Cametti, Radio Vacanze: diamo voce agli operatori del settore

Si chiama Radio Vacanze e dal 2015 è un’emittente web curata da operatori del turismo che danno voce agli operatori del turismo. Fondata da Gianluigi Leone, raggiunge oggi quasi 100 mila ascoltatori mensili, grazie anche al notevole balzo di notorietà degli ultimi due anni, quando i numeri sono più che triplicati dai circa 30 mila del 2019. “Credo che parte del merito vada anche alla decisione di seguire in diretta le manifestazioni di piazza degli agenti – racconta Riccardo Cametti, co-fondatore di Albatravel e tra i protagonisti della radio, ospitata in questi giorni al Tove di Milano -. La sinergia con Travel Quotidiano è una bella opportunità: per noi significa proseguire un percorso iniziato sette anni fa, per dare spazio, opportunità e soprattutto voce agli addetti ai lavori”.

Oltre che sui contenuti per la ripartenza, il palinsesto della radio presenterà presto alcune interessanti novità: “Stiamo preparando importanti rubriche inedite dedicate a realtà del territorio come comuni e parchi naturali – conclude Cametti -. Ma parleremo anche di sostenibilità e di inclusione sociale. Il tutto uscendo a volte dai confini del mondo dei viaggi in senso stretto, per includere pure temi come lo sport e la cultura, nonché più in generale l’intero mondo civile. Non bisogna infatti dimenticare che il turismo è un’industria trasversale, in grado di abbracciare una serie pressoché infinita di aspetti differenti”.