Nuova rappresentanza esclusiva in Italia per Htms: è la dmc Quimbaya Latin America

“Saremmo tentati di utilizzare lo slogan di una pubblicità molto popolare: ad Htms piace vincere facile. Abbiamo infatti l’opportunità di aprire un’area geografica in cui non eravamo presenti, rappresentando un operatore già molto conosciuto dal trade italiano e che è garanzia assoluta di competitività, affidabilità e sicurezza”. Così Emanuele Nasti, general manager di Htms, commenta il nuovo accordo di rappresentanza esclusiva per il mercato italiano siglato con Quimbaya Latin America. La dmc latino-americana è l’unica a operare in 11 Paesi della regione con uffici di proprietà, garantendo gli stessi standard in ogni destinazione.

Quimbaya Latin America vende solo b2b e fornisce esclusivamente servizi di incoming a tutti i tour operator e agenti del mondo in sei lingue diverse.

Da 35 anni, l’azienda crea itinerari unici su misura e collezioni di prodotti specifici per tutti i segmenti: mice, lusso, gruppi, Fit. Propone partenze garantite per ognuno degli 11 Paesi in inglese, francese, italiano e tedesco. Le collezioni di prodotti includono varie tipologie di viaggio, come slow travel, culturali, vacanze in città, soggiorni al mare, sostenibilità e attività incentrate sulla comunità.

“Questa fase di riattivazione richiede una strategia costruita su valori sicuri – aggiunge la global sales director di Quimbaya, Laura Ortiz -. Siamo felici di affidare al team di Htms i nostri clienti italiani, con i quali abbiamo costruito forti relazioni sul campo. Ogni viaggio organizzato per conto dei più importanti operatori italiani negli ultimi 25 anni ci ha insegnato quanto sia esigente il viaggiatore italiano. Con Htms condividiamo gli stessi valori e principi e con loro siamo sicuri di continuare a fornire ai nostri clienti italiani i migliori servizi”.