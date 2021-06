Neinver riapre tutti i centri outlet in Europa. Risultati positivi

Neinver, presente in Italia con Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets, ha riaperto tutti i suoi 21 centri presenti in 6 paesi europei dopo sei mesi di chiusure parziali o totali per le limitazioni legate al Covid-19.

Anche gli ultimi centri ancora interessati dalle restrizioni – Montabaur e Halle Leipzig The Style Outlets in Germania – hanno ripreso la normale operatività durante l’ultima settimana di maggio, completando così il processo di riapertura, che ha impegnato l’azienda negli ultimi due mesi.

Post-riaperture

I risultati post-riaperture evidenziano trend positivi, in alcuni casi con incrementi di fatturato estremamente significativi. È il caso dell’Italia. Dal 26 aprile – data della riapertura in zona gialla – ad oggi, gli outlet di Vicolungo e Castel Guelfo hanno registrato un aumento medio delle vendite attorno al 20% rispetto al 2019, nonostante sino al 21 Maggio siano rimasti chiusi in tutte le giornate prefestive e festive. Dalla riapertura nei weekend l’incremento si è fatto decisamente più consistente, raggiungendo anche la tripla cifra percentuale. I numeri confermano quindi la resilienza degli outlet della società e indicano un trend di ripresa veloce, che in tutta Europa si è fatta più rapida mano a mano che le limitazioni sono state ridotte.

«La completa riapertura dei centri del nostro portfolio segna un momento importante per l’azienda. Malgrado la complessità e l’incertezza del contesto attuale, l’aumento delle vendite è molto incoraggiante e, ancora una volta, riconferma la resilienza e la flessibilità della nostra società, nonché l’impegno dei brand a voler continuare a crescere con noi – ha dichiarato Daniel Losantos, ceo di Neinver -. I significativi investimenti in servizi digitali e la stretta collaborazione con i tenant, insieme all’attrattività dei nostri centri, hanno mitigato l’impatto della pandemia sul nostro settore».