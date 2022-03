Visit Brussels: ecco le novità leisure e mice e le iniziative per il trade

Visit Brussels lancia un piano d’azione coordinato su trade e consumer, con l’obiettivo di incentivare la ripresa dei flussi turistici e tornare ai tassi di crescita di qualcha anno fa. Al centro dell’articolato programma, il rapporto con la distribuzione italiana, che verrà rinsaldato attraverso iniziative dedicate e un fitto calendario di incontri, con un focus sul Centro e Sud Italia. La destinazione, infatti, è collegata con nuovi voli diretti da Napoli, Catania e Palermo, a cui ne seguiranno altri in alta stagione su Puglia e Calabria.

«Organizzeremo degli eventi dedicati soltanto al trade – spiega Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del turismo di Bruxelles -, come roadshow e incontri one-to-one su tutta la Penisola”. Tra aprile e maggio si terranno alcuni workshop in Sicilia e Calabria, mentre nel mese di giugno sarà organizzato un fam-trip riservato a tour operator e agenti di viaggio. “Coinvolgeremo gli agenti di viaggio del mercato Italia e Spagna – precisa Gandini – per scoprire le bellezze di Brussels e fare rete incontrando dmc e nostri partner”.

Come negli anni pre-pandemia, il cartellone eventi 2022 della Capitale delle Capitali è ricco di appuntamenti fortemente tematizzati, che spaziano dall’arte alla musica, dal design allo sport.

Dal 18 marzo, ad esempio, al Viage – Teatro d’Arte Digitale di Bruxelles, debutta la mostra evento Viva Frida Kahlo. “I visitatori potranno vivere un’esperienza completamente immersiva – spiega Gandini -, grazie a un complesso sistema che integra realtà virtuale, video mapping ed effetti speciali luminosi ed acustici”.

Al Design Museum, invece, da aprile ad agosto si potrà visitare una mostra dedicata a Charlotte Perriand, una delle fondatrici del design contemporaneo. “Da segnalare anche l’apertura di il Kanal – Centre Pompidou – sottolinea il direttore dell’ente -, che, in attesa dell’inaugurazione che avverrà nel 2024, aprirà finalmente le sue porte per una esclusiva anteprima”. Al centro dell’evento, la possibilità di ammirare una selezione di opere di artisti locali che successivamente affiancheranno le collezioni ufficiali.

Riflettori puntati anche sul Mice, con la presenza di Visit Brussels ai principali appuntamenti del settore, in collaborazione con Ediman e Mice&More, per la presentazione della nuova edizione di “Let’s Meet in Brussels 2022”, manuale operativo di oltre 300 pagine rivolto ad agenzie, incentive house, aziende e operatori professionali, che raccoglie tutte le indicazioni e i contatti utili per districarsi nell’enorme offerta di servizi della città.