Civitatis: nel 2024 obiettivo raddoppiare le prenotazioni in agenzia Continua l’espansione della piattaforma Civitatis nel mondo delle agenzie italiane. Dopo un 2023 da record, che ha visto le prenotazioni via trade crescere del 100%, l’operatore spagnolo si propone di raddoppiare ulteriormente le vendite della distribuzione agenziale: “Siamo nati nel 2008 come compagnia prettamente b2c – ha spiegato alla Bmt di Napoli l’head of communications, Óscar Fernández Rodriguez – ma da sei anni a questa parte ci siamo aperti anche al b2b e la crescita di questo canale è stata esponenziale. Tanto che a oggi circa un terzo dei nostri volumi totali passa proprio dalle agenzie. E in Italia tale percentuale cresce fino a raggiungere il 50%”. Tra le destinazioni più popolari tra i viaggiatori tricolori interessati alle attività e ai servizi Civitatis spiccano in particolare New York, Parigi, Dubai, Barcellona e Londra. “Molto ricercati sono in particolare i transfer, ma naturalmente vendiamo molto anche esperienze come la crociera sulla Senna o il city pass nella Grande mela. A livello di Italia su Italia, la top 10 è invece comandata forse a sorpresa da Napoli, seguita da Roma e Firenze. Ogni settimana noi comunque aggiungiamo nuove proposte, grazie al lavoro di un team di oltre 40 persone esclusivamente dedicato alla selezione, alla gestione e all’affinamento della qualità dei nostri prodotti”. Per quest’anno, lato b2b, Civitatis pensa di puntare soprattutto sulle attività e i servizi a lungo raggio: “Un’offerta che esalta il nostro valore aggiunto e al contempo garantisce agli agenti una maggiore redditività – conclude Rodriguez -. L’Italia per noi è, insieme a Spagna e Messico, uno dei nostri tre mercati principali. Anche se non abbiamo al momento uffici nella Penisola, abbiamo recentemente assunto una risorsa in loco completamente dedicata al paese, mentre per gli agenti di viaggio abbiamo da tempo un comparto completamente riservato a loro”. Condividi

