Hotelbeds allunga i tempi per la restituzione del debito Hotelbeds sta approfittando della Brexit per poter allungare il termine di estinzione del suo debito totale, che ammonta a circa 2 miliardi di euro. Con questo rinvio, Hotelbeds potrà pagare 1 miliardo nel 2025 invece di pagarli nel 2023. Inoltre, un altro importo di 800 milioni potrà essere rimborsato a settembre 2027 invece che nel 2025. In questo modo, Hotelbeds ha più margine per usufruire della prevedibile crescita che si verificherà nel settore turistico una volta superata la crisi sanitaria. Hotelbeds ha anche un altro prestito di 248 milioni il cui rimborso è stato posticipato di diversi anni. Una volta raggiunti i termini di rimborso del debito, Hotelbeds potrà liquidarlo in tutto o in parte e finanziare una parte dell’importo dovuto. Recentemente la società ha ottenuto un’iniezione extra da parte degli azionisti di 175 milioni, sebbene fonti aziendali sostengano che non fosse necessario aumentare la liquidità. Attualmente l’azienda ha 300 milioni di tesoreria.

