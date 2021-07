Pro-Meet: certificazione Iso 20121 per il benchmark del futuro

Se è vero che nulla sarà più come prima, il mantra dell’ultimo anno, probabilmente, inevitabilmente così avverrà. Però, forse non tutti sanno che già esiste una “sfera di cristallo” capace di riprodurre in piccolo il mondo del futuro. E’ l’industria degli eventi.

Grandemente vessata dalla pandemia perché basata sull’aggregazione, per ripartire deve accelerare, su scala, gli stessi processi che caratterizzeranno la società negli anni a venire.

Processi riassumibili in una sola parola: “etica”.

Verso le persone, perché anche da dinamiche sociali sbagliate è dipesa la tragedia nella quale ci dibattiamo, verso la natura, e qui non c’è bisogno di spiegazioni, verso l’economia, dove sfruttamento, ossessione per la bottom line e partenariati senza scrupoli sono stati il cavallo di battaglia di una globalizzazione sfociata nella situazione attuale.

Pro-Meet, forte di oltre trent’anni di presenza sul mercato e di un’expertise che ha da sempre ha fatto riferimento all’etica, fondata nel 1989 da Francesca Pezzutto, ha colto l’occasione per assumersi un impegno importante nei confronti di tutta la meeting industry italiana.

Oggi può annunciare con orgoglio di aver conseguito la certificazione ISO 20121, la quale attesta

che Pro-Meet valuta gli impatti economici, sociali e ambientali di ogni evento, in linea con le indicazioni dell’Agenda 2030 ONU.

Ma cosa significa in concreto, al di là di sigle, titoli e parole?

Quanto alla politica economica: curare efficacia ed efficienza dei processi organizzativi e affinare sempre più i criteri di valutazione qualitativa in relazione all’eticità dei fornitori, all’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili certificate nonché al coinvolgimento dei supplier per il riuso di alcuni dei loro prodotti e servizi.

Quanto alla politica sociale: condividere con gli stakeholder i temi etici, consolidare i rapporti col territorio al fine di valorizzare le eccellenze locali e ridurre gli sprechi, distribuire le eccedenze ad associazioni che operano localmente, rispettare le nuove norme di sicurezze e della direttiva privacy GDPR e conferire priorità assoluta ai diritti dei collaboratori interni ed esterni.

Quanto alla politica ambientale: valutare i sistemi di mobilità a minore emissione possibile, richiedere a tutti i fornitori la raccolta differenziata dei rifiuti, prediligere strutture che si avvalgono di energia rinnovabile, proporre allestimenti da materiale riciclato o riciclabile e prestare attenzione ai materiali impiegati per i gadget.

La titolarità di questa certificazione assicura anche un notevole risparmio al cliente finale, perché certifica ab origine la progettazione sostenibile di ogni evento a firma dell’agenzia, limitando alla sola eventuale validazione di conformità l’intervento (e i relativi costi) di un ente terzo.

«La certificazione ISO 20121, che siamo orgogliosi di avere raggiunto con un approfondito percorso di formazione erogato dalla società di consulenza Locom spiega Francesca Pezzutto, managing director di Pro-Meet – garantisce la nostra capacità di creare eventi interpretando il mondo che avremmo sempre voluto: portatore di benessere alle persone, rispettoso dell’ambiente, proficuo per il cliente e pieno di sorrisi. Questo è l’impegno di responsabilità che ci assumiamo per un pianeta più sano a beneficio di tutti».