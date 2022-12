Ungheria: riflettori puntati su sei località imperdibili, da visitare nel 2023 Sei destinazioni, luoghi a stretto contatto con la natura e siti mozzafiato: l’Ungheria ha selezionato una serie di località imperdibili, da visitare nel 2023, mete dove l’avventura e il benessere si incontrano, tra sentieri che attraversano formazioni geologiche e passeggiate immersi nel verde. Il Megyer-hegy Tarn, di origine vulcanica, è una delle destinazioni più popolari delle Colline di Zemplén. Il laghetto è stato classificato come riserva naturale nel 1997. Lo specchio d’acqua è raggiungibile con un sentiero di trekking che attraversa la collina alta diversi metri, arrivati in cima la vista è mozzafiato. Il Parco nazionale di Aggtelek e ospita al suo interno la grotta più lunga dell’Ungheria: la Caverna di Baradla, che si snoda lungo 25 chilometri. La nascita di questo fenomeno naturale, attraverso uno studio ricavato dai dati geologici, viene collocata a circa due milioni di anni fa. L’acqua gocciolante ha lentamente costruito le stalattiti di varie forme che ogni anno stupiscono e affascinano i turisti. La Sala dei Concerti, con la sua eccellente acustica e gli splendidi spettacoli, ospita ancora oggi concerti di musica classica e popolare. Dopo un sentiero che si snoda nella natura circostante, si arriva davanti ad una delle tre uniche meraviglie di sale esistenti al mondo che si trova a Egerszalók. Nascosta nella Valle delle Acque Medicinali, la collina di sale è formata dall’acqua che sgorga da 410 metri di profondità. La collina di sale è stata creata nel 1961, quando l’area era sottoposta a lavori di trivellazione alla ricerca di gas naturale e petrolio. L’acqua medicinale contiene calcio, sodio, magnesio e zolfo. La Foresta di Gemenc è un luogo unico in Europa ed è un’area naturale protetta dal 1977. Ogni anno, la sua superficie di 180 chilometri quadrati viene allagata, consentendo la formazione di una fauna davvero speciale. La foresta è un luogo magico per gli amanti delle escursioni e per chi vuole immergersi in una fiaba naturale fatta di sentieri e angoli idilliaci. A soli 25 chilometri a sud di Oroszlány, è possibile camminare tra le rocce rosse del Parco Geologico della Bauxite a Gánt e visitare la Mostra delle Miniere di Bauxite di Balás Jenő. Il museo, realizzato proprio accanto alla cava, custodisce utensili da miniera e vecchie fotografie, inoltre nel cortile ospita anche due locomotive utilizzate per il trasporto della bauxite. Il sentiero naturalistico di 13 stazioni intorno alla miniera è una piacevole passeggiata che permette ai turisti di conoscere la storia geologica della zona, come si è creato il giacimento di bauxite di Gant e quali minerali si trovano nell’area. L’elenco dei tesori naturali più belli dell’Ungheria non sarebbe completo senza l’attrazione top della Valle di Szalajka: la Cascata del Velo. L’acqua carsica scroscia per 17 metri, formando delle splendide barre di pietra. Una volta che l’acqua risale in superficie, l’anidride carbonica intrappolata fuoriesce e il calcare accumulato dà vita a una struttura a gradini.

\r

La città, che sorge a Sud, sulle rive del mar Rosso, è considerata per la sua ricca offerta e per la sua posizione strategica tra le principale mete turistiche del Paese.\r

\r

Wizz Air la collega a Roma Fiumicino, dal 17 dicembre, con un volo diretto operato due volte a settimana, il martedì e il sabato.\r

\r

«Eilat è una destinazione perfetta per il mercato italiano - spiega Kalanit Goren Perry, direttrice dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo -: si affaccia sulle acque cristalline del mar Rosso e offre la possibilità di vivere il deserto del Negev, partecipare a eventi e movida, ma è anche il punto di partenza per scoprire il resto del Paese, che purtroppo è ancora poco conosciuto da alcuni mercati».\r

\r

\r

\r

Il 2022 è stato un anno di ripartenza per la destinazione, che ha visto il ritorno degli italiani.\r

\r

«Siamo pronti a un 2023 di risultati importanti - spiega la direttrice -. Il lavoro fatto quest'anno è servito proprio a questo, a raccontare la proposta ricca e diversificata di un Paese che è a sole 3 ore e mezza da Roma, 4 ore da Milano. Abbiamo spiegato che è una destinazione sicura, che offre servizi innovativi e avanzati, attrattive storiche e culturali importanti, alberghi importanti, nuovi musei, un interessante cartellone di eventi e una calda accoglienza. Mi aspetto una buona reazione dal mercato italiano nei prossimi mesi».\r

\r

","post_title":"Israele scommette su Eilat e si rilancia sul mercato italiano","post_date":"2022-12-20T14:00:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671544841000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sei destinazioni, luoghi a stretto contatto con la natura e siti mozzafiato: l'Ungheria ha selezionato una serie di località imperdibili, da visitare nel 2023, mete dove l’avventura e il benessere si incontrano, tra sentieri che attraversano formazioni geologiche e passeggiate immersi nel verde.\r

Il Megyer-hegy Tarn, di origine vulcanica, è una delle destinazioni più popolari delle Colline di Zemplén. Il laghetto è stato classificato come riserva naturale nel 1997. Lo specchio d’acqua è raggiungibile con un sentiero di trekking che attraversa la collina alta diversi metri, arrivati in cima la vista è mozzafiato.\r

Il Parco nazionale di Aggtelek e ospita al suo interno la grotta più lunga dell'Ungheria: la Caverna di Baradla, che si snoda lungo 25 chilometri. La nascita di questo fenomeno naturale, attraverso uno studio ricavato dai dati geologici, viene collocata a circa due milioni di anni fa. L'acqua gocciolante ha lentamente costruito le stalattiti di varie forme che ogni anno stupiscono e affascinano i turisti. La Sala dei Concerti, con la sua eccellente acustica e gli splendidi spettacoli, ospita ancora oggi concerti di musica classica e popolare.\r

Dopo un sentiero che si snoda nella natura circostante, si arriva davanti ad una delle tre uniche meraviglie di sale esistenti al mondo che si trova a Egerszalók. Nascosta nella Valle delle Acque Medicinali, la collina di sale è formata dall'acqua che sgorga da 410 metri di profondità. La collina di sale è stata creata nel 1961, quando l'area era sottoposta a lavori di trivellazione alla ricerca di gas naturale e petrolio. L'acqua medicinale contiene calcio, sodio, magnesio e zolfo.\r

La Foresta di Gemenc è un luogo unico in Europa ed è un'area naturale protetta dal 1977. Ogni anno, la sua superficie di 180 chilometri quadrati viene allagata, consentendo la formazione di una fauna davvero speciale. La foresta è un luogo magico per gli amanti delle escursioni e per chi vuole immergersi in una fiaba naturale fatta di sentieri e angoli idilliaci.\r

A soli 25 chilometri a sud di Oroszlány, è possibile camminare tra le rocce rosse del Parco Geologico della Bauxite a Gánt e visitare la Mostra delle Miniere di Bauxite di Balás Jenő. Il museo, realizzato proprio accanto alla cava, custodisce utensili da miniera e vecchie fotografie, inoltre nel cortile ospita anche due locomotive utilizzate per il trasporto della bauxite. Il sentiero naturalistico di 13 stazioni intorno alla miniera è una piacevole passeggiata che permette ai turisti di conoscere la storia geologica della zona, come si è creato il giacimento di bauxite di Gant e quali minerali si trovano nell'area.\r

L'elenco dei tesori naturali più belli dell'Ungheria non sarebbe completo senza l'attrazione top della Valle di Szalajka: la Cascata del Velo. L'acqua carsica scroscia per 17 metri, formando delle splendide barre di pietra. Una volta che l'acqua risale in superficie, l'anidride carbonica intrappolata fuoriesce e il calcare accumulato dà vita a una struttura a gradini.","post_title":"Ungheria: riflettori puntati su sei località imperdibili, da visitare nel 2023","post_date":"2022-12-20T13:35:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671543324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432777\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Leonardo Royal Venice Mestre[/caption]\r

\r

Sono stati il Leonardo Boutique Rome Termini e il Leonardo Milan City Center le strutture italiane dell'omonima compagnia alberghiera israeliana con le migliori performance del 2022 in termini di occupazione media, a quota rispettivamente 78% e 79%. Il gruppo Leonardo Hotels Central Europe festeggia un anno che segna finalmente il ritorno, se non il superamento, dei livelli pre-Covid del 2019. Dopo un'estate estremamente positiva, gli alberghi tricolori hanno infatti confermato il trend di crescita dell'alta stagione, chiudendo complessivamente gli ultimi tre trimestri del 2022 con un'occupazione media dell'83%. A trainare le performance è stata senz'altro la domanda italiana, ma sono aumentate le presenze anche da Germania, Israele e Stati Uniti.\r

\r

\"Dopo un primo trimestre rallentato dalla variante Omicron, il 2022 è stato un anno da record per Leonardo Hotels Italia. I tassi di occupazione medi giornalieri su base annuale sono superiori del 20% rispetto al 2019 - racconta Rafi Carmon, country general manager Italy & Hungary del gruppo -. Siamo grati che gli ospiti e i clienti considerino le nostre strutture partner e punti di riferimento su cui poter contare quando organizzano le loro vacanze o i loro eventi\".\r

\r

In particolare, nel 2022 il Leonardo Royal Venice Mestre è stato l'hotel partner della Venice Marathon a ottobre 2022, nonché dei Ted talks (TedxMestre, a novembre 2022), mentre il Nyx Hotel Milan ha ospitato una sfilata di moda per la Milan Fashion Week a novembre 2022. Inoltre il 2022 è stato un anno particolarmente positivo anche per quanto riguarda il rafforzamento delle collaborazioni strette nel corso dell'anno precedente, con numerosi partner di diversi settori. Anche nel 2023 la compagnia prevede quindi di consolidare queste partnership, ospitando eventi ancora più importanti, come un'altra sfilata di moda al Nyx Hotel Milan o la partecipazione del Leonardo Milan City Center e dello stesso Nyx Hotel Milan alla Milano Design Week con due installazioni.","post_title":"Leonardo Hotels Italia: volumi di nuovo ai livelli pre-Covid","post_date":"2022-12-20T12:55:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671540909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Lief, si trova a Bruxelles e offre 90 posti letto su una superficie totale di 2.500 metri quadrati la prima struttura del gruppo Numa nei Paesi del Benelux. Ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione dell'azienda tedesca, che oggi è presente in otto differenti destinazioni europee con un portfolio di oltre 3 mila unità abitative.\r

\r

\"Per noi, Bruxelles in quanto sede dell’Unione europea, è un punto di partenza ideale per la nostra espansione in Benelux - spiega il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Per il nostro lancio sul mercato del Benelux, siamo quindi lieti di poter proporre un edificio storico in una posizione privilegiata. Continuiamo inoltre a cercare proprietà di primo piano in città come Amsterdam e Lussemburgo, e dal 2023 anche a Parigi\".","post_title":"Il gruppo Numa approda nel Benelux con il Lief di Bruxelles","post_date":"2022-12-20T12:20:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671538824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa riattiva da domani, 21 dicembre, i collegamenti tra Madrid e Salvador de Bahía: la rotta sarà operata due volte alla settimana, mercoledì e venerdì. L'operativo è ideale per garantire collegamenti veloci da Madrid verso varie destinazioni europee quali Barcellona, Porto, Lisbona, Vigo, Zurigo, Parigi, Francoforte, Monaco, Roma e Milano. Con il ritorno in quella che è stata la prima destinazione brasiliana collegata da Air Europa, la compagnia rafforza il posizionamento nell'hub di Madrid e amplia progressivamente l'offerta per rispondere all'incremento della domanda.\r

\r

Oltre al volo giornaliero su San Paolo, Air Europa aggiunge Salvador de Bahia al suo network operato con il Boeing 787 Dreamliner. La compagnia ha ampliato i collegamenti in Brasile anche grazie all'accordo di codeshare con Azul, che con voli da San Paolo e Salvador de Bahia raggiunge altre nove città del paese. Air Europa stima di offrire oltre 78.000 posti su questa rotta nel 2023, operando più di 250 voli, in un chiaro impegno a recuperare i livelli e le operazioni del 2019.","post_title":"Air Europa riattiva domani la rotta da Madrid a Salvador de Bahia","post_date":"2022-12-20T12:12:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671538348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lieve frenata di Aci Europe sulle previsioni di piena ripresa del traffico passeggeri, che viene posticipata al 2025: nel 2023 il volume passeggeri è destinato a scendere del -9% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019).\r

\r

\"Il traffico passeggeri ha registrato una forte ripresa dalla scorsa primavera e finora si è dimostrato molto resistente di fronte ai crescenti venti contrari geopolitici ed economici\" ha dichiarato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Tuttavia, ci aspettiamo che la ripresa del traffico passeggeri si stabilizzi in futuro, e che il calendario si spinga fino al 2025 prima che gli aeroporti europei tornino finalmente al punto in cui si trovavano prima dell'impatto del Covid-19. L'anno prossimo mancheranno ancora 220 milioni di passeggeri, il che significa che i nostri volumi saranno pari solo ai livelli del 2017\".\r

\r

L'associazione segnala che le continue tensioni geopolitiche e la guerra in Ucraina continueranno ad avere un impatto su diversi mercati nazionali. Anche il deterioramento della macroeconomia e le pressioni inflazionistiche sono destinate a pesare sulla domanda, con un forte aumento delle tariffe aeree nel terzo e quarto trimestre del 2022.\r

\r

L'impatto di questi fattori negativi sul traffico passeggeri sarà parzialmente compensato da un certo grado di resilienza della domanda leisure e dalla continua espansione dei vettori ultra-low cost. La fine delle concessioni sugli slot aeroportuali alle compagnie aeree a partire dalla prossima estate dovrebbe inoltre attenuare le pressioni sull'offerta.\r

\r

\"La situazione sta diventando sempre più eterogenea in termini di impatti e risultati - ha concluso Jankovec -. Prevediamo che diversi mercati aeroportuali - specie quelli che si basano sul turismo - supereranno i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia già l'anno prossimo. Ma per molti altri non sarà così e impiegheranno molto più tempo per riprendersi. Più a lungo termine, una volta che gli ultimi impatti di Covid-19 saranno finalmente partiti, gli aeroporti europei dovranno affrontare livelli di rischio più elevati rispetto al passato. Le nostre autorità di regolamentazione devono riflettere e tenerne pienamente conto\".","post_title":"Aci Europe rimanda al 2025 il pieno recupero dei volumi di traffico passeggeri","post_date":"2022-12-20T12:03:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671537839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro Daniela Santanchè ha concesso al settimanale di PMI.it un'intervista in cui anticipa alcune delle linee programmatiche del ministero per rilanciare il settore. Ed illustra alcune misure previste nella manovra economica 2023, a partire dagli incentivi alle imprese del settore del turismo montano.\r

\r

La Legge di Bilancio prevede l’istituzione di un Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento. Per promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici. Per aiutare le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.\r

\r

Dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2023, 50 milioni di euro per il 2024. 70 milioni per il 2025 e 50 milioni per il 2026. Destinati alla promozione dell’attrattività turistica e dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.\r

Rilancio per gli impianti di risalita\r

Le risorse sono stanziate con l’obiettivo di rilanciare, in particolare, l’attività delle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale. Tra le altre risorse strategiche il ministro Santanchè ci illustra le seguenti: Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: 10 milioni per il 2023 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Fondo per l’offerta professionale nel turismo: 5 milioni per l’anno 2023 e 8 milioni sia per il 2024 che per il 2025. Fondo per il turismo sostenibile: 5 milioni per il 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.\r

\r

Ha parlato inoltre di Pnrr e di formazione di guide turistiche.\r

\r

Ha tralasciato solo il turismo organizzato. Perché?","post_title":"Santanchè: molti soldi (giusti) per la montagna. E per il turismo organizzato?","post_date":"2022-12-20T11:33:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1671536007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eataly aprirà entro la fine del 2023 due nuovi punti vendita in Nord America, uno a New York (Stati Uniti) e l'altro a Toronto (Canada). La società, fondata da Oscar Farinetti, ha cambiato negli scorsi mesi il socio di riferimento (l'Investindustrial di Andrea Bonomi) e l'amministratore delegato, con la carica assunta da Andrea Cipolloni.\r

\r

Il terzo negozio di New York sarà localizzato al 200 di Lafayette Street, nel cuore di Soho, a metà strada tra i due negozi già esistenti, l'Eataly Flatiron e Downtown, nel Financial District. Eataly Lafayette si svilupperà su una superficie di 1.700 metri quadri.\r

\r

A Toronto aprirà all'interno di CF Sherway Gardens, una delle principali destinazioni di shopping situata nella parte occidentale della città. Il secondo punto vendita di Toronto si svilupperà su una superficie di 2.400 metri quadri.","post_title":"Eataly apre due nuovi punti vendita a New York e Toronto","post_date":"2022-12-20T10:50:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671533427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cast stellare per il Capodanno di Genova: il grande concerto di piazza De Ferrari vedrà sul palco Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, in una serata condotta da Federica Panicucci: un appuntamento musicale imperdibile che va ad arricchire ulteriormente le festività natalizie della Liguria.\r

\r

«Un capodanno di festa e musica è la giusta chiusura di un anno splendido per il turismo ligure – spiega l’assessore al Turismo della Regione Augusto Sartori - La diretta su Canale 5 del capodanno in piazza De Ferrari a Genova, è per tutta la Liguria, uno spot straordinario per la prossima stagione. Mi auguro che, iniziando l'anno collegandosi con Genova faccia venire a tanti italiani il desiderio di venire da noi, in una Regione meravigliosa e sempre più attrattiva».\r

\r

E' partita in questi giorni, in onda sulle reti Mediaset e sui canali social di Regione Liguria, la campagna di promozione della Liguria per il periodo natalizio con lo spot, realizzato da Claudio Cabona con la regia di Yuri Dellacasa.\r

\r

Le previsioni relative alle presenze per Fine anno sono ottime. «Per capodanno - aggiunge il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - già prenotate più del 70% delle camere a disposizione dalle piattaforme on line. Promozione ed eventi trainano il settore».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Liguria, promozione ed eventi trainano le prenotazioni per le Feste di Fine Anno","post_date":"2022-12-20T10:30:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671532246000]}]}}