Flexible Autos rafforza la propria offerta con Noleggiare

Flexible Autos, broker noleggio auto Trade Only, amplia la sua offerta di auto in Italia inserendo all’interno della sua piattaforma il nuovo fornitore Noleggiare. Noleggiare dispone di 39 uffici di ritiro auto in Italia. Con questo nuovo accordo firmato, il broker dispone per la destinazione Italia 21 fornitori coprendo oltre 1000 punti di ritiro.

«In questo periodo ci siamo impegnati per accrescere ulteriormente la nostra piattaforma di prodotti in Italia valorizzando le mete nazionali e a corto raggio che attualmente rappresentano la tendenza crescente per l’estate. In questo modo vogliamo proporre alle agenzie di viaggi gli strumenti migliori per offrire alla propria clientela nuove soluzioni di viaggio aumentando anche la redditività» conferma Alessandro Patacchiola, managing director Europa di Flexible Autos.

«Cominciare una relazione commerciale con un’azienda molto consolidata nel B2B Italia, è sicuramente un passo importante per noi» dice Nicola Cucinella, responsabile commerciale di Noleggiare.

