CLiCK iT, il portale per i viaggi undertourism in Italia, si rivolge ora anche a destinazioni, DMO, consorzi, enti di promozione territoriale. La online travel agency italiana ha infatti sviluppato CLiCK iT Destination, un sistema che consente di digitalizzare l’offerta territoriale con un approccio integrato di promo-commercializzazione che verrà presentato a TTG Travel Experience (Pad. C5, stand 126).

La piattaforma digitale di prenotazione www.click-it.it, un “one stop store” al servizio degli operatori che offrono Vacanze, Soggiorni ed Esperienze, combinabili anche in dynamic packaging dal cliente finale, mette ora a disposizione delle destinazioni un vero e proprio Destination Management System che sfrutta la tecnologia del portale con soluzioni white label verticalizzate.

Da una parte, i vantaggi tecnologici e commerciali per gli operatori che hanno aderito alla OLTA per vendere online: zero costi fissi, nessuna fee d’ingresso, commissione del 10% sui servizi prenotati, pagamento entro la data di fruizione del servizio, dall’altra, le soluzioni white label di CLiCK iT Destination pensate per digitalizzare l’offerta delle destinazioni con un sistema pronto all’uso in un mese che prevede uno spazio dedicato sul portale con inserimento delle offerte territoriali, oppure un portale di destinazione completo per l’aggregazione e commercializzazione dell’offerta, con tecnologia di acquisto integrata con i moderni sistemi di pagamento e split payment.

E ancora: strategia digital marketing per valorizzare il territorio con un’offerta turistica integrata e assistenza agli operatori del territorio per la messa online dell’offerta con team dedicato.

La piattaforma tecnologica è stata recentemente scelta dal Trieste Convention & Visitors Bureau, il primo hub congressuale a livello regionale con il più grande auditorium del Nordest, per aggregare e commercializzare l’offerta degli operatori MICE del territorio.

Il portale www.click-it.it è stato sviluppato da ViaggItalia Srl, start-up con sede nell’area Science Park di Trieste, fondata da un gruppo di esperti di turismo e innovazione con una vasta esperienza nel settore. Il CEO e co-founder Giampiero Campajola.