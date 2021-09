Interface Italy lancia International Tourism Group con altre 5 agenzie

Interface Tourism Italy lancia oggi, insieme a 5 agenzie partner europee di comunicazione e marketing, International Tourism Group (Itg); un nuovo gruppo che propone un approccio innovativo verso il settore del turismo basato su dati, ricerche e numeriche estrapolate da piattaforme di proprietà capaci di indagare e analizzare le abitudini dei consumatori. Il lancio rappresenta il risultato di 18 mesi di collaborativa innovazione tra 6 realtà leader in Europa, unite oggi sotto un medesimo brand; Itg punta a guidare la ripresa del turismo globale attraverso strategie e campagne basate su analisi quantitative e dati raccolti da piattaforme di proprietà.

Le circostanze dell’ultimo periodo hanno costretto il sistema turistico mondiale a diventare più efficiente nel breve e quanto più sostenibile nel lungo periodo. Pianificando la strategia di recovery per oltre 100 destinazioni e clienti travel, la task force europea ha constatato che non è più possibile adattare i vecchi modelli alle nuove circostanze. Gli eventi degli ultimi due anni hanno accelerato un cambiamento già in atto nell’ambito dei viaggi e del turismo. Nuovi canali di distribuzione, l’adozione massiccia dei media digitali, la tecnologia in rapida evoluzione, tutti elementi che hanno sconvolto profondamento il consolidato iter del business dei viaggi. Secondo Gaël de la Porte du Theil (Francia), Presidente di Itg, “La pandemia è stata il catalizzatore in grado di provocare una reazione potente e trasformativa in alcuni degli elementi più stabili nel marketing turistico europeo”.

«Entriamo in una nuova fase del marketing turistico, le contingenze ci impongono di cambiare passo e noi non ci faremo trovare impreparati – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy –. Siamo particolarmente orgogliosi di essere il membro italiano di questa nuova straordinaria realtà europea che conta sulla professionalità e la passione di un team internazionale e particolarmente motivato. Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, ora diventato realtà, che permetterà a tutti i nostri clienti di strutturare strategie basate su numeriche e insight del mercato».

La capacità di adattare strategie su mercati diversi per sfruttare le sinergie di un gruppo ma anche le competenze locali in ciascun mercato, costituisce di certo un valore aggiunto; sebbene molto sia cambiato, infatti, l’Europa continua a rappresentare un bacino prezioso in termini turistici e lo sarà ancora di più in fase di ripresa e in ottica di crescita sostenibile dell’industria globale. Secondo la Banca Mondiale, l’Europa rappresenta il 50% dei viaggi internazionali e il 35% della spesa turistica mondiale. Questa regione è senza dubbio la priorità per qualsiasi destinazione o marchio turistico. Fino ad ora, è stato impossibile per i marketer di viaggi e turismo avvicinarsi al Vecchio Continente come un mercato unico perché ogni paese ha atteggiamenti diversi nei confronti dei viaggi così come diverse legislazioni, valute, modalità di intermediazione, canali di distribuzione, lingue, stagionalità, consumo dei media, rotte aeree ecc. Unendo le risorse, l’esperienza e gli strumenti di proprietà delle agenzie fondatrici, ITG offre a destinazioni e marchi globali un potente partner di marketing in Europa, con risorse umane e finanziarie capaci di influenzare il 50% dei viaggiatori del mondo.

Le enormi sfide che il settore deve affrontare richiedono un nuovo approccio e uno sforzo coeso atto a guidare il cambiamento attraverso l’innovazione. Oltre a fornire servizi completi di PR, pubblicità e rappresentanza, Itg propone un set di strumenti unici di sua esclusiva proprietà, tra cui spiccano piattaforme di profilazione e intelligence per i viaggiatori, altre pensate per il coinvolgimento delle agenzie di viaggio o per attività di training, e-workshop ed eventi online e perfino un marketplace digitale per le destinazioni turistiche.

Con sedi ad Amsterdam, Barcellona, Parigi, Monaco, Madrid, Milano, Francoforte, Lisbona e Londra; International Tourism Group offre un accesso flessibile al mercato europeo, una Potenza di analisi e strategia senza rivali e un modo efficiente per raggiungere il pubblico di viaggiatori più prezioso del mondo.