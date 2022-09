Thailandia: soggiorni fino a 45 giorni per i turisti provenienti da Paese esentati dal visto

La Thailandia ha esteso fino a 45 giorni il periodo di soggiorno per i turisti provenienti da paesi/territori aventi diritto all’esenzione dal visto e a 30 giorni per quelli idonei per un visto all’arrivo. La nuova regolamentazione varata dal Centro thailandese per l’amministrazione della situazione Covid-19 su proposta del Tourism Authority of Thailand (Tat) – sarà in vigore dal 1° ottobre 2022 fino al 31 marzo 2023.

Tat ha proposto l’estensione per stimolare l’inizio imminente dell’alta stagione, che normalmente va da ottobre a marzo. L’estensione del periodo di soggiorno a 45 giorni sarà valida anche per i cittadini italiani, che possono entrare in Thailandia nell’ambito di un regime di esenzione dal visto turistico.