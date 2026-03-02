Il Gruppo Gattinoni operativo h24 per le agenzie e i viaggiatori Il Gruppo Gattinoni, a seguito dell’evolversi della crisi in Medioriente, è operativo h24 a supporto della propria rete di agenzie e dei viaggiatori dell’area Travel, Events e Business Travel. Il Gruppo sta monitorando costantemente la situazione attraverso le fonti ufficiali (Viaggiare Sicuri, EASA/CZIB) e i propri partner internazionali, adottando come criterio guida il principio di massima prudenza. In particolare: tutti i clienti presenti nelle aree interessate sono stati contattati e vengono seguiti singolarmente, in coordinamento con vettori e partner locali, per garantire sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative. Per le partenze fino all’8 marzo verso le destinazioni e/o scali indicati dalle Autorità competenti, il Gruppo ha definito procedure straordinarie di gestione che includono possibilità di cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in accordo con le condizioni dei diversi organizzatori e fornitori. Per tutte le altre destinazioni e successive date di partenza si applicano al momento le normali condizioni contrattuali, fermo restando un monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy. Gattinoni resta in stretto contatto con le aziende e le agenzie del network per garantire informazioni aggiornate, supporto operativo sulle singole pratiche e una gestione coordinata delle richieste dei clienti in questa fase di emergenza. Condividi

Ethiopian Airlines continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione «e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio». [post_title] => Ethiopian Airlines: modifiche e cancellazioni ai voli verso il Medio Oriente [post_date] => 2026-03-02T14:54:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772463279000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Gattinoni, a seguito dell’evolversi della crisi in Medioriente, è operativo h24 a supporto della propria rete di agenzie e dei viaggiatori dell'area Travel, Events e Business Travel. Il Gruppo sta monitorando costantemente la situazione attraverso le fonti ufficiali (Viaggiare Sicuri, EASA/CZIB) e i propri partner internazionali, adottando come criterio guida il principio di massima prudenza. In particolare: tutti i clienti presenti nelle aree interessate sono stati contattati e vengono seguiti singolarmente, in coordinamento con vettori e partner locali, per garantire sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative. Per le partenze fino all’8 marzo verso le destinazioni e/o scali indicati dalle Autorità competenti, il Gruppo ha definito procedure straordinarie di gestione che includono possibilità di cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in accordo con le condizioni dei diversi organizzatori e fornitori. Per tutte le altre destinazioni e successive date di partenza si applicano al momento le normali condizioni contrattuali, fermo restando un monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy. Gattinoni resta in stretto contatto con le aziende e le agenzie del network per garantire informazioni aggiornate, supporto operativo sulle singole pratiche e una gestione coordinata delle richieste dei clienti in questa fase di emergenza. [post_title] => Il Gruppo Gattinoni operativo h24 per le agenzie e i viaggiatori [post_date] => 2026-03-02T13:45:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772459141000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508531 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Volonline ha diffuso un messaggio, indirizzato a tutti i partner, per chiarire come il gruppo si sia mosso a seguito del conflitto internazionale nella Penisola Arabica. “A partire dal 28 febbraio - recita la nota - ci siamo immediatamente attivati per garantire assistenza a tutti i nostri clienti, sia in arrivo che in partenza, facendoci interamente carico dei costi necessari alla gestione delle emergenze. Abbiamo seguito con la massima attenzione l’evolversi degli eventi, in costante coordinamento con vettori e fornitori operativi dell’area colpita, al fine di assicurare aggiornamenti tempestivi, interventi rapidi e soluzioni adeguate per rendere più efficiente la gestione dei passeggeri in partenza e di quelli in fase di rientro. Tutti i passeggeri relativi a pacchetti turistici da noi organizzati che sarebbero dovuti rientrare transitando da DXB, AUH, DOH, BAH con partenze 28 febbraio e 1 marzo sono rientrati in Italia». Le disposizioni per il futuro “Per le partenze future - prosegue la nota - questa la nostra policy operativa. Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze fino all' 8 marzo compreso, in linea con le policy delle compagnie aeree e dei fornitori locali, stiamo gestendo con priorità assoluta tutte le emergenze relative alle imminenti partenze e relativi rientri. Stiamo lavorando attivamente per fornire supporto in merito a riprogrammazioni su voli alternativi, ove disponibili; eventuali rimborsi secondo le condizioni applicabili; soluzioni operative dedicate ai casi più urgenti". Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze successive al 9 marzo compreso: "per le partenze programmate dal 9 marzo in avanti, invitiamo ad attendere ulteriori aggiornamenti prima di inoltrare richieste di modifica. Le compagnie stanno valutando l’evoluzione della situazione e potrebbero introdurre misure straordinarie aggiuntive nei prossimi giorni". Per quanto riguarda le prenotazioni solo volo, "il nostro reparto biglietteria sta gestendo eventuali cancellazioni e riprotezioni in conformità alle policy dei singoli vettori. Anche in questo caso, chiediamo la collaborazione nel richiedere supporto esclusivamente per partenze o rientri dei passeggeri previsti fino al 9 marzo compreso. Al fine di garantire una gestione ordinata ed efficiente delle richieste, invitiamo a contattarci esclusivamente tramite email all’indirizzo: biglietteria@volonline.it. Per noi ogni richiesta è prioritaria. Stiamo facendo il massimo per garantire il miglior supporto possibile, nonostante l’imprevedibilità e la straordinarietà degli eventi". [post_title] => Volonline: prime indicazioni sulla riprotezione dei passeggeri [post_date] => 2026-03-02T13:39:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772458796000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il conflitto in Iran ha causato nel week end appena trascorso la più grande interruzione del trasporto aereo degli ultimi anni, mettendo sotto attacco anche il turismo organizzato. Che, oltre alle difficoltà operative dovute a cancellazioni e rientri, nei prossimi , per oltre 6,4 milioni di euro di mancati introiti. È la stima per Assoviaggi Confesercenti del Centro Studi Turistici di Firenze, che considera le reazioni immediate del mercato e ipotizza una soluzione rapida del conflitto in corso nell’area del Medio Oriente. La perdita deriverebbe sia da rinunce al viaggio su prodotti già acquistati, sia da proposte all inclusive già programmate verso le destinazioni a maggior rischio sicurezza che potrebbero restare invendute. Ogni anno verso i Paesi indirettamente coinvolti nelle azioni militari – Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania, Arabia Saudita e, in misura minore, Oman – viaggiano oltre 610mila italiani e circa 60mila di loro si avvalgono dei servizi di Tour Operator e Agenzie di Viaggio. Rallentamento Con l’intensificarsi delle azioni militari, l’intera area ha subito un’improvvisa escalation con un impatto immediato sulla sicurezza e sulla logistica dei viaggi, a partire dalla chiusura degli spazi aerei e dalle conseguenti cancellazioni di numerosi voli. Nei prossimi giorni sarà più chiaro se si andrà verso una mediazione o un’ulteriore intensificazione del conflitto, ma in ogni caso le scelte di viaggio degli italiani verso l’area sono destinate a rallentare. Assoviaggi consiglia di diffidare dalle tante ‘notizie’ più o meno veritiere che circolano in rete: il ministero degli esteri, con il portale Viaggiare Sicuri, è l’unica fonte di informazioni certificate. Per le prenotazioni già pianificate, le imprese del turismo organizzato si trovano a gestire criticità legate ad annullamenti dei voli, rinunce al viaggio e possibili scoperture assicurative connesse a instabilità politica o atti di guerra. In queste ore, inoltre, dalle imprese associate stanno arrivando richieste di intervento e sostegno al settore, alla luce delle cancellazioni che potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni e che potrebbero riguardare anche destinazioni non direttamente interessate dall’area di crisi. Richieste Sul versante dell’incoming, dai cinque Paesi coinvolti dagli effetti iniziali del conflitto si registrano mediamente oltre 170mila arrivi annui e più di 2,5 milioni di pernottamenti: un elemento che segnala un possibile impatto anche sui flussi verso l’Italia, oltre che sulle partenze. In questo contesto, Assoviaggi Confesercenti chiede che si valuti rapidamente l’attivazione di misure di sostegno per le imprese del turismo organizzato, a partire da strumenti di liquidità per gestire l’ondata di annullamenti e riprotezioni, da interventi che evitino di scaricare integralmente su tour operator e agenzie i costi straordinari legati a cancellazioni e riprogrammazioni, così da ridurre l’incertezza operativa nelle fasi di crisi. La situazione è in costante monitoraggio e sarà aggiornata in base all’evoluzione del quadro internazionale [post_title] => Assoviaggi: subito misure di sostegno per il turismo organizzato [post_date] => 2026-03-02T12:55:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772456144000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BeOnd sta aggiungendo capacità sulle rotte dalle Maldive verso l'Europa, per agevolare il rientro dei viaggiatori che non possono più transitare dagli hub mediorientali a causa della chiusura dello spazio aereo della regione. La compagnia aerea informa l'attivazione di «voli aggiuntivi tra le Maldive e Monaco, Zurigo e Milano - spiega una nota del vettore -. Questi voli offriranno maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri che devono tornare a casa e a coloro che desiderano recarsi alle Maldive e che hanno subito interruzioni nei loro piani di viaggio. Il nostri team sta collaborando a stretto contatto con l'aeroporto e i partner operativi per garantire il regolare svolgimento di questi servizi aggiuntivi. [post_title] => BeOnd aggiunge voli fra le Maldive e Malpensa, Monaco e Zurigo [post_date] => 2026-03-02T11:44:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772451899000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508474 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Astana Group ha firmato un ordine fermo per 25 aeromobili della famiglia Airbus A320neo, il più grande ordine diretto mai effettuato dal gruppo. L'intesa è stata siglata nel ventesimo anniversario dall'inizio delle operazioni del primo A320 di Air Astana nel 2006 e comprende cinque aeromobili A320neo e venti A321neo. «Il grande ordine di Air Astana per una nuova flotta di aeromobili della famiglia Airbus A320neo riflette l'impegno a mantenere la sua reputazione di efficienza operativa ed eccellenza del servizio a lungo termine - ha dichiarato Peter Foster, ceo di Air Astana -. La famiglia Airbus A320neo ha dimostrato di essere un successo straordinario nel servizio con Air Astana nel corso di molti anni. In particolare, l'A321Lr nella sua configurazione premium ci consente di offrire quello che riteniamo essere il miglior prodotto al mondo per i voli a lungo raggio con aeromobili a fusoliera stretta, combinando una vera capacità a lungo raggio con un'esperienza di bordo eccezionale. Sono fiducioso che la nuova flotta continuerà a promuovere una crescita sostenibile e la redditività a lungo termine». Il Gruppo Air Astana impiegherà il nuovo velivolo sia con Air Astana che con la sua controllata low cost FlyArystan, nell'ambito del programma generale di espansione e rinnovamento della flotta. Attualmente il gruppo gestisce una flotta di 59 aeromobili della famiglia Airbus A320. [post_title] => Il gruppo Air Astana ha finalizzato un ordine fermo per 25 Airbus A320neo [post_date] => 2026-03-02T10:28:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772447332000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà i battenti il prossimo 6 marzo la lounge totalmente rinnovata di Korean Air all'aeroporto internazionale di Los Angeles, segnando una tappa importante nel continuo investimento della compagnia aerea nell'esperienza premium dei passeggeri e nella trasformazione del marchio globale. Progettata dalla società di design Ltw Designworks con sede a Singapore, la lounge ha richiesto 22 mesi per essere completata. Essendo la prima lounge all'estero ad essere rinnovata in vista dell'integrazione di Korean Air con Asiana Airlines, la struttura introduce la filosofia del marchio in evoluzione di Korean Air, incorporando al contempo elementi della sua ricca tradizione. La lounge rinnovata si estende su due livelli: la First Class Lounge al 6° piano e la Miler Club & Prestige Class Lounge al 5° piano. Con una superficie totale di 1.675 metri quadrati, 1,27 volte più grande della struttura precedente, è ora la più grande lounge gestita direttamente da Korean Air all'estero. Situata ai piani superiori del terminal, la lounge è dotata di finestre a tutta altezza e di una terrazza con balcone che offre una vista panoramica sull'interno dell'aeroporto, creando un ambiente aperto e confortevole per i passeggeri. Oltre alla ristorazione, la lounge è stata progettata con cura per soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri, con aree business dedicate, spazi con posti a sedere per famiglie e docce premium per rinfrescarsi prima del volo. Con il rinnovo della lounge a Los Angeles, Korean Air mira a rafforzare ulteriormente la propria presenza come compagnia aerea leader a livello mondiale. L'aeroporto Usa funge infatti da gateway principale di Korean Air in Nord America e da hub chiave che collega Asia, Stati Uniti e America Latina. La lounge sarà accessibile ai passeggeri Korean Air idonei e ai clienti premium che viaggiano con le compagnie aeree partner SkyTeam, offrendo ai viaggiatori internazionali l'opportunità di sperimentare l'ospitalità distintiva di Korean Air. Dopo l'apertura della lounge a Los Angeles, Korean Air intende continuare ad ampliare e migliorare la propria infrastruttura di lounge nei principali hub globali: entro fine anno verrà inaugurata quella situata al Jfk di New York. [gallery ids="508469,508470,508471"] [post_title] => Korean Air: operativa dal 6 marzo la rinnovata lounge all'aeroporto di Los Angeles [post_date] => 2026-03-02T10:04:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772445887000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508461 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Matt Long è il nuovo managing director, alliances - Europe & Africa di Delta Air Lines, che si appresta a implementare il network transatlantico più esteso di sempre per la regione. L'Europa e l'Africa continuano ad essere regioni strategicamente importanti, che generano una percentuale significativa della domanda di voli a lungo raggio e dei ricavi premium di Delta. Matt Long guiderà il coordinamento delle iniziative commerciali, operative e di customer experience in 35 mercati europei e africani, lavorando a stretto contatto con i team Delta nella regione e i partner di joint venture di Air France-Klm e Virgin Atlantic per sostenere le ambizioni commerciali a lungo termine della compagnia aerea. Contribuirà inoltre a definire i principali progetti di modernizzazione e infrastrutturali negli hub chiave di Delta ad Amsterdam, Parigi-Charles de Gaulle e Londra Heathrow, promuovendo al contempo la trasformazione della customer experience in Europa e Africa. Il network transatlantico di Delta conta ora più di cento voli giornalieri in Europa e Africa, comprese nuove rotte come quelle da Seattle per Roma e Barcellona, da New York-Jfk per Olbia, Malta e Porto, e da Atlanta per Marrakech, in aggiunta ai collegamenti potenziati per Accra e Lagos. «Matt è un leader collaborativo e lungimirante con una profonda conoscenza del nostro business globale e delle partnership che alimentano il successo di Delta”, ha affermato Perry Cantarutti, senior vice president, Alliances International -. La sua competenza nel migliorare l’esperienza dei clienti, rafforzare l’allineamento delle joint venture e collegare i team oltre i confini lo rende il leader ideale per questo nuovo ruolo fondamentale. L’Europa e l’Africa sono essenziali per la crescita internazionale di Delta e la leadership di Matt ci aiuterà a continuare a migliorare le prestazioni e a fornire un servizio eccezionale ai nostri passeggeri». [post_title] => Delta Air Lines: Matt Long guida l'espansione verso Europa e Africa [post_date] => 2026-03-02T09:48:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772444924000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508422" align="alignleft" width="300"] Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air e Gonzalo Ceballos, consigliere di turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia[/caption] L’Ente spagnolo del turismo e Wizz Air hanno presentato presso la sede dell’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026. Nel 2025 sono stati quasi 5,7 milioni i turisti italiani in Spagna, su un totale di 96,7 milioni di visitatori, con un incremento del 3,3% rispetto al 2024. A fronte dei circa 136 miliardi di euro di spesa dei visitatori internazionali in Spagna nel 2025 «La spesa degli italiani nella penisola iberica è stata di più di 5 miliardi di euro, rappresentando una crescita del 6,7%», dichiara Gonzalo Ceballos, consigliere di Turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia. Ceballos ha sottolineato l’importanza dei collegamenti aerei per il flusso turistico tra le due penisole: «L’Italia è il terzo mercato aereo della Spagna per numero di voli e passeggeri. Nel 2025 sono stati 11,2 milioni i passeggeri arrivati dall’Italia, preceduta solo dalla Germania con 12 milioni e dal Regno Unito con 20 milioni». La Spagna rappresenta infatti la prima destinazione aerea dall’Italia, scelta dal 14% di tutti i passeggeri in partenza. «Wizz Air è la seconda compagnia per quota di mercato in Italia; questo rappresenta per noi una leva per fare un turismo diverso, più sostenibile, duraturo e slow, verso destinazioni meno conosciute» afferma il consigliere evidenziando il contributo di Wizz Air al raggiungimento dell’obiettivo della nuova strategia “Turismo España 2030.” Flotta in crescita: 35 aeromobili basati in Italia per l’estate Attualmente sono 29 gli aeromobili Wizz basati in Italia, numero che salirà a 35 per l’estate. Tra le sei basi di Wizz Air in Italia, Roma Fiumicino si conferma la più grande, con 14 aeromobili, ai quali se ne aggiungeranno altri due per la prossima stagione estiva. Nuova base sarà Palermo, operativa da agosto con 2 aeromobili. Il totale è completato dai 9 aeromobili basati a Malpensa, 3 per ciascuna delle basi di Venezia e Catania e 2 a Napoli. L’offerta estiva da Roma: 12 destinazioni chiave e frequenze potenziate Parlando di collegamenti, la rotta più percorsa dall’Italia è Roma-Madrid, con quasi 2 milioni di passeggeri nel 2025. Per l’estate, l’offerta da Roma coprirà 12 destinazioni chiave con frequenze potenziate. Madrid e Barcellona diventeranno collegamenti plurigiornalieri (rispettivamente 16 e 14 voli a settimana); Valencia, Palma di Maiorca e Malaga saranno collegate con voli giornalieri o doppi giornalieri (14 frequenze settimanali); Ibiza vedrà 12 voli a settimana; Siviglia, Alicante e Bilbao passano da 4 a 7 voli settimanali; Tenerife, Minorca e Saragozza saranno collegate rispettivamente 5, 3 e 4 volte a settimana. Fiumicino: una base strategica L’Italia rappresenta il 25% dei passeggeri di Wizz Air, e Fiumicino è tra le basi più importanti, con una crescita della capacità del 21% rispetto al 2025: «Roma Fiumicino è per noi una base di fondamentale importanza strategica; con oltre 2,2 milioni di posti disponibili per il 2026 verso la Spagna, vogliamo essere il ponte che permette ai romani di sentirsi a casa anche a Madrid, Siviglia o Bilbao – ha dichiarato Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air -. Non potremmo essere più orgogliosi di essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente la base di Fiumicino con Saragozza, rafforzando un’offerta esclusiva verso la Spagna. La nostra missione è rendere questa vicinanza culturale sempre più accessibile grazie a tariffe competitive e a un network che accorcia le distanze tra la Città Eterna e le meraviglie della penisola iberica». Attualmente, Wizz Air opera in Italia 284 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 6 basi. La linea aerea vola dall’Italia verso 12 destinazioni in Spagna, servite da 25 rotte dedicate, di cui 12 da Roma con 112 frequenze settimanali e 4 annunciate negli ultimi due mesi: Malpensa–Palma di Maiorca, Malpensa–Bilbao, Napoli–Palma di Maiorca e Fiumicino–Menorca. (Elisa Biagioli) [post_title] => Wizz Air e l'Ente spagnolo del turismo insieme per promuovere i flussi Italia-Spagna [post_date] => 2026-02-27T11:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772193056000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo gattinoni operativo h24" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":33,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1786,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines ha modificato il proprio operativo a seguito della chiusura dello spazio aereo in diversi paesi del Medio Oriente: in particolare, la compagnia ha cancellato, fino a nuova comunicazione, i voli da e per Amman, Beirut, Bahrain, Tel Aviv, Doha, Kuwait, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi e Dammam.\r

\r

«Al fine di evitare ulteriori disagi - spiega una nota del vettore - i passeggeri in partenza o in arrivo nell’area interessata sono fortemente invitati a verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali Ethiopian Airlines a questo link. \r

\r

I passeggeri interessati dalle cancellazioni possono usufruire delle seguenti soluzioni: riprotezione su nuove date di viaggio non appena le operazioni riprenderanno; rerouting su destinazioni alternative nelle vicinanze; rimborso completo della parte di biglietto non utilizzata».\r

\r

Ethiopian Airlines continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione «e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio».","post_title":"Ethiopian Airlines: modifiche e cancellazioni ai voli verso il Medio Oriente","post_date":"2026-03-02T14:54:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772463279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il Gruppo Gattinoni, a seguito dell’evolversi della crisi in Medioriente, è operativo h24 a supporto della propria rete di agenzie e dei viaggiatori dell'area Travel, Events e Business Travel.\r

Il Gruppo sta monitorando costantemente la situazione attraverso le fonti ufficiali (Viaggiare Sicuri, EASA/CZIB) e i propri partner internazionali, adottando come criterio guida il principio di massima prudenza.\r

In particolare: tutti i clienti presenti nelle aree interessate sono stati contattati e vengono seguiti singolarmente, in coordinamento con vettori e partner locali, per garantire sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative.\r

Per le partenze fino all’8 marzo verso le destinazioni e/o scali indicati dalle Autorità competenti, il Gruppo ha definito procedure straordinarie di gestione che includono possibilità di cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in accordo con le condizioni dei diversi organizzatori e fornitori.\r

Per tutte le altre destinazioni e successive date di partenza si applicano al momento le normali condizioni contrattuali, fermo restando un monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy.\r

Gattinoni resta in stretto contatto con le aziende e le agenzie del network per garantire informazioni aggiornate, supporto operativo sulle singole pratiche e una gestione coordinata delle richieste dei clienti in questa fase di emergenza.","post_title":"Il Gruppo Gattinoni operativo h24 per le agenzie e i viaggiatori","post_date":"2026-03-02T13:45:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772459141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508531","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Volonline ha diffuso un messaggio, indirizzato a tutti i partner, per chiarire come il gruppo si sia mosso a seguito del conflitto internazionale nella Penisola Arabica.\r

\r

“A partire dal 28 febbraio - recita la nota - ci siamo immediatamente attivati per garantire assistenza a tutti i nostri clienti, sia in arrivo che in partenza, facendoci interamente carico dei costi necessari alla gestione delle emergenze. Abbiamo seguito con la massima attenzione l’evolversi degli eventi, in costante coordinamento con vettori e fornitori operativi dell’area colpita, al fine di assicurare aggiornamenti tempestivi, interventi rapidi e soluzioni adeguate per rendere più efficiente la gestione dei passeggeri in partenza e di quelli in fase di rientro. Tutti i passeggeri relativi a pacchetti turistici da noi organizzati che sarebbero dovuti rientrare transitando da DXB, AUH, DOH, BAH con partenze 28 febbraio e 1 marzo sono rientrati in Italia».\r

Le disposizioni per il futuro\r

“Per le partenze future - prosegue la nota - questa la nostra policy operativa. Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze fino all' 8 marzo compreso, in linea con le policy delle compagnie aeree e dei fornitori locali, stiamo gestendo con priorità assoluta tutte le emergenze relative alle imminenti partenze e relativi rientri. Stiamo lavorando attivamente per fornire supporto in merito a riprogrammazioni su voli alternativi, ove disponibili; eventuali rimborsi secondo le condizioni applicabili; soluzioni operative dedicate ai casi più urgenti\".\r

\r

Per le prenotazioni pacchetti di viaggio volo & hotel con partenze successive al 9 marzo compreso: \"per le partenze programmate dal 9 marzo in avanti, invitiamo ad attendere ulteriori aggiornamenti prima di inoltrare richieste di modifica. Le compagnie stanno valutando l’evoluzione della situazione e potrebbero introdurre misure straordinarie aggiuntive nei prossimi giorni\".\r

\r

Per quanto riguarda le prenotazioni solo volo, \"il nostro reparto biglietteria sta gestendo eventuali cancellazioni e riprotezioni in conformità alle policy dei singoli vettori. Anche in questo caso, chiediamo la collaborazione nel richiedere supporto esclusivamente per partenze o rientri dei passeggeri previsti fino al 9 marzo compreso. Al fine di garantire una gestione ordinata ed efficiente delle richieste, invitiamo a contattarci esclusivamente tramite email all’indirizzo: biglietteria@volonline.it. Per noi ogni richiesta è prioritaria. Stiamo facendo il massimo per garantire il miglior supporto possibile, nonostante l’imprevedibilità e la straordinarietà degli eventi\".\r

\r

","post_title":"Volonline: prime indicazioni sulla riprotezione dei passeggeri","post_date":"2026-03-02T13:39:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772458796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il conflitto in Iran ha causato nel week end appena trascorso la più grande interruzione del trasporto aereo degli ultimi anni, mettendo sotto attacco anche il turismo organizzato. Che, oltre alle difficoltà operative dovute a cancellazioni e rientri, nei prossimi , per oltre 6,4 milioni di euro di mancati introiti.\r

\r

È la stima per Assoviaggi Confesercenti del Centro Studi Turistici di Firenze, che considera le reazioni immediate del mercato e ipotizza una soluzione rapida del conflitto in corso nell’area del Medio Oriente. La perdita deriverebbe sia da rinunce al viaggio su prodotti già acquistati, sia da proposte all inclusive già programmate verso le destinazioni a maggior rischio sicurezza che potrebbero restare invendute.\r

\r

Ogni anno verso i Paesi indirettamente coinvolti nelle azioni militari – Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania, Arabia Saudita e, in misura minore, Oman – viaggiano oltre 610mila italiani e circa 60mila di loro si avvalgono dei servizi di Tour Operator e Agenzie di Viaggio.\r

Rallentamento\r

Con l’intensificarsi delle azioni militari, l’intera area ha subito un’improvvisa escalation con un impatto immediato sulla sicurezza e sulla logistica dei viaggi, a partire dalla chiusura degli spazi aerei e dalle conseguenti cancellazioni di numerosi voli. Nei prossimi giorni sarà più chiaro se si andrà verso una mediazione o un’ulteriore intensificazione del conflitto, ma in ogni caso le scelte di viaggio degli italiani verso l’area sono destinate a rallentare. Assoviaggi consiglia di diffidare dalle tante ‘notizie’ più o meno veritiere che circolano in rete: il ministero degli esteri, con il portale Viaggiare Sicuri, è l’unica fonte di informazioni certificate.\r

\r

Per le prenotazioni già pianificate, le imprese del turismo organizzato si trovano a gestire criticità legate ad annullamenti dei voli, rinunce al viaggio e possibili scoperture assicurative connesse a instabilità politica o atti di guerra. In queste ore, inoltre, dalle imprese associate stanno arrivando richieste di intervento e sostegno al settore, alla luce delle cancellazioni che potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni e che potrebbero riguardare anche destinazioni non direttamente interessate dall’area di crisi.\r

Richieste\r

Sul versante dell’incoming, dai cinque Paesi coinvolti dagli effetti iniziali del conflitto si registrano mediamente oltre 170mila arrivi annui e più di 2,5 milioni di pernottamenti: un elemento che segnala un possibile impatto anche sui flussi verso l’Italia, oltre che sulle partenze.\r

\r

In questo contesto, Assoviaggi Confesercenti chiede che si valuti rapidamente l’attivazione di misure di sostegno per le imprese del turismo organizzato, a partire da strumenti di liquidità per gestire l’ondata di annullamenti e riprotezioni, da interventi che evitino di scaricare integralmente su tour operator e agenzie i costi straordinari legati a cancellazioni e riprogrammazioni, così da ridurre l’incertezza operativa nelle fasi di crisi. La situazione è in costante monitoraggio e sarà aggiornata in base all’evoluzione del quadro internazionale","post_title":"Assoviaggi: subito misure di sostegno per il turismo organizzato","post_date":"2026-03-02T12:55:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772456144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BeOnd sta aggiungendo capacità sulle rotte dalle Maldive verso l'Europa, per agevolare il rientro dei viaggiatori che non possono più transitare dagli hub mediorientali a causa della chiusura dello spazio aereo della regione.\r

\r

La compagnia aerea informa l'attivazione di «voli aggiuntivi tra le Maldive e Monaco, Zurigo e Milano - spiega una nota del vettore -. Questi voli offriranno maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri che devono tornare a casa e a coloro che desiderano recarsi alle Maldive e che hanno subito interruzioni nei loro piani di viaggio.\r

\r

Il nostri team sta collaborando a stretto contatto con l'aeroporto e i partner operativi per garantire il regolare svolgimento di questi servizi aggiuntivi.","post_title":"BeOnd aggiunge voli fra le Maldive e Malpensa, Monaco e Zurigo","post_date":"2026-03-02T11:44:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772451899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508474","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Astana Group ha firmato un ordine fermo per 25 aeromobili della famiglia Airbus A320neo, il più grande ordine diretto mai effettuato dal gruppo. L'intesa è stata siglata nel ventesimo anniversario dall'inizio delle operazioni del primo A320 di Air Astana nel 2006 e comprende cinque aeromobili A320neo e venti A321neo.\r

\r

«Il grande ordine di Air Astana per una nuova flotta di aeromobili della famiglia Airbus A320neo riflette l'impegno a mantenere la sua reputazione di efficienza operativa ed eccellenza del servizio a lungo termine - ha dichiarato Peter Foster, ceo di Air Astana -. La famiglia Airbus A320neo ha dimostrato di essere un successo straordinario nel servizio con Air Astana nel corso di molti anni. In particolare, l'A321Lr nella sua configurazione premium ci consente di offrire quello che riteniamo essere il miglior prodotto al mondo per i voli a lungo raggio con aeromobili a fusoliera stretta, combinando una vera capacità a lungo raggio con un'esperienza di bordo eccezionale. Sono fiducioso che la nuova flotta continuerà a promuovere una crescita sostenibile e la redditività a lungo termine».\r

\r

Il Gruppo Air Astana impiegherà il nuovo velivolo sia con Air Astana che con la sua controllata low cost FlyArystan, nell'ambito del programma generale di espansione e rinnovamento della flotta. Attualmente il gruppo gestisce una flotta di 59 aeromobili della famiglia Airbus A320.","post_title":"Il gruppo Air Astana ha finalizzato un ordine fermo per 25 Airbus A320neo","post_date":"2026-03-02T10:28:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772447332000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà i battenti il prossimo 6 marzo la lounge totalmente rinnovata di Korean Air all'aeroporto internazionale di Los Angeles, segnando una tappa importante nel continuo investimento della compagnia aerea nell'esperienza premium dei passeggeri e nella trasformazione del marchio globale.\r

\r

Progettata dalla società di design Ltw Designworks con sede a Singapore, la lounge ha richiesto 22 mesi per essere completata. Essendo la prima lounge all'estero ad essere rinnovata in vista dell'integrazione di Korean Air con Asiana Airlines, la struttura introduce la filosofia del marchio in evoluzione di Korean Air, incorporando al contempo elementi della sua ricca tradizione.\r

\r

La lounge rinnovata si estende su due livelli: la First Class Lounge al 6° piano e la Miler Club & Prestige Class Lounge al 5° piano. Con una superficie totale di 1.675 metri quadrati, 1,27 volte più grande della struttura precedente, è ora la più grande lounge gestita direttamente da Korean Air all'estero.\r

\r

Situata ai piani superiori del terminal, la lounge è dotata di finestre a tutta altezza e di una terrazza con balcone che offre una vista panoramica sull'interno dell'aeroporto, creando un ambiente aperto e confortevole per i passeggeri.\r

\r

Oltre alla ristorazione, la lounge è stata progettata con cura per soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri, con aree business dedicate, spazi con posti a sedere per famiglie e docce premium per rinfrescarsi prima del volo.\r

\r

Con il rinnovo della lounge a Los Angeles, Korean Air mira a rafforzare ulteriormente la propria presenza come compagnia aerea leader a livello mondiale. L'aeroporto Usa funge infatti da gateway principale di Korean Air in Nord America e da hub chiave che collega Asia, Stati Uniti e America Latina.\r

\r

La lounge sarà accessibile ai passeggeri Korean Air idonei e ai clienti premium che viaggiano con le compagnie aeree partner SkyTeam, offrendo ai viaggiatori internazionali l'opportunità di sperimentare l'ospitalità distintiva di Korean Air.\r

\r

Dopo l'apertura della lounge a Los Angeles, Korean Air intende continuare ad ampliare e migliorare la propria infrastruttura di lounge nei principali hub globali: entro fine anno verrà inaugurata quella situata al Jfk di New York.\r

\r

[gallery ids=\"508469,508470,508471\"]","post_title":"Korean Air: operativa dal 6 marzo la rinnovata lounge all'aeroporto di Los Angeles","post_date":"2026-03-02T10:04:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772445887000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Matt Long è il nuovo managing director, alliances - Europe & Africa di Delta Air Lines, che si appresta a implementare il network transatlantico più esteso di sempre per la regione.\r

\r

L'Europa e l'Africa continuano ad essere regioni strategicamente importanti, che generano una percentuale significativa della domanda di voli a lungo raggio e dei ricavi premium di Delta. Matt Long guiderà il coordinamento delle iniziative commerciali, operative e di customer experience in 35 mercati europei e africani, lavorando a stretto contatto con i team Delta nella regione e i partner di joint venture di Air France-Klm e Virgin Atlantic per sostenere le ambizioni commerciali a lungo termine della compagnia aerea. Contribuirà inoltre a definire i principali progetti di modernizzazione e infrastrutturali negli hub chiave di Delta ad Amsterdam, Parigi-Charles de Gaulle e Londra Heathrow, promuovendo al contempo la trasformazione della customer experience in Europa e Africa.\r

\r

Il network transatlantico di Delta conta ora più di cento voli giornalieri in Europa e Africa, comprese nuove rotte come quelle da Seattle per Roma e Barcellona, da New York-Jfk per Olbia, Malta e Porto, e da Atlanta per Marrakech, in aggiunta ai collegamenti potenziati per Accra e Lagos.\r

\r

«Matt è un leader collaborativo e lungimirante con una profonda conoscenza del nostro business globale e delle partnership che alimentano il successo di Delta”, ha affermato Perry Cantarutti, senior vice president, Alliances International -. La sua competenza nel migliorare l’esperienza dei clienti, rafforzare l’allineamento delle joint venture e collegare i team oltre i confini lo rende il leader ideale per questo nuovo ruolo fondamentale. L’Europa e l’Africa sono essenziali per la crescita internazionale di Delta e la leadership di Matt ci aiuterà a continuare a migliorare le prestazioni e a fornire un servizio eccezionale ai nostri passeggeri».","post_title":"Delta Air Lines: Matt Long guida l'espansione verso Europa e Africa","post_date":"2026-03-02T09:48:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1772444924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508422\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air e Gonzalo Ceballos, consigliere di turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia[/caption]\r

\r

L’Ente spagnolo del turismo e Wizz Air hanno presentato presso la sede dell’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026.\r

\r

Nel 2025 sono stati quasi 5,7 milioni i turisti italiani in Spagna, su un totale di 96,7 milioni di visitatori, con un incremento del 3,3% rispetto al 2024.\r

\r

A fronte dei circa 136 miliardi di euro di spesa dei visitatori internazionali in Spagna nel 2025 «La spesa degli italiani nella penisola iberica è stata di più di 5 miliardi di euro, rappresentando una crescita del 6,7%», dichiara Gonzalo Ceballos, consigliere di Turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia.\r

\r

Ceballos ha sottolineato l’importanza dei collegamenti aerei per il flusso turistico tra le due penisole: «L’Italia è il terzo mercato aereo della Spagna per numero di voli e passeggeri. Nel 2025 sono stati 11,2 milioni i passeggeri arrivati dall’Italia, preceduta solo dalla Germania con 12 milioni e dal Regno Unito con 20 milioni». La Spagna rappresenta infatti la prima destinazione aerea dall’Italia, scelta dal 14% di tutti i passeggeri in partenza.\r

\r

«Wizz Air è la seconda compagnia per quota di mercato in Italia; questo rappresenta per noi una leva per fare un turismo diverso, più sostenibile, duraturo e slow, verso destinazioni meno conosciute» afferma il consigliere evidenziando il contributo di Wizz Air al raggiungimento dell’obiettivo della nuova strategia “Turismo España 2030.”\r

\r

Flotta in crescita: 35 aeromobili basati in Italia per l’estate\r

\r

Attualmente sono 29 gli aeromobili Wizz basati in Italia, numero che salirà a 35 per l’estate. Tra le sei basi di Wizz Air in Italia, Roma Fiumicino si conferma la più grande, con 14 aeromobili, ai quali se ne aggiungeranno altri due per la prossima stagione estiva. Nuova base sarà Palermo, operativa da agosto con 2 aeromobili. Il totale è completato dai 9 aeromobili basati a Malpensa, 3 per ciascuna delle basi di Venezia e Catania e 2 a Napoli.\r

L’offerta estiva da Roma: 12 destinazioni chiave e frequenze potenziate\r

Parlando di collegamenti, la rotta più percorsa dall’Italia è Roma-Madrid, con quasi 2 milioni di passeggeri nel 2025. Per l’estate, l’offerta da Roma coprirà 12 destinazioni chiave con frequenze potenziate. Madrid e Barcellona diventeranno collegamenti plurigiornalieri (rispettivamente 16 e 14 voli a settimana); Valencia, Palma di Maiorca e Malaga saranno collegate con voli giornalieri o doppi giornalieri (14 frequenze settimanali); Ibiza vedrà 12 voli a settimana; Siviglia, Alicante e Bilbao passano da 4 a 7 voli settimanali; Tenerife, Minorca e Saragozza saranno collegate rispettivamente 5, 3 e 4 volte a settimana.\r

\r

Fiumicino: una base strategica\r

\r

L’Italia rappresenta il 25% dei passeggeri di Wizz Air, e Fiumicino è tra le basi più importanti, con una crescita della capacità del 21% rispetto al 2025: «Roma Fiumicino è per noi una base di fondamentale importanza strategica; con oltre 2,2 milioni di posti disponibili per il 2026 verso la Spagna, vogliamo essere il ponte che permette ai romani di sentirsi a casa anche a Madrid, Siviglia o Bilbao – ha dichiarato Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air -. Non potremmo essere più orgogliosi di essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente la base di Fiumicino con Saragozza, rafforzando un’offerta esclusiva verso la Spagna. La nostra missione è rendere questa vicinanza culturale sempre più accessibile grazie a tariffe competitive e a un network che accorcia le distanze tra la Città Eterna e le meraviglie della penisola iberica».\r

\r

Attualmente, Wizz Air opera in Italia 284 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 6 basi. La linea aerea vola dall’Italia verso 12 destinazioni in Spagna, servite da 25 rotte dedicate, di cui 12 da Roma con 112 frequenze settimanali e 4 annunciate negli ultimi due mesi: Malpensa–Palma di Maiorca, Malpensa–Bilbao, Napoli–Palma di Maiorca e Fiumicino–Menorca.\r

\r

(Elisa Biagioli)","post_title":"Wizz Air e l'Ente spagnolo del turismo insieme per promuovere i flussi Italia-Spagna","post_date":"2026-02-27T11:50:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772193056000]}]}}