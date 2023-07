Primerent: focus su requisiti e vincoli per il noleggio delle supercar Primerent accende i riflettori sui rigidi requisiti e sui vincoli da osservare quando si noleggia un’auto ad elevate prestazioni, così da garantire la massima sicurezza di viaggio. La società specializzata nel renting di alta gamma, spiega come le prime limitazioni al noleggio arrivino dall’articolo 117 del Codice della Strada, che vieta, durante il primo anno dal rilascio della patente, l’utilizzo di autovetture con una potenza superiore a 70 kw (se non accompagnati da un guidatore con meno di 65 anni, patentato da almeno 10 anni). Il noleggio di una supercar rappresenta la scelta migliore per chi desidera spostamenti premium e Primerent (socio aggregato di Aniasa) propone un servizio tailor-made, con elevati standard qualitativi e di sicurezza, consapevole dell’importanza di garantire un noleggio sicuro, che tuteli tutti i soggetti, con condizioni e policy dedicate e rigorose. Età minima 25 anni: la policy della società prevede che nessun’auto Primerent, tutte top di gamma e ad elevata potenza, possa essere noleggiata a clienti di età inferiore ai 25 anni. Maggiori limitazioni se la potenza supera i 300 CV: l’età minima per il noleggio viene alzata a 30 anni. Brief specifico con uno specialist driver dedicato e altamente qualificato, con l’obiettivo di informare il cliente sulle caratteristiche di guida, le peculiarità, le dotazioni tecniche e di sicurezza dell’auto. Deposito cauzionale e ulteriori garanzie; copertura assicurativa a tutela dei soggetti. «La sicurezza è uno dei requisiti alla base dell’operato quotidiano di Primerent: non si tratta di scelta ma di priorità, il noleggio d’auto deve seguire policy ben precise per garantire la tutela di tutti i soggetti – dichiara Saverio Castellaneta, ceo Primerent -. Con un team di professionisti, costantemente aggiornati e formati in materia, seguiamo attentamente tutte le fasi di noleggio delle nostre auto di alta gamma, per garantire un’esperienza top premium ma soprattutto sicura». Condividi

