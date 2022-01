Spagna, Maroto: “Baleari strategiche per la ripresa, destinazione leader del 2022”

Isole Baleari al centro della ripresa del turismo spagnolo tanto da essere la “destinazione leader del 2022”: è Reyes Maroto, ministra spagnola dell’industria, del commercio e del turismo a sottolineare il ruolo chiave che giocherà l’arcipelago nella ripartenza dell’industria turistica.

Come riportato dal Majorca Daily Bulletin, la ministra ha dichiarato che le isole sono una destinazione prioritaria per il turismo spagnolo e internazionale e che hanno raggiunto l’obiettivo di prolungare la stagione e gestire il problema della stagionalità. Il consolidamento della leadership turistica delle Baleari sarà rafforzato dagli investimenti che saranno fatti e dall’attuazione delle misure di sicurezza per il percorso di uscita dalla pandemia. “Ciò permetterà alle Baleari di mantenere la leadership in termini di arrivi del turismo internazionale e domestico. Per il mercato spagnolo, Maiorca e le altre isole sono diventate una destinazione alternativa a quelle del continente”.

Un altro aspetto positivo nel calendario di quest’anno è l’anticipazione degli operativi estivi verso le Baleari da parte delle principali compagnie aeree. “Questa programmazione anticipata dei voli è positiva e dimostra la fiducia nella Spagna e che le nostre politiche turistiche sono state efficaci. Nonostante la pandemia, siamo stati in grado di tenere la fiera Fitur, grazie alla sicurezza del piano di vaccinazione, di cui ha beneficiato l’intera filiera del turismo”.

Trend positivo anche dagli Stati Uniti, “che prima della pandemia erano uno dei bacini che stava crescendo maggiormente: i turisti americani sono caratterizzati dal forte potere d’acquisto e dall’elevato livello di spesa. Per il mercato americano, Mallorca può diventare una destinazione alternativa al Messico o alla Repubblica Dominicana”.