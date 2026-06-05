Emma Villas, 1 italiano su 2 sceglie l’Italia e punta sulla “soul-stay villa” Gli italiani non rinunciano a partire ma cambiano prospettiva: meno viaggi frammentati, più ricerca di serenità, semplicità organizzativa e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta. È l’anno della ‘Soul-stay’: la vacanza dell’anima, un modello che mette al centro il benessere interiore, la riscoperta del territorio e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta e al sicuro dallo scenario internazionale incerto. In questo contesto, l’Italia torna centrale. In parallelo, si afferma un bisogno di protezione: flessibilità nelle prenotazioni (77,6%), assicurazioni (72,5%) e assistenza professionale (69,9%) diventano elementi sempre più decisivi nella scelta della struttura e della destinazione. In questo scenario, ville e dimore di pregio si confermano una delle grandi novità del 2026, con prenotazioni in crescita del +3% rispetto a quanto lo scorso anno si registrava alla stessa data per la stagione 2025. Questa è la fotografia scattata dalla V edizione dell’Osservatorio Emma Villas. «I dati del nostro Osservatorio confermano un cambiamento profondo – spiega Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas – lo scenario internazionale non frena il desiderio di partire, ma orienta le scelte verso un’idea di lusso più consapevole, in cui sicurezza, qualità del tempo e benessere diventano driver sempre più centrali. Questa evoluzione trova conferma anche nei dati del nostro gestionale: a oggi registriamo una crescita delle prenotazioni. Accanto alla domanda italiana, si rafforza anche quella internazionale, con incrementi significativi da Germania (+32%) e Stati Uniti (+16%), oltre a nuovi flussi da mercati come Singapore e Cina. La spesa media per prenotazione si attesta intorno ai 6.900 euro. In questo quadro si inserisce anche la nuova funzione ‘Fai la tua proposta!’, che consente all’ospite di partecipare alla definizione del prezzo del proprio soggiorno su una selezione di proprietà. Un modello che trasferisce nel turismo le logiche dell’outlet, mutuate dal mondo dell’alta moda e del lusso. Dai nostri dati emerge una domanda sempre più orientata verso esperienze di qualità, autentiche e costruite su misura. In questo contesto, l’Italia torna a essere percepita come una destinazione privilegiata, capace di offrire identità, bellezza diffusa e soluzioni ideali per vacanze da condividere con la propria cerchia di amici e familiari. Non a caso, quest’anno la domanda degli italiani si orienta in media verso ville con 9/10 posti letto, confermando il desiderio di vivere il viaggio come un’esperienza collettiva, ma protetta e personalizzata». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli italiani non rinunciano a partire ma cambiano prospettiva: meno viaggi frammentati, più ricerca di serenità, semplicità organizzativa e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta. È l'anno della 'Soul-stay': la vacanza dell'anima, un modello che mette al centro il benessere interiore, la riscoperta del territorio e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta e al sicuro dallo scenario internazionale incerto. In questo contesto, l'Italia torna centrale. In parallelo, si afferma un bisogno di protezione: flessibilità nelle prenotazioni (77,6%), assicurazioni (72,5%) e assistenza professionale (69,9%) diventano elementi sempre più decisivi nella scelta della struttura e della destinazione. In questo scenario, ville e dimore di pregio si confermano una delle grandi novità del 2026, con prenotazioni in crescita del +3% rispetto a quanto lo scorso anno si registrava alla stessa data per la stagione 2025. Questa è la fotografia scattata dalla V edizione dell'Osservatorio Emma Villas. «I dati del nostro Osservatorio confermano un cambiamento profondo - spiega Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas - lo scenario internazionale non frena il desiderio di partire, ma orienta le scelte verso un'idea di lusso più consapevole, in cui sicurezza, qualità del tempo e benessere diventano driver sempre più centrali. Questa evoluzione trova conferma anche nei dati del nostro gestionale: a oggi registriamo una crescita delle prenotazioni. Accanto alla domanda italiana, si rafforza anche quella internazionale, con incrementi significativi da Germania (+32%) e Stati Uniti (+16%), oltre a nuovi flussi da mercati come Singapore e Cina. La spesa media per prenotazione si attesta intorno ai 6.900 euro. In questo quadro si inserisce anche la nuova funzione 'Fai la tua proposta!', che consente all'ospite di partecipare alla definizione del prezzo del proprio soggiorno su una selezione di proprietà. Un modello che trasferisce nel turismo le logiche dell'outlet, mutuate dal mondo dell'alta moda e del lusso. Dai nostri dati emerge una domanda sempre più orientata verso esperienze di qualità, autentiche e costruite su misura. In questo contesto, l'Italia torna a essere percepita come una destinazione privilegiata, capace di offrire identità, bellezza diffusa e soluzioni ideali per vacanze da condividere con la propria cerchia di amici e familiari. Non a caso, quest'anno la domanda degli italiani si orienta in media verso ville con 9/10 posti letto, confermando il desiderio di vivere il viaggio come un'esperienza collettiva, ma protetta e personalizzata». [post_title] => Emma Villas, 1 italiano su 2 sceglie l'Italia e punta sulla “soul-stay villa” [post_date] => 2026-06-05T12:45:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780663520000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515885 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce l’impegno di Gnv in Marocco, dove opera dai due porti di Tangeri - Tangeri Med in particolare - e da quello di Nador, connettendo la Spagna, la Francia e l’Italia e trasportando circa mezzo milione di passeggeri all'anno. «Con il varo di Gnv Aurora continuiamo a sviluppare le navi e a implementare la sostenibilità, che è uno dei pilastri della nostra strategia di sviluppo. - afferma Matteo Catani, ad di Gnv - Stiamo rinnovando la flotta di Gnv e puntiamo a una riduzione dell'impatto delle nostre operazioni sull'ambiente. Siamo un'infrastruttura e dobbiamo creare valore per i territori che connettiamo e le comunità che li abitano, sostenendo lo sviluppo economico con il trasporto delle merci e dei passeggeri e le relative filiere». Il ruolo delle agenzie di viaggio Fondamentale il ruolo delle agenzie di viaggio nel progetto di crescita di Gnv: «Sono un nostro partner essenziale e privilegiato. Ogni anno gli dedichiamo un evento, che quest’anno si terrà proprio in Marocco, a Marrakech. Con loro elaboriamo le nostre politiche di sviluppo del mercato. L’aumento dell’impatto del costo del carburante ci ha spinti a implementare politiche di prezzo volte a massimizzare il riempimento della nave. Si potrà così ripartire il maggior costo sul numero più alto possibile di passeggeri, riducendo la spesa per il singolo. Proprio per effetto dei tassi di riempimento il trasporto su traghetto resta una delle modalità più competitive in assoluto. Operiamo quindi in coordinazione con le adv, che sono nostri partner e ci accompagnano anche nella distribuzione delle offerte». Significativo il ruolo sociale scelto da Gnv: «Storicamente linee come quella che seguirà Gnv Aurora sono fortemente interessate dal traffico etnico, che viene chiamato “diaspora marocchina” e si riferisce alle comunità di marocchini di prima, seconda e terza generazione che vivono in Europa: in Italia, in Francia, in Spagna, in Olanda, Austria e Svizzera. Questi viaggiatori utilizzano frequentemente i nostri servizi per rientrare nelle loro terre di origine: ancora oggi rappresentano l'85% dei clienti. Poi abbiamo tanti cluster di persone che viaggiano con diverse frequenze ed esigenze di viaggio. Il turismo via traghetto continua a svilupparsi, quindi collaboriamo con l'Ufficio Nazionale del Turismo Marocchino per definire politiche congiunte di promozione, in modo da affiancare sempre di più la via marittima, con ferry di tipologia aeroparks come i nostri, alle altre modalità di trasporto. Il cliente che sceglie il traghetto preferisce viaggiare con la propria auto e avere spazi a disposizione per trasportare tutto ciò che gli serve per poi godere al massimo della propria vacanza. - conclude Catani - Troverà allora nel nostro servizio e nelle navi della flotta di Gnv un'offerta che asseconda le sue esigenze». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Gnv in Marocco, lo sviluppo del turismo via traghetto e l’importanza delle adv [post_date] => 2026-06-05T11:10:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780657842000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_494924" align="alignleft" width="300"] Luciano Pareschi, presidente AssoParchi[/caption] I limiti e le rigidità normative sui sistemi di ticketing, che frenano la competitività internazionale dei parchi divertimento italiani, approdano alle istituzioni europee. Gli eurodeputati Georgia Tramacere, Sandro Ruotolo, Pina Picierno e Brando Benifei hanno presentato alla Commissione europea un’interrogazione parlamentare per verificare la compatibilità della legge italiana con le regole del mercato unico digitale e del commercio elettronico. Nel dettaglio, l’iniziativa chiede alla Commissione di valutare la coerenza delle disposizioni italiane con il principio del “Paese d’origine” previsto dalla normativa Ue, in relazione alla disciplina da applicare alle piattaforme estere che vendono online i biglietti per attrazioni e attività turistiche in Italia. Al centro del confronto ci sono i meccanismi di limitazione delle vendite digitali introdotti per contrastare fenomeni di bagarinaggio e secondary ticketing nel settore degli eventi dal vivo, oggi applicati anche al comparto dei parchi divertimento, che non ne è soggetto. Secondo quanto evidenziato, queste regole rendono di fatto impossibile l’integrazione digitale con le principali piattaforme internazionali di distribuzione turistica, con possibili effetti sulla visibilità dei parchi italiani sui mercati esteri. “L’interrogazione rappresenta un passaggio rilevante perché consente di riportare a livello europeo una riflessione sull’impatto delle norme esistenti in settori ingiustamente soggetti a tale disciplina. L’obiettivo è garantire un equilibrio che consenta ai parchi italiani di competere in condizioni paritarie sui mercati internazionali e di valorizzare pienamente la propria attrattività turistica”, conclude Luciano Pareschi, presidente AssoParchi. L’Associazione evidenzia inoltre che una maggiore apertura ai canali digitali internazionali potrebbe generare una crescita stimata tra il 3% e il 5% dei volumi complessivi del comparto, con ricadute positive sul turismo e sul gettito fiscale dei territori. In questo contesto, AssoParchi sottolinea come eventuali rigidità regolatorie possano incidere sulla competitività del settore: “L’industria dei parchi divertimento è costretta a competere con il freno a mano tirato a causa di una disciplina antiquata e non automatizzata. In un momento in cui si parla di commercio agentico, il settore non può neanche avvalersi, liberamente e digitalmente, del commercio elettronico di biglietti, introdotto in Italia 28 anni fa”, dichiara Maurizio Crisanti, direttore AssoParchi. [post_title] => AssoParchi, interrogazione sui biglietti online alla Commissione europea [post_date] => 2026-06-05T10:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780653632000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aries Group si posiziona come uno dei player emergenti dell’hôtellerie italiana orientati alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione degli asset esistenti attraverso un approccio che unisce upcycling edilizio, innovazione esperienziale e sostenibilità integrata; con uno sguardo speciale al comparto mice. Sono 4 le strutture in portfolio: il Quark Hotel Milano dispone di 283 camere e di un centro congressi di 6200mq su tre livelli con 35 sale meeting, tra cui una plenaria da 1250 posti e una sala anfiteatro da 600 posti. Nel 2026 il posizionamento Mice si è evoluto ancora attraverso il progetto “Quark 2.0”, sviluppato con lo studio EvaStomper: un nuovo concept tecnologico e immersivo che introduce sale modulari riconfigurabili, ambienti “black box”, led wall, proiezioni a 360° e infrastrutture Avl avanzate. L’offerta è completata dall’area outdoor con piscine immerse nel verde; uno spazio ibrido dedicato a relax, eventi lifestyle e hospitality contemporanea. Sempre a Milano si trova il Ripamonti Residence & Hotel Milano, con 916 camere e appartamenti. La sua offerta polifunzionale è pensata per soggiorni lunghi, eventi residenziali e clientela internazionale. A Roma l’Hotel Villa Pamphili (235 camere) è immerso in un parco secolare a pochi minuti dal Vaticano. Combina il fascino di una location leisure di pregio con servizi adatti a meeting, incentive e ritiri aziendali. Dispone di un centro congressi interno, rooftop panoramico, ristoranti interni ed esterni, piscina semi-olimpionica stagionale, un’ampia Spa e 2 palestre. Infine a Bologna il Living Place Hotel (205 camere) è posizionato tra aeroporto e centro città, offre spazi multifunzionali ideali per eventi corporate, sportivi e fiere. Include un’area congressi modulare, campi sportivi, piscina esterna e ampie aree verdi. Quest’anno la sua offerta esperienziale si è evoluta ulteriormente con il rinnovamento del Vivi Sporting Club, un hub dedicato a sport, benessere, socialità e lifestyle urbano. Aries Group nel 2025 ha consolidato il proprio percorso di crescita registrando ricavi in aumento dell’11%, oltre 1,14 milioni di presenze e un margine ebitda pari al 21% del fatturato, confermando la solidità del modello gestionale sia nei segmenti business e Mice sia nel leisure. Nel 2026 la visione del gruppo evolve ulteriormente attraverso il concetto di “curation economy”: un modello di ospitalità in cui l’hotel non è più soltanto luogo di soggiorno, ma piattaforma capace di generare connessioni tra persone, luoghi, cultura e nuove forme di socialità e aggregazione. «L'hotel deve diventare un filtro intelligente, una porta verso il territorio e deve attivare le economie locali. - afferma infatti Stefano De Santis, presidente di Aries Group - Con la sua struttura deve dire all’ospite dove si trova e indirizzarlo verso esperienze autentiche e prodotti che raccontino il territorio. Grazie alla loro forte identità, gli hotel del Gruppo Aries offrono delle esperienze legate al patrimonio e alla comunità locale. Per noi è importante il concetto di identità, che significa essere un gruppo indipendente: non solo come dettaglio societario, ma come scelta industriale. Aries Group valorizza le differenze che ci sono tra gli asset. I nostri alberghi sono tutti diversi tra loro, con una vocazione Mice ed esperienziale. Sono strutture molto grandi e il vantaggio competitivo è quello di poterci inventare tante cose, possiamo creare spazi che producano un reddito per l’albergo e anche situazioni che coinvolgano le comunità locali». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Aries Group: un concept fondato su identità, territorio e offerta Mice [post_date] => 2026-06-05T08:48:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780649297000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates torna a selezionare personale di bordo in Italia: con il mese di giugno proseguono gli open day del vettore di Dubai in alcune città. Dopo le tappe di Venezia, lo scorso 31 maggio, di Trieste, il 2 giugno, e di Firenze oggi, 4 giugno, sarà poi la volta di Bari il 6 giugno - presso il Nicolaus Hotel - e dell'area di Milano, il 18 giugno - allo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre. Gli incontri, come si legge da Il Corriere.it, iniziano generalmente alle ore 9.00 e consentono ai candidati di entrare direttamente in contatto con i recruiter della compagnia senza dover sostenere una prima fase di colloquio a distanza. La campagna internazionale di reclutamento per rafforzare il proprio organico di cabin crew si snoda a livello europeo con particolare focus sul mercato italiano, da sempre di grande interesse per Emirates. Le candidature possono essere presentate online attraverso il portale dedicato alle carriere del gruppo Emirates (a questo link). Per poter partecipare alla selezione è necessario avere almeno 21 anni, conoscere l'inglese scritto e parlato a un livello elevato e possedere almeno un anno di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti. Costituiscono un valore aggiunto la conoscenza di altre lingue straniere e precedenti esperienze in contesti internazionali. È richiesto un diploma di scuola superiore e l'idoneità a ottenere il visto di lavoro previsto dagli Emirati Arabi Uniti. [post_title] => Emirates seleziona assistenti di volo in Italia: prossime tappe Bari e Milano [post_date] => 2026-06-04T14:33:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780583622000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515848 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Gnv Aurora è la seconda nave alimentata a Gnl della flotta di Gnv, insieme con Gnv Virgo: entrambe promuovono l'adozione di combustibili di transizione come il bio-Gnl e il Gnl sintetico»: lo spiega Matteo Catani, ad di Gnv, nel corso della cerimonia di battesimo di Gnv Aurora a Tangeri. «Gnv Aurora e Gnv Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l'intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di Gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni. L’utilizzo del carburante fossile ci permette di limitare drasticamente le emissioni di particolato e di ossidi di azoto, riducendo l’impatto delle nostre operazioni sull’ambiente. Diminuiranno anche le emissioni di Co2 e questo è importante per il clima e per la salute. «La scelta di costruire delle navi a Gnl rappresenta l’impegno di Gnv per promuovere la transizione energetica verso carburanti e operazioni che impattino meno sull’ambiente. Anche in conseguenza a questo si è sviluppato il partenariato con il Marocco, che è oggi impegnato nello sviluppo della produzione dell'idrogeno, uno degli elementi necessari allo sviluppo dei carburanti sintetici. Gnv, lo ricordo, è parte di Msc Group che, fondato nel 1970, ha sempre costruito con una visione sostenibile a lungo termine - prosegue Catani -. La scelta di battezzare Gnv Aurora a Tangeri conferma la centralità dei collegamenti intra-mediterranei nelle strategie di sviluppo della compagnia e il ruolo sempre più rilevante del mercato nordafricano all'interno del network Gnv. In quasi vent'anni di attività in Marocco, Gnv ha trasportato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri, consolidando un legame stabile e continuativo con il Paese e con le comunità marocchine residenti in Europa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 465.000 passeggeri sulle linee marocchine, confermando il Marocco come un mercato di riferimento strategico e di primaria importanza all'interno della propria rete». Carole Montarsolo, direttrice generale di Gnv in Marocco, completa la presentazione: «Gnv ha deciso di introdurre sul trade del Marocco due navi dotate delle ultime installazioni in termini di sicurezza, performance e comfort a bordo. Grazie agli spazi ampi e luminosi rispondono alle esigenze delle diverse tipologie di passeggeri che trasportiamo: famiglie, turisti e professionisti. Gnv Aurora e Gnv Virgo possono portare 1700 passeggeri e hanno 450 cabine. Questo ci permette di dare un servizio di qualità. Abbiamo infatti investito sulle infrastrutture differenziando le tipologie di sistemazioni e aggiungendo delle cabine superior alle alle suite già disponibili su tutte le navi. «Il nostro servizio mantiene il taglio italiano, soprattutto nella ristorazione, ma è affiancato dal Made in Marocco, quindi vengono proposti dei piatti del territorio marocchino e ambienti che ambienti dal design tradizionale: a bordo abbiamo riprodotto un souk al centro di una Medina dove si possono trovare oggetti dell'artigianato locale. Poiché il viaggio è piuttosto lungo quest’anno, pensando alle famiglie, abbiamo anche avviato una partnership con Pixar per l’intrattenimento a bordo». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="515852,515853,515854"] [post_title] => Gnv Aurora: l’evoluzione degli spazi si coniuga con la transizione energetica [post_date] => 2026-06-04T14:23:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780583038000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna Bluserena Sport Academy, il progetto che arricchisce il soggiorno nei resort Bluserena con un’esperienza speciale pensata per bambini, ragazzi e adulti, offrendo la possibilità di praticare diverse discipline sportive sotto la guida di alcuni dei nomi più amati dello sport italiano. A Ethra Reserve, in Puglia, dal 27 luglio al 1° agosto, Maurizia Cacciatori, ex capitana della Nazionale italiana, guiderà la Sport Academy di pallavolo, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Nella stessa struttura, dal 10 al 14 agosto, Giorgia Villa, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e protagonista della ginnastica artistica internazionale, accompagnerà i partecipanti della stessa fascia d’età in un percorso dedicato a questa disciplina. Al GranSerena Hotel, sempre in Puglia, dal 10 al 14 agosto, il basket sarà protagonista con Giacomo Galanda, campione europeo con la Nazionale italiana e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Il corso è pensato per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Infine, all’Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, dal 3 al 7 agosto, gli appassionati di tennis potranno perfezionare il proprio gioco insieme a Omar Camporese, ex numero 18 del ranking Atp e uno dei tennisti italiani più rappresentativi degli ultimi decenni. Il corso è rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e agli adulti dai 17 anni in su. Le Sport Academy sono pensate per diversi livelli di preparazione e rappresentano un’occasione unica per apprendere tecnica e metodo direttamente dai campioni, ma anche per vivere i valori più autentici dello sport, come il rispetto, la determinazione e lo spirito di squadra. Le novità 2026 L’offerta sportiva 2026 si arricchisce inoltre di discipline originali che combinano allenamento e divertimento. Tra le principali novità debuttano l’Acqua Fitness, dedicato alla tonificazione in ambiente acquatico, e la Fan Dance, un’attività coreografica che utilizza ventagli colorati per migliorare coordinazione e ritmo. L’Indoor Cycle Experience si trasforma in un viaggio emozionale con playlist a tema ispirate alle colonne sonore del cinema e ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, mentre il Run Across propone un allenamento outdoor completo che alterna corsa e stazioni funzionali. A completare la proposta fitness arriva Tamboo, una disciplina che combina movimento e ritmo, mentre sul fronte nautico si segnalano le nuove canoe a fondo trasparente presso Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, e le waterbike disponibili in numerosi resort del gruppo. Continua inoltre a crescere il padel. Dopo l’inaugurazione nel 2025 di nuovi campi a Ethra Reserve, immersa nella riserva naturale di Stornara, al Torreserena Resort in Puglia e al Serenè Resort in Calabria, questa disciplina si conferma tra le protagoniste dell’estate Bluserena. Il legame tra Bluserena e il tennis d’eccellenza supera i confini dei resort. Negli ultimi giorni, il gruppo ha sponsorizzato in gara alcuni dei più importanti tennisti italiani a livello internazionale in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia 2026 a Roma: Elisabetta Cocciaretto, Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Andrea Pellegrino. [post_title] => Al via la Bluserena Sport Academy per allenarsi con i campioni dello sport [post_date] => 2026-06-04T12:12:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780575165000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515804 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una piccola gemma nel cuore del Montefeltro Marche: Ca' Virginia Country house & Wellness si svela attraverso il racconto di dell'a.d. Giacomo Rossi. La struttura nasce nel 2007 da un progetto della famiglia Rossi con l’obiettivo di recuperare un antico complesso rurale. Immersa nel cuore del Montefeltro, a Borgo Massano nel comune di Montecalvo in Foglia, a pochi chilometri da Urbino, la struttura risale agli inizi del Cinquecento ed è situata all’interno di un’azienda agricola di circa cento ettari. Il recupero architettonico è stato realizzato nel pieno rispetto dell’edificio originario, preservandone autenticità e fascino. La struttura Oggi Ca’ Virginia Country House & Wellness dispone di 23 camere ricavate dal recupero dell’antico essiccatoio del tabacco, del fienile e della storica casa colonica. Ogni ambiente è diverso dall’altro e conserva elementi originali come travi in legno, mattoni e pietra a vista, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e raffinata. Fiore all’occhiello della struttura è il centro benessere di 200 metri quadrati distribuito su due livelli, con area “Salus per Aquam”, vasca riscaldata a 37 gradi con idromassaggi Jacuzzi, sauna, bagno turco, percorso emozionale con docce calde e fredde, area relax e tisane rigeneranti. Il wellness è accessibile sia agli ospiti dell’hotel sia alla clientela esterna, con ingressi contingentati su fasce orarie dedicate. Anche la ristorazione rappresenta un elemento distintivo della proposta di Ca’ Virginia. Il ristorante, ricavato dall’antica stalla della proprietà, valorizza la tradizione gastronomica del territorio attraverso una cucina basata su prodotti a chilometro zero e sulle eccellenze locali, dai vini delle cantine del territorio ai formaggi tipici come la Casciotta d’Urbino Dop, fino al celebre prosciutto di Carpegna. [caption id="attachment_515806" align="alignright" width="300"] Giacomo Rossi[/caption] Il territorio circostante offre inoltre numerose opportunità legate al turismo slow e outdoor. Le colline del Montefeltro e dell’area di Urbino si prestano a esperienze in e-bike, escursioni guidate e percorsi immersi nella natura. Ca’ Virginia è infatti uno dei bike hotel storici delle Marche e propone servizi dedicati ai cicloturisti, dal noleggio biciclette ai tour organizzati per diversi livelli di preparazione atletica. Nel 2022 la struttura ha partecipato alla trasmissione televisiva “4 Hotel” di Bruno Barbieri, nell’edizione dedicata ai bike hotel, conquistando il primo posto. Grande attenzione viene riservata anche alla sostenibilità ambientale. Il progetto, avviato già nel 2004, integra un impianto fotovoltaico, un sistema geotermico e un impianto solare termico che consentono alla struttura di ridurre drasticamente l’utilizzo di combustibili fossili. La filosofia green di Ca’ Virginia si traduce inoltre nell’eliminazione della plastica monouso, nell’utilizzo responsabile delle risorse idriche ed energetiche e nella scelta di prodotti locali e sostenibili, in linea con le più attuali pratiche Esg e con una visione di ospitalità attenta al territorio e al benessere degli ospiti. (Quirino Falessi) [post_title] => Ca’ Virginia Country House, esempio virtuoso di integrazione con il territorio [post_date] => 2026-06-04T10:51:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780570260000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore Airlines ha celebrato i 55 anni di collegamenti tra Roma e Singapore all'aeroporto di Fiumicino, con una cerimonia al gate, alla presenza dei passeggeri in partenza sul volo SQ365 e con i rappresentanti di Aeroporti di Roma. L'anniversario testimonia il rapporto solido e duraturo tra Singapore Airlines e il mercato italiano, nonché l'importante ruolo che i collegamenti aerei hanno svolto nel rafforzare i legami tra Singapore e l'Italia nei settori degli affari, del turismo e della cultura. «Festeggiare i 55 anni di presenza in Italia è per Singapore Airlines un traguardo di cui andare fieri e una testimonianza del rapporto duraturo che ci lega ai nostri passeggeri e partner italiani - ha dichiarato Aswin K, general manager Italy del vettore asiatico -. Ringraziamo il mercato italiano per la fiducia e il sostegno costanti che ci ha dimostrato nel corso degli anni. Il nostro impegno nei confronti dell’Italia rimane saldo: continuiamo ad aumentare la nostra capacità, a migliorare i nostri servizi e a sostenere i viaggi, il commercio e il turismo tra l’Italia, Singapore e l’intera regione». «Il collegamento tra Singapore e Roma da oltre mezzo secolo unisce due città simbolo di apertura internazionale, connessione globale e incontro tra culture – ha sottolineato Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma -. Questo importante traguardo testimonia il valore di un legame costruito nel tempo, che ha contribuito ad avvicinare Italia e Singapore, sostenendo lo sviluppo della mobilità e delle relazioni economiche tra i due Paesi. Ci congratuliamo con Singapore Airlines e guardiamo al futuro con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente questo asse strategico, ampliando le opportunità di connessione tra Europa e Asia». [post_title] => Singapore Airlines e il sodalizio con Roma: 55 anni di voli da Fiumicino [post_date] => 2026-06-04T09:51:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780566667000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "emma villas 1 italiano 2 sceglie litalia punta sulla soul stay villa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1261,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli italiani non rinunciano a partire ma cambiano prospettiva: meno viaggi frammentati, più ricerca di serenità, semplicità organizzativa e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta. È l'anno della 'Soul-stay': la vacanza dell'anima, un modello che mette al centro il benessere interiore, la riscoperta del territorio e luoghi capaci di far sentire protetti senza rinunciare alla scoperta e al sicuro dallo scenario internazionale incerto.\r

\r

In questo contesto, l'Italia torna centrale. In parallelo, si afferma un bisogno di protezione: flessibilità nelle prenotazioni (77,6%), assicurazioni (72,5%) e assistenza professionale (69,9%) diventano elementi sempre più decisivi nella scelta della struttura e della destinazione. In questo scenario, ville e dimore di pregio si confermano una delle grandi novità del 2026, con prenotazioni in crescita del +3% rispetto a quanto lo scorso anno si registrava alla stessa data per la stagione 2025.\r

\r

Questa è la fotografia scattata dalla V edizione dell'Osservatorio Emma Villas.\r

\r

«I dati del nostro Osservatorio confermano un cambiamento profondo - spiega Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas - lo scenario internazionale non frena il desiderio di partire, ma orienta le scelte verso un'idea di lusso più consapevole, in cui sicurezza, qualità del tempo e benessere diventano driver sempre più centrali. Questa evoluzione trova conferma anche nei dati del nostro gestionale: a oggi registriamo una crescita delle prenotazioni. Accanto alla domanda italiana, si rafforza anche quella internazionale, con incrementi significativi da Germania (+32%) e Stati Uniti (+16%), oltre a nuovi flussi da mercati come Singapore e Cina. La spesa media per prenotazione si attesta intorno ai 6.900 euro. In questo quadro si inserisce anche la nuova funzione 'Fai la tua proposta!', che consente all'ospite di partecipare alla definizione del prezzo del proprio soggiorno su una selezione di proprietà. Un modello che trasferisce nel turismo le logiche dell'outlet, mutuate dal mondo dell'alta moda e del lusso. Dai nostri dati emerge una domanda sempre più orientata verso esperienze di qualità, autentiche e costruite su misura. In questo contesto, l'Italia torna a essere percepita come una destinazione privilegiata, capace di offrire identità, bellezza diffusa e soluzioni ideali per vacanze da condividere con la propria cerchia di amici e familiari. Non a caso, quest'anno la domanda degli italiani si orienta in media verso ville con 9/10 posti letto, confermando il desiderio di vivere il viaggio come un'esperienza collettiva, ma protetta e personalizzata».","post_title":"Emma Villas, 1 italiano su 2 sceglie l'Italia e punta sulla “soul-stay villa”","post_date":"2026-06-05T12:45:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780663520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l’impegno di Gnv in Marocco, dove opera dai due porti di Tangeri - Tangeri Med in particolare - e da quello di Nador, connettendo la Spagna, la Francia e l’Italia e trasportando circa mezzo milione di passeggeri all'anno.\r

\r

«Con il varo di Gnv Aurora continuiamo a sviluppare le navi e a implementare la sostenibilità, che è uno dei pilastri della nostra strategia di sviluppo. - afferma Matteo Catani, ad di Gnv - Stiamo rinnovando la flotta di Gnv e puntiamo a una riduzione dell'impatto delle nostre operazioni sull'ambiente. Siamo un'infrastruttura e dobbiamo creare valore per i territori che connettiamo e le comunità che li abitano, sostenendo lo sviluppo economico con il trasporto delle merci e dei passeggeri e le relative filiere».\r

Il ruolo delle agenzie di viaggio\r

Fondamentale il ruolo delle agenzie di viaggio nel progetto di crescita di Gnv: «Sono un nostro partner essenziale e privilegiato. Ogni anno gli dedichiamo un evento, che quest’anno si terrà proprio in Marocco, a Marrakech. Con loro elaboriamo le nostre politiche di sviluppo del mercato. L’aumento dell’impatto del costo del carburante ci ha spinti a implementare politiche di prezzo volte a massimizzare il riempimento della nave. Si potrà così ripartire il maggior costo sul numero più alto possibile di passeggeri, riducendo la spesa per il singolo. Proprio per effetto dei tassi di riempimento il trasporto su traghetto resta una delle modalità più competitive in assoluto. Operiamo quindi in coordinazione con le adv, che sono nostri partner e ci accompagnano anche nella distribuzione delle offerte».\r

\r

Significativo il ruolo sociale scelto da Gnv: «Storicamente linee come quella che seguirà Gnv Aurora sono fortemente interessate dal traffico etnico, che viene chiamato “diaspora marocchina” e si riferisce alle comunità di marocchini di prima, seconda e terza generazione che vivono in Europa: in Italia, in Francia, in Spagna, in Olanda, Austria e Svizzera. Questi viaggiatori utilizzano frequentemente i nostri servizi per rientrare nelle loro terre di origine: ancora oggi rappresentano l'85% dei clienti. Poi abbiamo tanti cluster di persone che viaggiano con diverse frequenze ed esigenze di viaggio. Il turismo via traghetto continua a svilupparsi, quindi collaboriamo con l'Ufficio Nazionale del Turismo Marocchino per definire politiche congiunte di promozione, in modo da affiancare sempre di più la via marittima, con ferry di tipologia aeroparks come i nostri, alle altre modalità di trasporto. Il cliente che sceglie il traghetto preferisce viaggiare con la propria auto e avere spazi a disposizione per trasportare tutto ciò che gli serve per poi godere al massimo della propria vacanza. - conclude Catani - Troverà allora nel nostro servizio e nelle navi della flotta di Gnv un'offerta che asseconda le sue esigenze».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Gnv in Marocco, lo sviluppo del turismo via traghetto e l’importanza delle adv","post_date":"2026-06-05T11:10:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780657842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494924\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luciano Pareschi, presidente AssoParchi[/caption]\r

\r

I limiti e le rigidità normative sui sistemi di ticketing, che frenano la competitività internazionale dei parchi divertimento italiani, approdano alle istituzioni europee. Gli eurodeputati Georgia Tramacere, Sandro Ruotolo, Pina Picierno e Brando Benifei hanno presentato alla Commissione europea un’interrogazione parlamentare per verificare la compatibilità della legge italiana con le regole del mercato unico digitale e del commercio elettronico.\r

\r

Nel dettaglio, l’iniziativa chiede alla Commissione di valutare la coerenza delle disposizioni italiane con il principio del “Paese d’origine” previsto dalla normativa Ue, in relazione alla disciplina da applicare alle piattaforme estere che vendono online i biglietti per attrazioni e attività turistiche in Italia.\r

\r

Al centro del confronto ci sono i meccanismi di limitazione delle vendite digitali introdotti per contrastare fenomeni di bagarinaggio e secondary ticketing nel settore degli eventi dal vivo, oggi applicati anche al comparto dei parchi divertimento, che non ne è soggetto. Secondo quanto evidenziato, queste regole rendono di fatto impossibile l’integrazione digitale con le principali piattaforme internazionali di distribuzione turistica, con possibili effetti sulla visibilità dei parchi italiani sui mercati esteri.\r

\r

“L’interrogazione rappresenta un passaggio rilevante perché consente di riportare a livello europeo una riflessione sull’impatto delle norme esistenti in settori ingiustamente soggetti a tale disciplina. L’obiettivo è garantire un equilibrio che consenta ai parchi italiani di competere in condizioni paritarie sui mercati internazionali e di valorizzare pienamente la propria attrattività turistica”, conclude Luciano Pareschi, presidente AssoParchi.\r

\r

L’Associazione evidenzia inoltre che una maggiore apertura ai canali digitali internazionali potrebbe generare una crescita stimata tra il 3% e il 5% dei volumi complessivi del comparto, con ricadute positive sul turismo e sul gettito fiscale dei territori.\r

\r

In questo contesto, AssoParchi sottolinea come eventuali rigidità regolatorie possano incidere sulla competitività del settore: “L’industria dei parchi divertimento è costretta a competere con il freno a mano tirato a causa di una disciplina antiquata e non automatizzata. In un momento in cui si parla di commercio agentico, il settore non può neanche avvalersi, liberamente e digitalmente, del commercio elettronico di biglietti, introdotto in Italia 28 anni fa”, dichiara Maurizio Crisanti, direttore AssoParchi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"AssoParchi, interrogazione sui biglietti online alla Commissione europea","post_date":"2026-06-05T10:00:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780653632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aries Group si posiziona come uno dei player emergenti dell’hôtellerie italiana orientati alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione degli asset esistenti attraverso un approccio che unisce upcycling edilizio, innovazione esperienziale e sostenibilità integrata; con uno sguardo speciale al comparto mice.\r

\r

Sono 4 le strutture in portfolio: il Quark Hotel Milano dispone di 283 camere e di un centro congressi di 6200mq su tre livelli con 35 sale meeting, tra cui una plenaria da 1250 posti e una sala anfiteatro da 600 posti. Nel 2026 il posizionamento Mice si è evoluto ancora attraverso il progetto “Quark 2.0”, sviluppato con lo studio EvaStomper: un nuovo concept tecnologico e immersivo che introduce sale modulari riconfigurabili, ambienti “black box”, led wall, proiezioni a 360° e infrastrutture Avl avanzate. L’offerta è completata dall’area outdoor con piscine immerse nel verde; uno spazio ibrido dedicato a relax, eventi lifestyle e hospitality contemporanea. Sempre a Milano si trova il Ripamonti Residence & Hotel Milano, con 916 camere e appartamenti. La sua offerta polifunzionale è pensata per soggiorni lunghi, eventi residenziali e clientela internazionale.\r

\r

A Roma l’Hotel Villa Pamphili (235 camere) è immerso in un parco secolare a pochi minuti dal Vaticano. Combina il fascino di una location leisure di pregio con servizi adatti a meeting, incentive e ritiri aziendali. Dispone di un centro congressi interno, rooftop panoramico, ristoranti interni ed esterni, piscina semi-olimpionica stagionale, un’ampia Spa e 2 palestre. Infine a Bologna il Living Place Hotel (205 camere) è posizionato tra aeroporto e centro città, offre spazi multifunzionali ideali per eventi corporate, sportivi e fiere. Include un’area congressi modulare, campi sportivi, piscina esterna e ampie aree verdi. Quest’anno la sua offerta esperienziale si è evoluta ulteriormente con il rinnovamento del Vivi Sporting Club, un hub dedicato a sport, benessere, socialità e lifestyle urbano.\r

\r

Aries Group nel 2025 ha consolidato il proprio percorso di crescita registrando ricavi in aumento dell’11%, oltre 1,14 milioni di presenze e un margine ebitda pari al 21% del fatturato, confermando la solidità del modello gestionale sia nei segmenti business e Mice sia nel leisure. Nel 2026 la visione del gruppo evolve ulteriormente attraverso il concetto di “curation economy”: un modello di ospitalità in cui l’hotel non è più soltanto luogo di soggiorno, ma piattaforma capace di generare connessioni tra persone, luoghi, cultura e nuove forme di socialità e aggregazione. \r

\r

«L'hotel deve diventare un filtro intelligente, una porta verso il territorio e deve attivare le economie locali. - afferma infatti Stefano De Santis, presidente di Aries Group - Con la sua struttura deve dire all’ospite dove si trova e indirizzarlo verso esperienze autentiche e prodotti che raccontino il territorio. Grazie alla loro forte identità, gli hotel del Gruppo Aries offrono delle esperienze legate al patrimonio e alla comunità locale. Per noi è importante il concetto di identità, che significa essere un gruppo indipendente: non solo come dettaglio societario, ma come scelta industriale. Aries Group valorizza le differenze che ci sono tra gli asset. I nostri alberghi sono tutti diversi tra loro, con una vocazione Mice ed esperienziale. Sono strutture molto grandi e il vantaggio competitivo è quello di poterci inventare tante cose, possiamo creare spazi che producano un reddito per l’albergo e anche situazioni che coinvolgano le comunità locali».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

","post_title":"Aries Group: un concept fondato su identità, territorio e offerta Mice","post_date":"2026-06-05T08:48:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780649297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates torna a selezionare personale di bordo in Italia: con il mese di giugno proseguono gli open day del vettore di Dubai in alcune città.\r

\r

Dopo le tappe di Venezia, lo scorso 31 maggio, di Trieste, il 2 giugno, e di Firenze oggi, 4 giugno, sarà poi la volta di Bari il 6 giugno - presso il Nicolaus Hotel - e dell'area di Milano, il 18 giugno - allo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre. \r

\r

Gli incontri, come si legge da Il Corriere.it, iniziano generalmente alle ore 9.00 e consentono ai candidati di entrare direttamente in contatto con i recruiter della compagnia senza dover sostenere una prima fase di colloquio a distanza.\r

\r

La campagna internazionale di reclutamento per rafforzare il proprio organico di cabin crew si snoda a livello europeo con particolare focus sul mercato italiano, da sempre di grande interesse per Emirates. \r

\r

Le candidature possono essere presentate online attraverso il portale dedicato alle carriere del gruppo Emirates (a questo link). Per poter partecipare alla selezione è necessario avere almeno 21 anni, conoscere l'inglese scritto e parlato a un livello elevato e possedere almeno un anno di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti. Costituiscono un valore aggiunto la conoscenza di altre lingue straniere e precedenti esperienze in contesti internazionali. È richiesto un diploma di scuola superiore e l'idoneità a ottenere il visto di lavoro previsto dagli Emirati Arabi Uniti.","post_title":"Emirates seleziona assistenti di volo in Italia: prossime tappe Bari e Milano","post_date":"2026-06-04T14:33:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780583622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515848","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Gnv Aurora è la seconda nave alimentata a Gnl della flotta di Gnv, insieme con Gnv Virgo: entrambe promuovono l'adozione di combustibili di transizione come il bio-Gnl e il Gnl sintetico»: lo spiega Matteo Catani, ad di Gnv, nel corso della cerimonia di battesimo di Gnv Aurora a Tangeri.\r

\r

«Gnv Aurora e Gnv Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l'intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di Gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni. L’utilizzo del carburante fossile ci permette di limitare drasticamente le emissioni di particolato e di ossidi di azoto, riducendo l’impatto delle nostre operazioni sull’ambiente. Diminuiranno anche le emissioni di Co2 e questo è importante per il clima e per la salute.\r

\r

«La scelta di costruire delle navi a Gnl rappresenta l’impegno di Gnv per promuovere la transizione energetica verso carburanti e operazioni che impattino meno sull’ambiente. Anche in conseguenza a questo si è sviluppato il partenariato con il Marocco, che è oggi impegnato nello sviluppo della produzione dell'idrogeno, uno degli elementi necessari allo sviluppo dei carburanti sintetici. Gnv, lo ricordo, è parte di Msc Group che, fondato nel 1970, ha sempre costruito con una visione sostenibile a lungo termine - prosegue Catani -. La scelta di battezzare Gnv Aurora a Tangeri conferma la centralità dei collegamenti intra-mediterranei nelle strategie di sviluppo della compagnia e il ruolo sempre più rilevante del mercato nordafricano all'interno del network Gnv. In quasi vent'anni di attività in Marocco, Gnv ha trasportato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri, consolidando un legame stabile e continuativo con il Paese e con le comunità marocchine residenti in Europa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 465.000 passeggeri sulle linee marocchine, confermando il Marocco come un mercato di riferimento strategico e di primaria importanza all'interno della propria rete». \r

\r

Carole Montarsolo, direttrice generale di Gnv in Marocco, completa la presentazione: «Gnv ha deciso di introdurre sul trade del Marocco due navi dotate delle ultime installazioni in termini di sicurezza, performance e comfort a bordo. Grazie agli spazi ampi e luminosi rispondono alle esigenze delle diverse tipologie di passeggeri che trasportiamo: famiglie, turisti e professionisti. Gnv Aurora e Gnv Virgo possono portare 1700 passeggeri e hanno 450 cabine. Questo ci permette di dare un servizio di qualità. Abbiamo infatti investito sulle infrastrutture differenziando le tipologie di sistemazioni e aggiungendo delle cabine superior alle alle suite già disponibili su tutte le navi.\r

\r

«Il nostro servizio mantiene il taglio italiano, soprattutto nella ristorazione, ma è affiancato dal Made in Marocco, quindi vengono proposti dei piatti del territorio marocchino e ambienti che ambienti dal design tradizionale: a bordo abbiamo riprodotto un souk al centro di una Medina dove si possono trovare oggetti dell'artigianato locale. Poiché il viaggio è piuttosto lungo quest’anno, pensando alle famiglie, abbiamo anche avviato una partnership con Pixar per l’intrattenimento a bordo».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"515852,515853,515854\"]","post_title":"Gnv Aurora: l’evoluzione degli spazi si coniuga con la transizione energetica","post_date":"2026-06-04T14:23:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780583038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Bluserena Sport Academy, il progetto che arricchisce il soggiorno nei resort Bluserena con un’esperienza speciale pensata per bambini, ragazzi e adulti, offrendo la possibilità di praticare diverse discipline sportive sotto la guida di alcuni dei nomi più amati dello sport italiano.\r

A Ethra Reserve, in Puglia, dal 27 luglio al 1° agosto, Maurizia Cacciatori, ex capitana della Nazionale italiana, guiderà la Sport Academy di pallavolo, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Nella stessa struttura, dal 10 al 14 agosto, Giorgia Villa, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e protagonista della ginnastica artistica internazionale, accompagnerà i partecipanti della stessa fascia d’età in un percorso dedicato a questa disciplina.\r

Al GranSerena Hotel, sempre in Puglia, dal 10 al 14 agosto, il basket sarà protagonista con Giacomo Galanda, campione europeo con la Nazionale italiana e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Il corso è pensato per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Infine, all’Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, dal 3 al 7 agosto, gli appassionati di tennis potranno perfezionare il proprio gioco insieme a Omar Camporese, ex numero 18 del ranking Atp e uno dei tennisti italiani più rappresentativi degli ultimi decenni. Il corso è rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e agli adulti dai 17 anni in su.\r

Le Sport Academy sono pensate per diversi livelli di preparazione e rappresentano un’occasione unica per apprendere tecnica e metodo direttamente dai campioni, ma anche per vivere i valori più autentici dello sport, come il rispetto, la determinazione e lo spirito di squadra.\r

Le novità 2026\r

L’offerta sportiva 2026 si arricchisce inoltre di discipline originali che combinano allenamento e divertimento. Tra le principali novità debuttano l’Acqua Fitness, dedicato alla tonificazione in ambiente acquatico, e la Fan Dance, un’attività coreografica che utilizza ventagli colorati per migliorare coordinazione e ritmo.\r

L’Indoor Cycle Experience si trasforma in un viaggio emozionale con playlist a tema ispirate alle colonne sonore del cinema e ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, mentre il Run Across propone un allenamento outdoor completo che alterna corsa e stazioni funzionali. A completare la proposta fitness arriva Tamboo, una disciplina che combina movimento e ritmo, mentre sul fronte nautico si segnalano le nuove canoe a fondo trasparente presso Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, e le waterbike disponibili in numerosi resort del gruppo.\r

Continua inoltre a crescere il padel. Dopo l’inaugurazione nel 2025 di nuovi campi a Ethra Reserve, immersa nella riserva naturale di Stornara, al Torreserena Resort in Puglia e al Serenè Resort in Calabria, questa disciplina si conferma tra le protagoniste dell’estate Bluserena.\r

Il legame tra Bluserena e il tennis d’eccellenza supera i confini dei resort. Negli ultimi giorni, il gruppo ha sponsorizzato in gara alcuni dei più importanti tennisti italiani a livello internazionale in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia 2026 a Roma: Elisabetta Cocciaretto, Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Andrea Pellegrino.","post_title":"Al via la Bluserena Sport Academy per allenarsi con i campioni dello sport","post_date":"2026-06-04T12:12:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780575165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piccola gemma nel cuore del Montefeltro Marche: Ca' Virginia Country house & Wellness si svela attraverso il racconto di dell'a.d. Giacomo Rossi. La struttura nasce nel 2007 da un progetto della famiglia Rossi con l’obiettivo di recuperare un antico complesso rurale. Immersa nel cuore del Montefeltro, a Borgo Massano nel comune di Montecalvo in Foglia, a pochi chilometri da Urbino, la struttura risale agli inizi del Cinquecento ed è situata all’interno di un’azienda agricola di circa cento ettari. Il recupero architettonico è stato realizzato nel pieno rispetto dell’edificio originario, preservandone autenticità e fascino.\r

\r

La struttura\r

Oggi Ca’ Virginia Country House & Wellness dispone di 23 camere ricavate dal recupero dell’antico essiccatoio del tabacco, del fienile e della storica casa colonica. Ogni ambiente è diverso dall’altro e conserva elementi originali come travi in legno, mattoni e pietra a vista, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e raffinata. Fiore all’occhiello della struttura è il centro benessere di 200 metri quadrati distribuito su due livelli, con area “Salus per Aquam”, vasca riscaldata a 37 gradi con idromassaggi Jacuzzi, sauna, bagno turco, percorso emozionale con docce calde e fredde, area relax e tisane rigeneranti. Il wellness è accessibile sia agli ospiti dell’hotel sia alla clientela esterna, con ingressi contingentati su fasce orarie dedicate.\r

Anche la ristorazione rappresenta un elemento distintivo della proposta di Ca’ Virginia. Il ristorante, ricavato dall’antica stalla della proprietà, valorizza la tradizione gastronomica del territorio attraverso una cucina basata su prodotti a chilometro zero e sulle eccellenze locali, dai vini delle cantine del territorio ai formaggi tipici come la Casciotta d’Urbino Dop, fino al celebre prosciutto di Carpegna.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_515806\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Giacomo Rossi[/caption]\r

Il territorio circostante offre inoltre numerose opportunità legate al turismo slow e outdoor. Le colline del Montefeltro e dell’area di Urbino si prestano a esperienze in e-bike, escursioni guidate e percorsi immersi nella natura. Ca’ Virginia è infatti uno dei bike hotel storici delle Marche e propone servizi dedicati ai cicloturisti, dal noleggio biciclette ai tour organizzati per diversi livelli di preparazione atletica.\r

Nel 2022 la struttura ha partecipato alla trasmissione televisiva “4 Hotel” di Bruno Barbieri, nell’edizione dedicata ai bike hotel, conquistando il primo posto. Grande attenzione viene riservata anche alla sostenibilità ambientale. Il progetto, avviato già nel 2004, integra un impianto fotovoltaico, un sistema geotermico e un impianto solare termico che consentono alla struttura di ridurre drasticamente l’utilizzo di combustibili fossili. La filosofia green di Ca’ Virginia si traduce inoltre nell’eliminazione della plastica monouso, nell’utilizzo responsabile delle risorse idriche ed energetiche e nella scelta di prodotti locali e sostenibili, in linea con le più attuali pratiche Esg e con una visione di ospitalità attenta al territorio e al benessere degli ospiti.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Ca’ Virginia Country House, esempio virtuoso di integrazione con il territorio","post_date":"2026-06-04T10:51:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780570260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines ha celebrato i 55 anni di collegamenti tra Roma e Singapore all'aeroporto di Fiumicino, con una cerimonia al gate, alla presenza dei passeggeri in partenza sul volo SQ365 e con i rappresentanti di Aeroporti di Roma.\r

L'anniversario testimonia il rapporto solido e duraturo tra Singapore Airlines e il mercato italiano, nonché l'importante ruolo che i collegamenti aerei hanno svolto nel rafforzare i legami tra Singapore e l'Italia nei settori degli affari, del turismo e della cultura.\r

«Festeggiare i 55 anni di presenza in Italia è per Singapore Airlines un traguardo di cui andare fieri e una testimonianza del rapporto duraturo che ci lega ai nostri passeggeri e partner italiani - ha dichiarato Aswin K, general manager Italy del vettore asiatico -. Ringraziamo il mercato italiano per la fiducia e il sostegno costanti che ci ha dimostrato nel corso degli anni. Il nostro impegno nei confronti dell’Italia rimane saldo: continuiamo ad aumentare la nostra capacità, a migliorare i nostri servizi e a sostenere i viaggi, il commercio e il turismo tra l’Italia, Singapore e l’intera regione».\r

«Il collegamento tra Singapore e Roma da oltre mezzo secolo unisce due città simbolo di apertura internazionale, connessione globale e incontro tra culture – ha sottolineato Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma -. Questo importante traguardo testimonia il valore di un legame costruito nel tempo, che ha contribuito ad avvicinare Italia e Singapore, sostenendo lo sviluppo della mobilità e delle relazioni economiche tra i due Paesi. Ci congratuliamo con Singapore Airlines e guardiamo al futuro con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente questo asse strategico, ampliando le opportunità di connessione tra Europa e Asia».","post_title":"Singapore Airlines e il sodalizio con Roma: 55 anni di voli da Fiumicino","post_date":"2026-06-04T09:51:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780566667000]}]}}