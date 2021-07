Visit Maldives: pienamente operativo il microsito “I’m Vaccinated”

E’ pienamente operativo il microsito annunciato la scorsa primavera da Visit Maldives, che fornisce le informazioni più aggiornate sul processo di vaccinazione nell’industria del turismo. Il sito web, che rientra nella più ampia campagna del governo maldiviano “I’m Vaccinated” è accessibile all’indirizzo https://vaccinated.visitmaldives.com/

Sul sito compaiono il numero di vaccinazioni del personale dell’industria turistica così come le informazioni riguardanti la registrazione per la vaccinazione dei dipendenti e le ultime linee guida Hpa. Inoltre, il microsito prevede aggiornamenti dalla campagna così come video promozionali, immagini e storie che riflettono gli immensi sforzi intrapresi dall’establishment turistico allineato con la campagna.

Ibrahim Mohamed Solih, presidente dell’arcipelago maldiviano ha lanciato la campagna vaccinale lo scorso 1° febbraio, con l’obiettivo di fornire vaccini Covid-19 gratuiti a tutti i cittadini e residenti del paese. Al 23 giugno 2021, il 96% dei dipendenti dei resort ha ricevuto la prima dose del vaccino, mentre il 70% dei dipendenti dei resort è completamente vaccinato.

Le Maldive hanno riaperto le frontiere per i turisti di tutte le nazionalità il 15 luglio 2020, con rigorose procedure in atto per garantire la sicurezza dei turisti e degli operatori turistici. I visitatori sono tenuti a compilare un modulo di dichiarazione sanitaria online entro 24 ore prima della loro partenza, così come avere un risultato negativo del test Pcr, effettuato 96 ore prima della partenza.