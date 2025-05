Gattinoni: partono i Summer Days per le agenzie del network I Summer Days rappresentano la principale campagna firmata Gattinoni Travel. Per un mese, dal 7 maggio al 7 giugno, tutte le agenzie di proprietà e del network sono in grado di offrire ai loro clienti condizioni esclusive, negoziate insieme a 26 Partner. Promozioni e vantaggi che variano in base alla tipologia di viaggio e di fornitore, ma che arrivano sino a 500 euro a pratica. Ampia la gamma di programmazioni coinvolte, dai tour operator specialisti del pacchetto vacanza all inclusive Alpitour, Veratour, I Grandi Viaggi, Going, Domina Travel agli specialisti del viaggio a lungo raggio e/o su misura: Alidays, Mappamondo, Creo, Gastaldi Holidays, Idee Per Viaggiare, Atitur. Non mancano i tour operator che propongono vacanze su una destinazione specifica, nell’Oceano Indiano (Azemar), in Grecia (Kalimera), nella Riviera Romagnola in Adriatico e in Croazia (Firmatour), in America Latina (Solo Cuba), alle Maldive e a Mauritius (Sporting Vacanze). Si aggiungono i viaggi guidati con Boscolo e le crociere di Costa ed MSC Crociere. Chi ha voglia di mare trova disponibili anche i club di CaboVerde Time, di Futura Vacanze e di Kappa Viaggi, i soggiorni balneari di Nicolaus, i resort TH. Infine, partecipano alla campagna tour operator specializzati in esperienze e gift card, come Smartbox Group, e player nel mercato delle assicurazioni viaggio come Allianz Global Assistance. I Summer Days coinvolgono naturalmente anche prodotti interni di Gattinoni Travel: i viaggi della linea Travel Experience con i tour Explore e i tour Experience, Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, con singoli servizi o pacchetti online pronti per essere prenotati, gli hotel della linea Selected, con un’ampia selezione di Mare Italia, Mare Estero (corto e medio raggio) e Montagna. Sabrina Nadaletti, Head of Leisure del Gruppo Gattinoni spiega: “Abbiamo costruito i Summer Days mettendo al centro le esigenze delle agenzie e dei consumatori, lavorando su offerte selezionate e vantaggiose, con una logica concreta e orientata alla conversione. Lavorare a stretto contatto con i partner ci ha permesso di individuare proposte realmente attrattive, capaci di rispondere a una domanda dinamica e attenta al valore. Ringrazio il team marketing per aver dato grande forza alla campagna sul fronte della visibilità, rendendola riconoscibile e competitiva anche fuori dal perimetro del nostro network. È proprio questa sinergia tra commerciale e comunicazione a fare la differenza in una stagione così cruciale”. Per incentivare le persone a recarsi in agenzia è stata ideata un’attività di engagement digitale. Le persone vengono invitate ad atterrare sul sito dedicato: https://landing.gattinonitravel.it/summerdays25/ dove lasciare i propri dati per: ricevere via email un voucher con cui recarsi in agenzia per ritirare un gadget e scoprire tutti gli sconti della campagna; partecipare al concorso che prevede l’estrazione finale di 3 premi: cena multisensoriale firmata dallo Chef Federico Rottigni di 9 portate con abbinamento bevande presso il ristorante Sensorium a Milano, esperienza olfattiva Sniff Sniff con la creazione di profumo personalizzato presso DreamFactory a Milano, biglietti per il concerto in Skybox del 7 ottobre 2025 presso Unipol Forum ad Assago-Milano. Condividi

