Visit Usa Italia: Mia Hezi confermata alla presidenza, rinnovato il consiglio direttivo Visit Usa Italy ha confermato il mandato alla presidente Mia Hezi e quello al consiglio direttivo, in carica per i prossimi due anni, con l’avvicendarsi di alcuni soci nelle distinte competenze affidate. Nel dettaglio, Olga Mazzoni di Thema Srl, vicepresidente, comunicazione; Carmen Bassi di Ti.Es.Bi Tour Operator – Tesoreria; Massimo Fede – GDSM Global – progetti fieristici; Stefano Gnerucci di Kel12 – rapporti con le agenzie di viaggi – programma di VisitUsa Pro; Gabriele Graziani di RateHaw – progetti digitali e sito web di Visit Usa; Alessandra Cabella di Oceania Cruises & Regent Seven Seas Cruises – progetti speciali e partnership. «Sono onorata di essere stato riconfermata alla guida di Visit Usa Italy in un momento così strategico per il nostro mercato – ha commentato Mia Hezi -. Il nuovo board rappresenta un equilibrio tra esperienza consolidata e nuove energie, capace di accompagnare l’associazione in una fase di evoluzione concreta e orientata ai risultati. Il nostro obiettivo per il prossimo biennio è rafforzare ulteriormente il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il trade italiano, ponte solido con i partner statunitensi e piattaforma di competenza e crescita per tutto il settore. Parallelamente, lavoreremo per consolidare il posizionamento di Visit Usa Italia anche verso il consumatore finale, rafforzando la nostra presenza come fonte autorevole, affidabile e ispirazionale nella pianificazione del viaggio negli Stati Uniti». L’impegno di Visit Usa è oltremodo molto importante nel contesto mediatico, geopolitico attuale poiché la sua missione deve rassicurare il mercato, rafforzare i legami tra mercato italiano e partner americani e agire efficacemente per consolidare la propria credibilità istituzionale operando tramite attività altamente qualitative che riescano ad elevare la conoscenza della destinazione grazie anche a forti competenze del trade italiano. Tra i prossimi importanti appuntamenti, Visit Usa Italia parteciperà a IPW Ft. Lauderdale in Florida a metà maggio, ponte istituzionale tra i diversi e numerosi mercati mondiali e gli Stati Uniti. L’associazione sarà poi fortemente impegnata nella celebrazione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, evento fulcro del 2026, unitamente al centenario della Route 66 ed allo svolgimento dei Campionati mondiali di calcio nelle 11 destinazioni statunitensi. Infine, Visit Usa condividerà la promozione degli Stati Uniti insieme a US Commercial Service del Consolato Usa e The Brand Usa attraverso eventi comunitari, opportunità educative e di formazione, celebrazioni e altro ancora. Condividi

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L'obiettivo del progetto è creare un equilibrio armonioso tra passato e presente, mantenendo il carattere e il fascino unici del Rome Cavalieri. Katharina Schlaipfer, vicepresidente delle operazioni per l’Europa continentale di Hilton, ha dichiarato: «Rome Cavalieri rappresenta da tempo un’icona dell’ospitalità di lusso a Roma, e siamo entusiasti di assistere a questa nuova fase della sua evoluzione. Questo importante investimento rafforza il nostro impegno a lungo termine in Italia e garantisce che l’hotel continui a stabilire lo standard di riferimento per l’ospitalità di lusso nella Città Eterna».\r

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«Il nostro obiettivo è di rendere omaggio all'heritage dell’hotel, reinterpretandone al contempo gli spazi in chiave contemporanea, migliorando comfort, eleganza e funzionalità - aggiunge William Fisher, direttore generale del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel -. Oltre alla trasformazione estetica, questo progetto eleva il modo in cui i nostri ospiti vivono l’esperienza dell’ospitalità, creando ambienti più intuitivi e stimolanti che favoriscono un servizio autentico, fluido e personalizzato. Allo stesso tempo, infonde un rinnovato senso di orgoglio tra i membri del nostro team, mettendoli nelle condizioni di offrire un livello di eccellenza ancora più elevato e rafforzando la posizione del Rome Cavalieri come icona duratura del lusso e dell’ospitalità romana».\r

Il progetto porta la firma dello studio Tihany Design. Il team di designer e architetti sotto la guida e direzione artistica di Alessia Genova ha elaborato il nuovo concept dell’hotel.\r

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Le camere\r

Il nuovo design delle camere e delle suite trae ispirazione dalla ricca palette di motivi, texture e colori della Città Eterna con una raffinata combinazione del verde tenue miscelato con le calde tonalità terracotta e con i freschi toni di travertino, rubati al paesaggio romano.\r

Gli arredi, progettati appositamente per l’albergo, sono prodotti in Italia, una scelta che sottolinea l’impegno del Rome Cavalieri nel sostenere l’artigianato italiano e valorizzare la rinomata maestria del Paese. I letti, le sedute in camera e i rivestimenti murali sono realizzati in materiali pregiati, tra cui tessuti e pellami di alta qualità provenienti dal territorio.\r

L’hotel rimarrà aperto per tutta la durata dei lavori, che saranno realizzati per fasi al fine di ridurre al minimo eventuali disagi per gli ospiti, consentendo al Rome Cavalieri di continuare ad accogliere i visitatori. Ad oggi, l’hotel prevede che le prime nuove camere saranno disponibili per gli ospiti a partire dalla tarda primavera del 2027.","post_title":"Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel: al via il restyling delle camere","post_date":"2026-04-09T11:06:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775732779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Usa Italy ha confermato il mandato alla presidente Mia Hezi e quello al consiglio direttivo, in carica per i prossimi due anni, con l’avvicendarsi di alcuni soci nelle distinte competenze affidate. \r

Nel dettaglio, Olga Mazzoni di Thema Srl, vicepresidente, comunicazione; Carmen Bassi di Ti.Es.Bi Tour Operator - Tesoreria; Massimo Fede - GDSM Global - progetti fieristici; Stefano Gnerucci di Kel12 - rapporti con le agenzie di viaggi - programma di VisitUsa Pro; Gabriele Graziani di RateHaw - progetti digitali e sito web di Visit Usa; Alessandra Cabella di Oceania Cruises & Regent Seven Seas Cruises - progetti speciali e partnership. \r

«Sono onorata di essere stato riconfermata alla guida di Visit Usa Italy in un momento così strategico per il nostro mercato - ha commentato Mia Hezi -. Il nuovo board rappresenta un equilibrio tra esperienza consolidata e nuove energie, capace di accompagnare l’associazione in una fase di evoluzione concreta e orientata ai risultati. \r

Il nostro obiettivo per il prossimo biennio è rafforzare ulteriormente il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il trade italiano, ponte solido con i partner statunitensi e piattaforma di competenza e crescita per tutto il settore. Parallelamente, lavoreremo per consolidare il posizionamento di Visit Usa Italia anche verso il consumatore finale, rafforzando la nostra presenza come fonte autorevole, affidabile e ispirazionale nella pianificazione del viaggio negli Stati Uniti».\r

L'impegno di Visit Usa è oltremodo molto importante nel contesto mediatico, geopolitico attuale poiché la sua missione deve rassicurare il mercato, rafforzare i legami tra mercato italiano e partner americani e agire efficacemente per consolidare la propria credibilità istituzionale operando tramite attività altamente qualitative che riescano ad elevare la conoscenza della destinazione grazie anche a forti competenze del trade italiano.\r

Tra i prossimi importanti appuntamenti, Visit Usa Italia parteciperà a IPW Ft. Lauderdale in Florida a metà maggio, ponte istituzionale tra i diversi e numerosi mercati mondiali e gli Stati Uniti. \r

L'associazione sarà poi fortemente impegnata nella celebrazione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, evento fulcro del 2026, unitamente al centenario della Route 66 ed allo svolgimento dei Campionati mondiali di calcio nelle 11 destinazioni statunitensi.\r

Infine, Visit Usa condividerà la promozione degli Stati Uniti insieme a US Commercial Service del Consolato Usa e The Brand Usa attraverso eventi comunitari, opportunità educative e di formazione, celebrazioni e altro ancora.","post_title":"Visit Usa Italia: Mia Hezi confermata alla presidenza, rinnovato il consiglio direttivo","post_date":"2026-04-09T10:53:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775732001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riceviamo da AdvUnite una nota che pubblichiamo integralmente per l'interesse del settore\r

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\"La situazione è tragica ma assolutamente non è quella che le compagnie aeree vorrebbero far credere ai viaggiatori .\r

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I clienti leggendo le notizie, ascoltando la televisione o la radio sono terrorizzati, non venendo più in agenzia e alimentando uno stato di ansia totale; per le prenotazioni dei gruppi scolastici, e non solo, dobbiamo difenderci dalle paure dei genitori per la guerra in Italia e per le notizie dei giornalisti dettati dall’isterismo collettivo.\r

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Il nostro settore, quello del turismo organizzato, è a rischio totale perché siamo da una parte bersagli delle numerose vicende mondiali (guerra terrorismo e aumento di carburante) dall’altra siamo oggetto di mancate prenotazioni ricevendo dai nostri associati anche numeri impressionanti di richieste di cancellazioni.\r

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Il discorso va avanti sia sul lato incoming che outgoing perché nel resto del mondo scattano altre paure, come la Germania che alla sola notizia di comunicazione di alcuni dati ha iniziato a cancellare le prenotazioni.\r

Parlare con il governo\r

Noi chiediamo direttamente alla Meloni un incontro con tutti i ministri coinvolti: il ministro dell’economia per ritardare ancora una volta l’entrata dell’aliquota sulla ritenuta d’acconto perché le piccole agenzie hanno bisogno di liquidità.\r

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Il ministro della pubblica istruzione per affrontare insieme le problematiche dei viaggi scolastici in questo periodo e non solo (vogliamo parlare anche del bando Consip dove i prezzi di fatto aumentano per i poveri studenti?)\r

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Il ministro dei trasporti per i comportamenti a dir poco imbarazzanti delle compagnie aeree che cancellano i voli 16 giorni prima della partenza, rispettando i decreti europei, rovinando cosi i viaggi e il lavoro delle agenzie di viaggi senza rispetto, creando caos e danni\r

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Siamo perfettamente consapevoli che chiediamo troppo ma anche noi agenti di viaggio siamo in guerra, una guerra per la sopravvivenza e per la lotta ai torti che il nostro settore per una mancanza di unità, di vedute non ha da tanto tempo subendo in silenzio tutte le “assurde” direttive comunitarie europee che paralizzano di fatto la libera impresa.\r

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E' arrivato il momento di parlarci chiaro: può il nuovo ministro del turismo adoperarsi a risolvere tutto velocemente con l’ausilio dei suoi collaboratori?\"\r

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","post_title":"AdvUnite: le compagnie aeree la stanno facendo più tragica di quello che è","post_date":"2026-04-08T15:09:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775660983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brad Bourland è stato promosso a presidente di Virtuoso. Fino a poco tempo fa, Bourland era direttore operativo del consorzio di agenzie di viaggio e manterrà le sue attuali responsabilità fino alla nomina di un successore. Ricopriva la carica di direttore operativo dal 2020.\r

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Un nuovo responsabile commerciale\r

Inoltre, Virtuoso ha nominato Tristan Dowell responsabile commerciale. Entrambe le posizioni sono di nuova creazione all'interno dell'azienda.\r

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Dowell entra a far parte del consorzio dopo 23 anni trascorsi presso Hyatt Hotels Corporation, dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di vicepresidente globale delle vendite per i settori lusso, lifestyle e tempo libero. \r

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«Sono entusiasta di ciò che ci aspetta ora che Brad Bourland assume il ruolo di presidente, portando con sé una solida leadership per guidare la nostra prossima fase di crescita - ha dichiarato Matthew Upchurch, ceo di Virtuoso , in un comunicato stampa diffuso da TravelWeekly. Tristan Dowell è da tempo un sostenitore di Virtuoso e dei nostri membri. La sua prospettiva, in qualità di ex partner, sarà preziosa per continuare a rafforzare il modo in cui offriamo valore all'interno della rete».\r

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","post_title":"Virtuoso: nominati presidente e direttore commerciale","post_date":"2026-04-08T12:30:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775651436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enoturismo protagonista a Milano grazie alla nuova fiera dedicata che si svolgerà dal 6 all’8 febbraio 2027 presso gli East End Studios, WT 2027 - La Fiera dell’Enoturismo, progetto che unisce in modo innovativo le realtà del vino e dell’ospitalità italiane, con un programma dettagliato, pensato sia per il pubblico leisure che per il b2b.\r

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Ideata da Milano Wine Marketing, in collaborazione con gli East Stand Studios, la fiera permetterà ad aziende vinicole con servizio di ospitalità, ristorazione e/o spazio eventi ed agriturismi, di incontrarsi, fare promozione e trovare occasioni concrete di business con visitatori e operatori.\r

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Il programma prevede, per sabato 6 e domenica 7 febbraio, l'accesso di migliaia di appassionati che potranno interfacciarsi con le aziende espositrici, che offriranno degustazioni dei loro vini, vendite dirette, pacchetti enoturistici con visite in cantina e pernottamenti. Visitare gli stand sarà anche un'occasione per programmare long-break e vacanze in tante regioni d’Italia, grazie anche alla selezione di itinerari e attrazioni selezionate da ogni espositore. Infine, presso lo spazio Enoteca, sarà possibile acquistare le etichette presenti in fiera.\r

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Lunedì 8 febbraio sarà invece il momento esclusivo per agenzie, tour operator, consulenti e buyer HO.RE.CA. italiani e dai paesi esteri con il più alto afflusso turistico verso l’Italia come Regno Unito, Francia e Germania per incontrare gli espositori, creare sinergie e finalizzare accordi diretti. Gli operatori potranno registrarsi sull’area dedicata del sito ufficiale della fiera e contattare direttamente gli espositori per programmare in anticipo gli incontri b2b con le realtà di loro interesse, ottimizzando tempi e opportunità di networking.\r

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«Negli ultimi tre anni il mercato dell’enoturismo ha registrato una forte crescita in Italia, trainato da un rinnovato interesse per esperienze autentiche legate al vino, al territorio e alla sostenibilità e, nel nostro Paese, almeno una presenza turistica straniera su due è legata al comparto enogastronomico - spiega Paola Bacchetti, co-founder & ceo di Milano Wine Marketing -. Per noi era importante presentare un format che, per la prima volta in una città nevralgica come Milano, unisse i due segmenti dell’enologia e dell’accoglienza, con un mercato dalle grandi potenzialità di crescita, ma ancora spesso conosciuto a livello frammentario».","post_title":"Appuntamento a Milano, il prossimo febbraio, per la nuova fiera dell'enoturismo: WT 2027","post_date":"2026-04-08T12:19:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775650744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli Emirati Arabi affrontano la crisi turistica indotta dalla guerra in Iran con una serie di azioni mirate - differimento dei pagamenti, una sala operativa ministeriale, un pacchetto di sostegno più ampio in fase di elaborazione - nel tentativo di supportare il settore, sperando che resista abbastanza a lungo da consentire il ritorno della fiducia internazionale.\r

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«La priorità assoluta in questo momento è l’industria del turismo, che sta subendo una pressione enorme. È un aspetto fondamentale quando si considerano le sfide da affrontare», ha dichiarato Abdulla bin Touq Al Marri, ministro dell’Economia e del Turismo, in un'intervista alla radio Dubai Eye.\r

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«Stiamo sostenendo il settore turistico, siamo in contatto quotidiano con gli operatori. Abbiamo in serbo un pacchetto che sarà presentato molto presto e che affronterà concretamente le questioni turistiche e le sfide che stanno affrontando».\r

Settori come il turismo, l’ospitalità e l’aviazione hanno subito un rallentamento dall’inizio della guerra, poiché persistono le chiusure dello spazio aereo e le interruzioni dei voli.\r

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A Dubai, il governo ha approvato un pacchetto di sostegno da 1 miliardo di dirham (272,2 milioni di dollari) a favore del settore imprenditoriale dell'emirato, entrato in vigore il 1° aprile. La misura prevede la dilazione di tre mesi del pagamento di una serie di tasse governative, tra cui la tassa sulle vendite alberghiere e la tassa “Tourism Dirham”, a sostegno del settore ricettivo.\r

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Separatamente, Dubai South, il grande progetto di sviluppo intorno al nuovo aeroporto Al Maktoum che comprende aviazione, logistica e settore immobiliare, ha annunciato che sta offrendo un pacchetto di sostegno per le piccole imprese.\r

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[caption id=\"attachment_511354\" align=\"alignright\" width=\"249\"] Abdulla bin Touq, ministro dell’Economia e del Turismo[/caption]\r

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«Quello che vediamo è anche che gli Emirati Arabi Uniti possono davvero riprendersi rapidamente e in fretta, e risalire da situazioni del genere. Abbiamo un’infrastruttura molto solida nel settore turistico”, ha affermato il ministro.\r

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Il ministro ha inoltre sottolineato che i prezzi dei beni di prima necessità negli Emirati Arabi Uniti sono monitorati dal governo per evitare qualsiasi manovra inflazionistica da parte dei rivenditori.\r

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Guardando al futuro, Bin Touq ha affermato che l'economia degli Emirati Arabi Uniti «è resiliente» e in grado di riprendersi rapidamente dalla guerr: «Gli Emirati Arabi Uniti sono forti, un conflitto di 40 giorni non determinerà il futuro dell'economia del Paese».","post_title":"Emirati Arabi: il governo vara azioni mirate a sostegno al turismo colpito dalla crisi","post_date":"2026-04-08T10:43:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775645022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air New Zealand ha apportato «alcune lievi modifiche agli orari dei voli» per i mesi di maggio e giugno 2026, a causa del «persistente impatto degli elevati costi del carburante per aerei».\r

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La compagnia spiega in una nota sul proprio sito web che «Questi accorpamenti interessano circa il 4% dei voli, ma solo l’1% del totale dei passeggeri che viaggeranno in questo periodo. Abbiamo lavorato duramente per ridurre al minimo i disagi, e la stragrande maggioranza dei clienti interessati potrà comunque viaggiare nello stesso giorno».\r

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Il vettore neozelandese ha inoltre aggiunto che «le modifiche sono relativamente modeste rispetto ad altre nel mercato neozelandese, dove alcune compagnie aeree stanno riducendo la capacità di oltre il 10% (...) Come le compagnie aeree di tutto il mondo, stiamo affrontando prezzi del carburante per aerei più che raddoppiati rispetto al normale. Ciò sta causando un aumento dei costi in tutto il settore e abbiamo applicato ulteriori aumenti ad alcune tariffe aeree per aiutare a gestire la situazione. Rimaniamo concentrati sul mantenere i neozelandesi connessi e sul garantire un operativo voli affidabile ed efficiente in termini di consumo di carburante».\r

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Precedentemente Air New Zealand aveva sospeso le previsioni sugli utili per l'anno fiscale 2026, citando «una volatilità senza precedenti nei mercati globali del carburante» a seguito dell'escalation del conflitto in Medio Oriente, e aveva dichiarato di aver implementato adeguamenti tariffari e di poter intraprendere ulteriori azioni sui prezzi se il carburante fosse rimasto a livelli elevati1.\r

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Il ceo, Nikhil Ravishankar, ha inoltre confermato l'intenzione di cancellare circa 1.100 voli, con ripercussioni su 44.000 passeggeri, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 2026, a causa delle pressioni finanziarie derivanti, tra l'altro, dall'aumento del prezzo del fuel.\r

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","post_title":"Caro carburante: Air New Zealand modifica l'operativo voli di maggio e giugno","post_date":"2026-04-08T09:25:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775640354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in calendario dal 24 al 26 aprile prossimi Obiettivo X, l’evento ideato da Ota Viaggi che da sei anni a questa parte si è affermato come uno dei principali momenti di confronto per il turismo organizzato in Italia.\r

L’edizione 2026 si svolgerà in Basilicata, con una dimensione ancora più strutturata, qualificata e strategica, che coinvolgerà oltre 300 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, insieme ai principali player del comparto turistico, dei trasporti e dei servizi.\r

Il programma prevede l'apertura venerdì 24 aprile, giorno in cui si terrà il momento inaugurale dell’evento “I numeri dell’Italia nel 2025. Previsioni e strategie per il Mare Italia 2026”, che vedrà protagoniste autorità locali e nazionali, insieme alla proprietà di Ota Viaggi.\r

A seguire, il primo appuntamento con Il Club di Ota, uno dei talk più qualificanti dell’intera manifestazione, dal titolo “Concorrenze e Sistemi: Il Mare Italia raccontato dai suoi protagonisti: numeri, mercato e professionalità” un confronto aperto tra tour operator, con gli esponenti di Ota Viaggi, ⁠Nicolaus, Futura Vacanze, ⁠Bluserena e ⁠Th Resorts.\r

La mattina di sabato 25 aprile, invece, sarà dedicata agli incontri b2b con le aziende partner, cuore operativo dell’evento e occasione concreta di relazione tra operatori e agenzie.\r

Nel pomeriggio, poi, spazio ai contenuti strategici con un altro appuntamento de Il Club di Ota, intitolato “La scelta di rappresentare, la scelta di aderire - associazioni e agenzie di viaggio a confronto: aspettative, responsabilità, futuro” un confronto con le associazioni di categoria, che vedrà ⁠Maavi, ⁠Assoviaggi, Aidit, ⁠Fto e ⁠Fiavet focalizzarsi sul valore della rappresentanza e sulle scelte strategiche delle agenzie di viaggio.\r

Sarà poi la volta del focus “Donne che guidano il turismo leadership, competenze e scelte difficili”, panel dedicato alla leadership femminile e al ruolo delle donne nei processi decisionali del settore, che vedrà salire sul palco figure di spicco del turismo italiano provenienti da aziende come Trenitalia, Sabre e ⁠Gbta.\r

La giornata si chiuderà con uno special guest d’eccezione, la cui identità sarà annunciata a breve, pronto a offrire ulteriore visione e spinta strategica all’intera manifestazione.\r

La giornata conclusiva, domenica 26 aprile, sarà invece dedicata a un momento di scoperta del territorio da parte di ospiti e agenzie, con una visita al Club Novasiri Village.\r

L’evento che si avvale del patrocinio di Enit, Regione Basilicata e Apt Basilicata; tra i main partner: Ita Airways, Trenitalia, Allianz Partners, American Express.\r

Ampia la presenza degli event partner, tra cui Msc, Costa Crociere, Qatar Airways, Air Europa, Grimaldi Lines, Gnv, Moby, Tirrenia, Busitalia, Volonline Group, Going, Kappaviaggi e numerosi altri operatori del settore. Presenti anche enti del turismo internazionali, tra cui Visit Brussels, il Ministero del Turismo e del Trasporto Aereo delle Bahamas, l’Ente Spagnolo del Turismo e l’Ente Nazionale Ellenico del Turismo. A rappresentare il comparto, le principali associazioni di categoria: Fiavet, Fto, Assoviaggi, Maavi e Aidit.","post_title":"Ota Viaggi: Obiettivo X si terrà quest'anno in Basilicata dal 24 al 26 aprile","post_date":"2026-04-07T15:18:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775575106000]}]}}