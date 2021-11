La wedding industry si ritrova a Siena il 22 e il 23 novembre

Il 22 e il 23 novembre 2021 Siena sarà la capitale del wedding grazie ad una fiera B2B che porterà nella città toscana esperti e big del settore. Il Wedding Industry Meeting 2021 (WIM2021), dedicato a buyer e supplier che operano nel panorama dei matrimoni, è in programma presso il Santa Maria della Scala con una due giorni di momenti strategici, formativi e di approfondimento: appuntamenti B2B tra wedding planner e professionisti del settore e conferenze formative sui cambiamenti del mercato. Parteciperanno oltre 60 buyer e più di 30 seller.

Durante gli incontri, wedding planner nazionali e internazionali avranno l’occasione di conoscere e confrontarsi con operatori altamente specializzati della Toscana, come flower designer, catering, fotografi, videomaker, esperti di comunicazione, service, hotel. La panel discussion, invece, sarà un momento di interazione e formazione durante la quale esperti, giornalisti o blogger presenteranno la propria analisi sull’andamento del mercato, con momenti di confronto sulle novità e le curiosità del settore.

“Finalmente dopo 19 mesi i professionisti di uno dei mercati più danneggiati dalla pandemia tornano ad incontrarsi in presenza e questo è già un risultato eccezionale – commenta Tommaso Corsini, founder e general manager di Corsini.Events Group -. Per due giorni oltre 150 aziende toscane potranno confrontarsi per capire come far ripartire insieme un’industria che per la nostra regione vale centinaia di milioni di euro. Location, organizzatori, wedding planners e ogni tipologia di società di servizi potranno confrontarsi, ospiti del comune di Siena, sui vari temi più importanti del mercato, alle porte di quella che potrebbe non solo essere l’anno della ripartenza, ma di un rimbalzo della domanda che potrebbe ribadire livello nazionale ed internazionale la centralità della Toscana in questo segmento».

Ideato da Tommaso Corsini, fondatore e ceo di Corsini Events Group, l’evento ha lo scopo di raggruppare in un unico collettore il mercato frammentato degli eventi privati e dei matrimoni e proporre strategie di comunicazione comuni per fare della Toscana il territorio leader nel wedding market nazionale e internazionale. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Siena e Comune di Firenze, con il supporto di Terre di Siena Convention Bureau. Tuscany for Weddings, divisione wedding di Destination Florence Convention and Visitors Bureau nata nel 2015 e che dal 2021 opera per conto di Toscana Promozione Turistica, è host destination partner dell’evento.