Gattinoni: 40 adv all’Academy Day dedicato al business travel con le compagnie aeree

Erano ben in 40 le agenzie, tra Iata partner e proprietà, che hanno partecipato con grande entusiasmo alla giornata di full immersion dedicata al business travel organizzata lo scorso 23 giugno da Gattinoni Business Travel. Durante l’Academy Day ogni compagnia aerea ha avuto a disposizione quasi un’ora per approfondire tematiche importanti per gli agenti: l’aggiornamento dei requisiti per l’ingresso negli Usa, come gestire i cambi di biglietteria volontari e involontari, le fares family e le branded fares, la gestione dei gruppi, le principali cause di Adm (politica delle penali per irregolarità) e come evitarli gestendo correttamente le prenotazioni e molto altro.

“È stata un’importante giornata per il trade e per gli agenti che in un’unica sessione hanno potuto dialogare e formarsi grazie alla collaborazione con alcune tra le principali compagnie aeree con cui collaboriamo – spiega Michela Bellomo, suppliers relationship manager Gattinoni Business Travel -. Dall’entusiasmo percepito, sia da parte degli agenti di viaggio sia dei referenti delle varie compagnie aeree, abbiamo avuto la conferma che questa Academy, con un focus prettamente business travel, è arrivata in un momento giusto sia per incontrarsi sia per tornare a parlare di futuro e di gestione della biglietteria. I riscontri e i feedback arrivati nei giorni successivi ci stanno facendo pensare a una seconda edizione che potremmo prevedere in autunno o all’inizio del 2023”.

Il nutrito panel di relatori era composto da: Adriano Gabrielli, channel sales manager di American Airlines, Fabrizio Di Diego, sales manager – trade sales Italy di British Airways e Iberia, Ennio Folli, senior account manager di Qatar Airways, Raffaele Caletti, sales executive e Tiziano Leva, ticketing office & sales support agency di Tap Air Portugal, Cristiano Plassino, account manager di Etihad Airways, Eliana Verge, account executive, Renato Scaffidi, general manager Italia, Andrea Funes direttore commerciale, Sofia Abraham ufficio operativo booking, Azeeza Salai e Roberta Riva ufficio gruppi di Air Europa.