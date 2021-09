Stadt Luzern: è tornata a navigare l’ammiraglia dei battelli lacustri di Lucerna

La regina del Lago dei Quattro Cantoni è tornata: dopo due anni di lavori di ristrutturazione è infatti nuovamente attivo il maestoso battello a vapore intitolato alla città, Stadt Luzern, ammiraglia del Lago di Lucerna, la nave passeggeri più grande e imponente del lago, costruita nel 1928.

La nave ha ospitato molte personalità, inclusa la regina Elisabetta II in visita di stato nel 1980.

Ma torniamo indietro: la flotta della “della “Vierwaldstättersee” SGV comprende altre 18 navi. Originariamente la “Città di Lucerna” fu costruita nel 1928 come ultimo battello a vapore per un lago svizzero. La maestosa nave può vantare una ricca storia e ha ospitato numerosi personaggi illustri negli ultimi 90 anni. Nel luglio 1940 il generale Henri Guisan e l’intero corpo degli ufficiali dell’esercito svizzero salparono sul piroscafo da Lucerna al prato di Rütli per un’importante conferenza militare durante un momento di guerra precario, dopo la caduta della Francia, alcuni anni dopo, nell’agosto del 1947, Evita Perón, moglie del presidente argentino Juan Perón, fu ospitata ufficialmente al PS Stadt Luzern durante una visita ufficiale e fece una crociera da record a Tellsplatte in appena 1 ora e 22 minuti. In onore della visita delle Regina britannica, il salone del ponte superiore della nave fu in seguito ribattezzato “Queen’s Salon”.

La straordinaria storia di PS Stadt Luzern riflette da vicino la storia del XX secolo e mentre la nave si avvicina al suo centenario alla fine di questo decennio, è stata ancora una volta ringiovanita e rinnovata con stile. Oltre 80 000 ore di lavoro e 13,3 milioni di franchi sono stati investiti per riportare questo meraviglioso natante lacustre al suo splendore originale e al suo valore storico.

Il 1° maggio 2021, il battello a vapore è rientrato in servizio pubblico ed è utilizzato, oltre che per servizio regolare, anceh per speciali crociere culinarie come Wine & Dine o Jazz & Steam. Naturalmente, questa fantastica nave può anche essere noleggiata per crociere private.

E domani, per chi sarà sul lago, la parata per salutarne il ritorno!

MT