Radisson Individuals debutta a Budapest con l’Erzsrbet City Center L’hotel Erzsébet City Center Budapest segna il debutto del brand Radisson Individuals in Ungheria. Situato nello storico Distretto V di Budapest, l’hotel dispone di 126 camere e combina il comfort contemporaneo con una delle posizioni più centrali della città. A seguito di un’importante ristrutturazione, Hotel Erzsébet City Center Budapest offre sistemazioni moderne, un’ampia proposta per la colazione, wi-fi veloce, soggiorni pet-friendly e servizi pensati per le esigenze degli ospiti, tra cui reception e servizio concierge disponibili 24 ore su 24. Il primo in Ungheria «L’apertura di hotel Erzsébet City Center Budapest rappresenta un traguardo importante e significativo, poiché introduce per la prima volta il brand Radisson Individuals in Ungheria. Rappresenta inoltre un ulteriore passo avanti nella continua crescita di Radisson Hotel Group in Europa centrale e orientale. Radisson Individuals riunisce hotel distintivi che valorizzano la propria identità, beneficiando al contempo della portata globale, degli standard riconosciuti e dell’expertise nel settore dell’ospitalità di Radisson Hotel Group. Hotel Erzsébet City Center Budapest rappresenta un’importante aggiunta al nostro portafoglio in crescita, portando il brand in una delle capitali europee più dinamiche e ricche di cultura» ha dichiarato Joep Peeters, chief operating officer Ffranchise, Radisson Hotel Group. L’hotel si trova a circa 30 minuti in auto dall’aeroporto internazionale di Budapest Ferenc Liszt. Condividi

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Attraverso il suo storico legame con il golf e i continui investimenti negli eventi sportivi internazionali, Turkish Airlines contribuisce a promuovere la Turchia come destinazione di riferimento per il turismo golfistico, combinando strutture di livello mondiale con il ricco patrimonio culturale del Paese e la sua rinomata ospitalità.","post_title":"Turkish Airlines World Golf Cup: appuntamento a Roma e Venezia il 14 e 16 settembre","post_date":"2026-09-08T10:58:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788865120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia sensibilmente l'operativo voli da Tel Aviv, con il ripristino di cinque rotte e l'aumento delle frequenze su una serie di collegamenti già esistenti in tutta Europa.\r

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Wizz Air sta inoltre aumentando i collegamenti per Sofia da sei a sette voli settimanali, per Verona da due a tre, per Atene da cinque a sette, per Vilnius da due a quattro e per Varsavia da quattro a cinque.\r

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","post_title":"Wizz Air ripristina rotte da Tel Aviv, incluse quelle per Catania e Venezia","post_date":"2026-09-08T10:26:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788863190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kerzner International annuncia la possibilità di scoprire e vivere il Sudafrica più autentico unendo cultura, natura e un impatto concreto sui luoghi visitati. L’itinerario proposto, in sette notti unisce un soggiorno al resort ultra-lusso One&Only Cape Town alle esperienze di turismo consapevole proposte da Shamwari sull’Eastern Cape, raggiungibile comodamente da Cape Town in meno di due ore con un volo privato Shamwari Air.\r

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Con la sua posizione strategica sul V&A Waterfront, One&Only Cape Town è il punto di partenza naturale per esplorare la Table Mountain, il Cape Point, le tenute vinicole delle Winelands e le spiagge della costa. Tra alta cucina grazie a ristoranti come Nobu e Rooi, arte e benessere, la città offre una tappa urbana rilassante.\r

\"Volonturismo\"\r

Il ritmo cambia all'arrivo nella Shamwari Private Game Reserve. Estesa su un territorio incontaminato di 25.000 ettari popolato dai Big Five e da una grande varietà di flora e fauna selvatica che contribuisce a creare un ecosistema diversificato, la riserva è punto di riferimento internazionale per i progetti di conservazione.\r

Qui il soggiorno supera l'idea classica del safari: grazie al lavoro della Shamwari Foundation, nata per tutelare la biodiversità e sostenere le comunità locali attraverso progetti concreti, gli ospiti possono toccare con mano le attività di salvaguardia sul campo.\r

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Oltre ai tradizionali game drive e alle uscite a piedi, il soggiorno permette di approfondire il tema del volonturismo attraverso visite, incontri strutturati ma anche programmi di partecipazione attiva in tre centri chiave della riserva: il Wildlife Rehabilitation Centre, il Vulpro Shamwari Experience e il Born Free Big Cats Sanctuary Experience.\r

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Il pacchetto Safari & the City include 4 notti di soggiorno in b&b presso One&Only Cape Town (inclusa 1 notte gratuita), 3 notti di soggiorno presso Shamwari Private Game Reserve, trattamento all-inclusive per pasti e selezioni di bevande presso Shamwari, due uscite giornaliere di safari e attività d'esplorazione nel bush nella riserva, accesso e visite guidate ai progetti della Shamwari Foundation, trasferimenti aeroportuali e accesso alla Signature Lounge dell'aeroporto internazionale di Cape Town, tariffe ridotte dedicate sui voli Shamwari Air.","post_title":"Kerzner International: il Sudafrica autentico con \"Safari & the City\"","post_date":"2026-09-08T10:11:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788862301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_473842\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mario Di Nicolantonio[/caption]\r

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In casa di Dimensione Turismo si guarda già alla prossima stagione, analizzando anche le prospettive di chiusura di un'annata complicata ma, in ultima analisi, positiva.\r

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«Abbiamo registrato un lieve rallentamento per l'estate - spiega il presidente, Mario Di Nicolantonio -, ma allo stesso tempo le vendite sul piano degli allotment della stagione hanno dato segnali positivi, andando praticamente sold out. Questo risultato conferma quanto siano apprezzate dalla clientela la possibilità di pianificare con anticipo e la proposta di quote bloccate, che consentono di avere maggiore certezza sia sulla disponibilità sia sulle condizioni economiche. Un altro elemento importante è stata la scelta di lavorare con vettori considerati di qualità, non direttamente coinvolti nelle aree interessate dai conflitti. Un aspetto che oggi assume un peso crescente nelle decisioni di acquisto e nella percezione di affidabilità del viaggio».\r

Le mete top dell'estate\r

Tra le destinazioni che hanno riscosso maggiore successo nell’estate 2026 «spiccano Brasile, Vietnam e Cambogia e Malesia. In particolare, il Brasile ha rappresentato una delle vere sorprese della stagione, con un riscontro particolarmente positivo per l’esclusivo tour Maravilha, che prevede anche il soggiorno presso il Dbeach Resort, struttura di proprietà. Il Vietnam e la Cambogia si confermano destinazioni apprezzate e molto richieste in combinata, mentre per la Malesia abbiamo riscontrato una positiva crescente curiosità, grazie anche alla varietà di tour proposti nel catalogo».\r

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Sul fronte prezzi, Di Nicolantonio è possibilista: «La situazione geopolitica internazionale ha avuto inizialmente un impatto sui costi, determinando alcuni aumenti, soprattutto sul fronte dei trasporti. Tuttavia, nel corso della stagione abbiamo osservato un mercato molto più dinamico: nonostante le tensioni, è possibile individuare soluzioni alternative con prezzi competitivi, lavorando con flessibilità sulla combinazione tra destinazioni, vettori e servizi. Questo conferma l'importanza, in una fase di mercato così variabile, di una programmazione attenta e di una capacità di adattare rapidamente l'offerta. Il prezzo finale del pacchetto non è quindi necessariamente destinato a crescere in modo lineare: accanto a singoli rincari, si stanno creando nuove opportunità che permettono di mantenere un buon rapporto tra qualità, sicurezza e prezzo».\r

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","post_title":"Dimensione Turismo: il Brasile traina la domanda estiva","post_date":"2026-09-08T09:25:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788859506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da metà ottobre 2026 a marzo 2027, la stagione invernale di Explora Journeys porterà i clienti alla scoperta dei diversi volti dei Caraibi. Da celebri località come Saint Barthélemy, Saint Lucia e le isole Vergini Britanniche a destinazioni meno conosciute, ogni crociera svela un angolo differente dei Caraibi.\r

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Explora I partirà da Miami il 17 novembre per dare inizio ai suoi itinerari caraibici, dopo il viaggio transatlantico da Barcellona. Nel frattempo, la nuova Explora III farà il suo debutto nella regione, partendo da Québec City il 15 ottobre e navigando verso sud lungo la costa atlantica per raggiungere San Juan a Porto Rico il 1° novembre.\r

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«Non esiste un solo modo di vivere i Caraibi - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Sono un insieme di mondi diversi, ognuno con il proprio carattere, le proprie tradizioni e la propria bellezza naturale. Il nostro approccio consiste nel riunire questi mondi in un unico viaggio fluido, offrendo ai nostri ospiti il servizio d’eccellenza, gli spazi e le esperienze che si aspettano da un resort caraibico, permettendo loro al contempo di scoprire destinazioni come Saint Barthélemy, Saint Lucia e le isole Vergini Britanniche».\r

Spazio alle esperienze\r

Le Destination experiences immersive di Explora Journeys svelano le meraviglie naturali, il carattere autentico e le coste che definiscono questa parte del mondo. Gli ospiti possono esplorare le isole Vergini Britanniche e nuotare tra le piscine naturali e gli imponenti massi di granito di The Baths, a Virgin Gorda; osservare le megattere nella loro antica area di riproduzione nella baia di Samaná; attraversare la foresta pluviale di Dominica fino a raggiungere cascate nascoste; costeggiare Grenada in motoscafo per fare snorkeling tra le meraviglie dell’Underwater Sculpture Park.\r

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A Port of Spain, i ritmi di Trinidad e Tobago prendono vita attraverso spettacoli di soca e steelpan, mentre escursioni in barca permettono di scoprire le rive appartate di Little Bay, ad Anguilla. In Guadalupa, i sentieri si snodano tra i giardini botanici di Deshaies, mentre a Saint Barthélemy è possibile raggiungere in moto d’acqua Coco Island e ammirare viste panoramiche sulla costa dell’isola. A Saint Lucia, gli ospiti possono lavorare al fianco di un maestro cioccolatiere e scoprire, attraverso un’esperienza pratica, la tradizione gastronomica dell’isola.\r

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A completare queste esperienze lungo la costa, le proposte gastronomiche immersive e le attività dedicate all’artigianato locale permettono di entrare ancora più profondamente in contatto con la cultura delle destinazioni.\r

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La stagione delle festività aggiunge un ulteriore elemento, con il Thanksgiving, il Natale e il Capodanno celebrati sotto i cieli tropicali. Per la notte di Capodanno, gli ospiti a bordo di Explora III potranno dare il benvenuto al nuovo anno con i fuochi d’artificio sopra San Juan.\r

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","post_title":"Explora Journeys pronta a cominciare la stagione caraibica","post_date":"2026-09-08T09:23:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788859386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta inedita per La Compagnie che, dalla primavera 2027, sarà la prima compagnia aerea a operare un collegamento diretto tra il Newark Liberty International Airport di New York e Düsseldorf.\r

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Con una frequenza fino a cinque voli settimanali, la nuova rotta collegherà New York con la regione Reno-Ruhr, uno dei più importanti centri economici d'Europa.\r

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L'aeroporto di Düsseldorf combina un solido mercato locale con ottimi collegamenti, efficienza e un'esperienza aeroportuale di alto livello. La sua posizione strategica, vicina ai Paesi Bassi e al Belgio, rende inoltre la nuova rotta un'opzione interessante per i viaggiatori delle regioni limitrofe, offrendo un comodo accesso anche da diverse aree d'Europa.\r

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«Düsseldorf rappresenta un naturale passo avanti nel percorso di sviluppo di La Compagnie - ha dichiarato Christian Vernet, presidente e ceo di La Compagnie -. Nel cuore di una delle regioni economiche più dinamiche d'Europa, caratterizzata dalla presenza di importanti realtà internazionali e da consolidati legami con gli Stati Uniti, il Nord Reno-Westfalia si presta particolarmente bene al nostro esclusivo modello di compagnia aerea interamente business class. Non vediamo l'ora di accogliere a bordo i viaggiatori della regione, offrendo al contempo alla nostra clientela americana un nuovo e comodo punto di accesso alla Germania».\r

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Lars Redeligx, ceo dell'aeroporto di Düsseldorf, ha aggiunto: «Gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico per l'economia del nostro Stato e New York è una delle destinazioni turistiche più importanti al mondo. La Compagnie porta nel nostro aeroporto un'offerta ben definita: un collegamento diretto, confortevole e pensato per chi desidera attraversare l'Atlantico in modo efficiente e rilassato. Il fatto che questa offerta, unica in Germania, debutti proprio a Düsseldorf è una chiara testimonianza della forza del nostro aeroporto e del suo bacino d'utenza».\r

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Il lancio della New York-Düsseldorf rappresenta un ulteriore importante traguardo per La Compagnie, che dal 2014 sta ridefinendo l'esperienza del viaggio in business class. Attualmente, la compagnia collega Newark con Parigi Orly, Nizza Costa Azzurra e Milano Malpensa e ha recentemente annunciato, per la prima volta, l'estensione del collegamento New York–Nizza alla stagione invernale.\r

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La flotta crescerà presto con l'arrivo di un terzo Airbus A321neo Lr nel 2027, seguito da un quarto Airbus A321neo Xlr nel 2028.","post_title":"La Compagnie fa rotta sulla Germania: decolla nel 2027 la New York-Düsseldorf","post_date":"2026-09-07T14:47:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788792463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Creator Hub nasce da un’idea semplice: offrire a creator di talento l’accesso a hotel ai quali normalmente non avrebbero accesso, in cambio di contenuti fotografici e video autentici, senza costi di investimento media per le strutture. Creator Hub nasce per rispondere a una delle sfide sempre più rilevanti per il settore dell’ospitalità: come produrre un flusso costante di contenuti autentici e di alta qualità senza affidarsi esclusivamente a shooting tradizionali o a immagini generiche tipiche delle banche immagini, che il pubblico riconosce sempre più facilmente e tende a ignorare. In questo scenario, i contenuti autentici realizzati dai creator assumono un valore crescente per gli hotel che competono per conquistare l’attenzione online.\r

Strumento al servizio degli hotel\r

Con i viaggiatori sempre più orientati a persone reali ed esperienze autentiche come fonte di ispirazione, i contenuti realizzati dai creator rappresentano uno strumento sempre più prezioso per gli hotel che desiderano costruire fiducia e distinguersi online. Le ricerche mostrano infatti che il 92% dei consumatori si fida maggiormente del passaparola e dei contenuti generati dagli utenti rispetto alla pubblicità tradizionale dei brand.\r

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Creator Hub trasforma le tendenze in un modello concreto e continuativo per la produzione di contenuti di valore, offrendo agli hotel un modo efficace e conveniente per collaborare con i creator, puntando su community, credibilità e creatività.\r

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«La scoperta delle destinazioni non è più guidata esclusivamente dai motori di ricerca o dalle campagne dei brand, curate nei minimi dettagli: oggi è sempre più influenzata dai creator. Le persone si fidano delle storie che percepiscono come autentiche. L’influenza si sta spostando dalla quantità alla credibilità, e i creator più piccoli riescono spesso a generare un engagement più profondo proprio perché i loro contenuti risultano autentici e vicini alle persone. Con Creator Hub, aiutiamo gli hotel a produrre un flusso continuo di contenuti di alta qualità e a essere più facilmente scoperti sui canali che i viaggiatori utilizzano già per trovare ispirazione» ha dichiarato Roberto Tamayo, global pr, social media and influencer marketing director di Radisson Hotel Group.\r

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Nel suo primo anno di attività, la piattaforma ha raggiunto oltre 600 creator in più di 400 hotel distribuiti in 64 Paesi, con creator presenti in 44 Paesi tra Emea e Apac.\r

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