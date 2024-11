Nuova sede per l’agenzia campana Hm Travel Un evento che segna l’inizio di una nuova avventura, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti esperienze sempre più personalizzate e innovative. Hm Travel ha celebrato l’apertura della sua nuova sede: una location esclusiva e all’avanguardia, situata in via Roma 557, a Melito di Napoli. La serata inaugurale è stata un vero e proprio viaggio nel cuore delle diverse culture del mondo, grazie alla partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui imprenditori, professionisti del settore e amici di Hm Travel. L’atmosfera magica dell’evento ha visto la rappresentazione dei sette continenti attraverso performance artistiche e modelli che hanno accolto gli ospiti in un’esperienza multisensoriale. Fondata da Luigi De Rosa e Alessia Basile, l’agenzia è specializzata nella creazione di esperienze su misura: “Per noi ogni viaggio è un’emozione da vivere appieno – sottolineano i titolari -. Non ci limitiamo a prenotare voli e hotel, ma ci impegniamo ogni giorno a offrire esperienze che rispondano ai desideri più profondi dei nostri clienti”. Tra le proposte di Hm Travel, spicca la forte propensione all’organizzazione di viaggi oltre oceano, con offerte che combinano esperienze esclusive e prezzi competitivi. Ma Hm Travel si distingue anche per la consulenza dedicata ad aziende e artisti di rilevanza nazionale, supportando l’organizzazione di viaggi e trasferte su misura. “La nostra più grande soddisfazione – concludono i titolari – è vedere i nostri clienti tornare a casa con un bagaglio pieno di ricordi indelebili, pronti a vivere il prossimo viaggio insieme a noi”.

