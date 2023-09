MyForecast si rifà il look e diventa MyForecast Rms Cambio di look per MyForecast che presente un nuovo logo e diventa MyForecast Rms, per sottolineare la propria specializzazione nel fornire revenue management solutions. “Il mondo sta evolvendo, il settore hospitality sta cambiando, e così facciamo noi – si legge in una nota della società siciliana -. La rinnovata identità riflette l’impegno costante nel favorire e sostenere il lavoro dei professionisti del revenue management, consentendo loro di massimizzare il fatturato alberghiero in modo strategico ed efficiente”. “Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso il futuro, quando l’innovazione giocherà un ruolo centrale – prosegue il comunicato – . La nostra nuova immagine aziendale riflette perciò la modernità, la precisione e l’agilità con cui affrontiamo le sfide in continua evoluzione dell’industria alberghiera. Il logo rispecchia una mentalità orientata al futuro, con il suo aspetto pulito e dinamico che rappresenta l’innovazione tecnologica offerta ai clienti. La nostra promessa? Continueremo a sviluppare e offrire soluzioni software all’avanguardia per consentire ai revenue manager di prendere decisioni informate e strategiche”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451992 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio di look per MyForecast che presente un nuovo logo e diventa MyForecast Rms, per sottolineare la propria specializzazione nel fornire revenue management solutions. "Il mondo sta evolvendo, il settore hospitality sta cambiando, e così facciamo noi - si legge in una nota della società siciliana -. La rinnovata identità riflette l’impegno costante nel favorire e sostenere il lavoro dei professionisti del revenue management, consentendo loro di massimizzare il fatturato alberghiero in modo strategico ed efficiente". "Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso il futuro, quando l'innovazione giocherà un ruolo centrale - prosegue il comunicato - . La nostra nuova immagine aziendale riflette perciò la modernità, la precisione e l'agilità con cui affrontiamo le sfide in continua evoluzione dell'industria alberghiera. Il logo rispecchia una mentalità orientata al futuro, con il suo aspetto pulito e dinamico che rappresenta l’innovazione tecnologica offerta ai clienti. La nostra promessa? Continueremo a sviluppare e offrire soluzioni software all'avanguardia per consentire ai revenue manager di prendere decisioni informate e strategiche". [post_title] => MyForecast si rifà il look e diventa MyForecast Rms [post_date] => 2023-09-12T12:13:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694520820000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha siglato un nuovo codeshare con Xiamen Airlines, che diventa così la prima compagnia aerea cinese a operare voli passeggeri non stop dalla Cina continentale al Qatar. In base all'accordo Xiamen Airlines lancerà voli giornalieri tra Pechino Daxing e l'aeroporto Hamad di Doha, operati con aeromobili Boeing 787-9. L'operativo dei voli, che decolleranno il prossimo 20 ottobre, prevede arrivo a Doha alle 22:45 e partenza alle 02:00, offrendo ai passeggeri collegamenti ottimali con i mercati chiave del network globale di Qatar Airways oltre Doha, in Medio Oriente, Africa ed Europa. Oltre ai voli da Pechino, Xiamen Airlines lancerà anche due voli settimanali da Xiamen, la zona economica speciale della provincia di Fujian Sheng, a Doha. I voli inizieranno il 31 ottobre 2023 e offriranno la stessa connettività ininterrotta alla rete di Qatar Airways dei voli da Pechino, arrivando a Doha da Xiamen alle 05:00 e ripartendo la sera alle 19:30. Qatar Airways opererà in codeshare su questi nuovi voli, che rafforzeranno notevolmente la sua presenza nella Cina continentale, che comprende sei destinazioni con un totale di 31 voli settimanali operati dal vettore, seguiti da doppi voli giornalieri per Hong Kong. Nell'ambito del nuovo accordo, Xiamen Airlines apporrà il proprio codice marketing sui voli Qatar Airways da e per Pechino. [post_title] => Qatar Airways sigla un codeshare con Xiamen Airlines e consolida la presenza in Cina [post_date] => 2023-09-11T10:00:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694426417000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451803" align="alignleft" width="300"] Tom Brady con il ceo di Delta, Ed Bastian[/caption] Delta Air Lines scommette su Tom Brady, sette volte campione del Super Bowl, imprenditore e filantropo, che diventa nuovo consulente strategico a lungo termine per la compagnia aerea, portando con sè la sua esperienza nel lavoro di squadra, nelle prestazioni e nella capacità di perseverare. Una partnership che si rispecchia nella filosofia 'Keep Climbing' di Delta e che include molteplici iniziative che coinvolgeranno Brady in attività strategiche a fianco di dipendenti, clienti e di altri importanti stakeholder di Delta. "Il personale di Delta è motivato dal suo impegno nel raggiungere prestazioni altissimo livello, dall'eccellenza e dal desiderio di realizzare i risultati migliori del settore", ha dichiarato Ed Bastian, ceo di Delta. "L'ingresso di un leader come Tom nel team di Delta porta avanti la nostra missione di connettere il mondo e contribuisce ad accelerare il nostro impegno nel migliorare continuamente per i nostri colleghi, i nostri clienti e le nostre comunità". La partnership combinerà lo spirito vincente e la passione di Brady nell'ispirare le persone a essere la migliore versione di se stesse con l'obiettivo di Delta di avvicinarle al loro massimo potenziale. Il lavoro si concentrerà sulle seguenti aree chiave: dipendenti: Brady collaborerà con il vettore per sviluppare e suggerire strumenti strategici di formazione e lavoro di squadra per gli oltre 90.000 dipendenti della compagnia aerea. Passeggeri: Brady sosterrà l'identità del marchio della compagnia in alcuni elementi del marketing e del coinvolgimento dei clienti. Comunità: Brady supporterà il lavoro di Delta per incidere positivamente sulle comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano, ispirando la prossima generazione di community leaders Delta. "Crescendo con una madre assistente di volo, ho sempre ammirato le persone che rendono il volare un’attività piacevole e senza intoppi - ha commentato Brady - . Nel corso della mia carriera, io e i miei compagni di squadra abbiamo volato con Delta innumerevoli volte, trascorrendo ore e ore in viaggio per alcune delle partite più importanti della nostra vita, persino per festeggiare in aereo le vittorie del Super Bowl. Quelle squadre di campioni sono state costruite grazie a una grande leadership e a un impegno per l'eccellenza, e Delta condivide certamente queste qualità". [post_title] => Delta Air Lines scommette sulla consulenza strategica del campione di football Tom Brady [post_date] => 2023-09-08T09:34:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694165692000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates amplia la partnership di codeshare con United Airlines per includere nove destinazioni in Messico. I passeggeri della compagnia di Dubai avranno ora accesso a otto nuove destinazioni nel Paese, oltre a Città del Messico, servita anche dalla compagnia aerea. Il codeshare esistente tra i due vettori comprende attualmente una serie di città statunitensi e il Messico diventa il primo Paese al di fuori degli Stati Uniti a essere aggiunto alla rete in crescita. I passeggeri che volano con Emirates verso due punti negli Stati Uniti, a Chicago o a Houston, possono collegarsi in seguito a diverse destinazioni leisure messicane. Le città sono: Cancun, Cozumel, Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara, San Jose Del Cabo, Leon/Guanajuato e Queretaro. Inoltre, la partnership in codeshare garantisce anche una maggiore flessibilità sugli orari dei voli, offrendo ai clienti Emirates che volano a Città del Messico più opzioni nella scelta dei voli. A seconda degli operativi, i passeggeri possono scegliere di volare verso la capitale messicana utilizzando i servizi giornalieri di Emirates da Dubai con scalo a Barcellona, oppure prenotare separatamente i voli in codeshare per Città del Messico. L'espansione della rete di codeshare consente inoltre ai clienti che volano dai nove punti in Messico di raggiungere le destinazioni della rete della compagnia aerea, via Chicago o Houston. I biglietti per le destinazioni in codeshare in Messico saranno disponibili a partire dal 14 settembre. Con l'aggiunta dei nuovi punti in Messico, il network di codeshare potenziato comprende ora 134 destinazioni, accessibili dai gateway di United negli Stati Uniti, mentre quasi 100 punti aggiuntivi negli Stati Uniti, in Canada, in America Centrale e Meridionale e nei Caraibi sono disponibili per i clienti su base interlinea. [post_title] => Emirates e United Airlines ampliano il codeshare alle rotte da e per il Messico [post_date] => 2023-09-06T09:12:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693991528000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa alza il sipario sul nuovo brand di Eurowings Discover che da oggi diventa Discover Airlines. Come anticipato nei giorni scorsi, il vettore nato durante la pandemia e che da luglio 2021 opera negli hub di Francoforte e Monaco come compagnia aerea leisure di alta qualità, entra in una nuova fase. La nuova filosofia del vettore viene spiegata dalla home page del sito: «Al centro del marchio Discover Airlines c'è la gioia del viaggio e la scoperta e riscoperta di luoghi, esperienze e momenti meravigliosi. Non è solo il nome della nostra compagnia aerea a cambiare, ma il nostro intero look. Il nuovo design contemporaneo, fresco e tuttavia sofisticato trasmette proprio questa sensazione e si ispira a una visione dell’orizzonte. Più nello specifico, dalle diverse linee e sfumature di colore che emergono quando l'azzurro del cielo incontra il paesaggio. Questi "skyline" sono l'elemento di design più importante del nostro marchio e nascono da varie tonalità di blu e da un giallo solare. Il logo Discover in lettere minuscole seguito da un punto rimarrà il nostro marchio denominativo. Questo è stato un elemento fondamentale dell'identità del nostro brand sin dall'inizio e ha mantenuto a lungo un valore di riconoscimento. Ora vi viene aggiunta la parola “Airlines”. I velivoli dipinti con la nuova livrea «solcheranno i cieli a partire dalla prima settimana di settembre. In quel momento atterrerà a Francoforte il primo Airbus A320 con il nuovo design. Nei mesi successivi la nostra flotta continuerà a prendere forma e ad assumere anche nuovi colori (...) Nonostante il carattere distintivo del nuovo design, il nostro legame con il marchio principale Lufthansa è sottilmente indicato da elementi come il blu scuro e il marchio denominativo nel carattere Lufthansa». [post_title] => Discover Airlines fa il suo debutto nei cieli: cambiano marchio e livrea [post_date] => 2023-09-05T14:33:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693924396000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Duecento agenti di viaggio in partenza il 26 settembre per 13 itinerari diversi in 15 nazioni differenti. E' il nuovo ambizioso format della tradizionale Unconvention di inizio autunno di Idee per Viaggiare. Il programma, che coinvolgerà anche alcuni content creator, prevede anche un incontro virtuale in cui tutti i partecipanti potranno riunirsi grazie alla tecnologia. E' l'evento inaugurale di una serie di iniziative dedicate agli agenti di viaggio che l'operatore capitolino organizzerà tra la fine del 2023 e il 2024. “Lo scorso anno il primo bisogno che gli agenti di viaggio hanno manifestato, come tutti del resto, era di potersi nuovamente rincontrare in presenza - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Così nell’ottobre 2022 abbiamo organizzato la convention a Roma, con una serata che ha aperto le porte della nostra nuova sede. Il secondo bisogno emerso era di toccare con mano i cambiamenti, di conseguenza il prodotto. Abbiamo così immaginato di portare tanti agenti fidelizzati in diverse parti del mondo, in contemporanea e in connessione tra di loro, per diventare testimonial credibili agli occhi dei loro clienti. E perché bisogna sognare per far sognare”. I tour toccheranno Australia, Giappone, Usa West Coast, Canada, Messico, Mauritius, Seychelles, Maldive, Thailandia, Tanzania, Zanzibar, Oman, Giordania, Doha e Dubai. Le partenze saranno il 26 settembre, i rientri entro il 6 ottobre. Gli agenti si muoveranno in gruppi di circa 15 persone, ciascuno con due accompagnatori di Idee per Viaggiare: un'occasione per incontrare product manager, responsabili commerciali, addetti al booking e all’operativo, con cui ci si interfaccia telefonicamente. Nel corso di ogni viaggio verrà rivelata e lanciata una novità di prodotto. Inoltre, la sera del 27 settembre, tutti i partecipanti si connetteranno in video dalle diverse parti del mondo per partecipare insieme a due eventi live tra Dubai e Doha. L'Unconvention World Tour 2023 sarà possibile grazie al supporto di circa 50 partner internazionali: compagnie aeree. dmc, catene alberghiere. Gli agenti partecipanti, tutti molto attivi e seguiti a livello social, saranno invitati a creare contenuti da veicolare sulle proprie pagine e profili, sia in tempo reale sia, a loro discrezione, successivamente. Inoltre, durante il viaggio riceveranno un briefing di contenuti da produrre come gruppo; al rientro di tutti verrà indetto un contest in cui stabilire il progetto che ha ricevuto più voti dagli altri partecipanti. [post_title] => IpV: la tradizionale Unconvention di inizio autunno diventa mondiale [post_date] => 2023-09-05T10:21:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693909302000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione "A sky full of Italy" e della brand campaign "Search Bar" di Ita Airways. Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri». La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la "search bar" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna. Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta». A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese. Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale. La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia "italianissima". Come raccontarlo?». Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone». [gallery ids="451549,451540,451550"] [post_title] => Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: "A sky full of Italy" [post_date] => 2023-09-04T14:56:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693839386000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo 4 stelle capitolino, Borghese Contemporary Hotel, che ha appena aperto i propri battenti a pochi passi da Piazza di Spagna, è entrato a far parte della collezione Space Hotels. La struttura è nata dalla conversione di due piani di un palazzo storico ristrutturato nei primi anni del diciannovesimo secolo, per volere dei principi Borghese, da Luigi Canina, noto architetto e archeologo piemontese, autore dei propilei dell’ingresso di Villa Borghese. Parte della Mascagni Collection, che vanta un hotel omonimo e le Mascagni Luxury Rooms & Suites, entrambe affiliate Space Hotels, dispone di 24 camere con un look&feel contemporaneo. Oltre una concierge definita lifestyle, che include anche una libreria, la struttura offre una sala polifunzionale, che funge da area colazioni o spazio meeting. [post_title] => Space Hotels accoglie nella propria collezione il nuovo Borghese Contemporary Hotel di Roma [post_date] => 2023-08-31T11:10:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693480251000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451350" align="alignleft" width="300"] Un rendering di una large beach Villa a The Red Sea[/caption] Scambiare conoscenze e best practice con una rete di esperti del settore che condividono la visione per un futuro più sostenibile del turismo. E' ciò che si aspetta Red Sea Global, la società a monte di due mega progetti turistici in Arabia Saudita (uno omonimo, l'altro chiamato Amaala), dalla partnership con il World Travel & Tourism Council: l'autorità internazionale che si occupa del contributo economico e sociale ottenuto dal comparto dei viaggi e del turismo. "Quest'anno stiamo accogliendo i nostri primi ospiti nella destinazione The Red Sea. La nostra collaborazione con il Wttc ci aiuterà a sensibilizzare il mondo sulla bellezza, la diversità e il patrimonio culturale della costa saudita del mar Rosso", spiega Tracy Lanza, group head of global brand and marketing di Rsg. Con questa partnership, la compagnia beneficerà anche della ricerca annuale promossa dal Wttc sull'impatto economico del turismo, che coinvolge 185 Paesi e 26 regioni sparse in tutto il mondo. Si prevede che le destinazioni The Red Sea e Amaala generino 120 mila posti di lavoro e accolgano fino a 1,5 milioni di turisti all'anno, stimolando le economie locali e offrendo opportunità di crescita sostenibile. Inoltre, l'attenzione alle pratiche di turismo rigenerativo garantirà la conservazione delle bellezze naturali e delle risorse di queste regioni per le generazioni future. A luglio Rsg ha annunciato di aver installato più di 760 mila pannelli fotovoltaici, che alimenteranno la prima fase di apertura di The Red Sea. Uno dei suoi cinque impianti solari si trova vicino al Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, che sarà il primo hotel ad aprire nell’area del nuovo complesso nei prossimi mesi. Le utenze del resort sono già alimentate dal parco solare. Altri due hotel saranno aperti per la fine dell'anno ed entro l'inizio del 2025 saranno completati 16 alberghi e il Red Sea International Airport. Una volta terminata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e attività per il tempo libero. Per quanto riguarda Amaala, la fase uno, incentrata sul masterplan Triple Bay, è in fase avanzata, con i primi ospiti che saranno accolti all'inizio del 2025. Sarà composta da otto resort che offriranno fino a 1.200 posti letto. Una volta completato, il complesso sarà dotato di oltre 3.900 camere d'albergo in 29 hotel e circa 1.200 ville residenziali di lusso, appartamenti e case di proprietà, oltre a strutture di vendita al dettaglio di alto livello, ristoranti raffinati, centri benessere e strutture ricreative. [post_title] => Red Sea Global diventa partner World Travel & Tourism Council [post_date] => 2023-08-31T10:28:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693477695000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "myforecast si rifa il look e diventa myforecast rms" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":35,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":427,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di look per MyForecast che presente un nuovo logo e diventa MyForecast Rms, per sottolineare la propria specializzazione nel fornire revenue management solutions. \"Il mondo sta evolvendo, il settore hospitality sta cambiando, e così facciamo noi - si legge in una nota della società siciliana -. La rinnovata identità riflette l’impegno costante nel favorire e sostenere il lavoro dei professionisti del revenue management, consentendo loro di massimizzare il fatturato alberghiero in modo strategico ed efficiente\".\r

\r

\"Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso il futuro, quando l'innovazione giocherà un ruolo centrale - prosegue il comunicato - . La nostra nuova immagine aziendale riflette perciò la modernità, la precisione e l'agilità con cui affrontiamo le sfide in continua evoluzione dell'industria alberghiera. Il logo rispecchia una mentalità orientata al futuro, con il suo aspetto pulito e dinamico che rappresenta l’innovazione tecnologica offerta ai clienti. La nostra promessa? Continueremo a sviluppare e offrire soluzioni software all'avanguardia per consentire ai revenue manager di prendere decisioni informate e strategiche\".","post_title":"MyForecast si rifà il look e diventa MyForecast Rms","post_date":"2023-09-12T12:13:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694520820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha siglato un nuovo codeshare con Xiamen Airlines, che diventa così la prima compagnia aerea cinese a operare voli passeggeri non stop dalla Cina continentale al Qatar. In base all'accordo Xiamen Airlines lancerà voli giornalieri tra Pechino Daxing e l'aeroporto Hamad di Doha, operati con aeromobili Boeing 787-9.\r

\r

L'operativo dei voli, che decolleranno il prossimo 20 ottobre, prevede arrivo a Doha alle 22:45 e partenza alle 02:00, offrendo ai passeggeri collegamenti ottimali con i mercati chiave del network globale di Qatar Airways oltre Doha, in Medio Oriente, Africa ed Europa.\r

\r

Oltre ai voli da Pechino, Xiamen Airlines lancerà anche due voli settimanali da Xiamen, la zona economica speciale della provincia di Fujian Sheng, a Doha. I voli inizieranno il 31 ottobre 2023 e offriranno la stessa connettività ininterrotta alla rete di Qatar Airways dei voli da Pechino, arrivando a Doha da Xiamen alle 05:00 e ripartendo la sera alle 19:30.\r

\r

Qatar Airways opererà in codeshare su questi nuovi voli, che rafforzeranno notevolmente la sua presenza nella Cina continentale, che comprende sei destinazioni con un totale di 31 voli settimanali operati dal vettore, seguiti da doppi voli giornalieri per Hong Kong. Nell'ambito del nuovo accordo, Xiamen Airlines apporrà il proprio codice marketing sui voli Qatar Airways da e per Pechino.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways sigla un codeshare con Xiamen Airlines e consolida la presenza in Cina","post_date":"2023-09-11T10:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694426417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451803\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tom Brady con il ceo di Delta, Ed Bastian[/caption]\r

\r

Delta Air Lines scommette su Tom Brady, sette volte campione del Super Bowl, imprenditore e filantropo, che diventa nuovo consulente strategico a lungo termine per la compagnia aerea, portando con sè la sua esperienza nel lavoro di squadra, nelle prestazioni e nella capacità di perseverare. Una partnership che si rispecchia nella filosofia 'Keep Climbing' di Delta e che include molteplici iniziative che coinvolgeranno Brady in attività strategiche a fianco di dipendenti, clienti e di altri importanti stakeholder di Delta.\r

\r

\"Il personale di Delta è motivato dal suo impegno nel raggiungere prestazioni altissimo livello, dall'eccellenza e dal desiderio di realizzare i risultati migliori del settore\", ha dichiarato Ed Bastian, ceo di Delta. \"L'ingresso di un leader come Tom nel team di Delta porta avanti la nostra missione di connettere il mondo e contribuisce ad accelerare il nostro impegno nel migliorare continuamente per i nostri colleghi, i nostri clienti e le nostre comunità\".\r

\r

La partnership combinerà lo spirito vincente e la passione di Brady nell'ispirare le persone a essere la migliore versione di se stesse con l'obiettivo di Delta di avvicinarle al loro massimo potenziale. Il lavoro si concentrerà sulle seguenti aree chiave: dipendenti: Brady collaborerà con il vettore per sviluppare e suggerire strumenti strategici di formazione e lavoro di squadra per gli oltre 90.000 dipendenti della compagnia aerea. Passeggeri: Brady sosterrà l'identità del marchio della compagnia in alcuni elementi del marketing e del coinvolgimento dei clienti. Comunità: Brady supporterà il lavoro di Delta per incidere positivamente sulle comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano, ispirando la prossima generazione di community leaders Delta.\r

\r

\"Crescendo con una madre assistente di volo, ho sempre ammirato le persone che rendono il volare un’attività piacevole e senza intoppi - ha commentato Brady - . Nel corso della mia carriera, io e i miei compagni di squadra abbiamo volato con Delta innumerevoli volte, trascorrendo ore e ore in viaggio per alcune delle partite più importanti della nostra vita, persino per festeggiare in aereo le vittorie del Super Bowl. Quelle squadre di campioni sono state costruite grazie a una grande leadership e a un impegno per l'eccellenza, e Delta condivide certamente queste qualità\".","post_title":"Delta Air Lines scommette sulla consulenza strategica del campione di football Tom Brady","post_date":"2023-09-08T09:34:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694165692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates amplia la partnership di codeshare con United Airlines per includere nove destinazioni in Messico. I passeggeri della compagnia di Dubai avranno ora accesso a otto nuove destinazioni nel Paese, oltre a Città del Messico, servita anche dalla compagnia aerea.\r

\r

Il codeshare esistente tra i due vettori comprende attualmente una serie di città statunitensi e il Messico diventa il primo Paese al di fuori degli Stati Uniti a essere aggiunto alla rete in crescita.\r

\r

I passeggeri che volano con Emirates verso due punti negli Stati Uniti, a Chicago o a Houston, possono collegarsi in seguito a diverse destinazioni leisure messicane. Le città sono: Cancun, Cozumel, Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara, San Jose Del Cabo, Leon/Guanajuato e Queretaro.\r

\r

Inoltre, la partnership in codeshare garantisce anche una maggiore flessibilità sugli orari dei voli, offrendo ai clienti Emirates che volano a Città del Messico più opzioni nella scelta dei voli. A seconda degli operativi, i passeggeri possono scegliere di volare verso la capitale messicana utilizzando i servizi giornalieri di Emirates da Dubai con scalo a Barcellona, oppure prenotare separatamente i voli in codeshare per Città del Messico. L'espansione della rete di codeshare consente inoltre ai clienti che volano dai nove punti in Messico di raggiungere le destinazioni della rete della compagnia aerea, via Chicago o Houston.\r

\r

I biglietti per le destinazioni in codeshare in Messico saranno disponibili a partire dal 14 settembre. Con l'aggiunta dei nuovi punti in Messico, il network di codeshare potenziato comprende ora 134 destinazioni, accessibili dai gateway di United negli Stati Uniti, mentre quasi 100 punti aggiuntivi negli Stati Uniti, in Canada, in America Centrale e Meridionale e nei Caraibi sono disponibili per i clienti su base interlinea. ","post_title":"Emirates e United Airlines ampliano il codeshare alle rotte da e per il Messico","post_date":"2023-09-06T09:12:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693991528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa alza il sipario sul nuovo brand di Eurowings Discover che da oggi diventa Discover Airlines. Come anticipato nei giorni scorsi, il vettore nato durante la pandemia e che da luglio 2021 opera negli hub di Francoforte e Monaco come compagnia aerea leisure di alta qualità, entra in una nuova fase. \r

\r

La nuova filosofia del vettore viene spiegata dalla home page del sito: «Al centro del marchio Discover Airlines c'è la gioia del viaggio e la scoperta e riscoperta di luoghi, esperienze e momenti meravigliosi. Non è solo il nome della nostra compagnia aerea a cambiare, ma il nostro intero look.\r

\r

Il nuovo design contemporaneo, fresco e tuttavia sofisticato trasmette proprio questa sensazione e si ispira a una visione dell’orizzonte. Più nello specifico, dalle diverse linee e sfumature di colore che emergono quando l'azzurro del cielo incontra il paesaggio. Questi \"skyline\" sono l'elemento di design più importante del nostro marchio e nascono da varie tonalità di blu e da un giallo solare. \r

\r

Il logo Discover in lettere minuscole seguito da un punto rimarrà il nostro marchio denominativo. Questo è stato un elemento fondamentale dell'identità del nostro brand sin dall'inizio e ha mantenuto a lungo un valore di riconoscimento. Ora vi viene aggiunta la parola “Airlines”. \r

\r

I velivoli dipinti con la nuova livrea «solcheranno i cieli a partire dalla prima settimana di settembre. In quel momento atterrerà a Francoforte il primo Airbus A320 con il nuovo design. Nei mesi successivi la nostra flotta continuerà a prendere forma e ad assumere anche nuovi colori (...) Nonostante il carattere distintivo del nuovo design, il nostro legame con il marchio principale Lufthansa è sottilmente indicato da elementi come il blu scuro e il marchio denominativo nel carattere Lufthansa».\r

\r

","post_title":"Discover Airlines fa il suo debutto nei cieli: cambiano marchio e livrea","post_date":"2023-09-05T14:33:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693924396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Duecento agenti di viaggio in partenza il 26 settembre per 13 itinerari diversi in 15 nazioni differenti. E' il nuovo ambizioso format della tradizionale Unconvention di inizio autunno di Idee per Viaggiare. Il programma, che coinvolgerà anche alcuni content creator, prevede anche un incontro virtuale in cui tutti i partecipanti potranno riunirsi grazie alla tecnologia. E' l'evento inaugurale di una serie di iniziative dedicate agli agenti di viaggio che l'operatore capitolino organizzerà tra la fine del 2023 e il 2024.\r

\r

“Lo scorso anno il primo bisogno che gli agenti di viaggio hanno manifestato, come tutti del resto, era di potersi nuovamente rincontrare in presenza - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Così nell’ottobre 2022 abbiamo organizzato la convention a Roma, con una serata che ha aperto le porte della nostra nuova sede. Il secondo bisogno emerso era di toccare con mano i cambiamenti, di conseguenza il prodotto. Abbiamo così immaginato di portare tanti agenti fidelizzati in diverse parti del mondo, in contemporanea e in connessione tra di loro, per diventare testimonial credibili agli occhi dei loro clienti. E perché bisogna sognare per far sognare”.\r

\r

I tour toccheranno Australia, Giappone, Usa West Coast, Canada, Messico, Mauritius, Seychelles, Maldive, Thailandia, Tanzania, Zanzibar, Oman, Giordania, Doha e Dubai. Le partenze saranno il 26 settembre, i rientri entro il 6 ottobre. Gli agenti si muoveranno in gruppi di circa 15 persone, ciascuno con due accompagnatori di Idee per Viaggiare: un'occasione per incontrare product manager, responsabili commerciali, addetti al booking e all’operativo, con cui ci si interfaccia telefonicamente. Nel corso di ogni viaggio verrà rivelata e lanciata una novità di prodotto. Inoltre, la sera del 27 settembre, tutti i partecipanti si connetteranno in video dalle diverse parti del mondo per partecipare insieme a due eventi live tra Dubai e Doha.\r

\r

L'Unconvention World Tour 2023 sarà possibile grazie al supporto di circa 50 partner internazionali: compagnie aeree. dmc, catene alberghiere. Gli agenti partecipanti, tutti molto attivi e seguiti a livello social, saranno invitati a creare contenuti da veicolare sulle proprie pagine e profili, sia in tempo reale sia, a loro discrezione, successivamente. Inoltre, durante il viaggio riceveranno un briefing di contenuti da produrre come gruppo; al rientro di tutti verrà indetto un contest in cui stabilire il progetto che ha ricevuto più voti dagli altri partecipanti.","post_title":"IpV: la tradizionale Unconvention di inizio autunno diventa mondiale","post_date":"2023-09-05T10:21:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693909302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione \"A sky full of Italy\" e della brand campaign \"Search Bar\" di Ita Airways.\r

\r

Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri».\r

\r

La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la \"search bar\" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna.\r

\r

Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta».\r

\r

A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese.\r

\r

Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale.\r

\r

La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia \"italianissima\". Come raccontarlo?».\r

\r

Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone».\r

\r

[gallery ids=\"451549,451540,451550\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: \"A sky full of Italy\"","post_date":"2023-09-04T14:56:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693839386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo 4 stelle capitolino, Borghese Contemporary Hotel, che ha appena aperto i propri battenti a pochi passi da Piazza di Spagna, è entrato a far parte della collezione Space Hotels. La struttura è nata dalla conversione di due piani di un palazzo storico ristrutturato nei primi anni del diciannovesimo secolo, per volere dei principi Borghese, da Luigi Canina, noto architetto e archeologo piemontese, autore dei propilei dell’ingresso di Villa Borghese.\r

\r

Parte della Mascagni Collection, che vanta un hotel omonimo e le Mascagni Luxury Rooms & Suites, entrambe affiliate Space Hotels, dispone di 24 camere con un look&feel contemporaneo. Oltre una concierge definita lifestyle, che include anche una libreria, la struttura offre una sala polifunzionale, che funge da area colazioni o spazio meeting.","post_title":"Space Hotels accoglie nella propria collezione il nuovo Borghese Contemporary Hotel di Roma","post_date":"2023-08-31T11:10:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693480251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451350\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un rendering di una large beach Villa a The Red Sea[/caption]\r

\r

Scambiare conoscenze e best practice con una rete di esperti del settore che condividono la visione per un futuro più sostenibile del turismo. E' ciò che si aspetta Red Sea Global, la società a monte di due mega progetti turistici in Arabia Saudita (uno omonimo, l'altro chiamato Amaala), dalla partnership con il World Travel & Tourism Council: l'autorità internazionale che si occupa del contributo economico e sociale ottenuto dal comparto dei viaggi e del turismo.\r

\"Quest'anno stiamo accogliendo i nostri primi ospiti nella destinazione The Red Sea. La nostra collaborazione con il Wttc ci aiuterà a sensibilizzare il mondo sulla bellezza, la diversità e il patrimonio culturale della costa saudita del mar Rosso\", spiega Tracy Lanza, group head of global brand and marketing di Rsg.\r

\r

Con questa partnership, la compagnia beneficerà anche della ricerca annuale promossa dal Wttc sull'impatto economico del turismo, che coinvolge 185 Paesi e 26 regioni sparse in tutto il mondo. Si prevede che le destinazioni The Red Sea e Amaala generino 120 mila posti di lavoro e accolgano fino a 1,5 milioni di turisti all'anno, stimolando le economie locali e offrendo opportunità di crescita sostenibile. Inoltre, l'attenzione alle pratiche di turismo rigenerativo garantirà la conservazione delle bellezze naturali e delle risorse di queste regioni per le generazioni future.\r

\r

A luglio Rsg ha annunciato di aver installato più di 760 mila pannelli fotovoltaici, che alimenteranno la prima fase di apertura di The Red Sea. Uno dei suoi cinque impianti solari si trova vicino al Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, che sarà il primo hotel ad aprire nell’area del nuovo complesso nei prossimi mesi. Le utenze del resort sono già alimentate dal parco solare. Altri due hotel saranno aperti per la fine dell'anno ed entro l'inizio del 2025 saranno completati 16 alberghi e il Red Sea International Airport.\r

\r

Una volta terminata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e attività per il tempo libero.\r

\r

Per quanto riguarda Amaala, la fase uno, incentrata sul masterplan Triple Bay, è in fase avanzata, con i primi ospiti che saranno accolti all'inizio del 2025. Sarà composta da otto resort che offriranno fino a 1.200 posti letto. Una volta completato, il complesso sarà dotato di oltre 3.900 camere d'albergo in 29 hotel e circa 1.200 ville residenziali di lusso, appartamenti e case di proprietà, oltre a strutture di vendita al dettaglio di alto livello, ristoranti raffinati, centri benessere e strutture ricreative.","post_title":"Red Sea Global diventa partner World Travel & Tourism Council","post_date":"2023-08-31T10:28:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693477695000]}]}}