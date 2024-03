Bad Moos Aqua Spa Resort, primavera sportiva in Alto Adige tra escursioni e bicicletta Il Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, è un paradiso per gli sportivi che possono praticare escursioni in quota e arrampicate, rilassanti passeggiate e tour in bicicletta ma anche per chi vuole abbandonarsi ad una vacanza tutta relax. Il Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto offre uno scenario unico per le avventure all’aria aperta. Per chi non vuole organizzare tutto da solo, la soluzione perfetta è affidarsi al programma Move & Balance del Bad Moos Aqua Spa Resort. Tante attività outdoor ogni giorno diverse che permettono di conoscere il territorio e mantenersi in forma, provare sport nuovi e godersi la bellezza dei paesaggi alpini. Praticare yoga all’aria aperta, passeggiare a piedi nudi per sollecitare i sensi, addentrarsi nel silenzio del bosco e respirare l’aria pura. Le escursioni più belle partono direttamente dall’hotel e permettono di scoprire l’incontaminata Val Fiscalina seguendo i sentieri che si snodano sotto le imponenti Dolomiti di Sesto. Appena fuori dal Bad Moos, inoltre, parte la funivia che porta ai Prati di Croda Rossa: in poco tempo e senza alcuno sforzo si raggiungono i 1900 m di altitudine. Da qui un percorso suggestivo e panoramico di un’ora e mezza permette di immergersi nella bellezza di questi paesaggi naturali. La passeggiata è ideale anche per famiglie con bambini, lungo il percorso infatti si possono ammirare luoghi affascinanti per i più piccoli, tra cui un covo di bracconieri e una casa delle streghe, ma anche un fantastico parco giochi. Per il pranzo si può scegliere la formula del picnic all’aria aperta una sosta rinfrancante in rifugio. Il territorio delle Dolomiti di Sesto si presta ad essere percorso in sella alla bicicletta. Il Bad Moos Aqua Spa Resort mette a disposizione degli ospiti gratuitamente mountain bike, city bike, caschi, mentre per il noleggio di e-bike il costo giornaliero è di 45 euro. I più allenati potranno mettersi alla prova con il Giro Bike-Tour, un percorso che permette di attraversare 5 cime per un totale di ca. 3.500 m di dislivello. Il segreto è servirsi degli impianti di risalita per coprire la maggior parte del dislivello e risparmiare così le energie per il divertimento della discesa. Il tour giornaliero inizia con la salita in funivia al Monte Elmo a 2.040m e si conclude sul trail tecnico “Croda Rossa” che termina alla stazione a valle della Croda Rossa, proprio davanti all’hotel. Molto apprezzato dai professionisti è lo Stoneman-Trail, un tour sulle Dolomiti lungo 120 km con più di 4.000 m di dislivello. Non mancano le proposte per i meno allenati che amano i percorsi in bicicletta, senza dover affrontare necessariamente grossi dislivelli. È il caso ad esempio della ciclabile che conduce fino a Lienz in Austria. Il percorso, che segue la Drava, con partenza da San Candido è lungo 44 km, che si percorrono senza difficoltà, sempre in leggera discesa. Si pedala in mezzo alla natura con vista sulle montagne e posticini tranquilli lungo la strada per le meritate soste. All’arrivo a Lienz ci si può dedicare a una visita della città per poi ritornare comodamente in treno. Condividi

[post_title] => Viaggi dell'Elefante: il to fondato da Vittorio Ducrot festeggia i propri primi 50 anni [post_date] => 2024-03-25T11:36:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711366607000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, è un paradiso per gli sportivi che possono praticare escursioni in quota e arrampicate, rilassanti passeggiate e tour in bicicletta ma anche per chi vuole abbandonarsi ad una vacanza tutta relax. Il Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto offre uno scenario unico per le avventure all’aria aperta. Per chi non vuole organizzare tutto da solo, la soluzione perfetta è affidarsi al programma Move & Balance del Bad Moos Aqua Spa Resort. Tante attività outdoor ogni giorno diverse che permettono di conoscere il territorio e mantenersi in forma, provare sport nuovi e godersi la bellezza dei paesaggi alpini. Praticare yoga all’aria aperta, passeggiare a piedi nudi per sollecitare i sensi, addentrarsi nel silenzio del bosco e respirare l’aria pura. Le escursioni più belle partono direttamente dall’hotel e permettono di scoprire l’incontaminata Val Fiscalina seguendo i sentieri che si snodano sotto le imponenti Dolomiti di Sesto. Appena fuori dal Bad Moos, inoltre, parte la funivia che porta ai Prati di Croda Rossa: in poco tempo e senza alcuno sforzo si raggiungono i 1900 m di altitudine. Da qui un percorso suggestivo e panoramico di un’ora e mezza permette di immergersi nella bellezza di questi paesaggi naturali. La passeggiata è ideale anche per famiglie con bambini, lungo il percorso infatti si possono ammirare luoghi affascinanti per i più piccoli, tra cui un covo di bracconieri e una casa delle streghe, ma anche un fantastico parco giochi. Per il pranzo si può scegliere la formula del picnic all’aria aperta una sosta rinfrancante in rifugio. Il territorio delle Dolomiti di Sesto si presta ad essere percorso in sella alla bicicletta. Il Bad Moos Aqua Spa Resort mette a disposizione degli ospiti gratuitamente mountain bike, city bike, caschi, mentre per il noleggio di e-bike il costo giornaliero è di 45 euro. I più allenati potranno mettersi alla prova con il Giro Bike-Tour, un percorso che permette di attraversare 5 cime per un totale di ca. 3.500 m di dislivello. Il segreto è servirsi degli impianti di risalita per coprire la maggior parte del dislivello e risparmiare così le energie per il divertimento della discesa. Il tour giornaliero inizia con la salita in funivia al Monte Elmo a 2.040m e si conclude sul trail tecnico “Croda Rossa” che termina alla stazione a valle della Croda Rossa, proprio davanti all’hotel. Molto apprezzato dai professionisti è lo Stoneman-Trail, un tour sulle Dolomiti lungo 120 km con più di 4.000 m di dislivello. Non mancano le proposte per i meno allenati che amano i percorsi in bicicletta, senza dover affrontare necessariamente grossi dislivelli. È il caso ad esempio della ciclabile che conduce fino a Lienz in Austria. Il percorso, che segue la Drava, con partenza da San Candido è lungo 44 km, che si percorrono senza difficoltà, sempre in leggera discesa. Si pedala in mezzo alla natura con vista sulle montagne e posticini tranquilli lungo la strada per le meritate soste. All’arrivo a Lienz ci si può dedicare a una visita della città per poi ritornare comodamente in treno. [post_title] => Bad Moos Aqua Spa Resort, primavera sportiva in Alto Adige tra escursioni e bicicletta [post_date] => 2024-03-25T11:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711365845000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos cavalca una parabola in crescita archiviando il 2023 con un utile netto di 42 milioni di euro (+260%), su ricavi per 778 milioni (+33% sul 2022) e un ebitda positivo per 68 milioni. In quello che è stato il primo, vero anno di normalità post pandemia, il vettore del gruppo Alpitour ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri con un load factor dell'85%. Tanto per elencare alcuni prodotti della nostra offerta che è molto variegata» Qual è stato l'andamento nelle isole siciliane e quali sono le prospettive per il futuro? «Allora la Germania è il mercato principale straniero soprattutto le isole Eolie e anche le Egadi, che sono quelle più visitate dagli stranieri. Le isole Paragee, Pantelleria e Ustica sono invece un posto di vacanza soprattutto per gli italiani. Abbiamo avuto dei trend di turismo in crescita anche nelo 2023 e ci aspettiamo una stagione migliore rispetto a quella registrata lo scorso anno» [post_title] => Island of Sicily: «Nel 2024 ci aspettiamo un miglioramento» [post_date] => 2024-03-22T10:36:20+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711103780000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bad moos aqua spa resort primavera sportiva alto adige escursioni bicicletta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":105,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1182,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze per le Olimpiadi di Parigi e anche per quelle invernali di Milano - Cortina 2026 si stanno ormai ultimando gli ultimi preparativi. L'operatore fondato nel 1984, con la prima agenzia romana oggi chiamata Beverly Vacanze Sport, vanta da sempre un grande specializzazione nei viaggi dedicati agli amanti dello sport. \"Aiutiamo migliaia di clienti a spostarsi per eventi memorabili in tutto il mondo - spiega il titolare Lorenzo Rossi -. Tra gli altri, supportiamo gli appassionati delle competizioni di resistenza, quali le maratone, il ciclismo e il triathlon attraverso il nostro marchio Beverly Sport Experiences (Bse). Ma naturalmente ci rivolgiamo anche al settore dei viaggi sportivi di qualsiasi disciplina, inclusi gli eventi memorabili, quali il calcio Uefa, Fifa e la nazionale, le gare di Auto F1 e Moto Go, Il Tourist Trophy nell'isola di Man, tutte le gare di tennis, il rugby, il basket Nba, il golf, nonché appunto le Olimpiadi estive e invernali\".\r

\r

Oltre alla sede romana, il to ha ampliato la propria presenza globale con uffici in diversi paesi del mondo. \"Gli spazi capitolini continueranno naturalmente a essere il nostro quartier generale come agenzia di viaggi ufficiale per l'organizzazione di molti viaggi in tutto mondo - conclude Rossi -. Ma Beverly Travel è anche una società di gestione di eventi, che creiamo e gestiamo direttamente. Il nostro team globale, composto da trip designer, trip leader e agenti di viaggio specializzati rende ogni programma che offriamo unico e speciale\".\r

\r

","post_title":"Tutto è pronto in casa Beverly Vacanze Sport per le Olimpiadi di Parigi","post_date":"2024-03-25T13:07:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711372059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_311464\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sara Calabrese[/caption]\r

\r

Più servizi user-friendly, più sport e benessere, ma anche un maggiore desiderio di socialità. Sono i tre trend emergenti nell'epoca post-Covid secondo il to Dirotta da Noi. \"Dai tanti report che analizziamo - afferma Sara Calabrese, ceo e founder del tour operator - su come sono cambiate le necessità dei viaggiatori nell’era post pandemia, emergono tre nuove esigenze che in questi ultimi anni sono diventate necessità destinate a durare e da cui si evince quanto sia estremamente importante il benessere delle persone\".\r

Sempre più persone apprezzano in primis il valore degli strumenti user-freindly. Questo ha portato per esempio nel settore dell'hospitality a un sempre più frequente utilizzo della digital key, dei pagamenti contactless e tramite card ricaricabile. \"Al nostro interno stiamo quindi anche noi sviluppando un sistema di pagamento totalmente digitale, abolendo il contante. Questo passo non è funzionale e pratico solo per il cliente ma anche per una migliore gestione interna e ottimizzazione dell'economato\".\r

\r

Sport e benessere sono inoltre diventati modi differenti di vivere la quotidianità. Questo ha spinto i viaggiatori a pianificare allenamento e relax anche durante le proprie vacanze: centri benessere, spa e sport village si stanno perciò attrezzando con attrezzature e facility più all'avanguardia possibile. Anche l'attività sportiva a contatto con la natura sembra essere una delle tendenze utili a ritrovare il giusto equilibrio psicofisico. \"Altro nostro passo importante - prosegue Sara Calabrese - è stato quello di valorizzare le attrezzature sportive nei nostri club e di ampliare le attività a contatto con la natura come lo yoga o la meditazione\".\r

\r

Durante la pandemia è emerso poi un forte senso di amore e attenzione per il prossimo. La limitazione eccessiva dei contatti sociali sta infatti portando a un crescente desiderio di rivedersi. \"Anche il 2024 potrebbe infine essere un anno in cui assisteremo a ulteriori cambiamenti delle abitudini e necessità dei viaggiatori in vacanza - conclude le ceo di Dirotta da Noi -. Una delle costanti rimarrà tuttavia sicuramente il considerare la vacanza quale occasione per concedersi un momento dedicato a se stessi\".","post_title":"Calabrese, Dirotta da Noi: come cambiano le abitudini dei viaggiatori post-Covid","post_date":"2024-03-25T12:45:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711370718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464228","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte da oggi le vendite dei biglietti Tgv Inoui per le tratte da Milano a Parigi via Torino, per viaggiare anche durante l'estate, dal 23 maggio e fino al 25 agosto 2024, con tariffe a partire da 39 euro.\r

Il servizio Milano-Parigi-Milano è stato riattivato già il 10 gennaio, dopo la frana verificatasi nella Valle della Maurienne il 27 agosto dell'anno scorso, introducendo il servizio di sostituzione in bus nel tratto tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne sia in andata che in ritorno, garantendo ai viaggiatori i collegamenti nonostante la frana.\r

Il personale di bordo italo-francese si impegna costantemente a garantire ai clienti un viaggio confortevole, offrendo un’assistenza particolare presso le stazioni di Oulx e Saint Jean de Maurienne durante il trasferimento. Tgv Inoui rappresenta una soluzione comoda, vantaggiosa e soprattutto sostenibile per raggiungere Parigi, anche in vista delle vacanze estive.\r

Il servizio Tgv Inoui rappresenta da quest’anno un'alternativa di collegamento tra città come Milano, Torino e Oulx: le vendite sono infatti aperte anche per le tratte interne in Italia, dando così ai viaggiatori una sempre più ampia possibilità di scelta e un'esperienza di viaggio confortevole e conveniente, arrivando non solo a Torino ma anche a Oulx, località di montagna ben collegata alla celebre località turistica di Sestrière. \r

Torino e la Regione Piemonte hanno in calendario una vasta gamma di eventi sportivi e culturali per l’estate 2024, come ad esempio Terra Madre, Salone del Gusto 26-29 Settembre 2024, o il Tour de France (29 Giugno- 2 Luglio) , che per la prima volta nella storia, in 120 anni, partirà dall’Italia e arriva in Piemonte, quando sarà ancora più facile raggiungere la capitale piemontese in poco meno di 2 ore da Milano.\r

Da oggi queste iniziative sono a portata di mano per tutti. È infatti già operativo un Tgv Inoui al giorno, da Milano Porta Garibaldi alle 14H10 con arrivo a Torino Porta Susa alle 15.39, con biglietti a partire da 10 euro in seconda classe e da 15 euro in prima classe. Il collegamento inverso è da Torino Porta Susa alle 21H48 con arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23H10.","post_title":"Tgv Inoui: vendite aperte anche per l'estate delle tratte da Milano a Parigi via Torino","post_date":"2024-03-25T12:01:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711368076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464219\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Ducrot[/caption]\r

\r

Ci sarà anche la presentazione di un libro autobiografico del fondatore Vittorio Ducrot (in programma allo spazio Ducrot in primavera), nonché un press tour al Ducrot Rose garden, la villa di campagna di famiglia sulle colline umbre, tra le iniziative che i Viaggi dell'Elefante ha in programma quest'anno per festeggiare i propri primi 50 anni. L'operatore capitolino è infatti nato nel 1974 da un’idea di Vittorio Ducrot, per gli amici Vicky, viaggiatore appassionato e desideroso di condividere le proprie scoperte fatte in anni di esplorazioni in decine di Paesi del mondo.\r

\r

“Sin dall’inizio la nostra scelta, realizzata con il sostegno della compagnia di bandiera olandese Klm, fu quella di offrire ai clienti un tipo di viaggio di alta gamma in tutti i continenti - racconta Enrico Ducrot, figlio del fondatore e ceo dell’azienda -, selezionando le destinazioni più suggestive e garantendo il massimo comfort e professionalità in ogni dettaglio del viaggio. Dalle selvagge terre dell'Indonesia ai maestosi safari in Tanzania, dalle antiche meraviglie dell'India alle incantevoli spiagge del Centro America, il marchio ha continuato a innovare”.\r

\r

I cataloghi, sin dalla prima pubblicazione, erano illustrati con le miniature indiane della collezione di famiglia e con le antiche incisioni, estratte dai libri di esplorazione ottocenteschi della biblioteca. “Per questo abbiamo deciso di pubblicare il nuovo catalogo del Cinquantesimo anniversario - prosegue Ducrot - con in copertina una delle miniature più amate da mio padre Vicky Ducrot. Molte di queste illustrazioni originali sono ancora presenti nella collezione in azienda, come quelle di David Roberts”.\r

\r

La storia di Viaggi dell'Elefante è segnata da una continua evoluzione. La proposta iniziale di viaggi di gruppo si è trasformata nel tempo in viaggi su misura, con itinerari personalizzati creati da veri e propri artigiani del viaggio. Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la propria offerta introducendo nuove destinazioni: dalle strade storiche come la via della Seta alle spiagge paradisiache del Sud America e dell'Oceania. Nel 2006 è stata lanciata la linea Ecoluxury, un'innovativa proposta che unisce l'alta qualità del servizio con un’attenzione particolare per la sostenibilità ambientale e il supporto alle comunità locali.\r

\r

«Il successo dei Viaggi dell'Elefante è il frutto del lavoro instancabile di un team di oltre 35 esperti - aggiunge Ducrot -, impegnati ogni giorno a mantenere vivo lo spirito e gli ideali del fondatore. Clienti affezionati, alcuni dei quali alla terza e quarta generazione, testimoniano la reputazione e l'impegno costante del marchio nel fornire esperienze di viaggio indimenticabili».\r

\r

In occasione di questo importante anniversario, Viaggi dell'Elefante rinnova inoltre il proprio impegno verso la sostenibilità e l'etica nel turismo, con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre più consistente di partner e clienti nel sostegno alle realtà locali e alla conservazione del patrimonio culturale e ambientale delle destinazioni visitate. “La nostra programmazione si arricchisce quest’anno di trenta partenze speciali, viaggi di gruppo accompagnati da esperti - conclude Ducrot - per visitare mete in tutto il mondo legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi che rendono questi viaggi veramente unici”.\r

\r

Con un fatturato medio annuo di 20 milioni di euro, il to offre una gamma di proposte turistiche suddivise in otto brand differenti: Turismo Accessibile, Blu, Arte, Best Seller, Digital Detox, Fotografia, Limited Edition ed Ecoluxury, studiati per soddisfare le richieste e le necessità di una clientela sempre più vicina all’ambiente, alla sostenibilità, alla bellezza, alla cultura e al rispetto delle tradizioni che il mondo sa offrire.\r

\r

","post_title":"Viaggi dell'Elefante: il to fondato da Vittorio Ducrot festeggia i propri primi 50 anni","post_date":"2024-03-25T11:36:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711366607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, è un paradiso per gli sportivi che possono praticare escursioni in quota e arrampicate, rilassanti passeggiate e tour in bicicletta ma anche per chi vuole abbandonarsi ad una vacanza tutta relax.\r

\r

Il Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto offre uno scenario unico per le avventure all’aria aperta.\r

\r

\r

\r

Per chi non vuole organizzare tutto da solo, la soluzione perfetta è affidarsi al programma Move & Balance del Bad Moos Aqua Spa Resort. Tante attività outdoor ogni giorno diverse che permettono di conoscere il territorio e mantenersi in forma, provare sport nuovi e godersi la bellezza dei paesaggi alpini. Praticare yoga all’aria aperta, passeggiare a piedi nudi per sollecitare i sensi, addentrarsi nel silenzio del bosco e respirare l’aria pura.\r

\r

Le escursioni più belle partono direttamente dall’hotel e permettono di scoprire l’incontaminata Val Fiscalina seguendo i sentieri che si snodano sotto le imponenti Dolomiti di Sesto. Appena fuori dal Bad Moos, inoltre, parte la funivia che porta ai Prati di Croda Rossa: in poco tempo e senza alcuno sforzo si raggiungono i 1900 m di altitudine. Da qui un percorso suggestivo e panoramico di un’ora e mezza permette di immergersi nella bellezza di questi paesaggi naturali. La passeggiata è ideale anche per famiglie con bambini, lungo il percorso infatti si possono ammirare luoghi affascinanti per i più piccoli, tra cui un covo di bracconieri e una casa delle streghe, ma anche un fantastico parco giochi. Per il pranzo si può scegliere la formula del picnic all’aria aperta una sosta rinfrancante in rifugio.\r

\r

Il territorio delle Dolomiti di Sesto si presta ad essere percorso in sella alla bicicletta. Il Bad Moos Aqua Spa Resort mette a disposizione degli ospiti gratuitamente mountain bike, city bike, caschi, mentre per il noleggio di e-bike il costo giornaliero è di 45 euro.\r

\r

I più allenati potranno mettersi alla prova con il Giro Bike-Tour, un percorso che permette di attraversare 5 cime per un totale di ca. 3.500 m di dislivello. Il segreto è servirsi degli impianti di risalita per coprire la maggior parte del dislivello e risparmiare così le energie per il divertimento della discesa. Il tour giornaliero inizia con la salita in funivia al Monte Elmo a 2.040m e si conclude sul trail tecnico “Croda Rossa” che termina alla stazione a valle della Croda Rossa, proprio davanti all’hotel.\r

\r

Molto apprezzato dai professionisti è lo Stoneman-Trail, un tour sulle Dolomiti lungo 120 km con più di 4.000 m di dislivello.\r

\r

Non mancano le proposte per i meno allenati che amano i percorsi in bicicletta, senza dover affrontare necessariamente grossi dislivelli. È il caso ad esempio della ciclabile che conduce fino a Lienz in Austria. Il percorso, che segue la Drava, con partenza da San Candido è lungo 44 km, che si percorrono senza difficoltà, sempre in leggera discesa. Si pedala in mezzo alla natura con vista sulle montagne e posticini tranquilli lungo la strada per le meritate soste. All’arrivo a Lienz ci si può dedicare a una visita della città per poi ritornare comodamente in treno.","post_title":"Bad Moos Aqua Spa Resort, primavera sportiva in Alto Adige tra escursioni e bicicletta","post_date":"2024-03-25T11:24:05+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1711365845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Neos cavalca una parabola in crescita archiviando il 2023 con un utile netto di 42 milioni di euro (+260%), su ricavi per 778 milioni (+33% sul 2022) e un ebitda positivo per 68 milioni.\r

In quello che è stato il primo, vero anno di normalità post pandemia, il vettore del gruppo Alpitour ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri con un load factor dell'85%. Il tutto, a fronte di un contesto geo politico internazionale complesso, con conseguenti ripercussioni su mercati strategici come quello dell'Egitto (-30%).\r

«Il charter vero e proprio - legato alla crocieristica, agli eventi sportivi e musicali - rappresenta ormai il 10% delle nostre operazioni - spiega in un'intervista a Il Corriere della Sera, l'ad della compagnia, Carlo Stradiotti -. Il 90% è costituito dai voli di linea, cosa che per noi ha voluto dire anche cambiare modello di business, da società con un unico cliente a tanti».\r

\r

Alle spalle un inverno dai risultati positivi sulle rotte verso Caraibi, Maldive, Africa orientale ma anche per l'India, «grazie alla direttrice Toronto-Amritsar via Malpensa», l'estate porta con sè l'attesa novità della Palermo-New York, che decollerà a giugno e sarà attiva fino a settembre, «ma stiamo valutando se estenderlo fino a metà ottobre».\r

\r

Sul fronte Cina, «stiamo provando a tenere il punto nel Paese, ma non è facile», ammette Stradiotti, mentre il calo del mar Rosso - per il conflitto tra israeliani e Hamas - «è stato compensato dalle prestazioni degli altri mercati».\r

\r

[caption id=\"attachment_285372\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos[/caption]\r

Quanto alla crescita nel breve-medio termine, nel mirino ci sono l'India e «pensiamo di aggiungere qualcosa ancora in Africa e nei Caraibi. Vorremmo anche ampliare la presenza su Roma Fiumicino, oltre che a Milano Malpensa e Verona». \r

Restano sul tavolo due grandi sfide: i ritardi nelle consegne da parte di Boeing, «che sposteranno la consegna di tre 737 Max dalla prima metà di quest’anno a inizio 2025» e le normative europee sulle emissioni, come ReFuelEu, «che richiedono progressivamente un maggior impiego del Saf: il problema non è solo che il Saf costa molto di più, ma anche che non c’è e gli aeroporti non sono ancora pronti a livello infrastrutturale. E gli effetti inizieranno già dal 2025».\r

\r

\r

\r

Attualmente Neos - a tutti gli effetti la compagnia aerea italiana che totalizza maggiori profitti - conta 1.200 dipendenti (di cui 334 assunti nel 2023) e opera con una flotta di 16 aeromobili (5 Boeing 737-800, 5 Boeing 737 Max, 6 Boeing 787) che saliranno a 19 entro il 2025.\r

\r

","post_title":"La parabola ascendente di Neos: utile netto a quota 42 milioni di euro","post_date":"2024-03-25T10:40:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711363207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In prossimità delle vacanze di Pasqua e dei ponti festivi della primavera 2024 l’Osservatorio Astoi Confindustria - l’Associazione del tour operating italiano - è già in grado di confermare una crescita dei ricavi del comparto. I fatturati relativi alle partenze del periodo che va da Pasqua al 1°maggio realizzano una crescita dell’8% rispetto al pari periodo del 2023.\r

La tipologia di viaggio preferita verte da un lato sulla formula villaggio all inclusive, ideale per il segmento famiglie, dall’altro su tour itineranti a medio o lungo raggio, comprensivi di guide ed esperienze.\r

Balzo in avanti del cosiddetto advance booking - la prenotazione anticipata - mai così preponderante negli ultimi quattro anni: per il periodo di Pasqua il 35% delle pratiche è stato prenotato con oltre 90 giorni di anticipo.\r

Una Pasqua anticipata rispetto allo scorso anno spinge i connazionali a prediligere in generale mete estere; tuttavia, si riscontra ancora un’importante richiesta per la montagna in Italia.\r

\r

Europa, lungo raggio e crociere\r

In Europa, l’Islanda è una riconferma, cui si aggiungono Irlanda, Paesi scandinavi e Portogallo. Nel medio raggio, il conflitto in Medio Oriente continua ad impattare sulle destinazioni colpite e sulle zone limitrofe, tra cui l’Egitto, anche se l’appeal di questa destinazione resta molto rilevante; in riduzione le crociere sul Nilo mentre si registrano prenotazioni consistenti (seppur in calo rispetto allo scorso anno) per i soggiorni balneari nel Mar Rosso, nei resort a Sharm el Sheikh e Marsa Alam.\r

Nelle festività primaverili del 2024 non mancano le mete evergreen, Canarie e Capo Verde in primis, che salgono nel ranking sfruttando a proprio favore il calo del Mar Rosso.\r

Il lungo raggio si muove sempre su un doppio binario: da un lato i soggiorni nei mari caldi, come Repubblica Dominicana, Maldive ed East Africa, dall’altro i viaggi di scoperta, gli itinerari, sia nella versione classica che in quella tailor made. Stati Uniti e Giappone sono sempre nel cuore degli italiani, ma suscitano molto interesse anche Thailandia, Sudafrica e tutto il Sudamerica. Iniziano nuovamente le prenotazioni sulla Cina dopo un lungo periodo di blackout.\r

Nel settore crocieristico la primavera conferma l’andamento in crescita delle prenotazioni che sta caratterizzando il 2024. Secondo CLIA, l’Associazione che riunisce le principali Compagnie di crociera, quest’anno in Italia si supererà la quota di 14 milioni di passeggeri movimentati contro i 13,8 del 2023, il che conferma il Belpaese come principale meta europea.\r

Tra le destinazioni preferite della primavera molto apprezzati sono il Mediterraneo Occidentale e Orientale, fino alle crociere più lunghe (sino a due settimane) in Portogallo, Marocco, Turchia, Grecia, isole Canarie e Azzorre.\r

\r

Ezhaya\r

«Le prenotazioni per il periodo di Pasqua e ponti primaverili registrano una crescita dei ricavi dell’8% sul 2023 e la quasi totalità delle destinazioni coinvolte evidenzia un trend positivo. Il turismo organizzato registra crescite percentualmente più alte del turismo in generale, segno che è finalmente scelto dai consumatori per gli insostituibili valori che lo caratterizzano.\r

\r

«Infatti, è percepito dalle persone come fonte di garanzie, ma anche come canale dove riuscire a prenotare esperienze più personalizzate e difficilmente reperibili individualmente - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi - considerando la forte incidenza della prenotazione anticipata rilevata per le vacanze di Pasqua e visto l’incremento dei ricavi registrato per questo periodo, possiamo guardare con fiducia anche all’imminente estate: stimiamo infatti una crescita dei ricavi pari al 10% per il periodo estivo che contribuirà a consolidare la già buona stagione estiva del 2023 e a rafforzare l’intero comparto”»\r

L’Osservatorio Astoi rileva che la durata media del viaggio durante i ponti festivi della primavera 2024 è di circa 8 giorni. I costi medi per persona vanno da 1.150 euro per il prodotto generalista, a 1.600 euro per una vacanza in villaggio, salendo a 3.500 euro quando si tratta di viaggi su misura.\r

\r

Rincari\r

Il rincaro dei servizi, rispetto al 2023, è stato più contenuto, pari a circa +5% sull’anno scorso e ha riguardato essenzialmente la componente voli.\r

Va detto che chi si affida al Turismo Organizzato oggi è meno sensibile agli incrementi. Questa tipologia di clientela non ha come primo o unico parametro la convenienza; piuttosto si affida ad agenzie di viaggio e tour operator perché ricerca una vacanza distintiva; nel caso del format villaggio, chiede forme di intrattenimento sempre al passo con i nuovi trend e con le diverse modalità di divertimento, mentre per quanto riguarda i viaggi su misura desidera esperienze difficilmente prenotabili individualmente, soluzioni che gli operatori sono in grado di proporre grazie alla radicata conoscenza dei territori e all’impiego di personale locale. Il cliente che viaggia con i tour operator richiede garanzie, tutele, assistenza e la certezza di vivere esperienze distintive.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Astoi: per Pasqua aumento di ricavi. Il turista sceglie l'organizzazione","post_date":"2024-03-25T10:24:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1711362294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464088\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Boy George[/caption]\r

\r

Si chiama Isole Canarie: tra terra, aria, acqua e fuoco la crociera C-Club che Costa Crociere dedicherà quest'anno ai soci del proprio programma fedeltà. Un itinerario di due settimane, in partenza da Savona il 16 maggio 2024 a bordo della Fascinosa, per cui la compagnia ha pensato a un programma di attività inedito. A cominciare dalla presenza a bordo, per la prima volta insieme, degli chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che già firmano i menu delle navi Costa. I tre saranno protagonisti di una sfida contro il tempo, preparando ognuno un piatto con ingredienti a sorpresa, e saranno i giudici di una competizione tra soci del C-Club, che dovranno impegnarsi a replicare, senza errori, i gesti tecnici degli chef. Inoltre, Barbieri, Darroze e León firmeranno un’edizione limitata dei Destination dish: i piatti che interpretano la tradizione e i sapori dei luoghi che si visitano nell’itinerario, dedicata esclusivamente a questa crociera.\r

\r

Ospite d’eccezione sarà inoltre Boy George: icona della musica internazionale, prima con i Culture Club e poi come solista, da anni è anche un dj di successo, tra i più originali ed alternativi della scena dance attuale. Sulla Fascinosa si esibirà in un dj set a bordo piscina, interpretando anche alcune delle sue hit più famose, come Karma Chameleon e Do you really want to hurt me. Il programma di intrattenimento sarà poi arricchito da due feste a tema ispirate alle isole Canarie: il 4 Elements Party e il Carnival Canario, in cui ci sarà la possibilità di gustare le specialità dello street food locale. I soci del CcClub potranno anche sfidarsi in gare di creatività artistica.\r

\r

Sono cinque le tappe canarie previste nel corso della crociera: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e La Gomera, oltre a Funchal (Madeira), Malaga, Marsiglia e Barcellona. Sono state anche create appositamente nuove escursioni, con diversi tipi di esperienze. Per esempio, a Fuerteventura verrà proposta un’esperienza in una fattoria, dove si imparerà a fabbricare il formaggio di capra, o una gita in catamarano nelle acque dell’isola. A Tenerife, i soci C-Club potranno vivere un’avventura alla scoperta del vulcano Teide e dei suoi paesaggi. Da non perdere infine la visita al parco etnografico di La Gomera, con show-cooking e degustazione di vini locali.","post_title":"C’è anche Boy George tra i protagonisti della crociera C-Club Costa 2024","post_date":"2024-03-22T10:56:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711104983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464076\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian del Bono[/caption]\r

\r

Parliamo con Christian del Bono, presidente di Islands of Sicily, la dmo delle isole di Sicilia incontrato all'Itb di Berlino.\r

\r

«Il motivo della nostra presenza a Berlino è quello di promuovere le nostre 14 isole siciliane, nelle loro diverse attrazioni, e per i servizi che riescono0 a proporre sul mercato. Quindi non solo la ricettività, ma anche le esperienze, le escursioni, le visite guidate, sia sui vulcani che sui sentieri. Visite in cantina. Tanto per elencare alcuni prodotti della nostra offerta che è molto variegata»\r

\r

Qual è stato l'andamento nelle isole siciliane e quali sono le prospettive per il futuro?\r

\r

«Allora la Germania è il mercato principale straniero soprattutto le isole Eolie e anche le Egadi, che sono quelle più visitate dagli stranieri. Le isole Paragee, Pantelleria e Ustica sono invece un posto di vacanza soprattutto per gli italiani. Abbiamo avuto dei trend di turismo in crescita anche nelo 2023 e ci aspettiamo una stagione migliore rispetto a quella registrata lo scorso anno» ","post_title":"Island of Sicily: «Nel 2024 ci aspettiamo un miglioramento»","post_date":"2024-03-22T10:36:20+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1711103780000]}]}}