Sri Lanka Tourism Alliance lancia la campagna “Love Sri Lanka, Always” La Sri Lanka Tourism Alliance lancia la nuova campagna tattica “Love Sri Lanka, Always” sui principali mercati internazionali. L’iniziativa mira a rafforzare il posizionamento dell’isola come destinazione da scoprire, e riscoprire, in ogni periodo dell’anno, contribuendo a modificare la percezione globale dello Sri Lanka attraverso uno dei temi storici del turismo dell’isola: la stagionalità della domanda. La campagna mette infatti in evidenza esperienze culturali e naturalistiche che si svolgono in momenti specifici dell’anno, invitando i viaggiatori a considerare la destinazione anche al di fuori della tradizionale alta stagione. Obiettivo dichiarato una distribuzione più equilibrata dei flussi durante tutto l’anno e allo stesso tempo a valorizzare esperienze meno conosciute, come spiega Malik Fernando, presidente Sri Lankan Alliance, network di operatori privati impegnati nel sostegno e nello sviluppo dell’industria turistica del Paese: «Lo Sri Lanka sorprende e affascina continuamente. Con questa campagna tattica invitiamo i viaggiatori a guardare l’isola con occhi nuovi e a scoprire la sua cultura, natura e festival anche in periodi che tradizionalmente non rientrano nella stagione alta». Distribuita a livello globale con un approccio digital-first, attraverso piattaforme online e media internazionali e locali, la campagna evidenzia inoltre la forte ripresa del Paese dopo i recenti episodi di maltempo e le inondazioni, con le attività turistiche nuovamente pienamente operative e le comunità locali pronte ad accogliere i visitatori. Inoltre racconta esperienze che possono essere vissute solo in determinati momenti dell’anno: dal raduno degli elefanti nel parco di Minneriya e le celebrazioni culturali delle lanterne di Vesak, al festival Kandy Perahera. (Pamela McCourt Francescone) Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => a&o Hostels ha acquisito in piena proprietà un edificio dismesso di 31.000 metri quadrati che ospitava uffici in una posizione centrale e di prestigio a Berlino, da Pimco Prime Real Estate per conto di Allianz. StepStone Group e Proprium Capital Partners hanno sponsorizzato l’acquisizione di a&o Hostels guidata dal management alla fine del 2023 e, insieme, hanno investito circa 500 milioni di euro nell’espansione della piattaforma negli ultimi 18 mesi. In linea con la propria strategia di riqualificazione e riuso adattivo, a&o Hostels farà leva sulla propria divisione interna di sviluppo per realizzare un programma di conversione da 40 milioni di euro, che porterà alla creazione del più grande ostello d’Europa, con circa 2.500 posti letto. L’operazione consolida la presenza dominante di a&o Hostels a Berlino, che raggiungerà un totale di 8.000 posti letto una volta completato l’immobile. Il progetto Situato in Rudi-Dutschke-Straße, nel cuore del quartiere turistico di Kreuzberg, il progetto completato comprenderà 610 camere, con una combinazione di camere private (31%) e condivise (69%). Checkpoint Charlie si trova a pochi passi, mentre l’attrattività dell’immobile è ulteriormente rafforzata dalla vicinanza alla Stazione Centrale di Berlino. Ottenuto il permesso di costruire, a&o Hostels, insieme ad ANES Bau, nominata general contractor, punta ad aprire nel primo trimestre del 2027. Il programma di investimento iniziale da 500 milioni di euro di a&o Hostels si fonda sulla crescente opportunità di riconvertire uffici e hotel giunti al termine del loro ciclo di vita naturale o per i quali gli investimenti capex richiesti dagli standard Esg per adeguarli ai requisiti attuali risultano antieconomici. Questa strategia ha accelerato l’ambizione di a&o Hostels di portare la propria offerta budget, rivolta a famiglie, gruppi scolastici e backpacker, in un numero sempre maggiore di città europee, consentendo una crescita di ulteriori 11.000 posti letto negli ultimi 24 mesi. Oliver Winter, ceo di a&o Hostels, ha commentato: «Grazie a una combinazione unica di storia, cultura, innovazione moderna, spazi verdi e convenienza, Berlino è uno dei principali hotspot europei per il turismo leisure, con 13 milioni di visitatori nel 2024, in crescita del 7,5% rispetto al 2023. È anche la città più strettamente legata ad a&o, dove abbiamo aperto il nostro primo ostello a Berlin Friedrichshain oltre 25 anni fa. Sfruttare le nostre competenze interne di sviluppo ci permetterà di realizzare un altro ostello altamente sostenibile e moderno, nonché il più grande d’Europa. Questo investimento simbolo rappresenta una dichiarazione importante delle nostre ambizioni, mentre continuiamo a guidare la rapida crescita della piattaforma a&o. Democratizzare l’accesso alle destinazioni urbane più ambite è un pilastro centrale della nostra strategia: combinando la nostra solida esperienza in ambito investimento e gestione con i favorevoli trend di settore, puntiamo a generare performance ancora più forti in termini di pernottamenti e ricavi». [post_title] => a&o Hostels: a Berlino l'ostello più grande d'Europa [post_date] => 2026-03-04T14:46:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772635609000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della Giornata internazionale della donna, Sandals Foundation sostiene le donne dei Caraibi con un impegno costante e trasversale, promuovendo iniziative che migliorano la qualità della loro vita, rafforzano la loro indipendenza economica e ampliano le opportunità per le generazioni future. Per la fondazione, l’empowerment femminile non è una celebrazione stagionale, ma un percorso continuativo che dura tutto l’anno. Attraverso il programma Women helping others achieve, realizza progetti concreti e duraturi che coinvolgono donne in iniziative socio-economiche, formative, sanitarie e di sostegno alla dignità personale. L’obiettivo è quello di creare ponti tra competenze, risorse e opportunità, favorendo la piena partecipazione delle donne allo sviluppo delle loro comunità, perché sostenere le donne significa rafforzare famiglie, economie e comunità. Le nuove opportunità In alcune isole dei Caraibi, l’impegno della Sandals Foundation si concentra sulla creazione di opportunità economiche per le donne, soprattutto in ambiti tradizionalmente poco valorizzati. A Grenada, ad esempio, il gruppo di agricoltrici noto come Grenada Network of Rural Women Producers conta oggi 75 agricoltrici di età compresa tra i 40 e i 75 anni, 12 agricoltori maschi, quattro giovani agricoltori a tempo pieno di età inferiore ai 35 anni e tre aspiranti agricoltrici di età inferiore ai 10 anni, i cui genitori hanno iscritto le figlie alla rete. La Sandals Foundation ha recentemente donato 78.000 dollari al Grenrop per aprire un impianto di lavorazione del cocco e una cella frigorifera. Parallelamente, a Saint Lucia, la Sandals Foundation ha collaborato con l’organizzazione no profit locale Helen’s Daughters per sostenere il mercato pop-up bisettimanale “FarmHers market”, dove le agricoltrici si riuniscono per promuovere e vendere alla comunità i prodotti coltivati localmente e articoli artigianali di alta qualità. Il sostegno finanziario della Sandals Foundation ha migliorato le attività esistenti di Helen’s Daughters a Saint Lucia, consentendo l’acquisizione di infrastrutture e arredi fondamentali per operare in uno spazio dedicato al contatto con i clienti. A Saint Vincent and the Grenadines, il sostegno della Sandals Foundation ha sostenuto l’organizzazione di un mercato mensile FarmHers al Calliqua Playing Field. La salute è un elemento fondamentale per l’empowerment femminile. La Sandals Foundation supporta programmi medici volti a garantire l’accesso alla prevenzione, con particolare attenzione alla diagnosi precoce di problemi oncologici femminili. I Il sostegno alle donne passa anche attraverso percorsi di ascolto e recupero. In collaborazione con Stand Up for Jamaica, Sandals Foundation offre supporto psicologico e programmi educativi a donne detenute dell’isola. Infine, investire nelle ragazze significa garantire un futuro più equo e consapevole. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Sri Lanka Tourism Alliance lancia la campagna “Love Sri Lanka, Always” [post_date] => 2026-03-04T12:56:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772628973000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508738 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Olm Nature Escape conquista Gault Millau come hotel dell'anno 2026 ed entra nei Vitalpina Hotels Alto Adige. Olm Nature Escape, eco aparthotel adagiato tra le vette di Caminata di Tures, è nato da un'idea radicale: costruire con la natura. Un cerchio di vetro e legno di larice che accoglie la Valle Aurina come se ne fosse sempre stato parte, immerso in quella che viene chiamata "la valle dalle mille possibilità" per la sua straordinaria varietà paesaggistica e le sue 80 vette che superano i 3mila metri. Un tesoro alpino - che ha ottenuto fin dall'apertura la certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) ed è entrato nella collezione Ecoluxury Retreats of the World. Nel nuovo anno Olm Nature Escape conquista il titolo di "Hotel dell'anno 2026 in Alto Adige", conferito dalla prestigiosa guida Gault Millau. Un riconoscimento che premia soprattutto la visione innovativa che permea ogni aspetto della struttura. Il premio Gault Millau celebra un approccio all'ospitalità che segue i ritmi della natura. A confermare questa filosofia è arrivato anche l'ingresso nei Vitalpina Hotels Alto Adige, il circuito delle strutture certificate che promuovono benessere autentico attraverso movimento, alimentazione consapevole e tutela dell’ambiente. Trentatré ApartSuite costruite secondo i principi della bioarchitettura ospitano chi cerca un rifugio diverso dal solito. Il legno di larice ricopre superfici e pavimenti, mentre materiali naturali creano atmosfere calde e avvolgenti. Venticinque ApartSuite dispongono di sauna finlandese privata, per un relax su misura dopo le giornate sulla neve. Al centro della struttura circolare, un laghetto naturale impreziosisce un giardino lasciato volutamente selvaggio, un piccolo ecosistema che ricorda come la natura, quando rispettata, offra spettacoli incomparabili. Il ristorante Prenn°, guidato dallo chef Berni Aichner, segue la filosofia Slow Food del "buono, pulito e giusto "reinterpretando la tradizione altoatesina con creatività contemporanea. Per vivere questa esperienza unica lontano dalla frenesia del weekend, Olm Nature Escape propone il Midweek Special 2026. L'offerta è disponibile fino al 27 marzo 2026, dal 10 al 13 maggio e dal 17 al 21 maggio, poi dal 7 al 18 giugno e infine dal 1° al 5 novembre 2026. Comprende il soggiorno nelle nuove Eco ApartSuite (con sauna privata per le suite M e L), colazione a buffet ricca di specialità regionali e biologiche, accesso illimitato all'Eco SPA, sala fitness e yoga con vista sul giardino, parcheggio privato, connessione wi-fi personalizzabile. Ed inoltre, un voucher da 50 euro a persona per cenare al ristorante PRENN°. Il soggiorno minimo è di 3 notti, prenotabili dal lunedì al venerdì, con prezzo partire da 312 euro a persona. [post_title] => Olm nature escape conquista Gault Millau ed entra nei Vitalpina hotels Alto Adige [post_date] => 2026-03-04T11:54:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772625262000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508711 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Imperia punta sui mercati esteri e rafforza la propria presenza nelle principali fiere internazionali del turismo, in sinergia con regione Liguria e la Dmo Riviera dei Fiori. Dopo la partecipazione alla Vakantiebeurs di Utrecht, dal 7 al 9 gennaio scorsi, la presenza a Itb Berlino segna un ulteriore passo nella strategia di promozione coordinata, consolidando l’azione di sistema e rafforzando la riconoscibilità della destinazione all’interno del brand Liguria nel principale appuntamento B2B dell’industria turistica mondiale. In collaborazione con la Dmc Dede – Destination Design, il capoluogo della provincia ligure si presenta con un’agenda di incontri con tour operator, buyer e operatori internazionali, con l’obiettivo di attivare relazioni commerciali e consolidare la propria presenza sui mercati esteri ad alto potenziale. Inserita nel contesto della Riviera ligure e della Riviera dei Fiori, Imperia beneficia di un clima mite tutto l’anno – recentemente riconosciuto tra i migliori d’Italia per qualità e vivibilità – che consente una fruizione continuativa dell’offerta outdoor e favorisce una naturale destagionalizzazione dei flussi. La posizione geografica rappresenta un ulteriore asset competitivo: a breve distanza dalla Costa Azzurra e in prossimità dell’arco alpino, Imperia si colloca in un corridoio strategico tra mare e montagna, intercettando mercati di prossimità e flussi transfrontalieri ad alta capacità di spesa. Imperia si racconta a Berlino come sistema integrato, capace di unire mare, outdoor, ciclabilità, cultura ed enogastronomia in un’offerta coerente e destagionalizzata. Particolare attenzione è riservata ai segmenti sensibili alla mobilità dolce, al turismo esperienziale e ai soggiorni attivi, intercettando una domanda sempre più orientata verso autenticità, sostenibilità e qualità della vita. «La partecipazione alla Itb Berlin rappresenta per Imperia - dichiara Gianmarco Oneglio, assessore allo sviluppo economico con delega al turismo e alla digitalizzazione - un’occasione concreta per trasformare l’interesse internazionale in opportunità commerciali strutturate. Siamo presenti all’interno dello stand di Regione Liguria, in una logica di promozione coordinata che rafforza il brand Liguria sui mercati esteri e valorizza le singole destinazioni. Siamo impegnati affinché Imperia sia percepita non solo come meta da scoprire, ma come destinazione esperienziale capace di generare valore per l’intera filiera. Itb Berlin sarà un’occasione di posizionamento competitivo in un contesto globale, dove le destinazioni si misurano sulla capacità di strutturare prodotto, governance, accessibilità e rete commerciale». [post_title] => Imperia protagonista a Itb Berlino con un'offerta destagionalizzata tra mare, outdoor, ciclabilità, cultura ed enogastronomia [post_date] => 2026-03-04T10:23:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772619832000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono anche Cipro, Turchia e Grecia nell'elenco dei Paesi segnalati dal Foreign, Commonwealth & Development Office (Fcdo) del Regno Unito: destinazioni che vedono un aggiornamento delle raccomandazioni di viaggio per i cittadini britannici. Come riferisce Il Messaggero, le nuove linee guida estendono le avvertenze non solo ai paesi più a rischio ma anche ad alcuni paesi del Mediterraneo orientale, a causa della possibile ricaduta della crisi in Medio Oriente sull’Europa meridionale. Il consiglio è naturalmente quello di non programmare viaggi verso Iran, Israele e territori palestinesi, mentre ora anche alcuni stati del Golfo sono soggetti a raccomandazioni più restrittive: per Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait sono sconsigliati tutti i viaggi non essenziali; chi si trova già in loco è invitato a restare in sicurezza e seguire le indicazioni delle autorità locali. Arabia Saudita e altre aree con attività militare attiva: i britannici sono esortati a evitare spostamenti non necessari e a restare in luoghi sicuri. Le raccomandazioni su Cipro, Turchia e Grecia Mentre Cipro non è stata inserita tra le aree vietate, il Foreign Office sottolinea che l’isola si trova molto vicino a una possibile espansione del conflitto con relativo aumento del rischio di impatti indiretti e potenziali interruzioni di voli o altri servizi. I viaggiatori sono invitati a seguire le istruzioni delle autorità locali e a monitorare la situazione con attenzione. Per la Turchia, ci sono avvisi specifici per aree prossime alla frontiera con la Siria dove persistono combattimenti e un rischio elevato di terrorismo. Anche se la Grecia non rientra nelle zone ad alto rischio diretto, la sua vicinanza geografica e l’interconnessione con le rotte turistiche verso Cipro e il Medio Oriente hanno spinto il Fcdo a raccomandare cautela nei viaggi verso regioni orientali del paese e ad aggiornare i viaggiatori su possibili sviluppi della situazione regionale. [post_title] => Uk: il Foreign Office modifica le raccomandazioni per Cipro, Turchia e Grecia [post_date] => 2026-03-04T09:39:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772617178000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Slovenia accogliente, sostenibile e dall’ottima cucina: riparte da qui la destinazione, dopo il successo riscosso con Casa Slovenia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. E il mese di marzo appena cominciata è tempo di appuntamenti dedicati al trade per l’Ente sloveno per il turismo in Italia, come spiega il direttore, Aljoša Ota. «Ripartiamo da qui, dall’immagine di un Paese vincente, attento ai bisogni di ciascuno e in grado di incarnare il meglio dei valori olimpici che hanno contraddistinto Milano-Cortina 2026. Un approccio che intendiamo portare avanti, come Ente sloveno per il turismo, anche nei prossimi impegni che ci vedranno protagonisti». Primo appuntamento a Napoli per la Bmt, dal 12 al 14 marzo: «Il mercato del Sud Italia rappresenta per noi un bacino con un potenziale ancora parzialmente inespresso e il nostro racconto della Slovenia come destinazione sostenibile, sorprendente e facilmente fruibile incontra, nell’Italia meridionale, un pubblico sempre più alla ricerca di esperienze autentiche, natura incontaminata, wellness ed enogastronomia di qualità. I target più interessanti sono le coppie e i professionisti con capacità di spesa medio-alta, interessati a short break culturali e green, ma anche famiglie attente alla sicurezza e alla qualità ambientale della destinazione». Tra i co-espositori dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia arriveranno a Napoli realtà come Terme Dobrna, Castello di Bled, Hit Alpinea e Sava Hotels&Resorts, eccellenze dell’universo hospitality, ma anche di un panorama termale in continua evoluzione, sempre più attento alle necessità dei turisti italiani che si sono confermati, nel 2025, il secondo mercato alle spalle della Germania. Martedì 17 marzo l’Ente del Turismo Sloveno, in collaborazione con Travel Hashtag Advisory, agenzia specializzata in consulenza strategica, sarà a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme (BO), per il Workshop Slovenia dedicato alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna e dintorni. L’iniziativa vedrà la partecipazione di 20 operatori sloveni. Inizio d'anno col segno più Sono stati quasi 100.000 i pernottamenti generati dai turisti italiani in Slovenia a gennaio 2026: +8% rispetto allo stesso periodo nel 2025, e 17% del totale estero, secondo mercato alle spalle dei croati che, come di consueto, hanno approfittato delle condizioni meteo favorevoli per visitare località sciistiche come Kranjska Gora o termali come Zreče e Brežice. Le destinazioni preferite degli italiani si confermano Lubiana e Pirano, mentre è in forte crescita la stessa Brežice, terza in questa graduatoria, dove le presenze dal nostro Paese crescono del 25%. «Gli italiani continuano a scegliere la Slovenia con curiosità e concretezza, e questo +8% a gennaio è un segnale chiaro: il nostro prodotto funziona, anche lontano dai picchi stagionali. Le strutture termali stanno alzando l’asticella, con investimenti su design, sostenibilità e medical wellness che parlano un linguaggio contemporaneo e internazionale che ben si sposa alle esigenze del pubblico italiano, come confermato dai numeri». [post_title] => Slovenia: primavera nel segno degli incontri con il trade [post_date] => 2026-03-04T09:25:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772616339000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per la nuova wing del Terminal di Milano Linate Prime con nuove aree per l’accoglienza di passeggeri e l’ampliamento delle aree di parcheggio. L’intervento, avviato nel dicembre 2024, introduce spazi più confortevoli e funzionali per passeggeri ed equipaggi, con flussi separati e maggiore privacy. L’ampliamento si inserisce nella strategia di crescita di Sea Prime (che con il brand Milano Prime è il primo operatore italiano nel settore Business & General Aviation), che nel 2025 ha gestito 35,9 mila movimenti di business aviation, con un incremento del 7% a Milano Linate Prime rispetto al 2024 e una delle più alte crescite in Europa. Nei primi mesi del 2026, spinti anche dall’effetto Olimpiadi, il traffico ha accelerato il trend di crescita del +13,5% rispetto al 2025, con picchi di oltre 130 movimenti giornalieri. Nella nuova wing sono state realizzate nove lounge con pareti vetrate, affacciate sul piazzale aeromobili e sul lato landside per complessivi 2.000 metri quadri. Gli spazi sono stati assegnati a primari operatori di business aviation italiani ed internazionali, che le personalizzeranno in base ai propri standard architettonici e di servizio. Il progetto ha previsto anche il restyling delle infrastrutture esistenti, con la creazione di nuovi spazi e l’ampliamento delle bussole di ingresso per una migliore accessibilità. Dal punto di vista ambientale, la nuova wing è stata progettata con un approccio improntato alla sostenibilità: l’intervento ha rigenerato le strutture esistenti, tra cui la campata di un hangar di ricovero degli aeromobili, integrandole con sistemi ad alta efficienza energetica, pannelli fotovoltaici, climatizzazione a basso impatto e un sistema di gestione dell’aria che monitora i livelli di CO2 per ottimizzarne il ricambio. «Con l’inaugurazione del nuovo terminal di Milano Linate Prime confermiamo l’impegno del Gruppo Sea nello sviluppo infrastrutturale e nel rafforzamento della competitività del sistema aeroportuale milanese, consolidando ulteriormente il nostro posizionamento in un segmento ad alto valore strategico come la business aviation» ha dichiarato Armando Brunini, ad e direttore Generale Sea -. Questo intervento è parte integrante della nostra visione industriale: investire in qualità, innovazione e sostenibilità per accrescere l’attrattività e la competitività del territorio». «L’inaugurazione del nuovo Terminal di Linate Prime nell'anno delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, che fa seguito agli interventi di restyling realizzati a Linate Prime in occasione di Expo2015, alla costruzione di due nuovi Hangar e all’apertura del terminal di Malpensa Prime conferma il nostro impegno nel rispondere alla crescente domanda di servizi e infrastrutture d’eccellenza per la business aviation, consolidando il ruolo di Milano Prime come porta d’accesso privilegiata a Milano e alla Lombardia» ha sottolineato Chiara Dorigotti, ad e direttore generale di Sea Prime. Il presidente Enac, Pierluigi Di Palma, ha inoltre aggiunto: «Il nuovo terminal si inserisce nel contesto di sviluppo di un segmento strategico della nuova mobilità aerea voluta da Enac, volta a potenziare il network di collegamenti aria-aria, per generare un significativo indotto economico per il territorio, nel pieno rispetto degli standard di sostenibilità ambientale, prevedendo anche la trasformazione degli scali in poli multifunzionali, che integrano le prestazioni di trasporto aereo con attività collaterali e con servizi di accoglienza avanzati». [post_title] => Sea Prime: dopo il boom di traffico 2025 apre i battenti la nuova ala di Milano Linate Prime [post_date] => 2026-03-04T09:13:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772615584000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'Itb di Berlino è stato inaugurato il padiglione dell'Italia rappresentato naturalmente dall'Enit. «Questa per noi è la fiera più importante per la Germania è il primo mercato per il nostro Paese - ha iniziato l'ad di Enit, Ivana Jelinic -. Questa è l'occasione per lanciare il programma che vede coinvolte tre regioni italiane, Sicilia, Calabria e Sardegna che hanno avuto delle difficoltà a causa dell'uragano Harry. Vorrei dire in questa occasione, che le regioni sono perfettamente in grado di ricevere i turisti. Naturalmente la campagna di supporto si rivolgerà anche in altri Paesi, Francia Spagna e altre». «Sarà una campagna on top nelle diverse regioni d'Italia con particolare interesse per queste tre - ha affermato il direttore marketing di Enit, Marino Bonavolontà -. Abbiamo scelto una campagna che lavora là dove è necessario. Voglio dire che sono regioni che hanno un impatto fortissimo sul turismo italiano. E questo sia sul turismo italiano che internazionale. Per la Calabria ci focalizzeremo su Germania, Regno Unito, repubblica Ceka e Polonia. Per la Sardegna, dalla Germania, Svizzera e dalla Francia, mentre per la Sicilia Francia, Stati Uniti e Regno Unito». Mercato e regioni Il mercato è stato diviso in tipologie: mercato domestico e internazionale. Il progetto si rivolge anche ai mercati di seconda fascia. insomma quelli che non presentano flussi enormi, come per esempio, l'Australia, il Benelux, l'Austria. Hanno parlato infine gli assessori regionali coinvolti nella campagna. Ha iniziato Giovanni Calabrese, assessore regionale al turismo della calabria, che naturalmente ringraziato il governo per questo programma che punta a rilanciare il turismo in una terra che è stata toccata dall'uragano. «Stiamo lavorando intensamente - ha detto l'assessore per ripristinare le aree colpite, e siamo già ad una buona fase». L'assessore ha poi elencato le straordinarie bellezze della Calabria. Franco0 Cuccureddu, assessore al turismo della Sardegna ha parlato delle grandi potenzialità dell'isola. «Dopo l'uragano Harry molte notizie hanno dato come distrutte parecchie spiagge. Questo non è vero. Cala Goloritze, che è stata giudicata la spiaggia più bella del mondo è perfetta. Come del resto le altre spiagge sarde». Questa campagna è molto importante proprio per invertire la narrazione a livello internazionale». [post_title] => L'Enit all'Itb di Berlino. Forte campagna per Calabria, Sardegna e Sicilia [post_date] => 2026-03-03T15:03:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772550209000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sri lanka tourism alliance lancia la campagna love sri lanka always" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2978,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"a&o Hostels ha acquisito in piena proprietà un edificio dismesso di 31.000 metri quadrati che ospitava uffici in una posizione centrale e di prestigio a Berlino, da Pimco Prime Real Estate per conto di Allianz.\r

StepStone Group e Proprium Capital Partners hanno sponsorizzato l’acquisizione di a&o Hostels guidata dal management alla fine del 2023 e, insieme, hanno investito circa 500 milioni di euro nell’espansione della piattaforma negli ultimi 18 mesi.\r

In linea con la propria strategia di riqualificazione e riuso adattivo, a&o Hostels farà leva sulla propria divisione interna di sviluppo per realizzare un programma di conversione da 40 milioni di euro, che porterà alla creazione del più grande ostello d’Europa, con circa 2.500 posti letto.\r

L’operazione consolida la presenza dominante di a&o Hostels a Berlino, che raggiungerà un totale di 8.000 posti letto una volta completato l’immobile.\r

\r

Il progetto\r

Situato in Rudi-Dutschke-Straße, nel cuore del quartiere turistico di Kreuzberg, il progetto completato comprenderà 610 camere, con una combinazione di camere private (31%) e condivise (69%).\r

Checkpoint Charlie si trova a pochi passi, mentre l’attrattività dell’immobile è ulteriormente rafforzata dalla vicinanza alla Stazione Centrale di Berlino. Ottenuto il permesso di costruire, a&o Hostels, insieme ad ANES Bau, nominata general contractor, punta ad aprire nel primo trimestre del 2027.\r

Il programma di investimento iniziale da 500 milioni di euro di a&o Hostels si fonda sulla crescente opportunità di riconvertire uffici e hotel giunti al termine del loro ciclo di vita naturale o per i quali gli investimenti capex richiesti dagli standard Esg per adeguarli ai requisiti attuali risultano antieconomici. Questa strategia ha accelerato l’ambizione di a&o Hostels di portare la propria offerta budget, rivolta a famiglie, gruppi scolastici e backpacker, in un numero sempre maggiore di città europee, consentendo una crescita di ulteriori 11.000 posti letto negli ultimi 24 mesi.\r

Oliver Winter, ceo di a&o Hostels, ha commentato: «Grazie a una combinazione unica di storia, cultura, innovazione moderna, spazi verdi e convenienza, Berlino è uno dei principali hotspot europei per il turismo leisure, con 13 milioni di visitatori nel 2024, in crescita del 7,5% rispetto al 2023. È anche la città più strettamente legata ad a&o, dove abbiamo aperto il nostro primo ostello a Berlin Friedrichshain oltre 25 anni fa. Sfruttare le nostre competenze interne di sviluppo ci permetterà di realizzare un altro ostello altamente sostenibile e moderno, nonché il più grande d’Europa. Questo investimento simbolo rappresenta una dichiarazione importante delle nostre ambizioni, mentre continuiamo a guidare la rapida crescita della piattaforma a&o. Democratizzare l’accesso alle destinazioni urbane più ambite è un pilastro centrale della nostra strategia: combinando la nostra solida esperienza in ambito investimento e gestione con i favorevoli trend di settore, puntiamo a generare performance ancora più forti in termini di pernottamenti e ricavi».\r

","post_title":"a&o Hostels: a Berlino l'ostello più grande d'Europa","post_date":"2026-03-04T14:46:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772635609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della Giornata internazionale della donna, Sandals Foundation sostiene le donne dei Caraibi con un impegno costante e trasversale, promuovendo iniziative che migliorano la qualità della loro vita, rafforzano la loro indipendenza economica e ampliano le opportunità per le generazioni future. Per la fondazione, l’empowerment femminile non è una celebrazione stagionale, ma un percorso continuativo che dura tutto l’anno.\r

\r

Attraverso il programma Women helping others achieve, realizza progetti concreti e duraturi che coinvolgono donne in iniziative socio-economiche, formative, sanitarie e di sostegno alla dignità personale. L’obiettivo è quello di creare ponti tra competenze, risorse e opportunità, favorendo la piena partecipazione delle donne allo sviluppo delle loro comunità, perché sostenere le donne significa rafforzare famiglie, economie e comunità.\r

Le nuove opportunità\r

In alcune isole dei Caraibi, l’impegno della Sandals Foundation si concentra sulla creazione di opportunità economiche per le donne, soprattutto in ambiti tradizionalmente poco valorizzati. A Grenada, ad esempio, il gruppo di agricoltrici noto come Grenada Network of Rural Women Producers conta oggi 75 agricoltrici di età compresa tra i 40 e i 75 anni, 12 agricoltori maschi, quattro giovani agricoltori a tempo pieno di età inferiore ai 35 anni e tre aspiranti agricoltrici di età inferiore ai 10 anni, i cui genitori hanno iscritto le figlie alla rete. La Sandals Foundation ha recentemente donato 78.000 dollari al Grenrop per aprire un impianto di lavorazione del cocco e una cella frigorifera.\r

\r

Parallelamente, a Saint Lucia, la Sandals Foundation ha collaborato con l’organizzazione no profit locale Helen’s Daughters per sostenere il mercato pop-up bisettimanale “FarmHers market”, dove le agricoltrici si riuniscono per promuovere e vendere alla comunità i prodotti coltivati localmente e articoli artigianali di alta qualità. Il sostegno finanziario della Sandals Foundation ha migliorato le attività esistenti di Helen’s Daughters a Saint Lucia, consentendo l’acquisizione di infrastrutture e arredi fondamentali per operare in uno spazio dedicato al contatto con i clienti. A Saint Vincent and the Grenadines, il sostegno della Sandals Foundation ha sostenuto l’organizzazione di un mercato mensile FarmHers al Calliqua Playing Field.\r

\r

La salute è un elemento fondamentale per l’empowerment femminile. La Sandals Foundation supporta programmi medici volti a garantire l’accesso alla prevenzione, con particolare attenzione alla diagnosi precoce di problemi oncologici femminili. I\r

\r

Il sostegno alle donne passa anche attraverso percorsi di ascolto e recupero. In collaborazione con Stand Up for Jamaica, Sandals Foundation offre supporto psicologico e programmi educativi a donne detenute dell’isola.\r

\r

Infine, investire nelle ragazze significa garantire un futuro più equo e consapevole. Nel 2025, la Sandals Foundation ha aiutato la Bahamas Girl Guides Association ad aprire un dormitorio per offrire uno spazio sicuro alle ragazze. L’associazione mira a fornire opportunità per lo sviluppo delle ragazze e delle giovani donne, per costruire l’autostima, sitmolare un approccio positivo e diventare cittadine attive sia a livello nazionale che internazionale.","post_title":"Sandals Foundation: le donne dei Caraibi al centro del progetto di sviluppo","post_date":"2026-03-04T14:19:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772633950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sri Lanka Tourism Alliance lancia la nuova campagna tattica “Love Sri Lanka, Always” sui principali mercati internazionali. L’iniziativa mira a rafforzare il posizionamento dell’isola come destinazione da scoprire, e riscoprire, in ogni periodo dell’anno, contribuendo a modificare la percezione globale dello Sri Lanka attraverso uno dei temi storici del turismo dell’isola: la stagionalità della domanda.\r

\r

La campagna mette infatti in evidenza esperienze culturali e naturalistiche che si svolgono in momenti specifici dell’anno, invitando i viaggiatori a considerare la destinazione anche al di fuori della tradizionale alta stagione.\r

\r

Obiettivo dichiarato una distribuzione più equilibrata dei flussi durante tutto l’anno e allo stesso tempo a valorizzare esperienze meno conosciute, come spiega Malik Fernando, presidente Sri Lankan Alliance, network di operatori privati impegnati nel sostegno e nello sviluppo dell’industria turistica del Paese: «Lo Sri Lanka sorprende e affascina continuamente. Con questa campagna tattica invitiamo i viaggiatori a guardare l’isola con occhi nuovi e a scoprire la sua cultura, natura e festival anche in periodi che tradizionalmente non rientrano nella stagione alta».\r

\r

Distribuita a livello globale con un approccio digital-first, attraverso piattaforme online e media internazionali e locali, la campagna evidenzia inoltre la forte ripresa del Paese dopo i recenti episodi di maltempo e le inondazioni, con le attività turistiche nuovamente pienamente operative e le comunità locali pronte ad accogliere i visitatori.\r

\r

Inoltre racconta esperienze che possono essere vissute solo in determinati momenti dell’anno: dal raduno degli elefanti nel parco di Minneriya e le celebrazioni culturali delle lanterne di Vesak, al festival Kandy Perahera.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Sri Lanka Tourism Alliance lancia la campagna “Love Sri Lanka, Always”","post_date":"2026-03-04T12:56:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1772628973000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Olm Nature Escape conquista Gault Millau come hotel dell'anno 2026 ed entra nei Vitalpina Hotels Alto Adige.\r

\r

Olm Nature Escape, eco aparthotel adagiato tra le vette di Caminata di Tures, è nato da un'idea radicale: costruire con la natura. Un cerchio di vetro e legno di larice che accoglie la Valle Aurina come se ne fosse sempre stato parte, immerso in quella che viene chiamata \"la valle dalle mille possibilità\" per la sua straordinaria varietà paesaggistica e le sue 80 vette che superano i 3mila metri. Un tesoro alpino - che ha ottenuto fin dall'apertura la certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) ed è entrato nella collezione Ecoluxury Retreats of the World.\r

\r

Nel nuovo anno Olm Nature Escape conquista il titolo di \"Hotel dell'anno 2026 in Alto Adige\", conferito dalla prestigiosa guida Gault Millau. Un riconoscimento che premia soprattutto la visione innovativa che permea ogni aspetto della struttura. Il premio Gault Millau celebra un approccio all'ospitalità che segue i ritmi della natura.\r

\r

A confermare questa filosofia è arrivato anche l'ingresso nei Vitalpina Hotels Alto Adige, il circuito delle strutture certificate che promuovono benessere autentico attraverso movimento, alimentazione consapevole e tutela dell’ambiente.\r

\r

Trentatré ApartSuite costruite secondo i principi della bioarchitettura ospitano chi cerca un rifugio diverso dal solito. Il legno di larice ricopre superfici e pavimenti, mentre materiali naturali creano atmosfere calde e avvolgenti. Venticinque ApartSuite dispongono di sauna finlandese privata, per un relax su misura dopo le giornate sulla neve. Al centro della struttura circolare, un laghetto naturale impreziosisce un giardino lasciato volutamente selvaggio, un piccolo ecosistema che ricorda come la natura, quando rispettata, offra spettacoli incomparabili.\r

\r

Il ristorante Prenn°, guidato dallo chef Berni Aichner, segue la filosofia Slow Food del \"buono, pulito e giusto \"reinterpretando la tradizione altoatesina con creatività contemporanea.\r

\r

Per vivere questa esperienza unica lontano dalla frenesia del weekend, Olm Nature Escape propone il Midweek Special 2026. L'offerta è disponibile fino al 27 marzo 2026, dal 10 al 13 maggio e dal 17 al 21 maggio, poi dal 7 al 18 giugno e infine dal 1° al 5 novembre 2026. Comprende il soggiorno nelle nuove Eco ApartSuite (con sauna privata per le suite M e L), colazione a buffet ricca di specialità regionali e biologiche, accesso illimitato all'Eco SPA, sala fitness e yoga con vista sul giardino, parcheggio privato, connessione wi-fi personalizzabile. Ed inoltre, un voucher da 50 euro a persona per cenare al ristorante PRENN°. Il soggiorno minimo è di 3 notti, prenotabili dal lunedì al venerdì, con prezzo partire da 312 euro a persona.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Olm nature escape conquista Gault Millau ed entra nei Vitalpina hotels Alto Adige","post_date":"2026-03-04T11:54:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772625262000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508711","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Imperia punta sui mercati esteri e rafforza la propria presenza nelle principali fiere internazionali del turismo, in sinergia con regione Liguria e la Dmo Riviera dei Fiori.\r

\r

Dopo la partecipazione alla Vakantiebeurs di Utrecht, dal 7 al 9 gennaio scorsi, la presenza a Itb Berlino segna un ulteriore passo nella strategia di promozione coordinata, consolidando l’azione di sistema e rafforzando la riconoscibilità della destinazione all’interno del brand Liguria nel principale appuntamento B2B dell’industria turistica mondiale.\r

\r

In collaborazione con la Dmc Dede – Destination Design, il capoluogo della provincia ligure si presenta con un’agenda di incontri con tour operator, buyer e operatori internazionali, con l’obiettivo di attivare relazioni commerciali e consolidare la propria presenza sui mercati esteri ad alto potenziale.\r

\r

Inserita nel contesto della Riviera ligure e della Riviera dei Fiori, Imperia beneficia di un clima mite tutto l’anno – recentemente riconosciuto tra i migliori d’Italia per qualità e vivibilità – che consente una fruizione continuativa dell’offerta outdoor e favorisce una naturale destagionalizzazione dei flussi. La posizione geografica rappresenta un ulteriore asset competitivo: a breve distanza dalla Costa Azzurra e in prossimità dell’arco alpino, Imperia si colloca in un corridoio strategico tra mare e montagna, intercettando mercati di prossimità e flussi transfrontalieri ad alta capacità di spesa.\r

\r

Imperia si racconta a Berlino come sistema integrato, capace di unire mare, outdoor, ciclabilità, cultura ed enogastronomia in un’offerta coerente e destagionalizzata. Particolare attenzione è riservata ai segmenti sensibili alla mobilità dolce, al turismo esperienziale e ai soggiorni attivi, intercettando una domanda sempre più orientata verso autenticità, sostenibilità e qualità della vita.\r

\r

«La partecipazione alla Itb Berlin rappresenta per Imperia - dichiara Gianmarco Oneglio, assessore allo sviluppo economico con delega al turismo e alla digitalizzazione - un’occasione concreta per trasformare l’interesse internazionale in opportunità commerciali strutturate. Siamo presenti all’interno dello stand di Regione Liguria, in una logica di promozione coordinata che rafforza il brand Liguria sui mercati esteri e valorizza le singole destinazioni. Siamo impegnati affinché Imperia sia percepita non solo come meta da scoprire, ma come destinazione esperienziale capace di generare valore per l’intera filiera. Itb Berlin sarà un’occasione di posizionamento competitivo in un contesto globale, dove le destinazioni si misurano sulla capacità di strutturare prodotto, governance, accessibilità e rete commerciale».","post_title":"Imperia protagonista a Itb Berlino con un'offerta destagionalizzata tra mare, outdoor, ciclabilità, cultura ed enogastronomia","post_date":"2026-03-04T10:23:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772619832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche Cipro, Turchia e Grecia nell'elenco dei Paesi segnalati dal Foreign, Commonwealth & Development Office (Fcdo) del Regno Unito: destinazioni che vedono un aggiornamento delle raccomandazioni di viaggio per i cittadini britannici.\r

\r

Come riferisce Il Messaggero, le nuove linee guida estendono le avvertenze non solo ai paesi più a rischio ma anche ad alcuni paesi del Mediterraneo orientale, a causa della possibile ricaduta della crisi in Medio Oriente sull’Europa meridionale.\r

\r

Il consiglio è naturalmente quello di non programmare viaggi verso Iran, Israele e territori palestinesi, mentre ora anche alcuni stati del Golfo sono soggetti a raccomandazioni più restrittive: per Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait sono sconsigliati tutti i viaggi non essenziali; chi si trova già in loco è invitato a restare in sicurezza e seguire le indicazioni delle autorità locali.\r

\r

Arabia Saudita e altre aree con attività militare attiva: i britannici sono esortati a evitare spostamenti non necessari e a restare in luoghi sicuri.\r

Le raccomandazioni su Cipro, Turchia e Grecia\r

Mentre Cipro non è stata inserita tra le aree vietate, il Foreign Office sottolinea che l’isola si trova molto vicino a una possibile espansione del conflitto con relativo aumento del rischio di impatti indiretti e potenziali interruzioni di voli o altri servizi. I viaggiatori sono invitati a seguire le istruzioni delle autorità locali e a monitorare la situazione con attenzione.\r

\r

Per la Turchia, ci sono avvisi specifici per aree prossime alla frontiera con la Siria dove persistono combattimenti e un rischio elevato di terrorismo. \r

\r

Anche se la Grecia non rientra nelle zone ad alto rischio diretto, la sua vicinanza geografica e l’interconnessione con le rotte turistiche verso Cipro e il Medio Oriente hanno spinto il Fcdo a raccomandare cautela nei viaggi verso regioni orientali del paese e ad aggiornare i viaggiatori su possibili sviluppi della situazione regionale.","post_title":"Uk: il Foreign Office modifica le raccomandazioni per Cipro, Turchia e Grecia","post_date":"2026-03-04T09:39:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772617178000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Slovenia accogliente, sostenibile e dall’ottima cucina: riparte da qui la destinazione, dopo il successo riscosso con Casa Slovenia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.\r

\r

E il mese di marzo appena cominciata è tempo di appuntamenti dedicati al trade per l’Ente sloveno per il turismo in Italia, come spiega il direttore, Aljoša Ota.\r

\r

«Ripartiamo da qui, dall’immagine di un Paese vincente, attento ai bisogni di ciascuno e in grado di incarnare il meglio dei valori olimpici che hanno contraddistinto Milano-Cortina 2026. Un approccio che intendiamo portare avanti, come Ente sloveno per il turismo, anche nei prossimi impegni che ci vedranno protagonisti».\r

\r

Primo appuntamento a Napoli per la Bmt, dal 12 al 14 marzo: «Il mercato del Sud Italia rappresenta per noi un bacino con un potenziale ancora parzialmente inespresso e il nostro racconto della Slovenia come destinazione sostenibile, sorprendente e facilmente fruibile incontra, nell’Italia meridionale, un pubblico sempre più alla ricerca di esperienze autentiche, natura incontaminata, wellness ed enogastronomia di qualità. I target più interessanti sono le coppie e i professionisti con capacità di spesa medio-alta, interessati a short break culturali e green, ma anche famiglie attente alla sicurezza e alla qualità ambientale della destinazione».\r

\r

Tra i co-espositori dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia arriveranno a Napoli realtà come Terme Dobrna, Castello di Bled, Hit Alpinea e Sava Hotels&Resorts, eccellenze dell’universo hospitality, ma anche di un panorama termale in continua evoluzione, sempre più attento alle necessità dei turisti italiani che si sono confermati, nel 2025, il secondo mercato alle spalle della Germania.\r

\r

Martedì 17 marzo l’Ente del Turismo Sloveno, in collaborazione con Travel Hashtag Advisory, agenzia specializzata in consulenza strategica, sarà a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme (BO), per il Workshop Slovenia dedicato alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna e dintorni. L’iniziativa vedrà la partecipazione di 20 operatori sloveni.\r

\r

Inizio d'anno col segno più\r

\r

Sono stati quasi 100.000 i pernottamenti generati dai turisti italiani in Slovenia a gennaio 2026: +8% rispetto allo stesso periodo nel 2025, e 17% del totale estero, secondo mercato alle spalle dei croati che, come di consueto, hanno approfittato delle condizioni meteo favorevoli per visitare località sciistiche come Kranjska Gora o termali come Zreče e Brežice. Le destinazioni preferite degli italiani si confermano Lubiana e Pirano, mentre è in forte crescita la stessa Brežice, terza in questa graduatoria, dove le presenze dal nostro Paese crescono del 25%.\r

\r

«Gli italiani continuano a scegliere la Slovenia con curiosità e concretezza, e questo +8% a gennaio è un segnale chiaro: il nostro prodotto funziona, anche lontano dai picchi stagionali. Le strutture termali stanno alzando l’asticella, con investimenti su design, sostenibilità e medical wellness che parlano un linguaggio contemporaneo e internazionale che ben si sposa alle esigenze del pubblico italiano, come confermato dai numeri».","post_title":"Slovenia: primavera nel segno degli incontri con il trade","post_date":"2026-03-04T09:25:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772616339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova wing del Terminal di Milano Linate Prime con nuove aree per l’accoglienza di passeggeri e l’ampliamento delle aree di parcheggio.\r

\r

\r

\r

\r

L’intervento, avviato nel dicembre 2024, introduce spazi più confortevoli e funzionali per passeggeri ed equipaggi, con flussi separati e maggiore privacy. L’ampliamento si inserisce nella strategia di crescita di Sea Prime (che con il brand Milano Prime è il primo operatore italiano nel settore Business & General Aviation), che nel 2025 ha gestito 35,9 mila movimenti di business aviation, con un incremento del 7% a Milano Linate Prime rispetto al 2024 e una delle più alte crescite in Europa. Nei primi mesi del 2026, spinti anche dall’effetto Olimpiadi, il traffico ha accelerato il trend di crescita del +13,5% rispetto al 2025, con picchi di oltre 130 movimenti giornalieri.\r

\r

\r

\r

\r

Nella nuova wing sono state realizzate nove lounge con pareti vetrate, affacciate sul piazzale aeromobili e sul lato landside per complessivi 2.000 metri quadri. Gli spazi sono stati assegnati a primari operatori di business aviation italiani ed internazionali, che le personalizzeranno in base ai propri standard architettonici e di servizio.\r

\r

Il progetto ha previsto anche il restyling delle infrastrutture esistenti, con la creazione di nuovi spazi e l’ampliamento delle bussole di ingresso per una migliore accessibilità.\r

\r

\r

\r

\r

Dal punto di vista ambientale, la nuova wing è stata progettata con un approccio improntato alla sostenibilità: l’intervento ha rigenerato le strutture esistenti, tra cui la campata di un hangar di ricovero degli aeromobili, integrandole con sistemi ad alta efficienza energetica, pannelli fotovoltaici, climatizzazione a basso impatto e un sistema di gestione dell’aria che monitora i livelli di CO2 per ottimizzarne il ricambio.\r

\r

\r

\r

\r

«Con l’inaugurazione del nuovo terminal di Milano Linate Prime confermiamo l’impegno del Gruppo Sea nello sviluppo infrastrutturale e nel rafforzamento della competitività del sistema aeroportuale milanese, consolidando ulteriormente il nostro posizionamento in un segmento ad alto valore strategico come la business aviation» ha dichiarato Armando Brunini, ad e direttore Generale Sea -. Questo intervento è parte integrante della nostra visione industriale: investire in qualità, innovazione e sostenibilità per accrescere l’attrattività e la competitività del territorio».\r

\r

«L’inaugurazione del nuovo Terminal di Linate Prime nell'anno delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, che fa seguito agli interventi di restyling realizzati a Linate Prime in occasione di Expo2015, alla costruzione di due nuovi Hangar e all’apertura del terminal di Malpensa Prime conferma il nostro impegno nel rispondere alla crescente domanda di servizi e infrastrutture d’eccellenza per la business aviation, consolidando il ruolo di Milano Prime come porta d’accesso privilegiata a Milano e alla Lombardia» ha sottolineato Chiara Dorigotti, ad e direttore generale di Sea Prime.\r

\r

\r

\r

\r

Il presidente Enac, Pierluigi Di Palma, ha inoltre aggiunto: «Il nuovo terminal si inserisce nel contesto di sviluppo di un segmento strategico della nuova mobilità aerea voluta da Enac, volta a potenziare il network di collegamenti aria-aria, per generare un significativo indotto economico per il territorio, nel pieno rispetto degli standard di sostenibilità ambientale, prevedendo anche la trasformazione degli scali in poli multifunzionali, che integrano le prestazioni di trasporto aereo con attività collaterali e con servizi di accoglienza avanzati».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sea Prime: dopo il boom di traffico 2025 apre i battenti la nuova ala di Milano Linate Prime","post_date":"2026-03-04T09:13:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772615584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'Itb di Berlino è stato inaugurato il padiglione dell'Italia rappresentato naturalmente dall'Enit.\r

\r

«Questa per noi è la fiera più importante per la Germania è il primo mercato per il nostro Paese - ha iniziato l'ad di Enit, Ivana Jelinic -. Questa è l'occasione per lanciare il programma che vede coinvolte tre regioni italiane, Sicilia, Calabria e Sardegna che hanno avuto delle difficoltà a causa dell'uragano Harry. Vorrei dire in questa occasione, che le regioni sono perfettamente in grado di ricevere i turisti. Naturalmente la campagna di supporto si rivolgerà anche in altri Paesi, Francia Spagna e altre». \r

\r

«Sarà una campagna on top nelle diverse regioni d'Italia con particolare interesse per queste tre - ha affermato il direttore marketing di Enit, Marino Bonavolontà -. Abbiamo scelto una campagna che lavora là dove è necessario. Voglio dire che sono regioni che hanno un impatto fortissimo sul turismo italiano. E questo sia sul turismo italiano che internazionale. Per la Calabria ci focalizzeremo su Germania, Regno Unito, repubblica Ceka e Polonia. Per la Sardegna, dalla Germania, Svizzera e dalla Francia, mentre per la Sicilia Francia, Stati Uniti e Regno Unito».\r

Mercato e regioni\r

Il mercato è stato diviso in tipologie: mercato domestico e internazionale. Il progetto si rivolge anche ai mercati di seconda fascia. insomma quelli che non presentano flussi enormi, come per esempio, l'Australia, il Benelux, l'Austria. \r

\r

Hanno parlato infine gli assessori regionali coinvolti nella campagna. Ha iniziato Giovanni Calabrese, assessore regionale al turismo della calabria, che naturalmente ringraziato il governo per questo programma che punta a rilanciare il turismo in una terra che è stata toccata dall'uragano. «Stiamo lavorando intensamente - ha detto l'assessore per ripristinare le aree colpite, e siamo già ad una buona fase». L'assessore ha poi elencato le straordinarie bellezze della Calabria.\r

\r

Franco0 Cuccureddu, assessore al turismo della Sardegna ha parlato delle grandi potenzialità dell'isola. «Dopo l'uragano Harry molte notizie hanno dato come distrutte parecchie spiagge. Questo non è vero. Cala Goloritze, che è stata giudicata la spiaggia più bella del mondo è perfetta. Come del resto le altre spiagge sarde». Questa campagna è molto importante proprio per invertire la narrazione a livello internazionale». \r

\r

","post_title":"L'Enit all'Itb di Berlino. Forte campagna per Calabria, Sardegna e Sicilia","post_date":"2026-03-03T15:03:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","senza-categoria"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1772550209000]}]}}