Gruppo Bluvacanze: continua il progetto di internazionalizzazione Il gruppo Bluvacanze prosegue nell’esecuzione del progetto di internazionalizzazione, che coinvolge in modo integrato le sue tre business units: corporate travel, tour operating e retail. Relativamente al business travel di Cisalpina Tours sono già operative le strutture proprietarie in Turchia, con uffici a Izmir e Kusadasi, in Brasile a Santos e negli Stati Uniti a New York. Entro i prossimi mesi del 2023 entreranno in funzione le società in Inghilterra, a Londra, in Germania ad Amburgo, in Francia a Parigi, in Spagna a Madrid e a Cipro a Limassol, quest’ultima specializzata nel mercato “Marine” e nella gestione dei viaggi dei “Seamen”. Altre strutture sono in via di costituzione per espandere ulteriormente il network proprietario fino a tutto il 2023 e proseguire nel primo semestre del 2024. Per lo sviluppo dei mercati internazionali, il Gruppo Bluvacanze pone con un ruolo di hub strategico proprio Cisalpina US a New York, all’interno della quale è stata costituita una divisione dedicata a client management e service delivery, con il compito di sviluppare a livello internazionale un modello di operatività di alta qualità. Questo progetto sarà guidato da Marco Rinaldo e Simona Annoni. All’Interno di Cisalpina US, Marco Rinaldo assumerà il ruolo di head of international Client management, Traveller Care & Revenue Management. Noto professionista del settore Travel, con 35 di esperienza specifica, Rinaldo ha realizzato risultati eccellenti nel management, nel consulting ed è protagonista di una storia imprenditoriale di successo come co-founder di Blueteam (oggi ACI blueteam). Simona Annoni sarà l’head of international Operations, Service Delivery, Learning & Development per Cisalpina US. Nella sua eccellente carriera, caratterizzata da riconosciute competenze tecniche e manageriali, negli ultimi 23 anni condivisa con Marco Rinaldo, assumono valore specifico le esperienze dell’ultimo decennio, legate proprio al Nord America. «Il nostro gruppo si sta impegnando in un complesso ed articolato programma di sviluppo che, a vari livelli, coinvolge tutte le sue legal entities ed ha l’ambizione di creare valore aggiunto dalle integrazioni di business – argomenta Domenico Pellegrino, ceo di Bluvacanze, Cisalpina Tours e Going -. L’internazionalizzazione è certamente il processo più sofisticato e stimolante. Alla collaborazione di Enrico Ruffilli nel global business development potremo aggiungere con entusiasmo, quindi, quella di Marco Rinaldo e Simona Annoni sui mercati internazionali per il corporate travel. La nostra ambizione è distribuire all’estero un modello di servizio di alto profilo, riconoscibile per la competenza e per la qualità italiana della sua gestione».

