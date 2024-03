Crescono le presenze a Btm Italia che chiude con 45 mila visitatori Da 27 mila a oltre 45 mila presenze in tre giorni, con un aumento del 66%: chiusasi venerdì scorso, la decima edizione di Btm Italia ha registrato numeri da record alla fiera del Levante di Bari, che ha ospitato l’evento unitamente a BuyPuglia. Fondamentale, in particolare, la partecipazione di oltre 400 relatori, che hanno animato più di 100 tra panel, speech e workshop, in grado di attirare un pubblico variegato, oltre ai 40 buyer provenienti da tutto il mondo e impegnati nel fam trip prima e nel workshop b2b poi, incontrando circa 120 seller e oltre 200 espositori. A questi numeri si aggiungono i 75 buyer del BuyPuglia che si sono confrontati con ulteriori 100 aziende seller del prodotto turistico pugliese. “L’edizione 2024 si chiude con un grande successo, che conferma la nostra strategia di far diventare BuyPuglia – Btm il terzo polo fieristico italiano – sottolinea il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale -. Quindi, continueremo a lavorare in questa direzione”. “Il bilancio di questa decima edizione di Btm Italia è ottimo – aggiunge Nevio D’Arpa, ceo & founder di Btm Italia -, sia in termini di presenze, sia in termini di partecipazione a tutte le aree tematiche, ai workshop e alle sezioni. Anche per questa edizione, quella con BuyPuglia e con la regione Puglia si è confermata una proficua collaborazione. Abbiamo colto l’entusiasmo da parte di tutti e questo ci fa capire che la strada intrapresa è quella giusta. Il nostro obiettivo è quello di offrire una visione completa sulle diverse richieste dell’industria turistica e lo facciamo con il massimo impegno e la massima condivisione” Condividi

