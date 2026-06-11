Turismo del benessere e termale: al via 9 percorsi gratuiti per formare i professionisti del turismo Informazione PR Il turismo del benessere e termale rappresenta oggi uno dei comparti più promettenti dell’intera filiera turistica italiana. Crescono infatti i viaggiatori alla ricerca di esperienze orientate alla salute, al benessere, alla prevenzione e alla qualità della vita, generando nuove opportunità per strutture ricettive, centri termali e operatori del settore. Per accompagnare questa evoluzione nasce la Scuola di Alta Formazione per l’Innovazione e l’Eccellenza nel Turismo del Benessere e Termale, un progetto finanziato dal Ministero del Turismo e inserito nel Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione. L’iniziativa è realizzata da w.academy in collaborazione con Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Foro Italico, UNIDAV – Università Telematica Leonardo da Vinci, Federterme e Associazione Italiana Confindustria Alberghi. L’obiettivo è sviluppare competenze avanzate e altamente specialistiche per rispondere alle nuove esigenze del mercato, favorendo la crescita professionale degli operatori già attivi nel settore e creando nuove opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo dell’hospitality, del wellness e del turismo termale. L’offerta formativa comprende 9 percorsi completamente gratuiti, progettati in linea con gli obiettivi del Piano Strategico del Turismo 2023-2027. I corsi sono erogati in modalità blended, attraverso lezioni in live streaming, contenuti fruibili on demand e momenti di formazione esperienziale presso strutture d’eccellenza come Terme di Saturnia e Terme di Chianciano. Tra i percorsi disponibili c’è il Master Universitario di I Livello in Wellness & SPA Hospitality Management, che consente di conseguire 60 CFU e ottenere il relativo titolo accademico universitario e i Corsi di Alta Formazione in Wellness SPA Specialist, Addetto Booking, Chef de Rang e Front Office Agent. Completano l’offerta i Corsi Specialistici in Hospitality Digital Marketing, Customer Service, Front Office Management, Wellness & Medical SPA Management. I programmi sono stati sviluppati per fornire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, integrando aspetti manageriali, organizzativi, digitali e operativi. I partecipanti avranno accesso a una piattaforma formativa dedicata, materiali didattici specialistici, attività di tutoring e mentoring e al confronto diretto con professionisti, manager ed esperti del settore. «La crescita del turismo del benessere richiede figure professionali sempre più preparate e specializzate, capaci di interpretare i cambiamenti del mercato e contribuire allo sviluppo di un’offerta innovativa e competitiva», spiega Giulio Guidi – CEO di w.academy ente capofila della Scuola di Alta Formazione per l’Innovazione e l’Eccellenza nel Turismo del Benessere e Termale. Le candidature ai percorsi formativi sono aperte fino al 30 giugno 2026. Ogni corso prevede un numero limitato di partecipanti, con l’obiettivo di garantire un’esperienza formativa di elevata qualità e un efficace trasferimento delle competenze. Per maggiori informazioni e per candidarsi visita la nostra pagina

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Moderato da Sara Magro, il dibattito ha esplorato come la Generazione Alpha - i nati dopo il 2010 - sia destinata a ridefinire profondamente i codici, le aspettative e i modelli di business del lusso nei prossimi anni.\r

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Secondo Bain & Company, le generazioni più giovani, tra cui Gen Z e Gen Alpha, rappresenteranno fino all’80% degli acquisti globali di beni di lusso entro il 2030, mentre la Gen Alpha è destinata a diventare la più grande generazione della storia, con oltre 2 miliardi di individui a livello globale. Cresciuta interamente nell’era dell’intelligenza artificiale, dell’iperconnessione e dell’immersione digitale permanente, la Gen Alpha sta già influenzando la percezione dei brand, la cultura digitale e i comportamenti d’acquisto molto prima di diventare una generazione di consumatori pienamente attiva.\r

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L’evento ha evidenziato come Glion continui a essere in sintonia con le dinamiche in evoluzione che stanno plasmando il futuro dell’hospitality di lusso, preparando attivamente studenti e partner del settore alle trasformazioni che stanno già impattando il comparto.\r

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Ospitata presso il Bulgari Hotel Milano, la tavola rotonda ha riunito Giovanni Manfredini, head of guest experience and event management specialisation presso Glion Institute of Higher Education; Margot Canfeur, director di L’Amour Agency; Stephen Alden, Glion Alumnus ed ex ceo di Raffles Hotels & Orient Express; Serena Dognini, hr manager del Bulgari Hotel Milano.\r

Ridefinire il lusso\r

Nel corso della discussione, i relatori hanno analizzato come le giovani generazioni stiano ridefinendo il lusso attraverso nuove aspettative legate ad autenticità, sostenibilità, personalizzazione, valore emotivo e rilevanza culturale. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla crescente tensione tra accessibilità ed esclusività in un’epoca dominata dalla visibilità sui social media e dall’esposizione digitale permanente.\r

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Giovanni Manfredini ha commentato: «Per la Gen Alpha il lusso non sarà più soltanto sinonimo di esclusività, ma un’esperienza profondamente personale, costruita attorno all’identità, alle emozioni e ai valori individuali. Oggi i consumatori più giovani chiedono autenticità, trasparenza e connessioni significative con i brand: non basta più il prodotto, conta soprattutto come un’esperienza ti fa sentire. L’evoluzione del settore passerà quindi dalla capacità dei brand di creare ecosistemi esperienziali coerenti, umani e personalizzati».\r

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La conversazione ha inoltre approfondito l’evoluzione dell’hospitality di lusso verso modelli sempre più emozionali, immersivi e orientati all’esperienza, nei quali la connessione umana e il significato assumono un ruolo sempre più importante rispetto ai tradizionali simboli di status. I relatori hanno evidenziato come i brand dell’ospitalità si stiano progressivamente trasformando in ecosistemi culturali, collocandosi all’incrocio tra lifestyle, benessere, comunicazione ed experiential design.\r

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Stephen Alden ha aggiunto: «L’intelligenza artificiale trasformerà profondamente molti aspetti operativi del settore, dalla personalizzazione dei servizi all’efficienza delle esperienze. Tuttavia, il vero valore del lusso continuerà a essere umano: la connessione emotiva, il ricordo di come ci si è sentiti durante un’esperienza e la capacità di far sognare resteranno elementi centrali per costruire loyalty e desiderabilità. Oggi più che mai il lusso deve riuscire a creare esperienze iper-personalizzate, in grado di riflettere l’identità delle persone e generare relazioni durature nel tempo».\r

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Serena Dognini ha concluso: «Le nuove generazioni cercano nel lavoro purpose, crescita personale, flessibilità ed esperienze autentiche. Nell’hospitality di lusso diventa quindi fondamentale valorizzare le persone, ascoltarle e farle sentire protagoniste del proprio percorso professionale, creando ambienti basati su autenticità, benessere, inclusività e spirito di squadra. Oggi i giovani talenti non cercano soltanto un brand prestigioso, ma realtà capaci di offrire formazione continua, attenzione alla persona e una cultura aziendale coerente con i loro valori».","post_title":"Hospitality di lusso Gen Alpha: Glion si interroga sul futuro","post_date":"2026-06-11T15:20:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781191200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463061\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michele Serra[/caption]\r

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Michele Serra, amministratore delegato di Mistral Tour e presidente di Quality Group, approfitta del suo viaggio in Perù per proporre sul suo profilo Linkedin un'analisi sul ruolo dei professionisti del turismo organizzato e sulla sua evoluzione.\r

La riportiamo qui di seguito perchè presenta importanti spunti di riflessione.\r

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«Questa volta - scrive Serra - è un viaggio un po’ diverso, motivato dalla necessità del riassetto della nostra presenza in Perù. Le giornate saranno dedicate principalmente agli incontri e ai dialoghi - anche se mi sono ritagliato un po’ di tempo per andare in esplorazione nella foresta amazzonica, nel lontano nord del Paese.\r

Mentre mi accingo ad atterrare, inevitabilmente vengo assalito dai ricordi di 30 anni di viaggi qui e dei tanti amici a cui dobbiamo gran parte del nostro cammino e che oggi non ci sono più. Questo mi dà lo spunto per riflettere sul senso del mio lavoro, fatto di continui viaggi e di… relazioni a distanza».\r

Il \"cuore del mestiere\"\r

«Il cuore di questo mestiere - prosegue Serra - è sempre stato l’organizzazione: immaginare, fare, costruire, connettere, migliorare, aggiustare, disfare, rifare da capo… coinvolgendo in questo instancabile processo tutte le persone che incontravo e le novità tecnologiche che via via si affacciano all’orizzonte. Un impegno continuo a dare ordine a un sistema che si ingrandiva progressivamente e la ricerca incessante di una perfezione irraggiungibile ma sempre ambita, che più si avvicina all’orizzonte e più si allontana, come una barriera elastica. L’aspetto più delicato di questa costruzione è quello di creare e mantenere, in efficiente armonia, una complessa rete di persone e organizzazioni, in sede, in Italia e all’estero, che si rapportino fra loro con un linguaggio e dei valori comuni. Uno sforzo notevole, che richiede una visione chiara, continui aggiustamenti e qualche rammendo qua e là: le persone cambiano, crescono, invecchiano e alla fine se ne vanno: è inevitabile. A noi tocca, fino a che è il nostro tempo, far sì che l’impresa vada avanti restando se stessa pur cambiando continuamente persone, partner e alleanze: ars longa, vita brevis. Credo che il senso e il fascino profondo di questa avventura sia capire che si sta servendo qualcosa che è più grande di noi, destinato a sopravviverci; qualcosa, però, che continuerà sempre a custodire il segno di chi ha condiviso il nostro cammino e ha contribuito a costruirlo».","post_title":"Michele Serra, Quality Group: «Questo è il senso del nostro mestiere»","post_date":"2026-06-11T14:59:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781189975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Travel allunga sull'estate con una serie di idee che possono spingere le vendite in agenzia.\r

La prima è dedicata a Creta. La base del viaggio è Gournes, tranquilla località sulla costa settentrionale a breve distanza da Heraklion, ideale per alternare giornate di mare, visite culturali escursioni nell’entroterra. Tra le esperienze incluse, un tour privato con guida locale al museo archeologico e al palazzo di Cnosso, oltre a un’escursione in barca al tramonto. La proposta include voli da Milano a Heraklion, noleggio auto, 7 notti in struttura 4 stelle in camera doppia con terzo letto, da cui raggiungere a piedi spiaggia e taverne, assicurazione.\r

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Le altre idee di viaggio\r

Una seconda idea riguarda Minorca, la più autentica delle Baleari, è la destinazione ideale per chi ama le attività outdoor e desidera trasformare una vacanza al mare in un’esperienza dinamica, a contatto con la natura. Con le sue calette e un ritmo più lento rispetto ad altre mete nel Mediterraneo, l’isola si presta a una pausa attiva tra sport acquatici e paesaggi naturali. Tra le esperienze incluse, un’escursione in sup e paddle surf nella riserva marina del Nord di Minorca, tra scogliere, baie raggiungibili solo dal mare e acque trasparenti, accompagnati da guide esperte, e una lezione introduttiva alla subacquea a Cala’n Bosch, tra fondali limpidi e biodiversità sottomarina.\r

La proposta di Gattinoni Travel include voli da Milano Malpensa, noleggio auto, 6 notti in struttura 4 stelle in camera doppia, 6 colazioni, assicurazione.\r

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E ancora, Stoccolma e le capitali baltiche in un itinerario a data fissa il 13 agosto, con accompagnatore dall’Italia. Un viaggio di gruppo che attraversa Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania. Si parte da Stoccolma; da qui si raggiunge in traghetto la città di Tallinn, una delle capitali medievali meglio conservate d’Europa, per poi proseguire lungo la costa estone fino a Pärnu. Il viaggio continua a Riga, città dal fascino architettonico unico, sospesa tra Art Nouveau e influenze storiche differenti, per poi raggiungere la Lituania con la suggestiva Trakai, incastonata tra laghi e castelli, fino alla vivace Vilnius, capitale ricca di contrasti e patrimonio Unesco.\r

La proposta di Gattinoni Travel include voli da Milano e Bologna, traghetto Stoccolma/Tallin via Helsinki, trasferimenti con pullman riservato, 6 notti in hotel 4 stelle in camera doppia, 1 notte a bordo di traghetto (cabina doppia interna), trattamento di mezza pensione, ingressi a tutti i siti del tour (palazzi, castelli), accompagnatore dall’Italia, assicurazione.\r

Infine, tour di gruppo in Madagascar con partenza il 6 agosto, accompagnato da guida locale parlante italiano. Tra foreste lussureggianti, baie turchesi, canyon scolpiti dal vento e isole di sabbia bianca, un viaggio per chi desidera vivere la natura dell’oceano Indiano senza doversi occupare dell’organizzazione: trasferimenti, visite ed escursioni sono già coordinati, con guide locali e tappe studiate per alternare scoperta e relax.\r

Da Nosy Be si raggiungono Ankify e l’area di Ankaran. Il percorso tocca anche baie dove si incontrano piccoli villaggi di pescatori e fari affacciati sull’oceano. Tra le tappe più suggestive, il parco nazionale de la Montagne d’Ambre, dove la foresta tropicale ospita diverse specie di lemuri e fauna endemica.\r

La proposta include tutti i trasferimenti, 9 notti in hotel 4 stelle in camera doppia, 9 colazioni, 7 pranzi, 6 cene, visite ed escursioni con guida parlante italiano e jeep 4x4, assistenza del corrispondente locale, assicurazione.\r

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[caption id=\"attachment_516362\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Hilton Garden Inn Milan North[/caption]\r

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Il gruppo Della Frera prosegue nel piano di consolidamento dell'offerta alberghiera e ottiene da Bcc Milano un finanziamento da 15 milioni di euro finalizzato all’acquisizione dell’immobile che ospita l’Hilton Garden Inn Milan North.\r

L’operazione, strutturata tramite mutuo ipotecario della durata di 15 anni, consente a Gdf Hotel di trasformare un asset già in gestione dal 2015 in uno in piena proprietà, rafforzando il presidio diretto su una struttura strategica nel mercato milanese.\r

La struttura\r

L’Hilton Garden Inn Milan North – con 193 camere, spazi congressuali fino a 800 posti e collegamento diretto con la linea metropolitana M1 – rappresenta un’infrastruttura alberghiera rilevante in un’area della città sempre più attrattiva per il traffico business e congressuale. L’operazione segue quella già perfezionata nel 2024, pari a 9 milioni di euro, che ha contribuito all’acquisizione del 100% di Venezia Capitol e il conseguente pieno controllo dell’Hilton Garden Inn di Venezia Mestre, rafforzando il posizionamento del gruppo su un altro polo chiave del turismo italiano.\r

Per Bcc Milano, l’operazione conferma un orientamento chiaro verso il sostegno a progetti imprenditoriali solidi, caratterizzati da asset tangibili. La Banca rafforza inoltre il proprio focus su filiere ad alto impatto territoriale, come quella turistica, accompagnando operatori strutturati in percorsi di crescita e consolidamento.\r

«Sosteniamo con convinzione operazioni che uniscono solidità industriale e impatto sul territorio – dichiara Luca Bonomi, direttore commerciale di Bcc Milano –. Il turismo è una delle leve più rilevanti per l’economia lombarda e milanese, e il rafforzamento patrimoniale degli operatori rappresenta un elemento chiave per la competitività del settore. Bcc Milano continua a svolgere il proprio ruolo con un approccio selettivo e orientato al valore».\r

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[caption id=\"attachment_516364\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Guido Della Frera[/caption]\r

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Guido Della Frera, presidente del gruppo Della Frera aggiunge: «L’acquisizione dell’immobile che ospita l’Hilton Garden Inn Milan North rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del nostro gruppo. Trasformare una struttura che gestiamo con successo da oltre dieci anni in un asset di proprietà rafforza il nostro modello di sviluppo, fondato sull’integrazione tra gestione alberghiera e valorizzazione immobiliare. Ringrazio Bcc Milano per la fiducia e il supporto dimostrati nel sostenere questa operazione, che consolida la nostra presenza nel mercato milanese e conferma la validità della nostra strategia di investimento in partnership con primari brand internazionali. Siamo convinti che questo progetto contribuirà a creare valore per il territorio e per lo sviluppo del settore turistico e congressuale della città».\r

","post_title":"L'Hilton Garden Inn Milan North entra nell'orbita del gruppo Della Frera","post_date":"2026-06-11T13:59:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781186374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tgv Inoui e Disneyland Paris fanno di nuovo coppia, quest'anno all'insegna di World of Frozen: la partnership, nata nel 2022 con l’obiettivo di promuovere una mobilità accessibile e sostenibile per raggiungere il parco parigino, celebra quest’anno la recente apertura dell'area tematica immersiva interamente dedicata al Regno di Arendelle.\r

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Per “trasportare” subito grandi e piccini in questo mondo straordinario, il Tgv Inoui è stato rivestito con grafiche e colori ispirate alle storie e alle ambientazioni di Frozen, offrendo una vera e propria anticipazione dell’esperienza presso il Parco.\r

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«Siamo lieti di rinnovare per il terzo anno consecutivo la collaborazione con Disneyland Paris, espressione di una visione condivisa che punta a trasformare il viaggio in una parte integrante dell’esperienza di intrattenimento - ha dichiarato Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia -. Il treno diventa così non solo il mezzo per raggiungere una destinazione, ma un’anteprima della destinazione stessa, rendendo l’esperienza di viaggio più piacevole soprattutto per le famiglie con bambini, grazie anche ai servizi pensati espressamente per loro».\r

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Il Tgv Inoui è il mezzo ideale per cominciare il viaggio in modo piacevole, grazie al comfort degli ambienti e agli spazi dedicati alle famiglie. Il servizio a bordo include wi-fi gratuito e un portale di intrattenimento multilingue; l’esperienza gastronomica a bordo è affidata alla vettura bar Caffè Centrale, che offre un menù italo-francese e include opzioni vegetariane, vegane e bio, con il 70% dei prodotti provenienti da fornitori locali. Completano l’offerta aree family-friendly, come la nursery e spazi pensati per accogliere i più piccoli.\r

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Le famiglie beneficiano di tariffe agevolate tutto l’anno: la Carta Avantage, disponibile nelle versioni Jeune, Adulte e Senior, permette di ottenere sconti fino al 30% e riduzioni fino al 60% per i bambini dai 4 agli 11 anni.\r

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I collegamenti si articolano in tre corse giornaliere tra Milano, Torino e Parigi con partenze da Milano Porta Garibaldi alle 6.00, 12.10 e 16.10, e da Parigi Gare de Lyon alle 6.46, 9.46 e 14.48.","post_title":"Tgv Inoui e Disneyland Paris in coppia sulle orme di World of Frozen","post_date":"2026-06-11T13:58:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781186312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo del benessere e termale rappresenta oggi uno dei comparti più promettenti dell’intera filiera turistica italiana. \r

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Crescono infatti i viaggiatori alla ricerca di esperienze orientate alla salute, al benessere, alla prevenzione e alla qualità della vita, generando nuove opportunità per strutture ricettive, centri termali e operatori del settore.\r

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Per accompagnare questa evoluzione nasce la Scuola di Alta Formazione per l’Innovazione e l’Eccellenza nel Turismo del Benessere e Termale, un progetto finanziato dal Ministero del Turismo e inserito nel Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione. L’iniziativa è realizzata da w.academy in collaborazione con Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Foro Italico, UNIDAV – Università Telematica Leonardo da Vinci, Federterme e Associazione Italiana Confindustria Alberghi.\r

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L’obiettivo è sviluppare competenze avanzate e altamente specialistiche per rispondere alle nuove esigenze del mercato, favorendo la crescita professionale degli operatori già attivi nel settore e creando nuove opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo dell’hospitality, del wellness e del turismo termale.\r

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L’offerta formativa comprende 9 percorsi completamente gratuiti, progettati in linea con gli obiettivi del Piano Strategico del Turismo 2023-2027. I corsi sono erogati in modalità blended, attraverso lezioni in live streaming, contenuti fruibili on demand e momenti di formazione esperienziale presso strutture d’eccellenza come Terme di Saturnia e Terme di Chianciano.\r

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Tra i percorsi disponibili c’è il Master Universitario di I Livello in Wellness & SPA Hospitality Management, che consente di conseguire 60 CFU e ottenere il relativo titolo accademico universitario e i Corsi di Alta Formazione in Wellness SPA Specialist, Addetto Booking, Chef de Rang e Front Office Agent. Completano l’offerta i Corsi Specialistici in Hospitality Digital Marketing, Customer Service, Front Office Management, Wellness & Medical SPA Management.\r

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I programmi sono stati sviluppati per fornire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, integrando aspetti manageriali, organizzativi, digitali e operativi. I partecipanti avranno accesso a una piattaforma formativa dedicata, materiali didattici specialistici, attività di tutoring e mentoring e al confronto diretto con professionisti, manager ed esperti del settore.\r

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«La crescita del turismo del benessere richiede figure professionali sempre più preparate e specializzate, capaci di interpretare i cambiamenti del mercato e contribuire allo sviluppo di un’offerta innovativa e competitiva», spiega Giulio Guidi – CEO di w.academy ente capofila della Scuola di Alta Formazione per l’Innovazione e l’Eccellenza nel Turismo del Benessere e Termale. \r

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Le candidature ai percorsi formativi sono aperte fino al 30 giugno 2026. Ogni corso prevede un numero limitato di partecipanti, con l’obiettivo di garantire un’esperienza formativa di elevata qualità e un efficace trasferimento delle competenze.\r

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Per maggiori informazioni e per candidarsi visita la nostra pagina\r

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L’accordo rappresenta un passaggio strategico per Marriott, che amplia così la propria presenza in uno dei comparti più dinamici dell’hotellerie internazionale. Al centro dell’operazione c’è un marchio italiano che, in vent’anni di attività, ha costruito una reputazione globale grazie a un modello che combina ospitalità di lusso, sostenibilità e programmi di benessere integrato.\r

Fondata nel 2006 da Domenico Alcide e Liliana Leali, Lefay conta oggi due resort iconici – sul Lago di Garda e nelle Dolomiti – ai quali si aggiungono tre nuovi progetti in sviluppo tra Toscana, Sud Italia e Alpi svizzere. Un percorso di crescita che ora potrà beneficiare della forza distributiva e commerciale del primo gruppo alberghiero mondiale.\r

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Dal punto di vista societario, la joint venture acquisisce il marchio Lefay e tutti gli asset di proprietà intellettuale collegati, mentre gli immobili italiani resteranno di proprietà della famiglia Leali. I resort continueranno a essere gestiti attraverso contratti di management di lungo periodo, in un modello che punta a preservare l’identità del brand e, al tempo stesso, ad accelerarne l’espansione internazionale.\r

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Per Marriott si tratta di un investimento coerente con l’evoluzione della domanda globale, sempre più orientata verso esperienze trasformative e soggiorni incentrati sulla salute e sul benessere. Il gruppo metterà a disposizione di Lefay le proprie piattaforme di sviluppo, marketing, sales e distribuzione, favorendo l’accesso a nuovi mercati e segmenti di clientela ad alta capacità di spesa.\r

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Un ulteriore elemento di valore sarà l’ingresso dei resort nel circuito Marriott Bonvoy, con l’integrazione nelle piattaforme digitali del gruppo prevista entro la fine del 2026. Una leva che potrebbe incrementare significativamente la visibilità internazionale del brand italiano e sostenere il piano di sviluppo delle future aperture.\r

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L’operazione conferma inoltre il crescente interesse dei grandi operatori globali verso il segmento wellness, oggi considerato uno dei principali driver di crescita dell’ospitalità luxury. In questo scenario, Lefay si presenta come un asset strategico capace di coniugare posizionamento premium, sostenibilità certificata e una forte identità italiana, elementi sempre più ricercati dalla clientela internazionale. ","post_title":"Marriott punta sul wellness luxury: Lefay entra in portafoglio con una joint venture","post_date":"2026-06-11T10:49:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["lefay-resort","marriott"],"post_tag_name":["Lefay resort","Marriott"]},"sort":[1781174941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Turkish Airlines è Special Partner della 1000 Miglia 2026, attualmente in corso (dal 9 al 13 giugno) lungo un itinerario che attraversa alcune delle destinazioni più iconiche d’Italia. \r

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Riconosciuta come uno degli eventi automobilistici più prestigiosi e storici a livello internazionale e famosa per essere definita “la gara più bella del mondo”, la 1000 Miglia riunisce ogni anno oltre 400 auto d’epoca e i loro piloti provenienti da ogni parte del globo in un’esperienza unica che celebra la tradizione, l’eccellenza e la passione per i viaggi.\r

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La partecipazione di Turkish Airlines in qualità di Special Partner testimonia ancora una volta l’impegno della compagnia nel supportare eventi di rilevanza internazionale che esprimono valori condivisi di tradizione, innovazione ed eccellenza.\r

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Grazie al suo hub di Istanbul e a una rete internazionale che copre 358 destinazioni in 133 paesi distribuiti su sei continenti, Turkish Airlines trasporta ogni anno milioni di passeggeri. La compagnia aerea serve attualmente nove città italiane - Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Torino, Bari, Catania e Palermo - con numerosi voli giornalieri per Istanbul, garantendo ottimi collegamenti e un accesso internazionale ai partecipanti e ai visitatori che si recano a questo evento di fama mondiale.\r

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Sostenendo uno degli eventi più emblematici del patrimonio automobilistico e culturale italiano, la compagnia aerea continua a creare legami significativi che vanno oltre il semplice viaggio, celebrando i valori del movimento, della scoperta e dell’eccellenza.\r

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","post_title":"Turkish Airlines alla 1000 Miglia 2026 in qualità di special partner","post_date":"2026-06-11T10:42:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781174550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Life Hotels & Resorts rafforza la collezione Unico dedicata alle strutture di charme che esprimono identità territoriale, autenticità e un’elevata qualità dell’ospitalità, con l’ingresso di Unico Serrone Palace Apulia.\r

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Situato a Corato, nel cuore della Puglia Imperiale, a pochi minuti di auto da Castel del Monte, il resort si inserisce in uno dei territori più ricchi di storia e paesaggi del Sud Italia, offrendo un accesso privilegiato a destinazioni come Trani, Ruvo di Puglia, Altamura, Matera e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.\r

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«L’ingresso di Unico Serrone Palace Apulia rafforza il percorso di crescita della nostra collezione Unico dedicata a strutture che valorizzano il legame con il territorio attraverso un’ospitalità elegante e autentica - dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Hotels & Resorts - La Puglia è oggi una delle destinazioni più dinamiche del panorama turistico italiano e internazionale, e questa proprietà interpreta perfettamente i valori del brand».\r

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Il resort comprende camere e suite progettate per garantire comfort e benessere, una piscina immersa nel verde, spazi dedicati agli eventi e al business travel, ed offre un’offerta gastronomica che celebra le eccellenze pugliesi attraverso ingredienti locali e ricette della tradizione mediterranea.\r

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L’esperienza punta anche su una ricca offerta di percorsi enogastronomici, attività outdoor, itinerari culturali e visite guidate.\r

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«Unico Serrone Palace Apulia - conclude Carella - incarna la nostra visione: non solo un luogo dove soggiornare, ma una porta d’accesso privilegiata alla cultura e alle emozioni del territorio».\r

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Unico Serrone Palace Apulia sarà commercializzato attraverso il network internazionale di partner del gruppo e rappresenterà un nuovo riferimento lifestyle per il Sud Italia.\r

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","post_title":"Life Hotels & Resorts, Serrone Palace Apulia entra nella collezione Unico Private Resorts","post_date":"2026-06-11T10:26:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781173591000]}]}}