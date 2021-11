Visit Brussels rinnova la partnership con M&Cs per la comunicazione in Italia

Visit Brussels ha confermato la propria collaborazione con M&Cs per la gestione di tutte le attività di comunicazione, ufficio stampa e pr in Italia. L’ente di promozione del turismo della Regione di Bruxelles Capitale ha siglato con l’agenzia milanese un accordo biennale: fondata più di 20 anni fa da Tiziana Pini e con una consolidata expertise nel travel, M&Cs avrà il compito di focalizzare le attività di comunicazione su trade, turismo leisure e industria Mice e si occuperà dell’organizzazione di eventi e viaggi per la stampa. Già per la metà di dicembre è previsto un importante appuntamento a Milano, i cui dettagli saranno resi noti a breve. La strategia prevede anche la costruzione di nuovi rapporti con Hub Brussels, ente istituzionale per il supporto alle imprese: questa collaborazione nasce con l’intento di incentivare l’apertura di attività distributive e commerciali nella Regione di Bruxelles Capitale.

«L’obiettivo di Visit Brussels – dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – è di espandere e consolidare l’immagine della Capitale delle Capitali: dal 2017 abbiamo aperto una sede a Milano con lo scopo di sviluppare una strategia di promozione turistica dedicata al mercato italiano. La città è impegnata in prima linea nello sviluppo di un’offerta diversificata, che fa dell’esperienza il suo punto di forza: dopo due anni complessi per il mondo del turismo, Bruxelles è finalmente pronta ad accogliere i turisti con il suo spirito vivace e con tanti eventi speciali».

«Siamo orgogliosi della riconferma di questo incarico e non vediamo l’ora di metterci all’opera – dichiara Tiziana Pini, managing director di M&Cs -. La nostra strategia si baserà sulla capitalizzazione del lavoro svolto negli anni precedenti, che ci ha permesso di esaltare la versatilità della destinazione, attraverso una serie di verticalizzazioni sulle diverse anime della città: dall’arte alla cucina, passando per i fumetti, la cultura e la comunità Lgbt. Bruxelles non è solo poliedrica ed eclettica, ma è anche una città ricca di tesori nascosti».