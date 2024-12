Gli Ncc danneggiati dalle nuove regole del ministro Salvini Una lettera aperta dei conducenti e delle aziende di Ncc contro le nuove regole del decreto Salvini. Riceviamo e volentieri pubblichiamo: “Cari utenti del noleggio con conducente, sappiamo bene quanto apprezziate la libertà di utilizzare i servizi di noleggio con conducente per muoversi come e quando preferite. Una libertà che oggi è minacciata dai provvedimenti varati dal Ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini. I “decreti Salvini” – emanati dal ministero senza alcun coinvolgimento del Parlamento e contro il parere sia dell’Autorità di regolazione dei trasporti sia dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – obbligano infatti gli operatori Ncc a comunicare allo Stato i dati personali di ciascun viaggiatore insieme ai dettagli del tragitto, introducono un tempo minimo di attesa di venti minuti tra un cliente e un altro, vietano ai clienti di ricorrere all’intermediazione di agenzie turistiche o di alberghi per prenotare il servizio, ripristinano quell’obbligo di rientrare in rimessa dopo ogni servizio che fu già cancellato dalla Corte Costituzionale nel 2020. In sostanza, impongono sia al cliente che all’operatore Ncc una serie di ostacoli con l’unico obiettivo di colpire sia la libertà di movimento di chi sceglie il noleggio con conducente sia il diritto di impresa di chi esercita questa professione, in totale contrapposizione a quanto accade nel resto d’Europa e a quanto sarebbe necessario oggi in Italia. Peggioramento La conseguenza inevitabile dei “decreti Salvini” sarà infatti quella di peggiorare ulteriormente il trasporto pubblico non di linea nelle nostre città, che già oggi sconta una distanza enorme tra domanda e offerta e che da domani vedrà una ulteriore riduzione della disponibilità di servizi e della libertà di scelta. Il prossimo 12 dicembre il settore del noleggio con conducente scenderà in piazza, in numerose città italiane, per chiedere al Parlamento e al Governo di fermare i “decreti Salvini”, di tutelare la libertà di movimento di cittadini e turisti, di salvaguardare il diritto di impresa degli operatori NCC. Lo faremo forti delle nostre ragioni di lavoratori e imprenditori del trasporto pubblico non di linea, lo faremo per difendere anche il Vostro diritto a scegliere liberamente come e quando muoversi. Per questo Vi chiediamo, non solo di comprendere le ragioni della nostra protesta, ma anche di manifestare il Vostro sostegno con ogni modalità che riterrete utile e opportuna. Ci scusiamo per i disservizi che potremo causarvi il 12 dicembre, ma siamo costretti a fermarci un giorno per evitare di fermarci per sempre.» Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480169 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una lettera aperta dei conducenti e delle aziende di Ncc contro le nuove regole del decreto Salvini. Riceviamo e volentieri pubblichiamo: "Cari utenti del noleggio con conducente, sappiamo bene quanto apprezziate la libertà di utilizzare i servizi di noleggio con conducente per muoversi come e quando preferite. Una libertà che oggi è minacciata dai provvedimenti varati dal Ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini. I “decreti Salvini” - emanati dal ministero senza alcun coinvolgimento del Parlamento e contro il parere sia dell’Autorità di regolazione dei trasporti sia dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - obbligano infatti gli operatori Ncc a comunicare allo Stato i dati personali di ciascun viaggiatore insieme ai dettagli del tragitto, introducono un tempo minimo di attesa di venti minuti tra un cliente e un altro, vietano ai clienti di ricorrere all’intermediazione di agenzie turistiche o di alberghi per prenotare il servizio, ripristinano quell’obbligo di rientrare in rimessa dopo ogni servizio che fu già cancellato dalla Corte Costituzionale nel 2020. In sostanza, impongono sia al cliente che all’operatore Ncc una serie di ostacoli con l’unico obiettivo di colpire sia la libertà di movimento di chi sceglie il noleggio con conducente sia il diritto di impresa di chi esercita questa professione, in totale contrapposizione a quanto accade nel resto d’Europa e a quanto sarebbe necessario oggi in Italia. Peggioramento La conseguenza inevitabile dei “decreti Salvini” sarà infatti quella di peggiorare ulteriormente il trasporto pubblico non di linea nelle nostre città, che già oggi sconta una distanza enorme tra domanda e offerta e che da domani vedrà una ulteriore riduzione della disponibilità di servizi e della libertà di scelta. Il prossimo 12 dicembre il settore del noleggio con conducente scenderà in piazza, in numerose città italiane, per chiedere al Parlamento e al Governo di fermare i “decreti Salvini”, di tutelare la libertà di movimento di cittadini e turisti, di salvaguardare il diritto di impresa degli operatori NCC. Lo faremo forti delle nostre ragioni di lavoratori e imprenditori del trasporto pubblico non di linea, lo faremo per difendere anche il Vostro diritto a scegliere liberamente come e quando muoversi. Per questo Vi chiediamo, non solo di comprendere le ragioni della nostra protesta, ma anche di manifestare il Vostro sostegno con ogni modalità che riterrete utile e opportuna. Ci scusiamo per i disservizi che potremo causarvi il 12 dicembre, ma siamo costretti a fermarci un giorno per evitare di fermarci per sempre.» [post_title] => Gli Ncc danneggiati dalle nuove regole del ministro Salvini [post_date] => 2024-12-02T10:48:29+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733136509000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_181690" align="alignleft" width="300"] La Norwegian Star[/caption] Non sempre la ricerca di mete alternative paga i propri dividendi. E un classico come i Caraibi per le crociere non tramonta mai, tanto che Ncl ha deciso di rivoluzionare il proprio programma 2025-2026, riposizionando ben tre navi della propria flotta. Per la Jewel, in verità, lo spostamento è sostanzialmente di home port: al posto di Tampa, per itinerari verso Caraibi, Bahamas e Amercia Centrale, l'unità salperà da Miami, per viaggi verso i Caraibi del Sud, Bahamas e il canale di Panama, in calendario dal 23 novembre 2025 al 16 aprile 2026. Più marcato invece il cambiamento per la Dawn e la Star: tra fine 2025 e inizio 2026 la prima avrebbe dovuto incrociare al largo di Africa e oceano Indiano. Ora invece sarà destinata ai Caraibi occidentali. La seconda avrebbe dovuto trascorrere la stagione invernale 25/26 in Sud America e Antartide. Al contrario anche lei sarà dirottata nell'area caraibica (meridionale) e a Bahamas. Per tutte e tre le prenotazioni si apriranno dal prossimo 29 novembre, sebbene non sia stato ancora rivelato l'home port di partenza della Dawn e della Star. [post_title] => Ncl: focus sui Caraibi. Rivelate le nuove destinazioni di Jewel, Dawn e Star [post_date] => 2024-11-27T10:37:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732703851000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479687 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_113374" align="alignleft" width="300"] La Norwegian Jewel[/caption] Sono ben 38 le crociere in programma da novembre 2025 ad aprile 2026 che Norwegian Cruise Line ha annunciato di cancellare. Le modifiche riguardano principalmente tre navi della flotta Ncl. A cominciare dalla Jewel, il cui calendario avrebbe previsto una serie di 16 itinerari tra le cinque e le 14 notti nei Caraibi e a Bahamas tra il 23 novembre e il 5 aprile. La Star vedrà invece cancellata la sua intera stagione in Sud America e Antartide, per un totale di undici viaggi in programma dal 20 novembre 2025 al 14 aprile 2026. La Dawn non effettuerà poi le sue undici crociere previste tra il 2 novembre 2025 e il 12 aprile 2026 in Africa e Asia. Ncl non ha ancora rivelato quali saranno gli itinerari alternativi. I passeggeri coinvolti riceveranno il rimborso totale di quanto speso per la prenotazione, nonché uno sconto del 10% in Future Cruise Credit da spendersi nel caso di acquisto di una nuova crociera. La commissione degli agenti di viaggio sarà protetta per tutte le vendite pagate completamente in anticipo. Le modifiche al programma Norwegian Cruise Line riguardano inoltre anche la Sun, che vedrà cancellata per questioni di riposizionamento della flotta la propria partenza del 7 agosto 2025 nel Sud Pacifico, così come non si effettueranno più le crociere della Gateway in programma il 17 e il 21 agosto 2026. [post_title] => Ncl cancella quasi 40 crociere 2025-26 tra Caraibi, Asia, America del Sud e Africa [post_date] => 2024-11-25T12:08:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732536494000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hotrec, la grande associazione europea del settore alberghiero, ha denunciato che Booking non rispetta i requisiti del Digital Markets Act (DMA) dopo essere stato inserito nella lista dei “gatekeeper” dalla Commissione europea. Sebbene l’Ota sia già obbligata a farlo, Hotrec avverte che il colosso non ha ancora adattato le sue politiche in modo efficace né di aver informato i suoi utenti sui cambiamenti. Nello specifico, denuncia che "il rapporto di conformità pubblicato da Booking non affronta diversi obblighi individuati ai sensi della DMA". Parity rate Uno degli aspetti più rilevanti che si cerca di correggere sono le controverse clausole di parità, che limitano la capacità degli albergatori di offrire prezzi migliori sui propri siti web o su altre piattaforme. A questo proposito, nonostante la società abbia promesso di porvi fine, Hotrec chiede che “la soluzione proposta venga adeguatamente valutata”, poiché potrebbero ancora esserci misure che incidono negativamente sugli albergatori e perpetuano restrizioni simili. “Gli obiettivi della DMA non saranno raggiunti semplicemente cancellando parti dei termini e delle condizioni, ma garantendo il pieno rispetto degli obblighi della DMA e trattando equamente gli albergatori. Allo stato attuale, Booking.com è ancora lungi dall’adempiere”, ha affermato Marie Audren, CEO di Hotrec. Inoltre, i cambiamenti introdotti da Booking si rivelano meramente “cosmetici”, che non affrontano i problemi di fondo. Ad esempio, nonostante la legge richieda maggiore trasparenza e opzioni per i consumatori, gli hotel sono ancora costretti a utilizzare l’opzione prepagata della piattaforma, senza che gli utenti possano scegliere altre alternative. Commissione europea Allo stesso modo, si sottolinea che non sono stati apportati cambiamenti significativi all'interfaccia o alla classificazione dei risultati, il che continua a danneggiare le imprese locali che dipendono da una migliore visibilità sul portale. Con tutto ciò, Audren esorta la Commissione europea ad “adottare le misure necessarie il prima possibile e ad avviare un’indagine di non conformità contro Booking”. “I consumatori e i viaggiatori europei confidano nell’accessibilità economica, nella trasparenza e nella scelta come elementi essenziali per le loro esperienze alberghiere.” [post_title] => Hotrec: Booking continua a non rispettare le regole [post_date] => 2024-11-15T10:12:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731665567000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono partiti i lavori sulla Via dell’Amore di ripristino e rinforzo delle strutture danneggiate dai distacchi di rocce e materiali provocati dalle intense piogge di ottobre durante due allerte meteo. L’obiettivo è riaprire il sentiero panoramico tra Riomaggiore e Manarola entro Natale. Conclusi i sopralluoghi tecnici, nei giorni scorsi il Commissario di governo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico e presidente della Regione Marco Bucci ha firmato il mandato alla struttura commissariale regionale di avviare le attività di ripristino. La prima stima complessiva delle opere ammonta a circa 300mila euro. D’intesa con il Comune di Riomaggiore, l’intervento sarà realizzato grazie agli introiti dei biglietti venduti dalla riapertura al pubblico, ad agosto, del luogo più iconico delle Cinque Terre, patrimonio Unesco, a conferma dell’importanza di queste risorse per le indispensabili manutenzioni e la gestione della Via dell’Amore. [post_title] => Cinque Terre, Via dell'Amore dopo i danni da intense piogge riapertura a Natale [post_date] => 2024-11-13T11:10:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731496206000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un driver per lo sviluppo turistico della destinazione Sicilia. E' la ratio dell'operazione che ha visto Destination Italia acquisire recentemente il 50,6% del capitale sociale del Mio viaggio in Sicilia: con il suo brand Empeeria, la società fondata nel 2018 da Tony Cirnigliaro e Dario Bottaro come SiciLife gestisce oggi circa 300 esperienze in tutta l’isola, ha rapporti contrattuali con decine di Ncc e con numerosissimi professionisti (guide turistiche, guide ambientali ed escursionistiche, associazioni culturali e sportive, siti d’interesse culturali e artistici, aziende locali). Si propone inoltre in qualità di advisor nel progettare piani di sviluppo delle destinazioni in sinergia con le istituzioni locali e il tessuto imprenditoriale. Empeeria ha anche contribuito, insieme ad Hubcore.Ai, allo sviluppo di un software per la gestione dei moduli associati alle esperienze e creato il primo tour itinerante in realtà aumentata. Nel 2023 ha per di più realizzato l’integrazione in un channel manager per la distribuzione multicanale. Sempre l'anno scorso Il mio viaggio in Sicilia ha beneficiato di un valore della produzione pari a 0,98 milioni di euro, in crescita del 103% rispetto ai 0,48 milioni di euro, con margini operativi lordi pari a 50 mila euro (ebitda) e un indebitamento finanziario netto di 183 mila euro. “La mission di Empeeria è quella di far vivere la Sicilia da siciliani, con escursioni, attività, degustazioni, cooking experiences, tutto per rendere l’offerta in linea con le nuove richieste del mercato - spiega Cirnigliaro -. Offriamo percorsi ed esperienze che riflettono la vita e le tradizioni della destinazione e lo facciamo basando la nostra attività su piani di promozione territoriale che innovano il settore turistico e una rete di destination local expert radicati sull’isola.” L’operazione è avvenuta mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale del mio viaggio in Sicilia riservato a Destination Italia ed eseguito come segue: 53.927,50 euro in denaro ed 21.570 euro mediante il conferimento del marchio, del dominio, del sito Internet e della licenza d’uso di Charming Sicily. Destination Italia avrà inoltre una call option, esercitabile dopo 36 mesi dalla data di sottoscrizione dell'operazione e non oltre i 48 mesi successivi, per arrivare al 100% del capitale sociale del Mio viaggio in Sicilia. Il nuovo consiglio di amministrazione della società isolana sarà composto da tre membri, di cui due consiglieri nominati da Destination Italia nelle persone di Dina Giulia Ravera e Massimiliano Cossu, nonché un consigliere del Mio viaggio in Sicilia, nella persona di Cristina Coppola. Il presidente sarà designato tra uno dei due membri nominati da Destination Italia. L’operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie. [post_title] => Destination Italia acquisisce Empeeria per svilupparsi ulteriormente in Sicilia [post_date] => 2024-11-08T10:23:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731061424000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 478217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal ha siglato un accordo di distribuzione di contenuti multi-sorgente che include sia contenuti Ndc che contenuti tradizionali per le agenzie clienti di Travelport. «L'imminente lancio dei nostri contenuti Ndc in Travelport+ sarà un momento cruciale nel nostro rapporto decennale - ha dichiarato Mario Cruz, chief commercial and revenue officer del vettore lusitano -. Insieme, stiamo cercando di fornire una soluzione che renda facile per gli agenti l'accesso, la vendita e il servizio di contenuti e offerte Ndc su misura di Tap attraverso la piattaforma Travelport+». Gli agenti che utilizzano le soluzioni Api, Smartpoint Cloud e Smartpoint Desktop di Travelport potranno visualizzare e confrontare senza problemi le offerte Ndc della compagnia aerea insieme ai contenuti tradizionali e prenotare le migliori offerte per i loro viaggiatori. Le soluzioni complete di Travelport consentono inoltre agli agenti di gestire le prenotazioni Ndc per i loro viaggiatori. «Il nostro accordo aggiornato con Tap Air Portugal evidenzia il nostro impegno reciproco nel creare un'esperienza di acquisto e di servizio moderna e personalizzata per gli agenti e i viaggiatori con Ndc - ha dichiarato Damian Hickey, global head of travel partners di Travelport -. Con la futura fornitura di contenuti e servizi Ndc di Tap in Travelport+, continuiamo la nostra missione di garantire che le agenzie possano facilmente ricercare, confrontare, prenotare e servire le migliori offerte delle principali compagnie aeree, tutto in un’unica soluzione». [post_title] => Tap Air Portugal: intesa con Travelport sui contenuti Ndc [post_date] => 2024-11-05T12:15:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730808951000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477774" align="alignleft" width="300"] Massimo Gardini, industry relations e trade partners director di Aci blueteam[/caption] Aci blueteam ed Emirates hanno avviato una connessione diretta Ndc sulla piattaforma di self-booking WonderMiles, distribuita per l'Italia dalla tmc. L'accordo permette a clienti e agenzie partner Aci blueteam di visualizzare e confrontare le offerte Ndc, gestire prenotazioni (comprese modifiche e cancellazioni) e usufruire dei servizi aggiuntivi più dinamici offerti da Emirates. L’integrazione offre un prodotto funzionale e intuitivo, che copre tutto il processo: dalla ricerca delle disponibilità, alla prenotazione, passando per l’emissione del biglietto, il cambio volo, la cancellazione e il rimborso. Grazie all’integrazione end to end è possibile gestire tariffe corporate e programmi di sconto per piccole e medie imprese e frequent flyer program. «In Aci blueteam investiamo con costanza le nostre risorse per rimanere sempre all'avanguardia fornendo trasparenza, eccellenza operativa, efficienza nel servizio e massimo risparmio, affinché i nostri clienti e le agenzie affiliate possano trarre il massimo vantaggio anche da questo nuovo paradigma nel settore del business travel» afferma Massimo Gardini, industry relations e trade partners director. «Siamo lieti che un partner di lunga data come Aci blueteam, per primo in Italia, abbia deciso di rinsaldare ulteriormente la collaborazione, integrando il nostro sistema Ndc nel suo self-booking tool dedicato al corporate, per metterlo a disposizione dei suoi clienti che potranno beneficiare così di un'esperienza di prenotazione ancora più personalizzata e completa» sottolinea Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia. [post_title] => Emirates e Aci blueteam: connessione diretta Ndc sulla piattaforma WonderMiles [post_date] => 2024-10-29T10:36:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730198181000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta presso la sede Aci blueteam di Luisago la prima edizione della Travel Manager Academy: una giornata formativa nata dall’esigenza di analizzare insieme ai clienti il dettaglio delle attività della tmc dal punto di vista operativo, per capirne a fondo le dinamiche, le procedure e gli strumenti che garantiscono un servizio di elevata qualità. La giornata si è aperta con un forum, moderato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, che ha visto come relatori Alfredo Pezzani, chief business officer Aci blueteam, Paolo Bertola, commercial director Aci blueteam, Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates e Paola De Filippo, chief executive officer di Sabre Italia. Durante la tavola rotonda sono stati analizzati l’andamento del segmento travel, il tema delle Ndc nel trasporto aereo e le previsioni future nell’industria alberghiera, concludendo con tematiche di sicurezza e sostenibilità. A questo momento di confronto sono seguite ampie sessioni operative di studio, di formazione e d’incontro con le persone che ogni giorno operano in Aci blueteam. "La stretta relazione di fiducia e trasparenza che ci lega con i nostri clienti ci ha naturalmente portato a voler aprire loro le porte della nostra sede per mostrare la nostra operatività quotidiana – sottolinea Pezzani –. Da questa esigenza è nata la prima edizione della Travel Manager Academy, una giornata che ci riproponiamo d’ora in avanti di ripetere annualmente". [post_title] => Aci blueteam: la Travel Manager Academy diventerà un appuntamento annuale [post_date] => 2024-10-23T12:31:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729686686000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gli ncc danneggiati" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":210,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una lettera aperta dei conducenti e delle aziende di Ncc contro le nuove regole del decreto Salvini.\r

\r

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:\r

\r

\"Cari utenti del noleggio con conducente, sappiamo bene quanto apprezziate la libertà di utilizzare i servizi di noleggio con conducente per muoversi come e quando preferite. Una libertà che oggi è minacciata dai provvedimenti varati dal Ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini.\r

\r

I “decreti Salvini” - emanati dal ministero senza alcun coinvolgimento del Parlamento e contro il parere sia dell’Autorità di regolazione dei trasporti sia dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - obbligano infatti gli operatori Ncc a comunicare allo Stato i dati personali di ciascun viaggiatore insieme ai dettagli del tragitto, introducono un tempo minimo di attesa di venti minuti tra un cliente e un altro, vietano ai clienti di ricorrere all’intermediazione di agenzie turistiche o di alberghi per prenotare il servizio, ripristinano quell’obbligo di rientrare in rimessa dopo ogni servizio che fu già cancellato dalla Corte Costituzionale nel 2020. \r

In sostanza, impongono sia al cliente che all’operatore Ncc una serie di ostacoli con l’unico obiettivo di colpire sia la libertà di movimento di chi sceglie il noleggio con conducente sia il diritto di impresa di chi esercita questa professione, in totale contrapposizione a quanto accade nel resto d’Europa e a quanto sarebbe necessario oggi in Italia. \r

Peggioramento\r

\r

\r

La conseguenza inevitabile dei “decreti Salvini” sarà infatti quella di peggiorare ulteriormente il trasporto pubblico non di linea nelle nostre città, che già oggi sconta una distanza enorme tra domanda e offerta e che da domani vedrà una ulteriore riduzione della disponibilità di servizi e della libertà di scelta.\r

\r

Il prossimo 12 dicembre il settore del noleggio con conducente scenderà in piazza, in numerose città italiane, per chiedere al Parlamento e al Governo di fermare i “decreti Salvini”, di tutelare la libertà di movimento di cittadini e turisti, di salvaguardare il diritto di impresa degli operatori NCC. Lo faremo forti delle nostre ragioni di lavoratori e imprenditori del trasporto pubblico non di linea, lo faremo per difendere anche il Vostro diritto a scegliere liberamente come e quando muoversi.\r

\r

Per questo Vi chiediamo, non solo di comprendere le ragioni della nostra protesta, ma anche di manifestare il Vostro sostegno con ogni modalità che riterrete utile e opportuna. \r

\r

\r

\r

Ci scusiamo per i disservizi che potremo causarvi il 12 dicembre, ma siamo costretti a fermarci un giorno per evitare di fermarci per sempre.»","post_title":"Gli Ncc danneggiati dalle nuove regole del ministro Salvini","post_date":"2024-12-02T10:48:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733136509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_181690\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Norwegian Star[/caption]\r

\r

Non sempre la ricerca di mete alternative paga i propri dividendi. E un classico come i Caraibi per le crociere non tramonta mai, tanto che Ncl ha deciso di rivoluzionare il proprio programma 2025-2026, riposizionando ben tre navi della propria flotta. Per la Jewel, in verità, lo spostamento è sostanzialmente di home port: al posto di Tampa, per itinerari verso Caraibi, Bahamas e Amercia Centrale, l'unità salperà da Miami, per viaggi verso i Caraibi del Sud, Bahamas e il canale di Panama, in calendario dal 23 novembre 2025 al 16 aprile 2026.\r

\r

Più marcato invece il cambiamento per la Dawn e la Star: tra fine 2025 e inizio 2026 la prima avrebbe dovuto incrociare al largo di Africa e oceano Indiano. Ora invece sarà destinata ai Caraibi occidentali. La seconda avrebbe dovuto trascorrere la stagione invernale 25/26 in Sud America e Antartide. Al contrario anche lei sarà dirottata nell'area caraibica (meridionale) e a Bahamas. Per tutte e tre le prenotazioni si apriranno dal prossimo 29 novembre, sebbene non sia stato ancora rivelato l'home port di partenza della Dawn e della Star.","post_title":"Ncl: focus sui Caraibi. Rivelate le nuove destinazioni di Jewel, Dawn e Star","post_date":"2024-11-27T10:37:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732703851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479687","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_113374\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Norwegian Jewel[/caption]\r

\r

Sono ben 38 le crociere in programma da novembre 2025 ad aprile 2026 che Norwegian Cruise Line ha annunciato di cancellare. Le modifiche riguardano principalmente tre navi della flotta Ncl. A cominciare dalla Jewel, il cui calendario avrebbe previsto una serie di 16 itinerari tra le cinque e le 14 notti nei Caraibi e a Bahamas tra il 23 novembre e il 5 aprile. La Star vedrà invece cancellata la sua intera stagione in Sud America e Antartide, per un totale di undici viaggi in programma dal 20 novembre 2025 al 14 aprile 2026.\r

\r

La Dawn non effettuerà poi le sue undici crociere previste tra il 2 novembre 2025 e il 12 aprile 2026 in Africa e Asia. Ncl non ha ancora rivelato quali saranno gli itinerari alternativi. I passeggeri coinvolti riceveranno il rimborso totale di quanto speso per la prenotazione, nonché uno sconto del 10% in Future Cruise Credit da spendersi nel caso di acquisto di una nuova crociera. La commissione degli agenti di viaggio sarà protetta per tutte le vendite pagate completamente in anticipo.\r

\r

Le modifiche al programma Norwegian Cruise Line riguardano inoltre anche la Sun, che vedrà cancellata per questioni di riposizionamento della flotta la propria partenza del 7 agosto 2025 nel Sud Pacifico, così come non si effettueranno più le crociere della Gateway in programma il 17 e il 21 agosto 2026.\r

\r

","post_title":"Ncl cancella quasi 40 crociere 2025-26 tra Caraibi, Asia, America del Sud e Africa","post_date":"2024-11-25T12:08:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732536494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hotrec, la grande associazione europea del settore alberghiero, ha denunciato che Booking non rispetta i requisiti del Digital Markets Act (DMA) dopo essere stato inserito nella lista dei “gatekeeper” dalla Commissione europea.\r

\r

Sebbene l’Ota sia già obbligata a farlo, Hotrec avverte che il colosso non ha ancora adattato le sue politiche in modo efficace né di aver informato i suoi utenti sui cambiamenti. Nello specifico, denuncia che \"il rapporto di conformità pubblicato da Booking non affronta diversi obblighi individuati ai sensi della DMA\".\r

Parity rate\r

Uno degli aspetti più rilevanti che si cerca di correggere sono le controverse clausole di parità, che limitano la capacità degli albergatori di offrire prezzi migliori sui propri siti web o su altre piattaforme. A questo proposito, nonostante la società abbia promesso di porvi fine, Hotrec chiede che “la soluzione proposta venga adeguatamente valutata”, poiché potrebbero ancora esserci misure che incidono negativamente sugli albergatori e perpetuano restrizioni simili.\r

\r

“Gli obiettivi della DMA non saranno raggiunti semplicemente cancellando parti dei termini e delle condizioni, ma garantendo il pieno rispetto degli obblighi della DMA e trattando equamente gli albergatori. Allo stato attuale, Booking.com è ancora lungi dall’adempiere”, ha affermato Marie Audren, CEO di Hotrec.\r

\r

Inoltre, i cambiamenti introdotti da Booking si rivelano meramente “cosmetici”, che non affrontano i problemi di fondo. Ad esempio, nonostante la legge richieda maggiore trasparenza e opzioni per i consumatori, gli hotel sono ancora costretti a utilizzare l’opzione prepagata della piattaforma, senza che gli utenti possano scegliere altre alternative.\r

Commissione europea\r

Allo stesso modo, si sottolinea che non sono stati apportati cambiamenti significativi all'interfaccia o alla classificazione dei risultati, il che continua a danneggiare le imprese locali che dipendono da una migliore visibilità sul portale.\r

\r

Con tutto ciò, Audren esorta la Commissione europea ad “adottare le misure necessarie il prima possibile e ad avviare un’indagine di non conformità contro Booking”. “I consumatori e i viaggiatori europei confidano nell’accessibilità economica, nella trasparenza e nella scelta come elementi essenziali per le loro esperienze alberghiere.”","post_title":"Hotrec: Booking continua a non rispettare le regole","post_date":"2024-11-15T10:12:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1731665567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono partiti i lavori sulla Via dell’Amore di ripristino e rinforzo delle strutture danneggiate dai distacchi di rocce e materiali provocati dalle intense piogge di ottobre durante due allerte meteo. L’obiettivo è riaprire il sentiero panoramico tra Riomaggiore e Manarola entro Natale.\r

\r

Conclusi i sopralluoghi tecnici, nei giorni scorsi il Commissario di governo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico e presidente della Regione Marco Bucci ha firmato il mandato alla struttura commissariale regionale di avviare le attività di ripristino.\r

\r

La prima stima complessiva delle opere ammonta a circa 300mila euro.\r

\r

D’intesa con il Comune di Riomaggiore, l’intervento sarà realizzato grazie agli introiti dei biglietti venduti dalla riapertura al pubblico, ad agosto, del luogo più iconico delle Cinque Terre, patrimonio Unesco, a conferma dell’importanza di queste risorse per le indispensabili manutenzioni e la gestione della Via dell’Amore.","post_title":"Cinque Terre, Via dell'Amore dopo i danni da intense piogge riapertura a Natale","post_date":"2024-11-13T11:10:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1731496206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un driver per lo sviluppo turistico della destinazione Sicilia. E' la ratio dell'operazione che ha visto Destination Italia acquisire recentemente il 50,6% del capitale sociale del Mio viaggio in Sicilia: con il suo brand Empeeria, la società fondata nel 2018 da Tony Cirnigliaro e Dario Bottaro come SiciLife gestisce oggi circa 300 esperienze in tutta l’isola, ha rapporti contrattuali con decine di Ncc e con numerosissimi professionisti (guide turistiche, guide ambientali ed escursionistiche, associazioni culturali e sportive, siti d’interesse culturali e artistici, aziende locali). Si propone inoltre in qualità di advisor nel progettare piani di sviluppo delle destinazioni in sinergia con le istituzioni locali e il tessuto imprenditoriale.\r

\r

Empeeria ha anche contribuito, insieme ad Hubcore.Ai, allo sviluppo di un software per la gestione dei moduli associati alle esperienze e creato il primo tour itinerante in realtà aumentata. Nel 2023 ha per di più realizzato l’integrazione in un channel manager per la distribuzione multicanale. Sempre l'anno scorso Il mio viaggio in Sicilia ha beneficiato di un valore della produzione pari a 0,98 milioni di euro, in crescita del 103% rispetto ai 0,48 milioni di euro, con margini operativi lordi pari a 50 mila euro (ebitda) e un indebitamento finanziario netto di 183 mila euro.\r

\r

“La mission di Empeeria è quella di far vivere la Sicilia da siciliani, con escursioni, attività, degustazioni, cooking experiences, tutto per rendere l’offerta in linea con le nuove richieste del mercato - spiega Cirnigliaro -. Offriamo percorsi ed esperienze che riflettono la vita e le tradizioni della destinazione e lo facciamo basando la nostra attività su piani di promozione territoriale che innovano il settore turistico e una rete di destination local expert radicati sull’isola.”\r

\r

L’operazione è avvenuta mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale del mio viaggio in Sicilia riservato a Destination Italia ed eseguito come segue: 53.927,50 euro in denaro ed 21.570 euro mediante il conferimento del marchio, del dominio, del sito Internet e della licenza d’uso di Charming Sicily. Destination Italia avrà inoltre una call option, esercitabile dopo 36 mesi dalla data di sottoscrizione dell'operazione e non oltre i 48 mesi successivi, per arrivare al 100% del capitale sociale del Mio viaggio in Sicilia. Il nuovo consiglio di amministrazione della società isolana sarà composto da tre membri, di cui due consiglieri nominati da Destination Italia nelle persone di Dina Giulia Ravera e Massimiliano Cossu, nonché un consigliere del Mio viaggio in Sicilia, nella persona di Cristina Coppola. Il presidente sarà designato tra uno dei due membri nominati da Destination Italia. L’operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso a risorse proprie.","post_title":"Destination Italia acquisisce Empeeria per svilupparsi ulteriormente in Sicilia","post_date":"2024-11-08T10:23:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1731061424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal ha siglato un accordo di distribuzione di contenuti multi-sorgente che include sia contenuti Ndc che contenuti tradizionali per le agenzie clienti di Travelport. \r

\r

«L'imminente lancio dei nostri contenuti Ndc in Travelport+ sarà un momento cruciale nel nostro rapporto decennale - ha dichiarato Mario Cruz, chief commercial and revenue officer del vettore lusitano -. Insieme, stiamo cercando di fornire una soluzione che renda facile per gli agenti l'accesso, la vendita e il servizio di contenuti e offerte Ndc su misura di Tap attraverso la piattaforma Travelport+». \r

\r

Gli agenti che utilizzano le soluzioni Api, Smartpoint Cloud e Smartpoint Desktop di Travelport potranno visualizzare e confrontare senza problemi le offerte Ndc della compagnia aerea insieme ai contenuti tradizionali e prenotare le migliori offerte per i loro viaggiatori. Le soluzioni complete di Travelport consentono inoltre agli agenti di gestire le prenotazioni Ndc per i loro viaggiatori. \r

\r

«Il nostro accordo aggiornato con Tap Air Portugal evidenzia il nostro impegno reciproco nel creare un'esperienza di acquisto e di servizio moderna e personalizzata per gli agenti e i viaggiatori con Ndc - ha dichiarato Damian Hickey, global head of travel partners di Travelport -. Con la futura fornitura di contenuti e servizi Ndc di Tap in Travelport+, continuiamo la nostra missione di garantire che le agenzie possano facilmente ricercare, confrontare, prenotare e servire le migliori offerte delle principali compagnie aeree, tutto in un’unica soluzione». ","post_title":"Tap Air Portugal: intesa con Travelport sui contenuti Ndc","post_date":"2024-11-05T12:15:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730808951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477774\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Gardini, industry relations e trade partners director di Aci blueteam[/caption]\r

Aci blueteam ed Emirates hanno avviato una connessione diretta Ndc sulla piattaforma di self-booking WonderMiles, distribuita per l'Italia dalla tmc.\r

L'accordo permette a clienti e agenzie partner Aci blueteam di visualizzare e confrontare le offerte Ndc, gestire prenotazioni (comprese modifiche e cancellazioni) e usufruire dei servizi aggiuntivi più dinamici offerti da Emirates.\r

L’integrazione offre un prodotto funzionale e intuitivo, che copre tutto il processo: dalla ricerca delle disponibilità, alla prenotazione, passando per l’emissione del biglietto, il cambio volo, la cancellazione e il rimborso. Grazie all’integrazione end to end è possibile gestire tariffe corporate e programmi di sconto per piccole e medie imprese e frequent flyer program.\r

«In Aci blueteam investiamo con costanza le nostre risorse per rimanere sempre all'avanguardia fornendo trasparenza, eccellenza operativa, efficienza nel servizio e massimo risparmio, affinché i nostri clienti e le agenzie affiliate possano trarre il massimo vantaggio anche da questo nuovo paradigma nel settore del business travel» afferma Massimo Gardini, industry relations e trade partners director.\r

«Siamo lieti che un partner di lunga data come Aci blueteam, per primo in Italia, abbia deciso di rinsaldare ulteriormente la collaborazione, integrando il nostro sistema Ndc nel suo self-booking tool dedicato al corporate, per metterlo a disposizione dei suoi clienti che potranno beneficiare così di un'esperienza di prenotazione ancora più personalizzata e completa» sottolinea Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia.","post_title":"Emirates e Aci blueteam: connessione diretta Ndc sulla piattaforma WonderMiles","post_date":"2024-10-29T10:36:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730198181000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta presso la sede Aci blueteam di Luisago la prima edizione della Travel Manager Academy: una giornata formativa nata dall’esigenza di analizzare insieme ai clienti il dettaglio delle attività della tmc dal punto di vista operativo, per capirne a fondo le dinamiche, le procedure e gli strumenti che garantiscono un servizio di elevata qualità.\r

\r

La giornata si è aperta con un forum, moderato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, che ha visto come relatori Alfredo Pezzani, chief business officer Aci blueteam, Paolo Bertola, commercial director Aci blueteam, Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates e Paola De Filippo, chief executive officer di Sabre Italia. Durante la tavola rotonda sono stati analizzati l’andamento del segmento travel, il tema delle Ndc nel trasporto aereo e le previsioni future nell’industria alberghiera, concludendo con tematiche di sicurezza e sostenibilità. A questo momento di confronto sono seguite ampie sessioni operative di studio, di formazione e d’incontro con le persone che ogni giorno operano in Aci blueteam.\r

\r

\"La stretta relazione di fiducia e trasparenza che ci lega con i nostri clienti ci ha naturalmente portato a voler aprire loro le porte della nostra sede per mostrare la nostra operatività quotidiana – sottolinea Pezzani –. Da questa esigenza è nata la prima edizione della Travel Manager Academy, una giornata che ci riproponiamo d’ora in avanti di ripetere annualmente\".","post_title":"Aci blueteam: la Travel Manager Academy diventerà un appuntamento annuale","post_date":"2024-10-23T12:31:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729686686000]}]}}