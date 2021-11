La nave del futuro? Più attenta all’ambiente e con spazi multimodali che cambiano nel corso della giornata

La nave del futuro sarà sempre più tecnologica, attenta all’ambiente e con spazi multimodali che cambiano nel corso della giornata

Risposte Turismo, nell’ambito della decima edizione di Italian Cruise Day, il forum di ricerca

di riferimento per la cruise industry in Italia ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo quest’anno in partnership con Palacrociere Savona e con la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, all’interno della nuova edizione 2021 di Italian Cruise Watch, ha presentato le nuove tendenze e le novità del settore.

Non solo grandi navi ma anche navi di dimensioni più ridotte. Accanto alle grandi navi da oltre 100.000 tonnellate di stazza e larghe oltre 60 metri, una quota consistente delle unità in esercizio sarà rappresentata dalle cosiddette “small ships”: una nave su cinque (21,6%) sarà infatti inferiore alle 20.000 tonnellate per intercettare sempre meglio le esigenze dei crocieristi.

Ci sarà sempre più spazio alle attività outdoor e, per quanto riguarda gli interni, si assisterà ad un maggiore ricorso a spazi multimodali e ad aree comuni dalle molteplici funzionalità, in grado di adattarsi a diverse necessità a seconda del momento della giornata.

Navi dall’estetica geometricamente complessa ma più snella e visivamente più semplice e con una forte attenzione al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente, attraverso un utilizzo più consistente di pannelli solari e altri dispositivi per la produzione di energia rinnovabile come, ad esempio, turbine eoliche.

Tra le tendenze evidenziate da Risposte Turismo per la futura esperienza a bordo, spicca il maggior ricorso all’intelligenza artificiale, con cabine equipaggiate con materiali intelligenti capaci di cambiare l’ambiente in base agli stati d’animo e alle emozioni degli ospiti, e assistenti personali di crociera ad attivazione vocale evoluti capaci di fornire al crocierista informazioni personalizzate secondo le sue esigenze personali ma anche in base alla sua posizione, all’ora del giorno ed imparando dai comportamenti passati.

Secondo lo studio di Risposte Turismo aumenterà anche l’utilizzo alla tecnologia indossabile, con dispositivi capaci non solo di monitorare lo stato di salute degli ospiti a bordo, ma anche di comunicare all’equipaggio in modo automatico gusti e preferenze anche dal punto di vista alimentare, per la preparazione di menu personalizzati.

Spostando l’attenzione sull’area food, secondo il focus di ricerca di Risposte Turismo la nave da crociera del futuro si caratterizzerà per un’ancor più ampia scelta di ristoranti e luoghi dove consumare pasti attraverso menù completamente personalizzati per ciascun ospite in base non solo alle preferenze alimentari ma anche agli ordini effettuati in precedenza.