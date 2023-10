Gruppo Gattinoni: i viaggi nell’era dell’intelligenza artificiale In partnership con Forbes, l’Hub Gattinoni di via Statuto a Milano ha ospitato l’evento dal tema tecnologia e viaggi in occasione dei 40 anni del gruppo. Nel terzo appuntamento delle quattro aree tematiche, creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing, dedicate al corporate, si è discusso di come l’evoluzione tecnologica impatta sulle esperienze e sulle scelte di viaggio dei consumatori. La realizzazione in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi. “É cambiato l’approccio verso il viaggio; è cambiato il cliente e il suo rapporto con l’agenzia di viaggio, l’intermediario; è cambiata la modalità di acquisto del viaggio gestita in gran parte individualmente tramite la tecnologia. – spiega Sergio Testi, general manager del gruppo Gattinoni -. Parallelamente deve cambiare modalità anche il professionista del viaggio e trarre vantaggio dalla tecnologia per mettere a disposizione del proprio cliente il meglio della sua professionalità. La tecnologia non è entrata ancora in maniera importante nel settore. Il cliente può diventare protagonista centrale nell’elaborazione di un preventivo, perché ha già visitato e consultato online la destinazione. Oggi abbiamo tre tipi di cliente: quello tradizionale che cerca il tour con tutte le garanzie, quello evoluto che fa tutto da sé, che cerca non il pacchetto classico ma qualcosa che ha trovato online. Poi c’è il cliente giovane, il cliente del futuro, colui che compra servizi essenziali, la camera, il trasporto e nel corso della vacanza cercherà l’esperienza che comprerà online”. La tecnologia è ancora uno spauracchio? “Noi del gruppo Gattinoni stiamo adeguando le nostre piattaforme per fare in modo che questo nuovo cliente entri nella nostra piattaforma e lì acquisti. La tecnologia sarà il nostro mezzo per arrivare al terzo tipo di cliente. Stiamo investendo tantissimo sulla tecnologia da affiancare alle persone. Attrarre clienti nuovi. Rendere il cliente più autonomo, più veloce, interessato a utilizzare il nostro sistema. Ci siamo mossi nel business travel. La nostra piattaforma servirà non solo al cliente finale ma anche all’intermediario per dare un servizio ancora più veloce e accattivante. Ma la tecnologia non sostituirà mai il professionista”. Il digitale, l’online, la tecnologia fa vivere l’anticipo della vacanza e il dopo vacanza. Renato Scaffidi, country manager di Air Europa, ricorda che la tecnologia per una compagnia aerea significa evoluzione: la possibilità del rinnovamento della flotta con nuovi aeromobili più confortevoli e più sostenibili. I nuovi sistemi di prenotazioni online sono passi da gigante che agevolano tutti gli attori del settore e i passeggeri a partire della prenotazione, l’emissione di un ticket o la carta d’imbarco online comodamente da un device. Inoltre l’intelligenza artificiale è alla base dei processi di formazione del personale focalizzati alla customer experience. Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole aggiunge come una nuova figura professionale entra nel mondo dei viaggi: “Sono 27 milioni gli italiani che seguono un influencer a cadenza quotidiana. É ormai ritenuto un media impattante su abitudini e consumi degli italiani, impossibili ormai da ignorare. L’influencer è una categoria professionale che utilizza al meglio le tecnologie e i social. Sono professionisti della comunicazione. Nel settore turistico costruiscono destinazioni di tendenza. Sono advisor, tutor, incisivi nella scelta finale del cliente. Sono dei riduttori di complessità, nuovi alleati del brand, in grado di catturare la generazione Z, che è liquida e inafferrabile. La si colpisce non solo a colpi di sconti e promozioni, ma con esperienze, esclusività e valori”. Se aggiungiamo poi il boom del Metaverso, che avrebbe dovuto rappresentare il viaggio virtuale, Perrelli spiega che questa tecnologia è tornata in una fase di normale evoluzione che ha bisogno di tempi lunghi. Si passerà anche all’Avatar, che è l’utilizzo e sfruttamento delle immagini per esperienze immersive. Andrea Boscaro, founder di The Vortex ci ricorda le chatbot e l’assistenza virtuale. Con Chatgpt l’asticella si innalza maggiormente se applicato al settore dei viaggi, anche se il cliente richiede comunque un suggerimento personalizzato al professionista e alla sua competenza: “Occorre calare questo tipo di tecnologie anche ai professionisti, le cui competenze non possono che accrescere”. L’Avatar con dimensione immersiva e aspetto di interazione può essere funzionale se abbinato al viaggio; modalità soprattutto per i giovani insieme a realtà immersiva e second life dei visori; una realtà mista. Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di fondazione Amplifon, parla di rivoluzione digitale e intelligenza artificiale non solo come abilitatore per le nuove generazioni ma anche per altri scopi. La fondazione, dal lockdown del 2020, ha pensato all’isolamento degli anziani con un progetto che ha ideato il viaggio virtuale. Oggi fornisce a 220 Rsa in rete non solo la connessione Internet ma contenuti mirati. Mirella Prandelli, pr& communication manager di Lefay Resort afferma che anche se gli strumenti nel loro settore sono rimasti gli stessi, la newsletter oggi viaggia tramite un crm ed è profilata. Le informazioni arrivano in modo personalizzato secondo gli interessi del cliente. Le campagne pubblicitarie online sono più performanti poiché arrivano alle persone che si vuole raggiungere. Sono diminuite le prenotazioni telefoniche e aumentate quelle dirette e via web. Anche l'invio dell'offerta è efficace e mirata: "Nel nostro settore però il viaggio è fisico. La tecnologia serve per raccontarci, arrivare all'ospite. Viaggiare fisicamente è insostituibile; è un'esperienza unica. Il viaggio è sì visitare e vedere delle cose ma soprattutto è viverle e provarle".

