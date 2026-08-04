La vendemmia turistica in Friuli Venezia Giulia. Aperte le iscrizioni Il momento della vendemmia è alle porte e anche quest’anno alcune aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori propongono l’esperienza della vendemmia turistico-didattica, un’occasione per contribuire in prima persona alla raccolta delle uve, entrare in contatto e conoscere le tecniche dei singoli produttori che illustreranno le caratteristiche della maturazione dei grappoli e le fasi della vendemmia. La vendemmia turistico-didattica è pensata per un pubblico ampio e offre proposte adatte a diversi interessi: esperti di vino, ma anche famiglie con bambini o semplici appassionati potranno vivere in prima persona il fascino della vendemmia, scegliendo il percorso più adatto. Per gli appassionati sono previsti approfondimenti tecnici sulla produzione e degustazioni guidate di etichette selezionate, mentre le famiglie potranno vivere un’attività semplice e coinvolgente, pensata anche per i più piccoli. Alcune cantine arricchiscono inoltre la giornata con momenti conviviali, offrendo la possibilità di condividere il tradizionale pranzo dei vendemmiatori oppure una cena degustazione con vini dell’azienda e specialità del territorio, per scoprire i sapori autentici di una terra da sempre vocata alla viticoltura. Per partecipare è possibile prenotare direttamente nelle cantine coinvolte presenti sul sito www.turismofvg.it/it/vendemmia-turistica-didattica: Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per il turismo italiano anche il 2026 si conferma un anno positivo, sia sul fronte del business travel che su quello leisure, consolidando i flussi turistici nazionali e internazionali nelle principali destinazioni del Paese. In base agli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, il secondo trimestre del 2026 (aprile-giugno) archivia una performance di ulteriore crescita. L’occupazione camere media nazionale raggiunge il 76,9%, mentre il prezzo medio camera sale a 172,38 euro, a dimostrazione della forte attrattività del sistema ricettivo italiano. I dati evidenziano un ottimo bilanciamento tra le diverse categorie. Il settore upscale (4 stelle) traina l’occupazione con il 77,5% e un prezzo medio di 176,05 euro. Segue il comparto midscale (3 stelle) al 76,4% (con un prezzo medio di 75,36 euro), mentre il segmento luxury (5 stelle) registra una R.O. del 74,4% con un ricavo medio per camera che si attesta a 674,96 euro. [post_title] => Trademark: nel secondo trimestre crescita del 76,9% dell'occupazione camere [post_date] => 2026-08-04T13:07:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785848867000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Transfeero presenta Hotellerie, la nuova soluzione B2B sviluppata per supportare hotel, resort e gruppi alberghieri nella gestione dei trasferimenti dei propri clienti. Attraverso una piattaforma dedicata, reception e concierge possono prenotare e monitorare le corse, gestire itinerari, pagamenti e informazioni sui passeggeri da un unico ambiente operativo. Il servizio permette alle strutture ricettive di semplificare le attività quotidiane, ampliare i servizi offerti agli ospiti e generare nuove entrate attraverso una commissione riconosciuta su ogni transfer completato. L’adesione è gratuita e non prevede costi di attivazione, obblighi di esclusiva o volumi minimi. La soluzione è quindi accessibile sia alle strutture indipendenti sia ai gruppi alberghieri che operano in più destinazioni. La soluzione permette alle strutture di organizzare trasferimenti in oltre 690 aeroporti e più di 100 Paesi utilizzando un unico account. Una caratteristica particolarmente rilevante per catene alberghiere, gruppi internazionali e strutture che accolgono frequentemente ospiti provenienti da mercati differenti. La piattaforma opera come intermediaria tra chi necessita di un servizio di trasporto privato e una rete di professionisti locali. I partner possono essere singoli autisti professionisti oppure aziende di trasporto strutturate con più vettori, selezionati per rispondere alle esigenze delle diverse destinazioni. In questo modo, hotel e resort possono accedere a una rete internazionale senza dover gestire individualmente più interlocutori locali. [post_title] => Transfeero lancia Hotellerie, per i trasferimenti dei clienti alberghieri [post_date] => 2026-08-04T12:25:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785846355000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520277 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sabato 3 ottobre torna “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore storiche italiane. Giunta alla V edizione, la manifestazione aprirà gratuitamente al pubblico archivi e biblioteche private in tutta Italia, offrendo un viaggio tra carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e archivi d’impresa, un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per raccontare l’evoluzione delle comunità, dei territori e della vita culturale del Paese. Patrocinata dal ministero della cultura, dalla Commissione nazionale italiana per l’Unesco e da Anci, l'edizione 2026 coinvolgerà dimore storiche, fondazioni, Musei pubblici e privati, trasformando la memoria storica in una risorsa viva per comprendere il passato e immaginare il futuro. [post_title] => Dimore storiche apre gli archivi e le biblioteche, Dal 3 ottobre [post_date] => 2026-08-04T12:18:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785845926000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490414" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli, founder & ceo Volonline tour operator[/caption] Volonline Group traccia il bilancio delle performance estive annunciando il raggiungimento del 98% nella transizione digitale delle attività di distribuzione, commercializzazione e vendita in quasi tutte le divisioni aziendali (ad eccezione della business unit gruppi). La strategia di digitalizzazione ha generato un incremento delle vendite complessive a livello di gruppo superiore al +50% nei mesi di giugno e luglio 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel dettaglio dei singoli brand: Volonline Tour Operator (Tailor-made): Registra un incremento del +37%; Teorema Vacanze (Pacchetti pronta vendita): Cresce del +28%; Volonclick (Piattaforma self booking per agenzie): Segna un aumento del +55%; eHotelXML (Broker alberghiero): Mette a segno una crescita a tripla cifra. Risposte rapide La tecnologia ci permette di garantire risposte rapide alle agenzie di viaggi e al cliente finale in una fase caratterizzata dall’incertezza e dal last minute. L’automazione libera le persone dalle attività operative, consentendo loro di concentrarsi sul valore aggiunto: dallo sviluppo prodotto all’assistenza. Se le piattaforme assicurano la velocità, sono le nostre persone a garantire il livello di personalizzazione che nessun algoritmo potrà mai replicare”, ha detto Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group. “I risultati di questa strategia sono evidenti nei dati estivi: le performance dei singoli brand testimoniano la solidità della nostra infrastruttura tecnologica e il valore strategico degli asset del Gruppo”, ha aggiunto Luca Adami, chief strategy e technology officer di Volonline Group. [post_title] => Volonline Group, vendite complessive in crescita del 50% a giugno e luglio [post_date] => 2026-08-04T11:46:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785843962000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo continua a crescere ad Assisi, che pinge tutto il territorio e l'Umbria intera con numeri sempre più importanti: nel comprensorio oltre 850 mila presenze nel primo semestre del 2026 (circa 339mila nei primi tre mesi e 517mila nei secondi tre), circa il 9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati - forniti da Turismatica, servizio della Regione Umbria per le statistiche sul turismo - evidenziano come l'ostensione, lo scorso febbraio, delle spoglie di san Francesco abbia dato un forte input al flusso di visitatori nel periodo invernale. Un trend che poi è continuato ad aumentare in primavera, grazie anche a un'offerta sempre più ampia e qualificata e a una campagna di promozione nazionale che ha posizionato Assisi non solo come riferimento imprescindibile per vivere il grande centenario francescano, ma anche come meta turistica ideale fra arte, cultura, natura ed eventi. A trainare il flusso sono principalmente i turisti italiani, mentre sono in calo rispetto al 2025 quelli stranieri. Una diminuzione legata al difficile contesto internazionale, che ha fatto mancare soprattutto i visitatori extra europei. "I dati sono molto positivi - osserva Valter Stoppini, sindaco di Assisi - nonostante il calo degli stranieri e la generale crisi economica e sociale che interessa il nostro Paese, dove il carburante è sempre più caro e il costo della vita sempre più pesante. Attrattività, offerta turistica di qualità e capacità di accoglienza battono le difficoltà. Assisi spinge il turismo umbro ed è una delle mete di vacanza più amate d'Italia. La tendenza di questi giorni ci lascia intuire che nei prossimi mesi presenze turistiche e visitatori continueranno ad aumentare". [post_title] => Assisi, nel primo semestre 850 mila presenze. Crescita continua [post_date] => 2026-08-04T10:46:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785840417000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha certificato il Boeing 737 Max 7, il modello più piccolo della famiglia 737. L'approvazione arriva dopo quasi un decennio di ritardi dovuti a diverse crisi di sicurezza che hanno coinvolto il produttore. La FAA sottolinea che l'autorizzazione giunge "dopo anni di lavoro costante per risolvere complessi problemi tecnici". Afferma inoltre di aver condotto "un'analisi approfondita della progettazione del velivolo e delle analisi di sicurezza a supporto". A luglio la FAA ha autorizzato Boeing a riprendere il rilascio, sotto la sua supervisione, dei certificati per i nuovi velivoli 737 e 787. Tale funzione era stata assunta dall'ente regolatore in seguito ai tragici incidenti che hanno coinvolto i velivoli 737 Max nel 2018 e nel 2019. [post_title] => Dopo anni di lavoro la FAA ha certificato il Boeing 737 Max [post_date] => 2026-08-04T10:41:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785840077000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520258 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines registra un Ebit rettificato di -70 milioni di euro per il primo semestre del 2026. La compagnia aerea ha risentito di diversi fattori esterni, quali l'elevato costo del carburante, l'epidemia di Ebola nell'Africa orientale e gli scioperi che hanno coinvolto fornitori terzi. Ciononostante, Brussels Airlines ha migliorato la stabilità operativa e la soddisfazione dei clienti. Nel primo semestre del 2026, Brussels Airlines ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri effettuando 34.200 voli, segnando un incremento rispettivamente dell'8,1% e del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 9,5%. La compagnia ha migliorato la propria stabilità operativa, ottenendo una maggiore soddisfazione dei passeggeri e una riduzione dei costi legati alle irregolarità operative. Il costo per passeggero relativo a tali irregolarità è diminuito del 16%. Nonostante i solidi risultati operativi, Brussels Airlines ha risentito di diverse criticità esterne, come le tensioni in Medio Oriente e il loro impatto sui prezzi del petrolio. Ciò ha comportato un aumento dei costi del carburante: nel primo semestre, tali costi sono cresciuti di 64 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. [post_title] => Brussels Airlines, Ebit a meno 70 milioni nel primo semestre. Carburante e scioperi [post_date] => 2026-08-04T10:33:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785839589000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il momento della vendemmia è alle porte e anche quest’anno alcune aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori propongono l’esperienza della vendemmia turistico-didattica, un’occasione per contribuire in prima persona alla raccolta delle uve, entrare in contatto e conoscere le tecniche dei singoli produttori che illustreranno le caratteristiche della maturazione dei grappoli e le fasi della vendemmia. La vendemmia turistico-didattica è pensata per un pubblico ampio e offre proposte adatte a diversi interessi: esperti di vino, ma anche famiglie con bambini o semplici appassionati potranno vivere in prima persona il fascino della vendemmia, scegliendo il percorso più adatto. Per gli appassionati sono previsti approfondimenti tecnici sulla produzione e degustazioni guidate di etichette selezionate, mentre le famiglie potranno vivere un’attività semplice e coinvolgente, pensata anche per i più piccoli. Alcune cantine arricchiscono inoltre la giornata con momenti conviviali, offrendo la possibilità di condividere il tradizionale pranzo dei vendemmiatori oppure una cena degustazione con vini dell’azienda e specialità del territorio, per scoprire i sapori autentici di una terra da sempre vocata alla viticoltura. Per partecipare è possibile prenotare direttamente nelle cantine coinvolte presenti sul sito www.turismofvg.it/it/vendemmia-turistica-didattica: [post_title] => La vendemmia turistica in Friuli Venezia Giulia. Aperte le iscrizioni [post_date] => 2026-08-04T09:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785834026000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa continua a rafforzare il proprio network di lungo raggio nelle Americhe con l'ingresso di Barranquilla nella propria mappa delle destinazioni. A partire dal prossimo 18 dicembre, la compagnia opererà tre voli settimanali tra Madrid e alla città colombiana, ampliando così la propria presenza in Colombia, dove già offre collegamenti diretti giornalieri verso Bogotá e Medellín. Questa nuova rotta consolida il piano di espansione della compagnia, che prevede inoltre l'avvio delle operazioni verso El Salvador entro la fine dell'anno. La crescita del 2026 comprende anche i nuovi collegamenti, operativi dallo scorso giugno, tra Madrid e Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg. I voli da Madrid partiranno ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 15:25, con arrivo a Barranquilla alle 19:35 (ora locale). I collegamenti dalla città colombiana decolleranno negli stessi giorni alle 21:35, con arrivo a Madrid alle 12:40 del giorno successivo. Dall'avvio delle operazioni su entrambe le destinazioni e fino a giugno di quest'anno, Air Europa ha trasportato quasi 2,5 milioni di passeggeri, registrando tassi medi di riempimento fino al 90%. Barranquilla si è affermata come uno dei principali poli economici e logistici dei Caraibi colombiani. Il suo dinamismo imprenditoriale, la posizione geografica strategica e il crescente richiamo turistico ne fanno un punto di riferimento per gli scambi commerciali e culturali tra la Colombia e l'Europa. [post_title] => Air Europa amplia i voli per le Americhe con Barraquilla [post_date] => 2026-08-04T08:40:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1785832832000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la vendemmia turistica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7598,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il turismo italiano anche il 2026 si conferma un anno positivo, sia sul fronte del business travel che su quello leisure, consolidando i flussi turistici nazionali e internazionali nelle principali destinazioni del Paese.\r

\r

In base agli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia, il secondo trimestre del 2026 (aprile-giugno) archivia una performance di ulteriore crescita. L’occupazione camere media nazionale raggiunge il 76,9%, mentre il prezzo medio camera sale a 172,38 euro, a dimostrazione della forte attrattività del sistema ricettivo italiano.\r

\r

I dati evidenziano un ottimo bilanciamento tra le diverse categorie. Il settore upscale (4 stelle) traina l’occupazione con il 77,5% e un prezzo medio di 176,05 euro. Segue il comparto midscale (3 stelle) al 76,4% (con un prezzo medio di 75,36 euro), mentre il segmento luxury (5 stelle) registra una R.O. del 74,4% con un ricavo medio per camera che si attesta a 674,96 euro.\r

\r

","post_title":"Trademark: nel secondo trimestre crescita del 76,9% dell'occupazione camere","post_date":"2026-08-04T13:07:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785848867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transfeero presenta Hotellerie, la nuova soluzione B2B sviluppata per supportare hotel, resort e gruppi alberghieri nella gestione dei trasferimenti dei propri clienti. Attraverso una piattaforma dedicata, reception e concierge possono prenotare e monitorare le corse, gestire itinerari, pagamenti e informazioni sui passeggeri da un unico ambiente operativo. Il servizio permette alle strutture ricettive di semplificare le attività quotidiane, ampliare i servizi offerti agli ospiti e generare nuove entrate attraverso una commissione riconosciuta su ogni transfer completato. \r

\r

L’adesione è gratuita e non prevede costi di attivazione, obblighi di esclusiva o volumi minimi. La soluzione è quindi accessibile sia alle strutture indipendenti sia ai gruppi alberghieri che operano in più destinazioni.\r

\r

\r

La soluzione permette alle strutture di organizzare trasferimenti in oltre 690 aeroporti e più di 100 Paesi utilizzando un unico account. Una caratteristica particolarmente rilevante per catene alberghiere, gruppi internazionali e strutture che accolgono frequentemente ospiti provenienti da mercati differenti. \r

\r

La piattaforma opera come intermediaria tra chi necessita di un servizio di trasporto privato e una rete di professionisti locali. I partner possono essere singoli autisti professionisti oppure aziende di trasporto strutturate con più vettori, selezionati per rispondere alle esigenze delle diverse destinazioni. In questo modo, hotel e resort possono accedere a una rete internazionale senza dover gestire individualmente più interlocutori locali.\r

\r

","post_title":"Transfeero lancia Hotellerie, per i trasferimenti dei clienti alberghieri","post_date":"2026-08-04T12:25:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1785846355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520277","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sabato 3 ottobre torna “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore storiche italiane.\r

\r

Giunta alla V edizione, la manifestazione aprirà gratuitamente al pubblico archivi e biblioteche private in tutta Italia, offrendo un viaggio tra carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e archivi d’impresa, un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per raccontare l’evoluzione delle comunità, dei territori e della vita culturale del Paese.\r

\r

Patrocinata dal ministero della cultura, dalla Commissione nazionale italiana per l’Unesco e da Anci, l'edizione 2026 coinvolgerà dimore storiche, fondazioni, Musei pubblici e privati, trasformando la memoria storica in una risorsa viva per comprendere il passato e immaginare il futuro.","post_title":"Dimore storiche apre gli archivi e le biblioteche, Dal 3 ottobre","post_date":"2026-08-04T12:18:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785845926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490414\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli, founder & ceo Volonline tour operator[/caption]\r

\r

Volonline Group traccia il bilancio delle performance estive annunciando il raggiungimento del 98% nella transizione digitale delle attività di distribuzione, commercializzazione e vendita in quasi tutte le divisioni aziendali (ad eccezione della business unit gruppi).\r

\r

La strategia di digitalizzazione ha generato un incremento delle vendite complessive a livello di gruppo superiore al +50% nei mesi di giugno e luglio 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel dettaglio dei singoli brand: Volonline Tour Operator (Tailor-made): Registra un incremento del +37%; Teorema Vacanze (Pacchetti pronta vendita): Cresce del +28%; Volonclick (Piattaforma self booking per agenzie): Segna un aumento del +55%;\r

eHotelXML (Broker alberghiero): Mette a segno una crescita a tripla cifra.\r

Risposte rapide\r

La tecnologia ci permette di garantire risposte rapide alle agenzie di viaggi e al cliente finale in una fase caratterizzata dall’incertezza e dal last minute. L’automazione libera le persone dalle attività operative, consentendo loro di concentrarsi sul valore aggiunto: dallo sviluppo prodotto all’assistenza. Se le piattaforme assicurano la velocità, sono le nostre persone a garantire il livello di personalizzazione che nessun algoritmo potrà mai replicare”, ha detto Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group.\r

\r

“I risultati di questa strategia sono evidenti nei dati estivi: le performance dei singoli brand testimoniano la solidità della nostra infrastruttura tecnologica e il valore strategico degli asset del Gruppo”, ha aggiunto Luca Adami, chief strategy e technology officer di Volonline Group.","post_title":"Volonline Group, vendite complessive in crescita del 50% a giugno e luglio","post_date":"2026-08-04T11:46:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785843962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo continua a crescere ad Assisi, che pinge tutto il territorio e l'Umbria intera con numeri sempre più importanti: nel comprensorio oltre 850 mila presenze nel primo semestre del 2026 (circa 339mila nei primi tre mesi e 517mila nei secondi tre), circa il 9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

\r

I dati - forniti da Turismatica, servizio della Regione Umbria per le statistiche sul turismo - evidenziano come l'ostensione, lo scorso febbraio, delle spoglie di san Francesco abbia dato un forte input al flusso di visitatori nel periodo invernale. Un trend che poi è continuato ad aumentare in primavera, grazie anche a un'offerta sempre più ampia e qualificata e a una campagna di promozione nazionale che ha posizionato Assisi non solo come riferimento imprescindibile per vivere il grande centenario francescano, ma anche come meta turistica ideale fra arte, cultura, natura ed eventi.\r

\r

A trainare il flusso sono principalmente i turisti italiani, mentre sono in calo rispetto al 2025 quelli stranieri. Una diminuzione legata al difficile contesto internazionale, che ha fatto mancare soprattutto i visitatori extra europei.\r

\r

\"I dati sono molto positivi - osserva Valter Stoppini, sindaco di Assisi - nonostante il calo degli stranieri e la generale crisi economica e sociale che interessa il nostro Paese, dove il carburante è sempre più caro e il costo della vita sempre più pesante. Attrattività, offerta turistica di qualità e capacità di accoglienza battono le difficoltà. Assisi spinge il turismo umbro ed è una delle mete di vacanza più amate d'Italia. La tendenza di questi giorni ci lascia intuire che nei prossimi mesi presenze turistiche e visitatori continueranno ad aumentare\".","post_title":"Assisi, nel primo semestre 850 mila presenze. Crescita continua","post_date":"2026-08-04T10:46:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785840417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

\r

La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha certificato il Boeing 737 Max 7, il modello più piccolo della famiglia 737. L'approvazione arriva dopo quasi un decennio di ritardi dovuti a diverse crisi di sicurezza che hanno coinvolto il produttore.\r

\r

La FAA sottolinea che l'autorizzazione giunge \"dopo anni di lavoro costante per risolvere complessi problemi tecnici\". Afferma inoltre di aver condotto \"un'analisi approfondita della progettazione del velivolo e delle analisi di sicurezza a supporto\".\r

\r

A luglio la FAA ha autorizzato Boeing a riprendere il rilascio, sotto la sua supervisione, dei certificati per i nuovi velivoli 737 e 787. Tale funzione era stata assunta dall'ente regolatore in seguito ai tragici incidenti che hanno coinvolto i velivoli 737 Max nel 2018 e nel 2019.\r

\r

","post_title":"Dopo anni di lavoro la FAA ha certificato il Boeing 737 Max","post_date":"2026-08-04T10:41:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785840077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines registra un Ebit rettificato di -70 milioni di euro per il primo semestre del 2026. La compagnia aerea ha risentito di diversi fattori esterni, quali l'elevato costo del carburante, l'epidemia di Ebola nell'Africa orientale e gli scioperi che hanno coinvolto fornitori terzi. Ciononostante, Brussels Airlines ha migliorato la stabilità operativa e la soddisfazione dei clienti.\r

\r

Nel primo semestre del 2026, Brussels Airlines ha trasportato 4,5 milioni di passeggeri effettuando 34.200 voli, segnando un incremento rispettivamente dell'8,1% e del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 9,5%.\r

\r

La compagnia ha migliorato la propria stabilità operativa, ottenendo una maggiore soddisfazione dei passeggeri e una riduzione dei costi legati alle irregolarità operative. Il costo per passeggero relativo a tali irregolarità è diminuito del 16%.\r

\r

Nonostante i solidi risultati operativi, Brussels Airlines ha risentito di diverse criticità esterne, come le tensioni in Medio Oriente e il loro impatto sui prezzi del petrolio. Ciò ha comportato un aumento dei costi del carburante: nel primo semestre, tali costi sono cresciuti di 64 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.","post_title":"Brussels Airlines, Ebit a meno 70 milioni nel primo semestre. Carburante e scioperi","post_date":"2026-08-04T10:33:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785839589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il momento della vendemmia è alle porte e anche quest’anno alcune aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia aderenti alla Strada del Vino e dei Sapori propongono l’esperienza della vendemmia turistico-didattica, un’occasione per contribuire in prima persona alla raccolta delle uve, entrare in contatto e conoscere le tecniche dei singoli produttori che illustreranno le caratteristiche della maturazione dei grappoli e le fasi della vendemmia.\r

\r

La vendemmia turistico-didattica è pensata per un pubblico ampio e offre proposte adatte a diversi interessi: esperti di vino, ma anche famiglie con bambini o semplici appassionati potranno vivere in prima persona il fascino della vendemmia, scegliendo il percorso più adatto. Per gli appassionati sono previsti approfondimenti tecnici sulla produzione e degustazioni guidate di etichette selezionate, mentre le famiglie potranno vivere un’attività semplice e coinvolgente, pensata anche per i più piccoli.\r

\r

Alcune cantine arricchiscono inoltre la giornata con momenti conviviali, offrendo la possibilità di condividere il tradizionale pranzo dei vendemmiatori oppure una cena degustazione con vini dell’azienda e specialità del territorio, per scoprire i sapori autentici di una terra da sempre vocata alla viticoltura.\r

\r

Per partecipare è possibile prenotare direttamente nelle cantine coinvolte presenti sul sito www.turismofvg.it/it/vendemmia-turistica-didattica:","post_title":"La vendemmia turistica in Friuli Venezia Giulia. Aperte le iscrizioni","post_date":"2026-08-04T09:00:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1785834026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa continua a rafforzare il proprio network di lungo raggio nelle Americhe con l'ingresso di Barranquilla nella propria mappa delle destinazioni. A partire dal prossimo 18 dicembre, la compagnia opererà tre voli settimanali tra Madrid e alla città colombiana, ampliando così la propria presenza in Colombia, dove già offre collegamenti diretti giornalieri verso Bogotá e Medellín.\r

\r

Questa nuova rotta consolida il piano di espansione della compagnia, che prevede inoltre l'avvio delle operazioni verso El Salvador entro la fine dell'anno. La crescita del 2026 comprende anche i nuovi collegamenti, operativi dallo scorso giugno, tra Madrid e Oviedo, Siviglia, Ginevra e Johannesburg. I voli da Madrid partiranno ogni lunedì, venerdì e domenica alle ore 15:25, con arrivo a Barranquilla alle 19:35 (ora locale). I collegamenti dalla città colombiana decolleranno negli stessi giorni alle 21:35, con arrivo a Madrid alle 12:40 del giorno successivo.\r

\r

Dall'avvio delle operazioni su entrambe le destinazioni e fino a giugno di quest'anno, Air Europa ha trasportato quasi 2,5 milioni di passeggeri, registrando tassi medi di riempimento fino al 90%. Barranquilla si è affermata come uno dei principali poli economici e logistici dei Caraibi colombiani. Il suo dinamismo imprenditoriale, la posizione geografica strategica e il crescente richiamo turistico ne fanno un punto di riferimento per gli scambi commerciali e culturali tra la Colombia e l'Europa.","post_title":"Air Europa amplia i voli per le Americhe con Barraquilla","post_date":"2026-08-04T08:40:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785832832000]}]}}