Aruba Happy Agents: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice! Informazione PR Scopri il programma di formazione One Happy e-learning, pensato per condividere la felicità di Aruba con il trade italiano grazie a contenuti utili, offerte speciali e un’assistenza puntuale e preferenziale L’Isola di Aruba è conosciuta per il suo mare turchese e il clima perfetto, ma è andando oltre alle sue spiagge bianche che si scoprono tutte le sue potenzialità e le sue mille sfaccettature! Sicura, ospitale, facile da raggiungere e visitabile in ogni mese dell’anno: questi sono i principali punti di forza di una destinazione che ha fatto della felicità il suo motto.

Con l’obiettivo di trasmettere questa felicità ai principali partner sul mercato italiano, Aruba Tourism Authority Italia lancia l’Happy Agents Club: una serie di benefit, agevolazioni e materiali che verranno condivisi con tutti gli agenti di viaggio che porteranno a termine il programma di formazione One Happy e-Learning. Il programma – aggiornato, gratuito e completo – permette di scoprire tutto quello che l’isola di Aruba ha da offrire. La conoscenza della destinazione verrà messa alla prova con un test: ottenendo almeno 60 punti si otterrà il certificato One Happy e-Learning, diventando così uno specialista della destinazione. Ma, soprattutto, al termine del programma sarà possibile accedere a una sezione dedicata a sconti e offerte presso i principali hotel di Aruba riservati agli agenti di viaggio, come per esempio il 25% di sconto sulla migliore tariffa disponibile presso il Renaissance Wind Creek Resort o l’Hilton Aruba Caribbean Resort, oppure una cena gratuita presso il meraviglioso ristorante dell’Amsterdam Manor Resort, il Passion’s on the Beach. Portando a termine il programma si avrà anche accesso a tutti i nuovi contenuti media della destinazione: reel, storie, immagini, video e testi a disposizione per la condivisione sui canali di comunicazione delle agenzie di viaggio.

Gli agenti che entreranno a far parte dell’Happy Agent Club verranno aggiornati in maniera preferenziale e in anteprima sulle nuove offerte pensate per il trade italiano, gli eventi e le campagne in corso: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice e lascia che l’Aruba Effect ti travolga! Scopri di più su https://www.aruba.com/it/trade Per maggiori informazioni su Aruba:

