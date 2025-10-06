Allianz Partner al Ttg Travel Experience con la nuova release Allyz Travel Allianz Partners, sarà ancora una volta presente al Ttg Travel Experience, appuntamento annuale di riferimento in Italia per la promozione del turismo mondiale. In occasione dell’edizione 2025, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre, gli operatori del settore potranno scoprire in anteprima la nuova release Allyz Travel, ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart. Sempre più integrata nell’offerta Travel, l’ultima evoluzione di Allyz include un nuovo servizio di prenotazione di visite mediche, sia virtuali che in presenza, disponibile in oltre 90 Paesi. L’App, inoltre, consente in maniera ancora più rapida e intuitiva di visualizzare i dettagli della propria polizza, inviare e monitorare la denuncia di un sinistro, contattare gli esperti di assistenza Allianz Partners h24, 7 giorni su 7, e ricevere avvisi di sicurezza in tempo reale sulla propria destinazione. A questo si aggiunge inoltre la possibilità di localizzare gli ospedali più vicini tra quelli della rete dedicata agli assicurati e di tradurre i termini medici più comuni. “Il Ttg Travel Experience è per noi un appuntamento fondamentale, una preziosa occasione di incontro e dialogo con gli operatori del settore, dai quali raccogliamo spunti ed esigenze che ci aiutano a dare vita a soluzioni sempre più a misura dei viaggi e dei viaggiatori moderni – commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia -. Non è un caso che anche quest’anno abbiamo scelto questa manifestazione come vetrina per raccontare le nostre ultime novità ed alcuni importanti aggiornamenti. Negli ultimi due anni infatti, abbiamo colto questo momento per presentare il nuovo Portale dedicato alle agenzie & tour operator e la nuova Linea Globy, mentre quest’anno abbiamo voluto esserci per condividere le novità della nostra piattaforma Digitale Allyz Travel, che si conferma sempre più punto di riferimento per semplificare l’esperienza di chi sceglie le nostre polizze per la propria serenità in viaggio”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Go World presenta la nuova partnership strategica con il dmc Mauritania Desert Voyages, operatore locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di tour guidati nel deserto mauritano, e con l’ente del turismo della Mauritania. L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale. Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano. «Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo». La collaborazione La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania. Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese. [post_title] => Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania [post_date] => 2025-10-06T13:54:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759758850000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451049" align="alignleft" width="300"] L'a&o Venezia Mestre[/caption] a&o Hostels compie 25 anni e riconferma il ruolo centrale di una forma di ospitalità che continua a piacere. L'occasione per parlarne è offerta da Ttg Travel Experience, fiera durante la quale il gruppo sarà presente al padiglione C1 – stand 116. a&o Hostels mette a disposizione una rete di strutture in 30 Paesi europei, ed europea è principalmente la sua clientela. Con qualche sorpresa. A Venezia si è rilevata una fetta di clientela asiatica, a Firenze gli ospiti statunitensi hanno mostrato una preferenza in crescita rispetto agli anni scorsi, nonostante il cambio dollaro-euro non sia loro favorevole. L’ovvio calo delle presenze russe è stato ampiamente compensato da quelle nord europee. Mercato Italia L’Italia rappresenta sempre una forte attrattiva; molti ospiti hanno scelto di abbinare il soggiorno ad a&o Firenze Campo di Marte con a&o Venezia Mestre. A breve verrà inaugurata una terza struttura e sono al vaglio ulteriori investimenti; rappresenterà una buona notizia per i 300.000 membri di a&o Club, la formula di fidelizzazione che riconosce alte scontistiche – fra il 20 e il 35% - e privilegi nei check-in e check-out. Nonostante una riduzione della durata dei soggiorni, il volume complessivo dei pernottamenti del primo semestre 2025 è stato pari a quello del 2024. Padiglione A2, Stand 221 [post_date] => 2025-10-06T11:18:57+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759749537000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498435" align="alignleft" width="300"] Gianluca Rubino[/caption] Una città, una location e un titolo non casuali - “Una notte al Museo” - per il Gruppo Kel 12 che a Torino, nella magia del museo Egizio ha aperto l’annuale convention presentando i risultati di un’annata fuori dal comune, chiusa con un fatturato di 41 milioni di euro (nel 2019 furono 12 milioni, n.d.r.) e con ampie prospettive di consolidamento grazie anche l’ ingresso nella “tribù” de i Viaggi Levi e, dallo scorso febbraio, de Il Tucano Viaggi Ricerca. Tre marchi leader nei viaggi di cultura ed esplorazione che ora, seppur con prodotti diversi, condividono intenti e filosofia del viaggio, «Nonostante le tante variabili del momento che gravano sul mercato dei viaggi, il 2026 preannuncia un + 30% rispetto al 2025 – ha spiegato il ceo, Gianluca Rubino -. Continuiamo a investire in risorse d ’organico, ma anche in nuove linee di prodotto: l’incoming, da quest’anno proposto sotto il marchio Kel 12 The Italian Journey, è partito alla grande, al punto da suggerire uno sviluppo a sé stante, mentre il lancio a gennaio 2026 di Kel 12 Reisekultur servirà a rafforzare l’internazionalizzazione del nostro business insieme a Kel 12 Switzerland, avviata nel 2014». Per essere concretamente vicino alle popolazioni più svantaggiate dei Paesi visitati, nel 2024 è nata la fondazione Kel12 che dispone di un fondo patrimoniale per sostenere progetti etici e ambientali, “Water & Beyond” di Angelica Pastorella in Ladakh, e permette ai viaggiatori che lo desiderano di contribuire con donazioni finalizzate. In fiera a Rimini Kel 12 sarà presente a TTG Travel Experience con i propri brand e dmc: The Italian Journey (area Italia, pad. C5 Stand 110), African Footprints Tours e Kukua Discover Tanzania (African Village, pad. C2, booth C115-229) e Al Koor Tourism (Stand Experience Oman, pad. C1, booth 340-404). Accanto a loro, una rete di partner selezionati – tra cui Ita Airways, Qatar Airways, Frecciarossa, Singapore Airlines, Ferrino e molti altri – che condividono il percorso e supportato la crescita del tour operator. (Federica De Luca) [post_title] => Kel 12, fatturato a 41 milioni e tanti progetti per il futuro [post_date] => 2025-10-06T10:10:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759745427000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corsica Sardinia Ferries ha avviato una partnership con Neoline Armateur per sviluppare il progetto di una nave da carico lunga 136 metri e alimentata principalmente dal vento, che consentirà di risparmiare fino all’80% di carburante rispetto ad una nave tradizionale delle stesse dimensioni. La costruzione di Neoliner Origin si è conclusa e la nave ha lasciato la Turchia per raggiungere i porti di Livorno (sabato 4 ottobre) e Bastia (domenica 5 ottobre), che saranno scali commerciali del suo viaggio tra il cantiere turco Rmk Marine e il porto di Saint-Nazaire, che è la destinazione finale. Progettata per un trasporto marittimo più sostenibile grazie alla propulsione eolica, la nave opererà su una rotta transatlantica tra Saint-Nazaire e Baltimora con scali intermedi a Saint-Pierre e Miquelon. La partnership Corsica Sardinia Ferries è partner di Neoline Armateur per questo ambizioso progetto: l’innovativo ro-ro due alberi navigherà ad una velocità commerciale di 11 nodi, combinando risparmio energetico e ottimizzazione dei tempi di trasporto. «Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili. Oggi si aprono nuove possibilità con carburanti di nuova generazione e la propulsione velica. Come società armatoriale responsabile, abbiamo il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo del futuro» commenta Pierre Mattei, presidente di Corsica Sardinia Ferries. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries in prima linea nella transizione energetica [post_date] => 2025-10-03T14:47:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759502874000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo una stagione in positivo Grimaldi Lines continua ad investire e ad affinare l’offerta con l’obiettivo di garantire orari comodi e frequenze regolari, ma anche occasioni di vendita concrete per le adv. «E’ questa la chiave del successo – spiega Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines- Un’offerta ampia che consente alla compagnia di posizionarsi come riferimento per la mobilità e il turismo nel Mediterraneo, ma che si traduce anche in un concreto valore aggiunto per i partner commerciali: gli agenti di viaggio possono infatti costruire pacchetti e proposte su misura, legandoli a eventi, festival e manifestazioni nelle destinazioni servite, anche in periodi di bassa stagione». Oltre ai collegamenti la compagnia punta sulle proposte di vacanza originali curate da Grimaldi Lines tour operator, organizzate prevalentemente a bordo delle navi sulla rotta Civitavecchia-Barcellona, ma anche sulla linea Palermo-Napoli: viaggi a tema che spaziano dalla letteratura al benessere, dal gioco al ballo, nuove opportunità di vendita per le agenzie di viaggio. Tra le novità in calendario spicca il viaggio alla scoperta dei Mercatini di Natale di Barcellona (dal 6 al 10 dicembre), organizzato anche a Napoli per i clienti siciliani (dal 6 al 9 dicembre). Anche Palermo, regno del barocco siciliano, è tra le mete proposte da Grimaldi Lines Tour Operator per il ponte dell’Immacolata, con la speciale offerta che unisce il soggiorno presso l’Hotel Mediterraneo con il viaggio via mare da Napoli, a bordo della Cruise Ausonia (dal 5 al 9 dicembre). La programmazione invernale culminerà con il Capodanno a Barcellona. Con l’avvio dell’anno scolastico ha ripreso il progetto Grimaldi Educa, che racchiude tutte le attività formative dedicate ai giovani: dai Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) ai viaggi di istruzione e agli eventi di didattica alternativa. Agli agenti di viaggio la compagnia dedica una politica commerciale chiara e premiante: oltre a un’ampia gamma di prodotti modulabili sulle esigenze del cliente finale, Grimaldi Lines tour operator riconoscerà overcommission al raggiungimento di risultati predefiniti, rafforzando un rapporto di collaborazione basato sulla fiducia reciproca e sul successo condiviso. [post_title] => Grimaldi Lines, obiettivo rafforzare i collegamenti e le proposte di vacanza [post_date] => 2025-10-03T13:33:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759498386000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno stand progettato per coinvolgere gli agenti di viaggio in un spazio dedicato ai social, un ampio portfolio di soluzioni assicurative per intercettare ogni tipologia di viaggio e tendenza emergente e un attesissimo convegno dedicato all’analisi di un contesto normativo in costante evoluzione: I4T incontra le agenzie di viaggio a Ttg Travel Experience, confermando il proprio ruolo di partner strategico e punto di riferimento per il settore. “Tolti gli anni della pandemia, dal 2011 registriamo ogni anno tassi di crescita a doppia cifra e questo per noi è l’indicatore principale della qualità della nostra offerta. Oggi, tra portale trade e accordi con i network, raggiungiamo il 98% del mercato e puntiamo a superare l’obiettivo dei 750.000 assicurati tramite il portale entro fine anno” – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T. Stand Borghini e Cossa condiviso Allo stand, condiviso con il broker Borghini e Cossa, non mancherà anche un tocco creativo. Una grande cornice centrale e una parete a specchio trasformeranno l’assicurazione in un’esperienza social, invitando gli agenti di viaggio a scattarsi simpatici selfie con oggetti iconici che richiamano le diverse coperture assicurative, tutti rigorosamente arancioni, il colore distintivo del brand. Gli scatti più originali saranno condivisi sui social, trasformando il tema della sicurezza in un’occasione divertente e coinvolgente. La riflessione sui temi normativi sarà invece al centro del convegno “Il vaso di Pandora prende il volo: le risposte del diritto per un turismo a prova di futuro”, in programma il 9 ottobre. Giusy Fiscella, Legal Affairs Manager I4T e S4T, e curatrice del convegno, commenta: “Dalla direttiva pacchetti al regolamento sull’intelligenza artificiale, fino alle norme su trasporti e paesi sicuri, l’incontro offrirà una lettura pratica delle principali novità giuridiche per le agenzie di viaggio, con gli interventi di un parterre di avvocati e professori universitari specializzati”. Interverranno: Alessandra Corrado, Francesco Morandi, Nicola Soldati e Simone Vernizzi. Parallelamente, Christian Garrone parteciperà al convegno “Le agenzie di viaggio: presidio di legalità e garanzia per il viaggiatore. Best practice: il caso Emilia-Romagna e il progetto Agenzie Sicure”: un’occasione di confronto sul ruolo centrale delle agenzie come garanti di trasparenza e tutela per i viaggiatori. Prodotti su misura Sul fronte prodotto, I4T consolida la propria offerta con soluzioni assicurative su misura per le diverse esigenze del settore: accanto ai classici prodotti Medico Bagaglio Annullamento nelle loro diverse declinazioni, crescono le polizze ancillari sui trasporti, come I4Flight, I4Connection e la copertura parametrica ritardo volo. Contestualmente, I4T intercetta con successo le nuove dinamiche del comparto, proponendo soluzioni mirate come la tutela legale contro i disservizi dei vettori, le polizze Incoming ed Estero su Estero per la clientela internazionale, I4Business per i viaggi d’affari e le coperture Long Stay dedicate a nomadi digitali e senior. [post_title] => I4T al Ttg di Rimini con un progetto per coivolgere le agenzie di viaggio [post_date] => 2025-10-03T11:12:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759489970000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498336 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kenya Airways è partner di viaggio ufficiale del Magical Kenya Travel Expo, l'evento che presenta l’offerta turistica del Kenya alla presenza di operatori, professionisti, venditori internazionali e media. «Siamo importanti partner del Kenya Tourism Board per il ruolo che giochiamo come linea aerea di bandiera. - afferma infatti Rose Kiseli, general manager commercial sales del vettore -. Operiamo il 60% dei viaggi in arrivo e in partenza dal Kenya, che portano i turisti nel nostro paese. A partire dal suo mercato d’origine Kenya Airways opera voli diretti verso 15 dei più importanti mercati mondiali e ne raggiunge altri 19 grazie alle partnership. Abbiamo rilevato una crescita dell’interesse dei visitatori verso il Kenya grazie all’impegno del Governo nel semplificare i processi di rilascio dei visti d’ingresso. Oggi vediamo arrivare più traffico anche dall'Africa: è uno dei prodotti che stiamo promuovendo perché il Kenya non richiede un visto alla maggior parte delle destinazioni africane. Chiediamo quindi ai viaggiatori di fare uno stop-over a Nairobi per scoprire la città mentre sono in viaggio verso la loro meta finale. In genere chi scopre Nairobi nel corso di uno stop-over, dopo un paio di mesi torna per una visita completa o un safari. Ma, oltre a promuovere l'Africa agli africani, Kenya Airwais intende aumentare il numero di turisti internazionali. Nairobi è la porta d’ingresso all'Africa e Kenya Airways ha un ruolo rilevante nel promuoverla attraverso l’hub dell’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta. Kenya Airways è una compagnia privata quotata in Borsa; il 38% della compagnia è detenuto dal governo keniota e gli altri azionisti sono diversi stakeholders, per la maggior parte kenioti. Klm ha una partecipazione dell’8%, quindi abbiamo un partner nazionale e internazionale. Operiamo su 34 destinazioni in Africa e abbiamo 4 scali europei: Amsterdam, Parigi, London Heathrow e London Gatwick. Operiamo anche un volo non-stop tra Nairobi e New York, Jfk. Voliamo nel Medio Oriente e in Asia, raggiungendo Dubai, Mumbai, Guangzhou e Bangkok». Tante le patnership di Kenyan Airways: «Siamo gli unici partner africani di SkyTeam, in Europa, il nostro partner è Air France-Klm, in America Delta Air Lines. Abbiamo anche una partnership con Safari Link, la linea aerea keniota: i visitatori del Kenya possono quindi acquistare un biglietto unico per raggiungere i parchi nazionali incluso il Masai Mara, un prodotto molto amato dai nostri clienti. La low-cost keniota Jumbo Jet è nostra sussidiaria. Ogni anno trasportiamo oltre 5mln di passeggeri da e per il Kenya e stiamo cercando di crescere anche all’estero. Ogni giorno abbiamo 3,4 voli da Nairobi verso l’Europa. Ogni giorno ci sono un volo su Parigi, uno su Heathrow e Amsterdam e 3 alla settimana su London Gatwick, operati da Dreamliner 787. Durante l’alta stagione aumentano i nostri spot e i voli verso queste città. Dal punto di vista delle innovazioni il nostro focus principale per il 2026 sarà il completo rinnovo della flotta con un upgrade del nostro prodotto e l’aumento della capacità e presto apriremo nuove rotte. Si può combinare il Kenya con altre destinazioni africane, i viaggiatori possono infatti proseguire verso le Cascate Vittoria, lo Zimbabwe, la Zambia e poi fino a Cape Town. Sono disponibili anche connessioni verso Seychelles, Mauritius, le Vanilla Island e tutte le isole dell’oceano Indiano, Zanzibar e anche il Kilimanjaro. Le opportunità sono infinite» conclude, ricordando che Kenya Airways sta anche sostenendo la decisione delle Nazioni Unite di trasferire alcuni dei propri uffici da New York a Nairobi, nella consapevolezza che questo porterà a un aumento del traffico, sia business che leisure. (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Kenya Airways traguarda uno sviluppo più internazionale con il rinnovo della flotta [post_date] => 2025-10-03T10:22:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759486946000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "allianz partner al ttg" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":22,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1524,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Go World presenta la nuova partnership strategica con il dmc Mauritania Desert Voyages, operatore locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di tour guidati nel deserto mauritano, e con l’ente del turismo della Mauritania. L’obiettivo della collaborazione è valorizzare la Mauritania come nuova destinazione emergente per il turismo culturale e d’avventura, creando itinerari esclusivi che permettano ai viaggiatori di scoprire l’anima autentica del Paese, tra dune dorate, antiche città carovaniere e i paesaggi del Sahara occidentale.\r

\r

Grazie alla sinergia tra Go World, Mauritania Desert Voyages e l’ente del turismo della Mauritania, verranno sviluppati nuovi programmi di viaggio appositamente per il mercato italiano, con particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto delle comunità locali e alla promozione del patrimonio naturale e culturale mauritano.\r

\r

«Questa partnership rappresenta un passo importante nella nostra strategia di ampliamento dell’offerta verso destinazioni ancora poco conosciute ma di grande fascino – dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World -. Insieme a Mauritania Desert Voyages e all’ente del turismo della Mauritania vogliamo offrire ai viaggiatori italiani esperienze autentiche, sicure e ricche di emozioni nel cuore del Sahara. La Mauritania ha molto da offrire: deserto, cultura e accoglienza. È il momento di farla conoscere al mondo».\r

La collaborazione\r

La collaborazione si concretizzerà con il lancio di itinerari esclusivi Go World in Mauritania e con una campagna di promozione congiunta dedicata alla destinazione. Già a Ttg Travel Experience di Rimini Go World e Mauritania Desert Voyages saranno presenti presso il padiglione C2 | stand 226, dove presenteranno le nuove proposte di viaggio dedicate alla Mauritania.\r

\r

Inoltre, giovedì 8 ottobre alle ore 12 si terrà una conferenza stampa aperta ai giornalisti e agli operatori del settore, durante la quale verranno illustrate le opportunità e le prospettive di questa nuova partnership per lo sviluppo turistico del Paese.","post_title":"Go World, nuova partnership per lo sviluppo di itinerari in Mauritania","post_date":"2025-10-06T13:54:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759758850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'a&o Venezia Mestre[/caption]\r

\r

a&o Hostels compie 25 anni e riconferma il ruolo centrale di una forma di ospitalità che continua a piacere. L'occasione per parlarne è offerta da Ttg Travel Experience, fiera durante la quale il gruppo sarà presente al padiglione C1 – stand 116.\r

\r

a&o Hostels mette a disposizione una rete di strutture in 30 Paesi europei, ed europea è principalmente la sua clientela. Con qualche sorpresa. A Venezia si è rilevata una fetta di clientela asiatica, a Firenze gli ospiti statunitensi hanno mostrato una preferenza in crescita rispetto agli anni scorsi, nonostante il cambio dollaro-euro non sia loro favorevole. L’ovvio calo delle presenze russe è stato ampiamente compensato da quelle nord europee.\r

Mercato Italia\r

L’Italia rappresenta sempre una forte attrattiva; molti ospiti hanno scelto di abbinare il soggiorno ad a&o Firenze Campo di Marte con a&o Venezia Mestre. A breve verrà inaugurata una terza struttura e sono al vaglio ulteriori investimenti; rappresenterà una buona notizia per i 300.000 membri di a&o Club, la formula di fidelizzazione che riconosce alte scontistiche – fra il 20 e il 35% - e privilegi nei check-in e check-out.\r

\r

Nonostante una riduzione della durata dei soggiorni, il volume complessivo dei pernottamenti del primo semestre 2025 è stato pari a quello del 2024. Uno dei principali obiettivi è ridurre l’impatto di Co2 di ogni pernottamento, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Un desiderata? Diminuire il trend del last minute orientando i viaggiatori a prenotare in anticipo.\r

\r

","post_title":"a&o Hostels compie 25 anni e spinge su una formula che continua a piacere","post_date":"2025-10-06T12:45:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759754702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allianz Partners, sarà ancora una volta presente al Ttg Travel Experience, appuntamento annuale di riferimento in Italia per la promozione del turismo mondiale.\r

\r

In occasione dell’edizione 2025, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre, gli operatori del settore potranno scoprire in anteprima la nuova release Allyz Travel, ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart.\r

\r

Sempre più integrata nell’offerta Travel, l’ultima evoluzione di Allyz include un nuovo servizio di prenotazione di visite mediche, sia virtuali che in presenza, disponibile in oltre 90 Paesi.\r

\r

L'App, inoltre, consente in maniera ancora più rapida e intuitiva di visualizzare i dettagli della propria polizza, inviare e monitorare la denuncia di un sinistro, contattare gli esperti di assistenza Allianz Partners h24, 7 giorni su 7, e ricevere avvisi di sicurezza in tempo reale sulla propria destinazione. A questo si aggiunge inoltre la possibilità di localizzare gli ospedali più vicini tra quelli della rete dedicata agli assicurati e di tradurre i termini medici più comuni.\r

\r

“Il Ttg Travel Experience è per noi un appuntamento fondamentale, una preziosa occasione di incontro e dialogo con gli operatori del settore, dai quali raccogliamo spunti ed esigenze che ci aiutano a dare vita a soluzioni sempre più a misura dei viaggi e dei viaggiatori moderni - commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia -. Non è un caso che anche quest’anno abbiamo scelto questa manifestazione come vetrina per raccontare le nostre ultime novità ed alcuni importanti aggiornamenti. Negli ultimi due anni infatti, abbiamo colto questo momento per presentare il nuovo Portale dedicato alle agenzie & tour operator e la nuova Linea Globy, mentre quest’anno abbiamo voluto esserci per condividere le novità della nostra piattaforma Digitale Allyz Travel, che si conferma sempre più punto di riferimento per semplificare l’esperienza di chi sceglie le nostre polizze per la propria serenità in viaggio”.","post_title":"Allianz Partner al Ttg Travel Experience con la nuova release Allyz Travel","post_date":"2025-10-06T11:25:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759749928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Siamo al Ttg Travel Experience! Padiglione A2, Stand 221","post_date":"2025-10-06T11:18:57+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1759749537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498435\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluca Rubino[/caption]\r

\r

Una città, una location e un titolo non casuali - “Una notte al Museo” - per il Gruppo Kel 12 che a Torino, nella magia del museo Egizio ha aperto l’annuale convention presentando i risultati di un’annata fuori dal comune, chiusa con un fatturato di 41 milioni di euro (nel 2019 furono 12 milioni, n.d.r.) e con ampie prospettive di consolidamento grazie anche l’ ingresso nella “tribù” de i Viaggi Levi e, dallo scorso febbraio, de Il Tucano Viaggi Ricerca. Tre marchi leader nei viaggi di cultura ed esplorazione che ora, seppur con prodotti diversi, condividono intenti e filosofia del viaggio,\r

\r

«Nonostante le tante variabili del momento che gravano sul mercato dei viaggi, il 2026 preannuncia un + 30% rispetto al 2025 – ha spiegato il ceo, Gianluca Rubino -. Continuiamo a investire in risorse d ’organico, ma anche in nuove linee di prodotto: l’incoming, da quest’anno proposto sotto il marchio Kel 12 The Italian Journey, è partito alla grande, al punto da suggerire uno sviluppo a sé stante, mentre il lancio a gennaio 2026 di Kel 12 Reisekultur servirà a rafforzare l’internazionalizzazione del nostro business insieme a Kel 12 Switzerland, avviata nel 2014». \r

\r

Per essere concretamente vicino alle popolazioni più svantaggiate dei Paesi visitati, nel 2024 è nata la fondazione Kel12 che dispone di un fondo patrimoniale per sostenere progetti etici e ambientali, “Water & Beyond” di Angelica Pastorella in Ladakh, e permette ai viaggiatori che lo desiderano di contribuire con donazioni finalizzate.\r

In fiera a Rimini\r

Kel 12 sarà presente a TTG Travel Experience con i propri brand e dmc: The Italian Journey (area Italia, pad. C5 Stand 110), African Footprints Tours e Kukua Discover Tanzania (African Village, pad. C2, booth C115-229) e Al Koor Tourism (Stand Experience Oman, pad. C1, booth 340-404).\r

\r

Accanto a loro, una rete di partner selezionati – tra cui Ita Airways, Qatar Airways, Frecciarossa, Singapore Airlines, Ferrino e molti altri – che condividono il percorso e supportato la crescita del tour operator.\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Kel 12, fatturato a 41 milioni e tanti progetti per il futuro","post_date":"2025-10-06T10:10:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759745427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries ha avviato una partnership con Neoline Armateur per sviluppare il progetto di una nave da carico lunga 136 metri e alimentata principalmente dal vento, che consentirà di risparmiare fino all’80% di carburante rispetto ad una nave tradizionale delle stesse dimensioni.\r

\r

La costruzione di Neoliner Origin si è conclusa e la nave ha lasciato la Turchia per raggiungere i porti di Livorno (sabato 4 ottobre) e Bastia (domenica 5 ottobre), che saranno scali commerciali del suo viaggio tra il cantiere turco Rmk Marine e il porto di Saint-Nazaire, che è la destinazione finale.\r

\r

Progettata per un trasporto marittimo più sostenibile grazie alla propulsione eolica, la nave opererà su una rotta transatlantica tra Saint-Nazaire e Baltimora con scali intermedi a Saint-Pierre e Miquelon.\r

La partnership\r

Corsica Sardinia Ferries è partner di Neoline Armateur per questo ambizioso progetto: l’innovativo ro-ro due alberi navigherà ad una velocità commerciale di 11 nodi, combinando risparmio energetico e ottimizzazione dei tempi di trasporto.\r

\r

«Dopo aver limitato il più possibile la nostra impronta di carbonio in una fase iniziale, ora dobbiamo rivolgerci alle alternative ai combustibili fossili. Oggi si aprono nuove possibilità con carburanti di nuova generazione e la propulsione velica. Come società armatoriale responsabile, abbiamo il dovere di sostenere la transizione energetica appoggiando queste soluzioni lungimiranti, che sono veri e propri laboratori per la propulsione del trasporto marittimo del futuro» commenta Pierre Mattei, presidente di Corsica Sardinia Ferries.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries in prima linea nella transizione energetica","post_date":"2025-10-03T14:47:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759502874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo una stagione in positivo Grimaldi Lines continua ad investire e ad affinare l’offerta con l’obiettivo di garantire orari comodi e frequenze regolari, ma anche occasioni di vendita concrete per le adv.\r

\r

«E’ questa la chiave del successo – spiega Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines- Un’offerta ampia che consente alla compagnia di posizionarsi come riferimento per la mobilità e il turismo nel Mediterraneo, ma che si traduce anche in un concreto valore aggiunto per i partner commerciali: gli agenti di viaggio possono infatti costruire pacchetti e proposte su misura, legandoli a eventi, festival e manifestazioni nelle destinazioni servite, anche in periodi di bassa stagione».\r

\r

Oltre ai collegamenti la compagnia punta sulle proposte di vacanza originali curate da Grimaldi Lines tour operator, organizzate prevalentemente a bordo delle navi sulla rotta Civitavecchia-Barcellona, ma anche sulla linea Palermo-Napoli: viaggi a tema che spaziano dalla letteratura al benessere, dal gioco al ballo, nuove opportunità di vendita per le agenzie di viaggio. Tra le novità in calendario spicca il viaggio alla scoperta dei Mercatini di Natale di Barcellona (dal 6 al 10 dicembre), organizzato anche a Napoli per i clienti siciliani (dal 6 al 9 dicembre). Anche Palermo, regno del barocco siciliano, è tra le mete proposte da Grimaldi Lines Tour Operator per il ponte dell’Immacolata, con la speciale offerta che unisce il soggiorno presso l’Hotel Mediterraneo con il viaggio via mare da Napoli, a bordo della Cruise Ausonia (dal 5 al 9 dicembre). La programmazione invernale culminerà con il Capodanno a Barcellona.\r

\r

Con l’avvio dell’anno scolastico ha ripreso il progetto Grimaldi Educa, che racchiude tutte le attività formative dedicate ai giovani: dai Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) ai viaggi di istruzione e agli eventi di didattica alternativa.\r

\r

Agli agenti di viaggio la compagnia dedica una politica commerciale chiara e premiante: oltre a un’ampia gamma di prodotti modulabili sulle esigenze del cliente finale, Grimaldi Lines tour operator riconoscerà overcommission al raggiungimento di risultati predefiniti, rafforzando un rapporto di collaborazione basato sulla fiducia reciproca e sul successo condiviso.","post_title":"Grimaldi Lines, obiettivo rafforzare i collegamenti e le proposte di vacanza","post_date":"2025-10-03T13:33:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759498386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stand progettato per coinvolgere gli agenti di viaggio in un spazio dedicato ai social, un ampio portfolio di soluzioni assicurative per intercettare ogni tipologia di viaggio e tendenza emergente e un attesissimo convegno dedicato all’analisi di un contesto normativo in costante evoluzione: I4T incontra le agenzie di viaggio a Ttg Travel Experience, confermando il proprio ruolo di partner strategico e punto di riferimento per il settore.\r

\r

“Tolti gli anni della pandemia, dal 2011 registriamo ogni anno tassi di crescita a doppia cifra e questo per noi è l’indicatore principale della qualità della nostra offerta. Oggi, tra portale trade e accordi con i network, raggiungiamo il 98% del mercato e puntiamo a superare l’obiettivo dei 750.000 assicurati tramite il portale entro fine anno” – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T.\r

Stand Borghini e Cossa condiviso\r

Allo stand, condiviso con il broker Borghini e Cossa, non mancherà anche un tocco creativo. Una grande cornice centrale e una parete a specchio trasformeranno l’assicurazione in un’esperienza social, invitando gli agenti di viaggio a scattarsi simpatici selfie con oggetti iconici che richiamano le diverse coperture assicurative, tutti rigorosamente arancioni, il colore distintivo del brand. Gli scatti più originali saranno condivisi sui social, trasformando il tema della sicurezza in un’occasione divertente e coinvolgente. \r

\r

La riflessione sui temi normativi sarà invece al centro del convegno “Il vaso di Pandora prende il volo: le risposte del diritto per un turismo a prova di futuro”, in programma il 9 ottobre. \r

\r

Giusy Fiscella, Legal Affairs Manager I4T e S4T, e curatrice del convegno, commenta: “Dalla direttiva pacchetti al regolamento sull’intelligenza artificiale, fino alle norme su trasporti e paesi sicuri, l’incontro offrirà una lettura pratica delle principali novità giuridiche per le agenzie di viaggio, con gli interventi di un parterre di avvocati e professori universitari specializzati”. Interverranno: Alessandra Corrado, Francesco Morandi, Nicola Soldati e Simone Vernizzi.\r

\r

Parallelamente, Christian Garrone parteciperà al convegno “Le agenzie di viaggio: presidio di legalità e garanzia per il viaggiatore. Best practice: il caso Emilia-Romagna e il progetto Agenzie Sicure”: un’occasione di confronto sul ruolo centrale delle agenzie come garanti di trasparenza e tutela per i viaggiatori.\r

Prodotti su misura\r

Sul fronte prodotto, I4T consolida la propria offerta con soluzioni assicurative su misura per le diverse esigenze del settore: accanto ai classici prodotti Medico Bagaglio Annullamento nelle loro diverse declinazioni, crescono le polizze ancillari sui trasporti, come I4Flight, I4Connection e la copertura parametrica ritardo volo. Contestualmente, I4T intercetta con successo le nuove dinamiche del comparto, proponendo soluzioni mirate come la tutela legale contro i disservizi dei vettori, le polizze Incoming ed Estero su Estero per la clientela internazionale, I4Business per i viaggi d’affari e le coperture Long Stay dedicate a nomadi digitali e senior.","post_title":"I4T al Ttg di Rimini con un progetto per coivolgere le agenzie di viaggio","post_date":"2025-10-03T11:12:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759489970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kenya Airways è partner di viaggio ufficiale del Magical Kenya Travel Expo, l'evento che presenta l’offerta turistica del Kenya alla presenza di operatori, professionisti, venditori internazionali e media.\r

\r

«Siamo importanti partner del Kenya Tourism Board per il ruolo che giochiamo come linea aerea di bandiera. - afferma infatti Rose Kiseli, general manager commercial sales del vettore -. Operiamo il 60% dei viaggi in arrivo e in partenza dal Kenya, che portano i turisti nel nostro paese. A partire dal suo mercato d’origine Kenya Airways opera voli diretti verso 15 dei più importanti mercati mondiali e ne raggiunge altri 19 grazie alle partnership.\r

\r

Abbiamo rilevato una crescita dell’interesse dei visitatori verso il Kenya grazie all’impegno del Governo nel semplificare i processi di rilascio dei visti d’ingresso. Oggi vediamo arrivare più traffico anche dall'Africa: è uno dei prodotti che stiamo promuovendo perché il Kenya non richiede un visto alla maggior parte delle destinazioni africane. Chiediamo quindi ai viaggiatori di fare uno stop-over a Nairobi per scoprire la città mentre sono in viaggio verso la loro meta finale. In genere chi scopre Nairobi nel corso di uno stop-over, dopo un paio di mesi torna per una visita completa o un safari.\r

\r

Ma, oltre a promuovere l'Africa agli africani, Kenya Airwais intende aumentare il numero di turisti internazionali. Nairobi è la porta d’ingresso all'Africa e Kenya Airways ha un ruolo rilevante nel promuoverla attraverso l’hub dell’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta.\r

\r

Kenya Airways è una compagnia privata quotata in Borsa; il 38% della compagnia è detenuto dal governo keniota e gli altri azionisti sono diversi stakeholders, per la maggior parte kenioti. Klm ha una partecipazione dell’8%, quindi abbiamo un partner nazionale e internazionale.\r

\r

Operiamo su 34 destinazioni in Africa e abbiamo 4 scali europei: Amsterdam, Parigi, London Heathrow e London Gatwick. Operiamo anche un volo non-stop tra Nairobi e New York, Jfk. Voliamo nel Medio Oriente e in Asia, raggiungendo Dubai, Mumbai, Guangzhou e Bangkok».\r

\r

Tante le patnership di Kenyan Airways: «Siamo gli unici partner africani di SkyTeam, in Europa, il nostro partner è Air France-Klm, in America Delta Air Lines. Abbiamo anche una partnership con Safari Link, la linea aerea keniota: i visitatori del Kenya possono quindi acquistare un biglietto unico per raggiungere i parchi nazionali incluso il Masai Mara, un prodotto molto amato dai nostri clienti. La low-cost keniota Jumbo Jet è nostra sussidiaria.\r

\r

Ogni anno trasportiamo oltre 5mln di passeggeri da e per il Kenya e stiamo cercando di crescere anche all’estero. Ogni giorno abbiamo 3,4 voli da Nairobi verso l’Europa. Ogni giorno ci sono un volo su Parigi, uno su Heathrow e Amsterdam e 3 alla settimana su London Gatwick, operati da Dreamliner 787. Durante l’alta stagione aumentano i nostri spot e i voli verso queste città.\r

\r

Dal punto di vista delle innovazioni il nostro focus principale per il 2026 sarà il completo rinnovo della flotta con un upgrade del nostro prodotto e l’aumento della capacità e presto apriremo nuove rotte. Si può combinare il Kenya con altre destinazioni africane, i viaggiatori possono infatti proseguire verso le Cascate Vittoria, lo Zimbabwe, la Zambia e poi fino a Cape Town. Sono disponibili anche connessioni verso Seychelles, Mauritius, le Vanilla Island e tutte le isole dell’oceano Indiano, Zanzibar e anche il Kilimanjaro. Le opportunità sono infinite» conclude, ricordando che Kenya Airways sta anche sostenendo la decisione delle Nazioni Unite di trasferire alcuni dei propri uffici da New York a Nairobi, nella consapevolezza che questo porterà a un aumento del traffico, sia business che leisure.\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Kenya Airways traguarda uno sviluppo più internazionale con il rinnovo della flotta","post_date":"2025-10-03T10:22:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759486946000]}]}}