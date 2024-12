Articoli che potrebbero interessarti:

Proponi le Azzorre tutto l'anno. 9 isole nel cuore dell'Oceano Atlantico incorniciate da cascate, vulcani, piscine di acqua termale e spiagge di sabbia nera che, da gennaio a dicembre, celebrano il mare e la terra attraverso storia, tradizioni e specialità culinarie. Una meta da sogno per whale watching, trekking, sport… e anche per il relax! Scopri di più: https://www.azoresairlines.pt/en/destinations/flights-to-azores

Le Azzorre, un paradiso da proporre ogni mese dell'anno
2024-12-16 Tove a Milano. Anche nel 2025 il luogo degli appuntamenti fra operatori e agenti di viaggio sarà il Travel Open Village Evolution che si terrà il 9 e 10 febbraio al Meliá Milano. La manifestazione in questi anni ha conosciuto sempre un andamento di crescita e anche l'edizione dell'anno in corso conferma questa tendenza. Noi ci stiamo muovendo già da giugno perché, al di là di ogni previsione, molte imprese turistiche hanno già prenotato il desk per la prossima edizione Naturalmente gli espositori puntano ad avere un rapporto ravvicinato e costruttivo con le agenzie di viaggio che di solito affollano le sale del Meliá Milano. Durante l'edizione del 2024 sono state più di 300 infatti le adv che hanno fatto business al nostro Tove Grande fiducia "Abbiamo grande fiducia nell'evento - ci dice Daniela Battaglione ceo del Gruppo Travel - che ormai è diventata una manifestazione storica fra quelle che lavorano sul turismo. Siamo inoltre molto soddisfatti delle adesioni di molti operatori del settore che saranno di sicuro richiamo per le agenzie di viaggio". Insomma buone prospettive, buone vibrazioni per la nuova edizione del Tove che si conferma un appuntamento imprescindibile per tutte el aziende del turismo che vogliono lavorare bene. Vi aspettiamo, e soprattutto aspettiamo le agenzie che in questi anni hanno raggiunto sempre cifre record.

Il Tove vi aspetta al Meliá Milano il 9 e 10 febbraio 2025
2024-12-16 Cifre che rappresentano “un risultato storico” ha commentato Fatim-Zahra Ammor, ministro del Turismo del Marocco: "Questo risultato non è solo un numero, ma una testimonianza del successo della nostra tabella di marcia e conferma che siamo sulla buona strada per entrare a far parte delle prime 15 destinazioni turistiche del mondo entro il 2030”. Il mese di novembre ha registrato un'impennata particolarmente forte, con 1,3 milioni di turisti in arrivo, segnando un aumento del 31% rispetto all'anno precedente. Una parte significativa della crescita proviene dai residenti marocchini all'estero, che hanno contribuito a un incremento del 17% delle visite. Il numero di visitatori internazionali è invece cresciuto del 26% (1,5 milioni). Attualmente il turismo rappresenta il 7% del Pil nazionale marocchino e quest'anno il settore ha già generato entrate per 9,2 miliardi di euro: gli analisti prevedono che questa cifra aumenterà ulteriormente, superando i record entro la fine dell'anno. Marocco: risultato storico per il 2024 che registra una crescita del +20% dei visitatori
2024-12-16 Anche Porter Airlines offre il wi-fi gratuito sui suoi Embraer 195-E2. Il servizio è gratuito solo per i passeggeri che si iscrivono al programma frequent flyer Aeroplan di Air Canada e il servizio satellitare sarà fornito da Intelsat. Inizialmente il wi-fi sarà gratuito sull'85% della flotta Air Canada, che intende dotare del servizio “la maggior parte” dei suoi aeromobili. Questo vale per le operazioni di linea, per quelle di Air Canada Rouge e per gli aeromobili regionali gestiti da vettori partner sotto la bandiera di Air Canada Express, compresi i turboelica De Havilland Canada Dash 8-400. “I piani per completare la certificazione e l'installazione della connettività wi-fi sugli aeromobili Q400 sono previsti per il 2025, con il completamento della prima fase entro la fine dell'anno”, sottolinea il vettore. Infine, i passeggeri delle rotte di lungo raggio disporranno della connettività gratuita nel 2026. [post_title] => Air Canada: wi-fi gratuito a bordo dal prossimo maggio. Sui voli lungo raggio dal 2026
2024-12-16 Il 2024 ha rappresentato un anno di svolta per Hnh, caratterizzato dall’avvio di nuove direzioni strategiche. Tra queste, l’accordo per il primo management contract nella storia del gruppo: la gestione del Palazzo delle Stelline a Milano, di proprietà della fondazione omonima, che sarà rilanciato nel 2026 con il marchio MGallery di casa Accor. Questo accordo segna una svolta rispetto al tradizionale modello basato su proprietà o affitto, aprendo nuovi scenari per il futuro. Parallelamente, la compagnia ha avviato il proprio ingresso nel real estate alberghiero con un modello ibrido che prevede partecipazioni minoritarie negli asset immobiliari (fino al 25%), mantenendo il pieno controllo della gestione operativa. Questa scelta mira a garantire maggiore controllo strategico e sostenere una crescita più rapida, con l’obiettivo di consolidare un modello scalabile e sostenibile. Il 2025 sarà quindi un anno di espansione per il gruppo con l’inaugurazione, nella prima metà dell’anno, di un progetto di extended stay a Verona composto da 23 appartamenti. In parallelo, Hnh sta finalizzando una seconda operazione di sviluppo alberghiero, attualmente nelle ultime fasi di due diligence, i cui dettagli saranno annunciati a breve. “Affrontiamo il nuovo anno con grande determinazione e un piano chiaro di espansione e diversificazione con il quale puntiamo, per la prima volta, a superare i 120 milioni di fatturato - sottolinea il ceo di Hnh, Luca Boccato -. Questo è un momento fondamentale per noi, durante il quale consolidiamo la nostra posizione sul mercato e apriamo nuove prospettive per il futuro. Con l’arrivo di ulteriori aperture e collaborazioni, il nostro obiettivo è rafforzare l'offerta, affrontando le sfide del settore con un modello integrato”. [post_title] => Prosegue la crescita di Hnh. Marginalità sempre al 15%
2024-12-13 "Con il Royal Beach Club Paradise Island, primo nel suo genere, offriamo ai nostri ospiti una esperienza tailor made in una delle nostre destinazioni più visitate", commenta Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. L'acquisto di un pass giornaliero permetterà di avere l'accesso a tutti i servizi: dalla prima corsa in taxi d'acqua fino a cibo e bevande. Il pass e le cabanas saranno prenotabili a partire dalla prossima primavera. Nel 2025, i passeggeri Ncl avranno quindi a disposizione diverse opzioni per visitare Nassau e il Royal Beach Club Paradise Island, grazie a una combinazione di vacanze da sei città, tra cui Miami, Fort Lauderdale e Port Canaveral (Orlando) in Florida; Cape Liberty (New York) nel New Jersey; Galveston in Texas e Baltimora. L'offerta spazia da una mini-crociera di tre notti a bordo della Utopia of the Seas fino a una fuga di sette su una nave della classe Oasis, compresa la Symphony of the Seas. Il nuovo beach club si aggiunge alle Bahamas a Perfect Day at CocoCay. Nel 2026 è invece prevista l'apertura del messicano Royal Beach Club Cozumel, a cui seguirà l'anno successivo il debutto di Perfect Day Mexico, nonché del Labadee, ad Haiti. Rcl: il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas aprirà il prossimo dicembre
2024-12-13 Il Wttc Global Summit, che rappresenta il più grande appuntamento del mondo dedicato al turismo, si configura come una straordinaria opportunità di promozione e crescita non solo per Roma e il Lazio, specie nel contesto dell’anno giubilare, ma anche per l’intera Nazione. “Ospitare un evento di rilevanza mondiale come questo è un’altra testimonianza dell’impegno del governo Meloni nel sostenere e investire in un settore che assume un’importanza sempre più centrale nel panorama nazionale e internazionale”, ha sottolineato il ministro Santanchè, nel corso dell’incontro focalizzato sul coordinamento degli sforzi per garantire il successo di questa iniziativa, che segue le orme del primo storico G7 dedicato al turismo. Santanchè: summit con il sindaco di Roma per il Wttc global summit che si terrà a Roma nel 2025
2024-12-13 Ci stiamo avvicinando alla fine di un altro anno turistico molto impegnativo, gli ottimi risultati della post stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l'anno e una chiara indicazione che dobbiamo continuare a sviluppare il nostro turismo in questa direzione". In questo solco si inseriscono gli obiettivi 2025: "Vogliamo spingere sempre più il turismo organizzato e i flussi durante il pre e post stagione, in una destinazione che è ancor più sostenibile e accessibile". Nel frattempo, l'ultimo scampolo 2024 è all'insegna delle festività natalizie, "con tantissimi mercatini e attività a tema sia nell'entroterra, sia nelle zone costiere". I numeri 2024 Nei primi 11 mesi 2024 la Croazia ha totalizzato 20,9 milioni di arrivi e 107,7 milioni di pernottamenti, per una crescita rispettivamente del 3,5% e dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'ordine nella top ten non è cambiato molto, e ci sono più o meno tutti i tradizionali mercati europei più vicini alla Croazia, come l’Italia. La classifica è dominata dalla Germania che ha realizzato più di 22,2 milioni di pernottamenti; al secondo posto ci sono i turisti provenienti dalla Slovenia con 10,7 milioni di pernottamenti, mentre al terzo posto ci sono gli austriaci con 8,1 milioni di pernottamenti. Al quarto posto si trovano i turisti provenienti dalla Polonia con 7 milioni di pernottamenti, mentre al quinto posto si trovano i turisti dalla Repubblica Ceca, con 5,1 milioni di pernottamenti. Seguono i turisti provenienti da Regno Unito con 4 milioni di pernottamenti, Italia e Ungheria con 3,9 milioni di pernottamenti ciascuno. Croazia 2025: "Nuova spinta al turismo organizzato e focus su stagioni di spalla"
2024-12-13

Il team dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia Boeing, invece, ha avuto un novembre negativo in termini di ordini, che sono stati appena 30. Tuttavia, è normale che gli ordini (ordini) siano molto irregolari, cosa che non accade con la produzione. Boeing ha consegnato tre aerei alla United, alcuni alla Copa e alla Korea, alla Air Lease, alla Allegiant, alla American e alla canadese WestJet. Sebbene lo sciopero abbia impedito il lavoro sui 767 ancora in produzione e, soprattutto, sui 737, c'erano ancora alcuni aerei finiti che sono stati consegnati questo mese, dopo gli ultimi ritocchi. Per Airbus, novembre ha portato alcune buone notizie (almeno a livello mediatico) come la consegna del primo A350 a Emirates o del primo A321 a Islandair. L'ottima produzione di novembre non ci permetterà di raggiungere i 770 velivoli stimati per l'intero anno. [post_title] => Airbus allunga il passo. Boeing rimane molto indietro
2024-12-13

\r

Naturalmente gli espositori puntano ad avere un rapporto ravvicinato e costruttivo con le agenzie di viaggio che di solito affollano le sale del Meliá Milano. Durante l’edizione del 2024 sono state più di 300 infatti le adv che hanno fatto business al nostro Tove\r

Grande fiducia\r

\"Abbiamo grande fiducia nell'evento - ci dice Daniela Battaglione ceo del Gruppo Travel - che ormai è diventata una manifestazione storica fra quelle che lavorano sul turismo. Siamo inoltre molto soddisfatti delle adesioni di molti operatori del settore che saranno di sicuro richiamo per le agenzie di viaggio\".\r

\r

Insomma buone prospettive, buone vibrazioni per la nuova edizione del Tove che si conferma un appuntamento imprescindibile per tutte el aziende del turismo che vogliono lavorare bene. Vi aspettiamo, e soprattutto aspettiamo le agenzie che in questi anni hanno raggiunto sempre cifre record.\r

\r

[gallery ids=\"481176,481175,481174\"]\r

\r

","post_title":"Il Tove vi aspetta al Meliá Milano il 9 e 10 febbraio 2025","post_date":"2024-12-16T12:47:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1734353233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481126","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2024 in accelerata per il Marocco che centra un risultato significativo avendo accolto 15,9 milioni di visitatori alla fine del novembre scorso, pari ad una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023. Indicatori che lasciano spazio al raggiungimento di un nuovo traguardo l'anno prossimo: quello dei 17,5 milioni di visitatori.\r

\r

Cifre che rappresentano “un risultato storico” ha commentato Fatim-Zahra Ammor, ministro del Turismo del Marocco: \"Questo risultato non è solo un numero, ma una testimonianza del successo della nostra tabella di marcia e conferma che siamo sulla buona strada per entrare a far parte delle prime 15 destinazioni turistiche del mondo entro il 2030”.\r

\r

Il mese di novembre ha registrato un'impennata particolarmente forte, con 1,3 milioni di turisti in arrivo, segnando un aumento del 31% rispetto all'anno precedente. \r

\r

Una parte significativa della crescita proviene dai residenti marocchini all'estero, che hanno contribuito a un incremento del 17% delle visite. Il numero di visitatori internazionali è invece cresciuto del 26% (1,5 milioni).\r

\r

Attualmente il turismo rappresenta il 7% del Pil nazionale marocchino e quest'anno il settore ha già generato entrate per 9,2 miliardi di euro: gli analisti prevedono che questa cifra aumenterà ulteriormente, superando i record entro la fine dell'anno.","post_title":"Marocco: risultato storico per il 2024 che registra una crescita del +20% dei visitatori","post_date":"2024-12-16T11:30:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734348606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada garantirà ai propri passeggeri l'accesso gratuito al wi-fi, a cominciare da maggio 2025. La compagnia ha spiegato che il servizio sarà inizialmente disponibile sugli aeromobili che volano all'interno del Nord America e sulle rotte dal Canada verso le destinazioni prettamente leisure tra cui Caraibi e Messico.\r

\r

Il vettore canadese va quindi ad allungare la lista delle compagnie che in Nord America propongono il wi-fi gratuito in volo, come Delta Air Lines, JetBlue Airways e Hawaiian Airlines. Anche Porter Airlines offre il wi-fi gratuito sui suoi Embraer 195-E2.\r

\r

Il servizio è gratuito solo per i passeggeri che si iscrivono al programma frequent flyer Aeroplan di Air Canada e il servizio satellitare sarà fornito da Intelsat.\r

\r

Inizialmente il wi-fi sarà gratuito sull'85% della flotta Air Canada, che intende dotare del servizio “la maggior parte” dei suoi aeromobili. Questo vale per le operazioni di linea, per quelle di Air Canada Rouge e per gli aeromobili regionali gestiti da vettori partner sotto la bandiera di Air Canada Express, compresi i turboelica De Havilland Canada Dash 8-400.\r

\r

“I piani per completare la certificazione e l'installazione della connettività wi-fi sugli aeromobili Q400 sono previsti per il 2025, con il completamento della prima fase entro la fine dell'anno”, sottolinea il vettore.\r

\r

Infine, i passeggeri delle rotte di lungo raggio disporranno della connettività gratuita nel 2026.\r

\r

","post_title":"Air Canada: wi-fi gratuito a bordo dal prossimo maggio. Sui voli lungo raggio dal 2026","post_date":"2024-12-16T09:31:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734341482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo fatturato record per Hnh Hospitality, che nell'anno fiscale chiuso lo scorso fine ottobre 2024 ha superato il primato raggiunto 12 mesi prima, quando già aveva per la prima volta nella storia superato la soglia dei 100 milioni. Il gruppo di Mestre ha infatti registrato ricavi totali per 113 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2023. Le marginalità operative lorde si attestano quindi vicino al 15% (ebitda margin), mentre l’occupazione media delle camere è cresciuta dal 73,5% del 2023 al 77% nel 2024. In evoluzione, segnando un incremento del 4%, anche il prezzo medio per camera attestatosi a 164,7 euro.\r

\r

Il 2024 ha rappresentato un anno di svolta per Hnh, caratterizzato dall’avvio di nuove direzioni strategiche. Tra queste, l’accordo per il primo management contract nella storia del gruppo: la gestione del Palazzo delle Stelline a Milano, di proprietà della fondazione omonima, che sarà rilanciato nel 2026 con il marchio MGallery di casa Accor. Questo accordo segna una svolta rispetto al tradizionale modello basato su proprietà o affitto, aprendo nuovi scenari per il futuro.\r

\r

Parallelamente, la compagnia ha avviato il proprio ingresso nel real estate alberghiero con un modello ibrido che prevede partecipazioni minoritarie negli asset immobiliari (fino al 25%), mantenendo il pieno controllo della gestione operativa. Questa scelta mira a garantire maggiore controllo strategico e sostenere una crescita più rapida, con l’obiettivo di consolidare un modello scalabile e sostenibile.\r

\r

Il 2025 sarà quindi un anno di espansione per il gruppo con l’inaugurazione, nella prima metà dell’anno, di un progetto di extended stay a Verona composto da 23 appartamenti. In parallelo, Hnh sta finalizzando una seconda operazione di sviluppo alberghiero, attualmente nelle ultime fasi di due diligence, i cui dettagli saranno annunciati a breve.\r

\r

“Affrontiamo il nuovo anno con grande determinazione e un piano chiaro di espansione e diversificazione con il quale puntiamo, per la prima volta, a superare i 120 milioni di fatturato - sottolinea il ceo di Hnh, Luca Boccato -. Questo è un momento fondamentale per noi, durante il quale consolidiamo la nostra posizione sul mercato e apriamo nuove prospettive per il futuro. Con l’arrivo di ulteriori aperture e collaborazioni, il nostro obiettivo è rafforzare l'offerta, affrontando le sfide del settore con un modello integrato”.","post_title":"Prosegue la crescita di Hnh. Marginalità sempre al 15%","post_date":"2024-12-13T12:46:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734093962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciata la data di inaugurazione del primo indirizzo della nuova Royal Beach Club Collection di casa Rcl. A dicembre 2025 verrà inaugurata alle Bahamas una spiaggia all-inclusive con numerose piscine a tre swim-up bar, sette bar sulla spiaggia, più di 40 cabanas, tra cui l'unica Ultimate Family cabana con servizio di assistenza personale, esperienze con gli artigiani bahamiani e musica dal vivo.\r

\r

\"Con il Royal Beach Club Paradise Island, primo nel suo genere, offriamo ai nostri ospiti una esperienza tailor made in una delle nostre destinazioni più visitate\", commenta Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International. L'acquisto di un pass giornaliero permetterà di avere l'accesso a tutti i servizi: dalla prima corsa in taxi d'acqua fino a cibo e bevande. Il pass e le cabanas saranno prenotabili a partire dalla prossima primavera.\r

\r

Nel 2025, i passeggeri Ncl avranno quindi a disposizione diverse opzioni per visitare Nassau e il Royal Beach Club Paradise Island, grazie a una combinazione di vacanze da sei città, tra cui Miami, Fort Lauderdale e Port Canaveral (Orlando) in Florida; Cape Liberty (New York) nel New Jersey; Galveston in Texas e Baltimora. L'offerta spazia da una mini-crociera di tre notti a bordo della Utopia of the Seas fino a una fuga di sette su una nave della classe Oasis, compresa la Symphony of the Seas. Il nuovo beach club si aggiunge alle Bahamas a Perfect Day at CocoCay. Nel 2026 è invece prevista l'apertura del messicano Royal Beach Club Cozumel, a cui seguirà l'anno successivo il debutto di Perfect Day Mexico, nonché del Labadee, ad Haiti.","post_title":"Rcl: il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas aprirà il prossimo dicembre","post_date":"2024-12-13T11:47:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734090469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481044","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_434355\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè dovrebbe intervenire tempestivamente per risolvere la questione dei passaporti[/caption]\r

\r

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato, presso la sede del dicastero, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, per discutere del World Travel and Tourism Council Global Summit, un evento di rilevanza mondiale, che nel 2025 si terrà nella Capitale.\r

\r

Il Wttc Global Summit, che rappresenta il più grande appuntamento del mondo dedicato al turismo, si configura come una straordinaria opportunità di promozione e crescita non solo per Roma e il Lazio, specie nel contesto dell’anno giubilare, ma anche per l’intera Nazione.\r

\r

“Ospitare un evento di rilevanza mondiale come questo è un’altra testimonianza dell’impegno del governo Meloni nel sostenere e investire in un settore che assume un’importanza sempre più centrale nel panorama nazionale e internazionale”, ha sottolineato il ministro Santanchè, nel corso dell’incontro focalizzato sul coordinamento degli sforzi per garantire il successo di questa iniziativa, che segue le orme del primo storico G7 dedicato al turismo.","post_title":"Santanchè: summit con il sindaco di Roma per il Wttc global summit che si terrà a Roma nel 2025","post_date":"2024-12-13T11:13:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1734088412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481010","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Il 2024 dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia si conclude, come da tradizione, con l'appuntamento milanese al Principe di Savoia, occasione di auguri per il Natale ma anche per tracciare un bilancio dell'anno che volge al termine e degli obiettivi per il nuovo alle porte.\r

\r

\"Per tutto l'anno abbiamo registrato risultati turistici positivi e questa tendenza, come avevamo previsto, è continuata anche in autunno - ha osservato la direttrice, Viviana Vukelić -. Ci stiamo avvicinando alla fine di un altro anno turistico molto impegnativo, gli ottimi risultati della post stagione confermano che la Croazia è sempre più riconosciuta sul mercato come destinazione per tutto l'anno e una chiara indicazione che dobbiamo continuare a sviluppare il nostro turismo in questa direzione\".\r

\r

In questo solco si inseriscono gli obiettivi 2025: \"Vogliamo spingere sempre più il turismo organizzato e i flussi durante il pre e post stagione, in una destinazione che è ancor più sostenibile e accessibile\".\r

\r

Nel frattempo, l'ultimo scampolo 2024 è all'insegna delle festività natalizie, \"con tantissimi mercatini e attività a tema sia nell'entroterra, sia nelle zone costiere\".\r

\r

I numeri 2024\r

\r

Nei primi 11 mesi 2024 la Croazia ha totalizzato 20,9 milioni di arrivi e 107,7 milioni di pernottamenti, per una crescita rispettivamente del 3,5% e dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'ordine nella top ten non è cambiato molto, e ci sono più o meno tutti i tradizionali mercati europei più vicini alla Croazia, come l’Italia.\r

\r

La classifica è dominata dalla Germania che ha realizzato più di 22,2 milioni di pernottamenti; al secondo posto ci sono i turisti provenienti dalla Slovenia con 10,7 milioni di pernottamenti, mentre al terzo posto ci sono gli austriaci con 8,1 milioni di pernottamenti. Al quarto posto si trovano i turisti provenienti dalla Polonia con 7 milioni di pernottamenti, mentre al quinto posto si trovano i turisti dalla Repubblica Ceca, con 5,1 milioni di pernottamenti. Seguono i turisti provenienti da Regno Unito con 4 milioni di pernottamenti, Italia e Ungheria con 3,9 milioni di pernottamenti ciascuno.\r

\r

[caption id=\"attachment_481024\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il team dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia[/caption]","post_title":"Croazia 2025: \"Nuova spinta al turismo organizzato e focus su stagioni di spalla\"","post_date":"2024-12-13T10:53:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734087197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing ha consegnato 13 aerei a novembre. L'Airbus, dal canto suo, ha distribuito da 84 a 42 macchine, la maggior parte dei quali provenienti dal modello 320 e dai suoi paralleli, che costituiscono l'asse centrale del reddito economico di ogni produttore di aerei.\r

\r

Nel mese di novembre si è tuttavia registrato un aumento molto forte, perché il produttore di motori CFM ha notevolmente aumentato la fornitura di materiale. Boeing, invece, ha avuto un novembre negativo in termini di ordini, che sono stati appena 30. Tuttavia, è normale che gli ordini (ordini) siano molto irregolari, cosa che non accade con la produzione.\r

\r

Boeing ha consegnato tre aerei alla United, alcuni alla Copa e alla Korea, alla Air Lease, alla Allegiant, alla American e alla canadese WestJet. Sebbene lo sciopero abbia impedito il lavoro sui 767 ancora in produzione e, soprattutto, sui 737, c'erano ancora alcuni aerei finiti che sono stati consegnati questo mese, dopo gli ultimi ritocchi.\r

\r

Per Airbus, novembre ha portato alcune buone notizie (almeno a livello mediatico) come la consegna del primo A350 a Emirates o del primo A321 a Islandair. L'ottima produzione di novembre non ci permetterà di raggiungere i 770 velivoli stimati per l'intero anno.","post_title":"Airbus allunga il passo. Boeing rimane molto indietro","post_date":"2024-12-13T10:34:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734086075000]}]}}