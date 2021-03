Torna “Una spesa vista mare”, l’iniziativa Robintur Travel Group e Costa Crociere che consente di ottenere uno sconto fino a 400 euro su una crociera in partenza fino al 21 marzo 2022, facendo la spesa alla Coop. Per usufruire del vantaggio sarà sufficiente, da oggi al 24 aprile, esibire nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop uno scontrino di almeno 30 euro per acquisti effettuati alla Coop. In alternativa, è possibile registrarsi entro il 24 aprile sul sito www.spesavistamare.it, scaricando direttamente il coupon della promozione. Con questa seconda modalità, si potrà così prenotare in agenzia la propria crociera e usufruire dello sconto entro il 31 maggio 2021, sempre su tutte le partenze sino al 21 marzo 2022. Per le agenzie Robintur collocate in zona rossa, e dunque forzatamente chiuse al pubblico in presenza, sarà sempre possibile l’assistenza via telefono per i clienti che avessero bisogno di un contatto.

“Una spesa vista mare” offre un tempo sufficientemente lungo per modulare il proprio viaggio in tutta tranquillità, con in più la garanzia di poter contare su procedure sanitarie e di sicurezza ulteriormente rafforzate, grazie al Costa Safety Protocol, il protocollo Costa che contiene misure operative relative a tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, a bordo come a terra. Tra queste ci sono i test con tampone per tutti gli ospiti e per l’equipaggio, la visita delle destinazioni solo con escursioni protette, il distanziamento fisico a bordo e nei terminal, il potenziamento della sanificazione a bordo delle navi.

«Per noi – spiega l’amministratore delegato di Robintur Travel Group, Claudio Passuti – si tratta della prima campagna commerciale importante dopo un anno di attività ai minimi termini per le limitazioni alla mobilità imposte dalla pandemia e ha un forte valore simbolico e pratico. Con questa promozione contiamo di ripartire con basi solide e obiettivi ambiziosi, ma soprattutto auspichiamo possa rappresentare anche un modo concreto per ritornare alla normalità per i tanti turisti desiderosi di riprendersi la gioia e l’emozione del viaggio in sicurezza».

Il lancio della nuova campagna è supportato da un rilevante piano di comunicazione, sia online che offline, che comprende comunicazione in store, il mini-sito dedicato www.spesavistamare.it e la promozione dell’iniziativa anche sui media rivolti ai milioni di soci delle Coop di consumo attraverso 1.200 punti vendita in tutta Italia.

«Le nostre crociere – spiega il direttore commerciale di Costa Crociere, Daniel Caprile – hanno dimostrato, attraverso il Costa Safety Protocol, di essere una vacanza che offre procedure di sicurezza che non hanno eguali nel settore del turismo, mantenendo al contempo tutte le caratteristiche che rendono unica una crociera Costa e rappresentando una garanzia di soddisfazione per il cliente. Durante il Festival di Sanremo abbiamo lanciato una nuova campagna pubblicitaria con un grande investimento per dare un forte impulso alla ripartenza del turismo. Oggi con la campagna “Una spesa vista mare” vogliamo dare un seguito con un partner strategico come Robintur Travel Group e con un’iniziativa commerciale che negli ultimi anni ha sempre portato ottimi risultati di vendita».