Trainline lancia la piattaforma Trainline partners solution

Trainline lancia Trainline partner solutions, destinata ad aziende che si occupano della vendita di viaggi, imprese di tutte le dimensioni e vettori ferroviari.

Tramite l’Api globale della piattaforma Trainline partner solutions, i clienti hanno accesso a centinaia di vettori in tutta Europa. Con tutte le informazioni fondamentali in un unico posto, come le opzioni di biglietteria e le informazioni di viaggio in tempo reale, la richiesta di una sola integrazione rende il processo decisionale più facile, più conveniente e con un rischio inferiore di incorporare il treno nella propria offerta da parte di chi si occupa della vendita di viaggi – allo stesso tempo snellendo i processi, rendendo più informazioni disponibili e aumentando il proprio vantaggio competitivo.

Il portale attraverso Trainline partner solutions fornisce una piattaforma tecnologica di alta qualità, veloce e sicura per la vendita al dettaglio e l’emissione di biglietti ad alcuni operatori del Regno Unito.

La tecnologia proprietaria crea, supporta e gestisce piattaforme di vendita white label personalizzate per mobile e desktop, per fornire un’esperienza di vendita al dettaglio senza intoppi, in grado di supportare la vendita di biglietti. Questa tecnologia offre inoltre ai vettori un vantaggio in termini di costi rispetto allo sviluppo di una soluzione di vendita di biglietti da zero. Inoltre, il sistema di back-office aiuta i vettori ferroviari a rimanere al passo con le integrazioni e le certificazioni del settore.