compagnia Iberojet o altre linee aeree partner via Madrid. Altri scali italiani seguiranno presto. A ciò si aggiunge il nostro ampio portfolio di hotel. Siamo inoltre in grado di offrire tariffe competitive e livelli commissionali interessanti per le agenzie tricolori». La distribuzione potrà accedere all’offerta tramite il sito web b2b Avoris Store, nonché grazie a una connessione Api dedicata, oppure ancora utilizzando il Travel Compositor Marketplace, per chi si serve di questa piattaforma. [post_title] => Avoris sbarca in Italia con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds [post_date] => 2025-01-27T09:57:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737971849000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483191" align="alignleft" width="300"] In foto. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, Paolo Petiziol, presidente del Gect Go, Samo Turel, sindaco di Nova Gorica e Romina Kocina, direttrice del Gect Go.[/caption] «La nostra Capitale Europea della Cultura è la prima capitale ad essere doppia e transfrontaliera - dichiara Romina Kocina, direttrice del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Gect Go -. Nova Gorica e Gorizia hanno deciso di presentare nel 2019 la propria candidatura insieme, facendo leva sulla collaborazione transfrontaliera e su un confine inteso non come divisione ma come punto di forza e opportunità». GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 è un riconoscimento che accomuna due città e un territorio segnati da conflitti e divisioni, ma che oggi rappresenta un'opportunità unica di condivisione e uno stimolo per promuovere il dialogo tra comunità diverse «creando attraverso la cultura un’area senza confini» come sostiene il sindaco di Nova Gorica Samo Turel. «Si tratta di un confine testimone delle tragedie del Novecento che è stato fortemente e drammaticamente divisivo finalmente è un confine dove vediamo germogliare in modo importante rapporti di coesione e di collaborazione internazionale», evidenzia Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Stojan Pelko, direttore del programma GO! 2025, svela i quattro temi portanti: Guerra e pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche che avranno inizio l’8 febbraio nella recentemente riqualificata piazza Transalpina, con una cerimonia di apertura simbolica al confine tra Italia e Slovenia che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Nataša Pirc Musar, presidente della Repubblica di Slovenia. In calendario per tutto il 2025 un migliaio di eventi che avranno due epicentri a Gorizia e Nova Gorica ma che coinvolgeranno tutto il territorio, grazie alla sinergia di enti sloveni e italiani, in particolare del Gect Go e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Al folto programma di GO! 2025, tra cinema, teatro, musica, arte e sostenibilità si aggiunge il palinsesto di GO!2025&Friends, una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali come Sting o Robbie Williams e altre iniziative che coinvolgeranno tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Intensificata anche la rete di trasporti pubblici che, come rivela il presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, per la prima volta collegherà Gorizia e Nova Gorica rendendole vivibili come fossero un’unica città. [post_title] => GO! 2025 alza il sipario sul fitto calendario di eventi tra Nova Gorica e Gorizia [post_date] => 2025-01-24T14:57:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737730622000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483145 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno Drew Barrymore e Orlando Bloom i protagonisti del primo spot pubblicitario Msc dedicato al Super Bowl del prossimo 9 febbraio: la finale del campionato di football americano è considerata uno degli eventi sportivi più grandi e seguiti negli Stati Uniti e nel mondo. Lo spot di 60 secondi presenterà la nuova ammiraglia World America, che sarà battezzata a Miami il prossimo 9 aprile, per poi salpare ogni settimana per crociere alla scoperta dei Caraibi. Nel teaser, Barrymore e Bloom siedono al pianoforte nella Top Sail lounge dello Yacht Club, l’area esclusiva che offre un’esperienza di lusso personalizzata, con suite e un’atmosfera intima. Bloom esprime la sua critica mentre Barrymore intona la sua miglior interpretazione di Holiday, che è anche la colonna sonora della nuova campagna. Lo spot è stato realizzato dall'agenzia creativa Highdive ed è progettato per mettere in evidenza ciò che distingue il marchio dalle altre opzioni di crociera. "L'espansione nel mercato statunitense rappresenta una pietra miliare nel nostro piano di crescita globale - racconta Leonardo Massa, vice president Southern Europe di Msc Crociere -. Il mercato nordamericano ha per noi un’importanza strategica, non solo per dimensione, ma anche per la maturità del settore crocieristico e per la forte domanda di esperienze di viaggio di alta qualità. Investire qui ci permette di consolidare la nostra posizione come una delle principali compagnie di crociere a livello mondiale". [post_title] => Drew Barrymore e Orlando Bloom i testimonial del primo spot Msc al Super Bowl [post_date] => 2025-01-24T10:38:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737715097000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo standard di riferimento per le imbarcazioni di lusso. E' l'obiettivo della Four Seasons I, varata ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Ancona. La nave è la prima in costruzione per Four Seasons Yachts, la nuova divisione crociere di lusso dell'omonima compagnia alberghiera. Verrà consegnata alla fine di quest’anno e prenderà il mare nel gennaio del 2026. L'unità utilizzerà le più recenti tecnologie di protezione ambientale e avrà una stazza lorda di 34 mila tonnellate per 207 metri di lunghezza, con 95 suite caratterizzate da un design personalizzato, pensato per rimuovere ogni ostacolo tra gli ospiti, il mare e l’ambiente circostante. Ciascuna suite è dotata di ampie terrazze esterne, la più estesa delle quali, con una superficie di 457 metri quadrati, appartiene alla prestigiosa Funnel suite: l’alloggio più esclusivo dello yacht. Alla cerimonia, oltre al presidente, nonché all'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Biagio Mazzotta e Pierroberto Folgiero, hanno partecipato anche Nadim Ashi, proprietario e presidente esecutivo della Marc-Henry Cruise Holdings, joint owner/operator di Four Seasons Yachts, nonché Prosper Assouline, creative director Four Seasons Yachts, e Bart Carnahan, presidente, global business development, portfolio management and residential di Four Seasons. [post_title] => Varata ad Ancona la prima unità della flotta Four Seasons Yachts [post_date] => 2025-01-24T09:27:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737710833000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella Sicilia orientale, entro il comprensorio di Taormina, si trova l’Unahotels Naxos Beach. «È uno dei più grandi resort-multiservizi della Sicilia - afferma il general manager Antonio Tommasi -, formato da una struttura centrale di 189 camere, che è un vero e proprio hotel, e da 450 camere distribuite in villette all’interno di un vasto aranceto, su 14 ettari di territorio, che raggiungono lo sbocco sulla spiaggia per il turismo balneare. Negli ultimi anni, grazie agli investimenti della società e all’evoluzione del prodotto, siamo diventati un resort di stampo internazionale: nella clientela e nella proposta di vendita. Abbiamo un'offerta f&B diversificata con cinque ristoranti, altrettanti bar e un sesto bar itinerante, che viene spostato secondo la necessità. Rispondono alle esigenze degli ospiti anche un’area dedicata ai bambini, un centro benessere e un centro diving con corsi di ogni livello accompagnati da professionisti. Nel vasto giardino ci sono poi campi da padel, tennis e calcetto, oltre a un centro vela con il noleggio di ogni tipo di imbarcazione, dalla canoa al gommone. Si possono noleggiare biciclette, motocicli e auto. È inoltre disponibile una zona commerciale con boutique e bazar. L’offerta è molto variegata e in continua evoluzione. Vogliamo offrire ai nostri ospiti giornate piene e divertenti, incuriosendo sia i numerosi ospiti repeater, sia quelli che vengono per la prima volta». A questo scopo la struttura si è dotata di una conciergerie evoluta, che ha la mission di rendere fruibili all’ospite i servizi dell’albergo e quelli della destinazione: dai ristoranti del resort, alla spiaggia, fino alle escursioni e ai biglietti del teatro greco di Taormina. «Dal punto di vista della gastronomia, serviamo un gran numero di pasti ogni giorno, circa 180 mila colazioni a stagione, perché il resort può ospitare tra le 1.500 e le 1.600 persone - continua Tommasi -. Nei nostri ristoranti cucinano chef di lunga esperienza e la proposta è diversificata e internazionale, a partire da una proposta siciliana (che utilizza i prodotti dop del territorio: dai Nebrodi all’Etna con i suoi vini) fino al ristorante à la carte di pesce, dove vengono serviti prodotti a chilometri zero». Guardando alla sostenibilità, in primo piano il tema dell’acqua: «Sua maestà l’Etna, con i suoi 3 mila metri di altitudine e anche i vicini Nebrodi sono depositi d’acqua naturale. Quindi in questa zona non ci sono problemi di siccità. Ci impegniamo poi a non utilizzare la plastica ma materiali biodegradabili nei nostri bar e abbiamo una ferrea gestione dei rifiuti con una raccolta differenziata del 70%: un dato elevato per una struttura così grande». Importante anche il tema della location: il resort si trova in Sicilia orientale, nel rinomato comprensorio di Taormina. «Siamo a 5 chilometri dal centro di Taormina, che si può raggiungere in navetta, motorino e bicicletta. L'Unahotels Naxos Beach Sicilia è posizionato ai piedi dell’Etna, area ricca di fascino sia dal punto di vista geologico, sia da quello della ricca cultura enogastronomica che si sta sviluppando alle sue pendici, anche con la via del Vino che va da Passopisciaro a Solicchiata. Per questo organizziamo escursioni con guide ambientali come Gaetano Maenza. A partire dall’Unahotels Naxos Beach Sicilia si possono scoprire tutte le meraviglie della regione. Nel 2023 avevamo già recuperato i numeri pre-Covid e continuiamo a crescere. Diverse sono le stagionalità. Quella del turismo balneare si rivolge in particolare agli ospiti italiani, nord europei, francesi, tedeschi e inglesi. La stagione ripartirà ad aprile». Infine la raggiungibilità: l'Unahotels Naxos Beach Sicilia è a soli 40 minuti dall’aeroporto di Catania. Dal prossimo mese di maggio e per tutto il periodo estivo Delta opererà un nuovo volo da New York: «Siamo certi che porterà un turismo di ritorno di seconda e terza generazione - conclude Tommasi -, per scoprire dove è iniziato il viaggio degli antenati». [gallery ids="476997,477000,476999"] [post_title] => Unahotels Naxos Beach: un resort multiservizi dalla vocazione internazionale [post_date] => 2025-01-23T13:08:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737637688000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’altra nave in arrivo per Princess Cruises, la compagnia rappresentata in Italia dall’operatore genovese Gioco Viaggi. Si tratta della Star Princess, seconda unità della Classe Sphere, dotata di un nuovo sistema di propulsione a gas naturale liquefatto e di ampi spazi come la venue The Dome e The Sphere, una spettacolare piazza in vetro al centro della nave, oltre che numerosi lounge, bar e spazi relax. A bordo ci sarà anche la nuova classe di cabine il Sanctuary Collection con le suite, mini suite e alcune cabine con balcone, con ristorante dedicato e accesso al Sanctuary Club per soli adulti. «Princess Cruise è molto apprezzata dal pubblico italiano – spiega Gigi Torre, responsabile Gioco Viaggi – E’ un prodotto trasversale adatto a famiglie, coppie e gruppi di amici, grazie alle numerose attività a bordo e alla vasta scelta di destinazioni proposte. A partire dal periodo Covid la compagnia ha messo in servizio una nuova nave all’anno». Tra le destinazioni proposte, i Caraibi tradizionali, il Mediterraneo e il Nord Europa. Una delle aree di punta è l’Alaska dove Princess conta ben 17 navi, che impiega da maggio a settembre. La compagnia include negli itinerari anche Giappone, Sud America, Australia, Hawaii, fino al giro del mondo. Ma l’offerta di Gioco Viaggi è anche Lusso casual: con Wind Star sono molte le richieste per Polinesia e Mediterraneo. «E’ previsto l’ingresso nella flotta di Star Seeker – aggiunge Chiara Lagioni, responsabile Crociere per Gioco Viaggi – un mega yacht con 112 suite, per un totale di 224 ospiti con 5 opzioni di ristorazione, SPA, centro fitness e piattaforma per sport acquatici. Sarà pronta a gennaio 2026 e sarà operativa sui Caraibi». [post_title] => Gioco Viaggi rafforza l'offerta, nuove navi in arrivo per Princess Cruises e Wind Star [post_date] => 2025-01-23T12:28:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737635287000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483052 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grimaldi Lines rafforza l’attenzione sul trade a cominciare dalla novità più importante del 2025 dal punto di vista commerciale che riguarda la Grecia. A partire da quest’anno, anche le vendite dei collegamenti marittimi Ancona-Igoumenitsa (annuale) e Ancona-Corfù (stagionale) e viceversa verranno infatti gestite con il sistema di prenotazione utilizzato dall’headquarter del gruppo Grimaldi a Napoli, insieme alle tratte da e per il porto di Brindisi. «Prendiamo così in carico pure le vendite delle linee che da Ancona raggiungono il porto di Igoumenitsa e Corfù e viceversa – sottolinea Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Questo ci consentirà di sviluppare sulla Grecia una politica commerciale più armonica, senza alcuna sostanziale differenza tra i due porti adriatici di riferimento, Ancona e Brindisi, favorendo così il lavoro degli agenti di viaggio e consolidando ulteriormente il rapporto con il mondo dell’intermediazione». In tema di performance, a chiusura di una stagione importante, la compagnia ha consolidato il risultato record raggiunto l’anno precedente, il 2023. «Abbiamo vissuto una stagione estiva in cui sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati e che ha visto la conferma delle destinazioni raggiunte dal nostro network di 20 collegamenti quali mete sempre più richieste dall’utenza – aggiunge Francesca Marino –. Il 2025 è già partito con alcune promozioni speciali, indirizzate a un pubblico differente, sempre nell’ambito dell’ampio target di mercato che sceglie la nostra compagnia». Per premiare chi prenota in anticipo le vacanze estive, ecco quindi le promozioni Advanced Booking, che prevedono il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) su partenze selezionate tra il 3 giugno e il 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia, con la differenza che per quest’ultima destinazione è escluso dallo sconto il supplemento cabina. Entrambe si applicano a prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2025. Completa l’offerta la formula Viaggia Smart, dedicata a chi si sposta in bassa stagione, che prevede, per prenotazioni, linee e partenze selezionate entro il 31 maggio 2025, la riduzione del 25% per viaggi dal lunedì al giovedì; lo sconto del 20% sul ritorno in tratta diurna. I due sconti sono tra loro cumulabili, nel caso siano osservate entrambe le condizioni. [post_title] => Grimaldi Lines, focus sul trade tra novità e promozioni [post_date] => 2025-01-23T12:21:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737634904000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "virtuoso lancia nuova divisione dedicata allultra lusso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1979,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Land of Fashion, i cui villaggi - store entrano nel programma MeliáRewards dell'omonima compagnia alberghiera spagnola, a cui sono iscritti oltre 16 milioni di utenti in tutto il mondo. L'accordo consentirà ai clienti Land of Fashion di unire lo shopping di lusso con le proprie esperienze turistiche, offrendo ulteriori benefici durante le loro vacanze o visite in Italia.\r

\r

Nel dettaglio, i vantaggi per i membri del MeliáRewards includono sconti esclusivi nei negozi partner dei villaggi Land of Fashion. Oltre allo shopping, i visitatori potranno inoltre partecipare a eventi e attività uniche, organizzate in collaborazione con lo stresso gruppo Land of Fashion, che arricchiranno ulteriormente la loro esperienza. Gli acquisti da loro effettuati contribuiranno poi all'accumulo di punti MeliáRewards, utilizzabili in tutti gli hotel della compagnia spagnola a livello globale. Infine, da oggi e sino al 28 febbraio, Land of Fashion dedica ai propri clienti una promozione, che consentirà di ottenere il doppio dei punti su tutti gli acquisti effettuati nei village.","post_title":"I villaggi-store Land of Fashion entrano nel programma MeliáRewards","post_date":"2025-01-27T12:24:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737980676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Virtuoso è già da tempo sinonimo di lusso sul mercato. Ma non basta. O meglio, forse non basta più. Tanto che il network di consulenti di viaggio internazionale ha deciso di lanciare una divisione ad hoc dedicata ai cosiddetti Ultra-high-net-worth individuals (Uhnwi), ossia alle persone dotate di un patrimonio netto ultra-elevato: una segmentazione di mercato persino superiore a quella degli High-net-worth individuals (Hnwi).\r

\r

La business unit sarà guidata da Shelby Donley, già titolare di un'agenzie di viaggi Virtuoso a Pheonix e consulente speciale del chief operating officer del network, Brad Bourland, dal 2022. Stando a quanto rivela una nota ufficiale, la nuova divisione intende collaborare con aziende al di fuori del perimetro dell'industria dei viaggi, specialmente con brand lusso della moda, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia, del benessere e della gioielleria. \"La creazione di una divisione Uhnwi segna un momento importante della nostra storia, con l'obiettivo di costruire relazioni ancora più strette con i brand dell'ultra-lusso, in modo da consentirci di offrire servizi di altissimo livello ai nostri viaggiatori più sofisticati\", commenta lo stesso Bourland.","post_title":"Virtuoso lancia una nuova divisione dedicata all'ultra-lusso","post_date":"2025-01-27T12:16:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1737980199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte da Caraibi e Costa Rica, oltre che da Canarie e Baleari l’avventura italiana di Avoris: «La Penisola rappresenta un’opportunità strategica per noi», sintetizza il ceo della divisione travel del gruppo Barceló, Juan Carlos Gonzalez. L’operatore debutterà sul mercato tricolore con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds, declinando l'offerta in un prodotto dal respiro globale ma plasmato al meglio per la distribuzione e i viaggiatori italiani.\r

\r

La compagnia avrà presto un team commerciale dedicato nel nostro Paese guidato da Giovanni Castelli: «Annunceremo a breve anche una serie di seminari in varie città della Penisola in collaborazione con alcuni partner chiave, mentre i nostri sales cominceranno immediatamente a incontrare le agenzie di persona, nonché a organizzare presentazioni e attività formative ad hoc – spiega il nuovo direttore commerciale Italia -. Oltre alla qualità del servizio e alle atmosfere internazionali che i nostri ospiti potranno respirare nei nostri resort caraibici, mi piace sottolineare che i prodotti beneficeranno di tutte le nostre garanzie legali per gli agenti di viaggio e i clienti finali. A ciò si aggiunge il check-in dei bagagli per la destinazione finale direttamente dall’aeroporto di partenza, per una programmazione annuale di voli verso Punta Cana, Cancun, L’Avana e San Jose in Costa Rica. Durante l’estate mettiamo inoltre a disposizione collegamenti per la dominicana La Romana e Cayo Santa Maria a Cuba».\r

\r

Travelplan ha infatti creato un prodotto e un modello distributivo specificamente disegnato per il mercato italiano, aggiunge il direttore sviluppo Emea della divisione tour operating di Avoris, Eduard Bogatyr: «Fin da ora abbiamo la possibilità di collegare Roma, Milano e Venezia alle principali destinazioni caraibiche, Repubblica Dominicana, Messico, Cuba e Costa\r

\r

[caption id=\"attachment_483190\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Juan Carlos Gonzalez[/caption]\r

\r

Rica, in collaborazione con la nostra compagnia Iberojet o altre linee aeree partner via Madrid. Altri scali italiani seguiranno presto. A ciò si aggiunge il nostro ampio portfolio di hotel. Siamo inoltre in grado di offrire tariffe competitive e livelli commissionali interessanti per le agenzie tricolori».\r

\r

La distribuzione potrà accedere all’offerta tramite il sito web b2b Avoris Store, nonché grazie a una connessione Api dedicata, oppure ancora utilizzando il Travel Compositor Marketplace, per chi si serve di questa piattaforma.","post_title":"Avoris sbarca in Italia con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds","post_date":"2025-01-27T09:57:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737971849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483191\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] In foto. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, Paolo Petiziol, presidente del Gect Go, Samo Turel, sindaco di Nova Gorica e Romina Kocina, direttrice del Gect Go.[/caption]\r

\r

«La nostra Capitale Europea della Cultura è la prima capitale ad essere doppia e transfrontaliera - dichiara Romina Kocina, direttrice del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Gect Go -. Nova Gorica e Gorizia hanno deciso di presentare nel 2019 la propria candidatura insieme, facendo leva sulla collaborazione transfrontaliera e su un confine inteso non come divisione ma come punto di forza e opportunità». \r

\r

GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 è un riconoscimento che accomuna due città e un territorio segnati da conflitti e divisioni, ma che oggi rappresenta un'opportunità unica di condivisione e uno stimolo per promuovere il dialogo tra comunità diverse «creando attraverso la cultura un’area senza confini» come sostiene il sindaco di Nova Gorica Samo Turel. «Si tratta di un confine testimone delle tragedie del Novecento che è stato fortemente e drammaticamente divisivo finalmente è un confine dove vediamo germogliare in modo importante rapporti di coesione e di collaborazione internazionale», evidenzia Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia.\r

\r

Stojan Pelko, direttore del programma GO! 2025, svela i quattro temi portanti: Guerra e pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche che avranno inizio l’8 febbraio nella recentemente riqualificata piazza Transalpina, con una cerimonia di apertura simbolica al confine tra Italia e Slovenia che vedrà la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Nataša Pirc Musar, presidente della Repubblica di Slovenia.\r

\r

In calendario per tutto il 2025 un migliaio di eventi che avranno due epicentri a Gorizia e Nova Gorica ma che coinvolgeranno tutto il territorio, grazie alla sinergia di enti sloveni e italiani, in particolare del Gect Go e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.\r

\r

Al folto programma di GO! 2025, tra cinema, teatro, musica, arte e sostenibilità si aggiunge il palinsesto di GO!2025&Friends, una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali come Sting o Robbie Williams e altre iniziative che coinvolgeranno tutta la regione Friuli Venezia Giulia.\r

\r

Intensificata anche la rete di trasporti pubblici che, come rivela il presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, per la prima volta collegherà Gorizia e Nova Gorica rendendole vivibili come fossero un’unica città.","post_title":"GO! 2025 alza il sipario sul fitto calendario di eventi tra Nova Gorica e Gorizia","post_date":"2025-01-24T14:57:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1737730622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno Drew Barrymore e Orlando Bloom i protagonisti del primo spot pubblicitario Msc dedicato al Super Bowl del prossimo 9 febbraio: la finale del campionato di football americano è considerata uno degli eventi sportivi più grandi e seguiti negli Stati Uniti e nel mondo. Lo spot di 60 secondi presenterà la nuova ammiraglia World America, che sarà battezzata a Miami il prossimo 9 aprile, per poi salpare ogni settimana per crociere alla scoperta dei Caraibi.\r

\r

Nel teaser, Barrymore e Bloom siedono al pianoforte nella Top Sail lounge dello Yacht Club, l’area esclusiva che offre un’esperienza di lusso personalizzata, con suite e un’atmosfera intima. Bloom esprime la sua critica mentre Barrymore intona la sua miglior interpretazione di Holiday, che è anche la colonna sonora della nuova campagna. Lo spot è stato realizzato dall'agenzia creativa Highdive ed è progettato per mettere in evidenza ciò che distingue il marchio dalle altre opzioni di crociera.\r

\r

\"L'espansione nel mercato statunitense rappresenta una pietra miliare nel nostro piano di crescita globale - racconta Leonardo Massa, vice president Southern Europe di Msc Crociere -. Il mercato nordamericano ha per noi un’importanza strategica, non solo per dimensione, ma anche per la maturità del settore crocieristico e per la forte domanda di esperienze di viaggio di alta qualità. Investire qui ci permette di consolidare la nostra posizione come una delle principali compagnie di crociere a livello mondiale\".","post_title":"Drew Barrymore e Orlando Bloom i testimonial del primo spot Msc al Super Bowl","post_date":"2025-01-24T10:38:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1737715097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo standard di riferimento per le imbarcazioni di lusso. E' l'obiettivo della Four Seasons I, varata ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Ancona. La nave è la prima in costruzione per Four Seasons Yachts, la nuova divisione crociere di lusso dell'omonima compagnia alberghiera. Verrà consegnata alla fine di quest’anno e prenderà il mare nel gennaio del 2026.\r

\r

L'unità utilizzerà le più recenti tecnologie di protezione ambientale e avrà una stazza lorda di 34 mila tonnellate per 207 metri di lunghezza, con 95 suite caratterizzate da un design personalizzato, pensato per rimuovere ogni ostacolo tra gli ospiti, il mare e l’ambiente circostante. Ciascuna suite è dotata di ampie terrazze esterne, la più estesa delle quali, con una superficie di 457 metri quadrati, appartiene alla prestigiosa Funnel suite: l’alloggio più esclusivo dello yacht.\r

\r

Alla cerimonia, oltre al presidente, nonché all'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Biagio Mazzotta e Pierroberto Folgiero, hanno partecipato anche Nadim Ashi, proprietario e presidente esecutivo della Marc-Henry Cruise Holdings, joint owner/operator di Four Seasons Yachts, nonché Prosper Assouline, creative director Four Seasons Yachts, e Bart Carnahan, presidente, global business development, portfolio management and residential di Four Seasons.","post_title":"Varata ad Ancona la prima unità della flotta Four Seasons Yachts","post_date":"2025-01-24T09:27:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737710833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella Sicilia orientale, entro il comprensorio di Taormina, si trova l’Unahotels Naxos Beach. «È uno dei più grandi resort-multiservizi della Sicilia - afferma il general manager Antonio Tommasi -, formato da una struttura centrale di 189 camere, che è un vero e proprio hotel, e da 450 camere distribuite in villette all’interno di un vasto aranceto, su 14 ettari di territorio, che raggiungono lo sbocco sulla spiaggia per il turismo balneare. Negli ultimi anni, grazie agli investimenti della società e all’evoluzione del prodotto, siamo diventati un resort di stampo internazionale: nella clientela e nella proposta di vendita. Abbiamo un'offerta f&B diversificata con cinque ristoranti, altrettanti bar e un sesto bar itinerante, che viene spostato secondo la necessità. Rispondono alle esigenze degli ospiti anche un’area dedicata ai bambini, un centro benessere e un centro diving con corsi di ogni livello accompagnati da professionisti. Nel vasto giardino ci sono poi campi da padel, tennis e calcetto, oltre a un centro vela con il noleggio di ogni tipo di imbarcazione, dalla canoa al gommone. Si possono noleggiare biciclette, motocicli e auto. È inoltre disponibile una zona commerciale con boutique e bazar. L’offerta è molto variegata e in continua evoluzione. Vogliamo offrire ai nostri ospiti giornate piene e divertenti, incuriosendo sia i numerosi ospiti repeater, sia quelli che vengono per la prima volta».\r

\r

A questo scopo la struttura si è dotata di una conciergerie evoluta, che ha la mission di rendere fruibili all’ospite i servizi dell’albergo e quelli della destinazione: dai ristoranti del resort, alla spiaggia, fino alle escursioni e ai biglietti del teatro greco di Taormina. «Dal punto di vista della gastronomia, serviamo un gran numero di pasti ogni giorno, circa 180 mila colazioni a stagione, perché il resort può ospitare tra le 1.500 e le 1.600 persone - continua Tommasi -. Nei nostri ristoranti cucinano chef di lunga esperienza e la proposta è diversificata e internazionale, a partire da una proposta siciliana (che utilizza i prodotti dop del territorio: dai Nebrodi all’Etna con i suoi vini) fino al ristorante à la carte di pesce, dove vengono serviti prodotti a chilometri zero».\r

\r

Guardando alla sostenibilità, in primo piano il tema dell’acqua: «Sua maestà l’Etna, con i suoi 3 mila metri di altitudine e anche i vicini Nebrodi sono depositi d’acqua naturale. Quindi in questa zona non ci sono problemi di siccità. Ci impegniamo poi a non utilizzare la plastica ma materiali biodegradabili nei nostri bar e abbiamo una ferrea gestione dei rifiuti con una raccolta differenziata del 70%: un dato elevato per una struttura così grande».\r

\r

Importante anche il tema della location: il resort si trova in Sicilia orientale, nel rinomato comprensorio di Taormina. «Siamo a 5 chilometri dal centro di Taormina, che si può raggiungere in navetta, motorino e bicicletta. L'Unahotels Naxos Beach Sicilia è posizionato ai piedi dell’Etna, area ricca di fascino sia dal punto di vista geologico, sia da quello della ricca cultura enogastronomica che si sta sviluppando alle sue pendici, anche con la via del Vino che va da Passopisciaro a Solicchiata. Per questo organizziamo escursioni con guide ambientali come Gaetano Maenza. A partire dall’Unahotels Naxos Beach Sicilia si possono scoprire tutte le meraviglie della regione. Nel 2023 avevamo già recuperato i numeri pre-Covid e continuiamo a crescere. Diverse sono le stagionalità. Quella del turismo balneare si rivolge in particolare agli ospiti italiani, nord europei, francesi, tedeschi e inglesi. La stagione ripartirà ad aprile».\r

\r

Infine la raggiungibilità: l'Unahotels Naxos Beach Sicilia è a soli 40 minuti dall’aeroporto di Catania. Dal prossimo mese di maggio e per tutto il periodo estivo Delta opererà un nuovo volo da New York: «Siamo certi che porterà un turismo di ritorno di seconda e terza generazione - conclude Tommasi -, per scoprire dove è iniziato il viaggio degli antenati».\r

\r

[gallery ids=\"476997,477000,476999\"]","post_title":"Unahotels Naxos Beach: un resort multiservizi dalla vocazione internazionale","post_date":"2025-01-23T13:08:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737637688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’altra nave in arrivo per Princess Cruises, la compagnia rappresentata in Italia dall’operatore genovese Gioco Viaggi. Si tratta della Star Princess, seconda unità della Classe Sphere, dotata di un nuovo sistema di propulsione a gas naturale liquefatto e di ampi spazi come la venue The Dome e The Sphere, una spettacolare piazza in vetro al centro della nave, oltre che numerosi lounge, bar e spazi relax.\r

\r

A bordo ci sarà anche la nuova classe di cabine il Sanctuary Collection con le suite, mini suite e alcune cabine con balcone, con ristorante dedicato e accesso al Sanctuary Club per soli adulti.\r

\r

«Princess Cruise è molto apprezzata dal pubblico italiano – spiega Gigi Torre, responsabile Gioco Viaggi – E’ un prodotto trasversale adatto a famiglie, coppie e gruppi di amici, grazie alle numerose attività a bordo e alla vasta scelta di destinazioni proposte. A partire dal periodo Covid la compagnia ha messo in servizio una nuova nave all’anno».\r

\r

Tra le destinazioni proposte, i Caraibi tradizionali, il Mediterraneo e il Nord Europa. Una delle aree di punta è l’Alaska dove Princess conta ben 17 navi, che impiega da maggio a settembre. La compagnia include negli itinerari anche Giappone, Sud America, Australia, Hawaii, fino al giro del mondo.\r

\r

Ma l’offerta di Gioco Viaggi è anche Lusso casual: con Wind Star sono molte le richieste per Polinesia e Mediterraneo.\r

\r

«E’ previsto l’ingresso nella flotta di Star Seeker – aggiunge Chiara Lagioni, responsabile Crociere per Gioco Viaggi – un mega yacht con 112 suite, per un totale di 224 ospiti con 5 opzioni di ristorazione, SPA, centro fitness e piattaforma per sport acquatici. Sarà pronta a gennaio 2026 e sarà operativa sui Caraibi».","post_title":"Gioco Viaggi rafforza l'offerta, nuove navi in arrivo per Princess Cruises e Wind Star","post_date":"2025-01-23T12:28:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737635287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines rafforza l’attenzione sul trade a cominciare dalla novità più importante del 2025 dal punto di vista commerciale che riguarda la Grecia. A partire da quest’anno, anche le vendite dei collegamenti marittimi Ancona-Igoumenitsa (annuale) e Ancona-Corfù (stagionale) e viceversa verranno infatti gestite con il sistema di prenotazione utilizzato dall’headquarter del gruppo Grimaldi a Napoli, insieme alle tratte da e per il porto di Brindisi.\r

\r

«Prendiamo così in carico pure le vendite delle linee che da Ancona raggiungono il porto di Igoumenitsa e Corfù e viceversa – sottolinea Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Questo ci consentirà di sviluppare sulla Grecia una politica commerciale più armonica, senza alcuna sostanziale differenza tra i due porti adriatici di riferimento, Ancona e Brindisi, favorendo così il lavoro degli agenti di viaggio e consolidando ulteriormente il rapporto con il mondo dell’intermediazione».\r

\r

In tema di performance, a chiusura di una stagione importante, la compagnia ha consolidato il risultato record raggiunto l’anno precedente, il 2023. «Abbiamo vissuto una stagione estiva in cui sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati e che ha visto la conferma delle destinazioni raggiunte dal nostro network di 20 collegamenti quali mete sempre più richieste dall’utenza – aggiunge Francesca Marino –. Il 2025 è già partito con alcune promozioni speciali, indirizzate a un pubblico differente, sempre nell’ambito dell’ampio target di mercato che sceglie la nostra compagnia».\r

\r

Per premiare chi prenota in anticipo le vacanze estive, ecco quindi le promozioni Advanced Booking, che prevedono il 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) su partenze selezionate tra il 3 giugno e il 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia, con la differenza che per quest’ultima destinazione è escluso dallo sconto il supplemento cabina. Entrambe si applicano a prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2025.\r

\r

Completa l’offerta la formula Viaggia Smart, dedicata a chi si sposta in bassa stagione, che prevede, per prenotazioni, linee e partenze selezionate entro il 31 maggio 2025, la riduzione del 25% per viaggi dal lunedì al giovedì; lo sconto del 20% sul ritorno in tratta diurna. I due sconti sono tra loro cumulabili, nel caso siano osservate entrambe le condizioni.","post_title":"Grimaldi Lines, focus sul trade tra novità e promozioni","post_date":"2025-01-23T12:21:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737634904000]}]}}