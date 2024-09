Spagna: in carica la nuova direttrice della sede milanese dell’Ente, Blanca Pérez-Sauquillo López Blanca Pérez-Sauquillo López è la nuova direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. Come anticipato a luglio, la nuova direttrice prende in consegna la direzione dalle mani di Isabel Garaña Corces, che per ora torna a Turespaña. «Sono felice di essere a Milano – ha commentato la neodirettrice – e di affrontare una nuova tappa della mia vita professionale. Forte di un bagaglio di esperienze maturate negli anni, auspico di continuare a consolidare la posizione di leadership del turismo spagnolo nel mercato italiano». Blanca Pérez-Sauquillo López è tra i nuovi responsabili di Turespaña che dal 1° settembre dirigono nove delegazioni estere. Sono tutti funzionari esperti nel settore turistico chiamati, secondo i principali obiettivi di Turespaña, a incrementare la domanda internazionale di qualità in Spagna e a identificare e attrarre un turismo che contribuisca alla sostenibilità della destinazione. La road map generale stabilisce le seguenti linee strategiche: sostenibilità sociale intesa come miglioramento della coesione territoriale agendo sulla distribuzione dei flussi turistici, sostenibilità ambientale come attributo del marchio turistico Spagna e sostenibilità economica, cioè promozione dell’offerta di maggior valore aggiunto e attrazione di turisti con elevata spesa media. Laureata in giurisprudenza, Blanca Perez-Sauquillo vanta oltre 18 anni nel settore del turismo. Nel 2005 è entrata nella Segreteria di Stato del Turismo dove ha ricoperto incarichi di responsabilità: nell’area dei rapporti con l’Unione europea e della cooperaziome internazionale allo sviluppo. A Turespaña è stata Deputy cmo, viceconsigliere dell’Ente spagnolo del turismo a New York e nell’ultimo periodo ha partecipato come CMO allo sviluppo del piano di trasformazione digitale di Turespaña. E’ stata anche membro del Consiglio di Amministrazione di SEGITTUR (Società Statale per la Gestione dell’Innovazione e delle Tecnologie Turistiche). Condividi

Casa Brera è un luxury lifestyle hotel interamente curato dalla designer e architetta Patricia Urquiola, che ha deciso di giocare sulla dicotomia tra rigore stilistico ed estro creativo, due volti di Milano opposti e complementari, rendendo omaggio proprio all’architettura razionalista del capoluogo lombardo.\r

\r

Situato a pochi passi dalla Scala, in piazzetta Bossi, la struttura dispone di 116 camere ispirate alla quintessenza del design, dell'arte e della cultura che si respirano nella realtà meneghina. Al suo interno si trovano anche quattro venue gastronomiche: l’all-day lounge bar Casa Brera Living, il ristorante italiano di alta cucina Scena, il rooftop panoramico con skybar Etereo e il giapponese tradizionale Odachi. A firmare la consulenza per i primi tre hub food & beverage è lo chef Andrea Berton, che ne supervisiona la proposta gastronomica.\r

\r

","post_title":"A Milano apre Casa Brera: nuovo indirizzo Marriott in città","post_date":"2024-09-13T13:22:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726233777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blanca Pérez-Sauquillo López è la nuova direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. Come anticipato a luglio, la nuova direttrice prende in consegna la direzione dalle mani di Isabel Garaña Corces, che per ora torna a Turespaña.\r

\r

«Sono felice di essere a Milano – ha commentato la neodirettrice - e di affrontare una nuova tappa della mia vita professionale. Forte di un bagaglio di esperienze maturate negli anni, auspico di continuare a consolidare la posizione di leadership del turismo spagnolo nel mercato italiano».\r

\r

Blanca Pérez-Sauquillo López è tra i nuovi responsabili di Turespaña che dal 1° settembre dirigono nove delegazioni estere. Sono tutti funzionari esperti nel settore turistico chiamati, secondo i principali obiettivi di Turespaña, a incrementare la domanda internazionale di qualità in Spagna e a identificare e attrarre un turismo che contribuisca alla sostenibilità della destinazione.\r

\r

La road map generale stabilisce le seguenti linee strategiche: sostenibilità sociale intesa come miglioramento della coesione territoriale agendo sulla distribuzione dei flussi turistici, sostenibilità ambientale come attributo del marchio turistico Spagna e sostenibilità economica, cioè promozione dell'offerta di maggior valore aggiunto e attrazione di turisti con elevata spesa media.\r

\r

Laureata in giurisprudenza, Blanca Perez-Sauquillo vanta oltre 18 anni nel settore del turismo. Nel 2005 è entrata nella Segreteria di Stato del Turismo dove ha ricoperto incarichi di responsabilità: nell’area dei rapporti con l’Unione europea e della cooperaziome internazionale allo sviluppo. A Turespaña è stata Deputy cmo, viceconsigliere dell’Ente spagnolo del turismo a New York e nell’ultimo periodo ha partecipato come CMO allo sviluppo del piano di trasformazione digitale di Turespaña. E’ stata anche membro del Consiglio di Amministrazione di SEGITTUR (Società Statale per la Gestione dell'Innovazione e delle Tecnologie Turistiche).","post_title":"Spagna: in carica la nuova direttrice della sede milanese dell'Ente, Blanca Pérez-Sauquillo López","post_date":"2024-09-13T12:47:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1726231644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decisamente positivo il bilancio post Campionati europei di calcio per il turismo incoming in Germania, come mostrano i dati dell'Ufficio Federale di Statistica e gli studi commissionati dall'Ente Nazionale Germanico per il Turismo.\r

Con 10,7 milioni il numero di pernottamenti di stranieri in hotel e pensioni con almeno dieci posti letto nel luglio 2024 è stato superiore del 4,5% rispetto alle cifre comparabili dell'anno precedente. Da gennaio a luglio 2024, il turismo in entrata ha registrato 48,2 milioni di pernottamenti, più 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il recupero rispetto al 2019 raggiunge il 94,9%.\r

Mentre le 40 partite del Campionato europeo di calcio a giugno hanno garantito risultati superiori alla media in tutte e dieci le città ospitanti, anche le successive undici partite del turno a eliminazione diretta, svoltosi a luglio, hanno attirato i tifosi dei rispettivi paesi.\r

Secondo le analisi di Mkg Consulting, l'occupazione alberghiera tedesca durante il mese di luglio 2024 è stata del 71,6%, con un aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al luglio 2023. Con 108,80 euro per camera e notte, i ricavi medi sono aumentati del 9,7% rispetto all'anno precedente. Negli hotel di categoria superiore l'occupazione è aumentata in misura maggiore rispetto al segmento economico.\r

«Uefa Euro 2024 è stato un successo straordinario in termini sportivi, sociali ed economici e ha svolto un ruolo chiave nel posizionare la Germania come destinazione accogliente, varia e ospitale - ha commentato Petra Hedorfer, presidente del Consiglio esecutivo del German National Tourist Board -. Secondo il Gntb Travel Industry Expert Panel, circa un quarto dei tour operator internazionali con attività in Germania ha aggiunto nuove offerte di viaggio ai propri programmi specificamente per i Campionati europei. Il 35% ha dichiarato che la richiesta di questi prodotti era alta o molto alta. E le aspettative dei tifosi non sono state deluse: secondo uno studio di Nielsen Sports, il 97% dei possessori di biglietti internazionali ha dichiarato che tornerebbe in Germania e il 79% consiglierebbe un viaggio nella città in cui ha assistito alla partita».\r

Secondo Nielsen Sports, il principale fornitore mondiale di dati sull'audience e sui tifosi per gli eventi sportivi, il 44% dei possessori di biglietti per UEFA EURO 2024 proveniva dall'estero. Lo studio conferma anche l'effetto economico: nel complesso, il Campionato europeo di calcio ha generato effetti diretti, indiretti e indotti per un totale di 7,44 miliardi di euro, mentre il valore pubblicitario derivante dalla visibilità sui media di tutto il mondo è stimato in 571 milioni di euro.","post_title":"Germania: segno più per il turismo incoming post Campionati europei di calcio","post_date":"2024-09-13T11:10:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726225838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hanno aperto i battenti a fine agosto i serviced apartments di Rocco Forte House Milan. La proprietà si trova in via Manzoni, nel cosiddetto triangolo della moda, e dispone di undici appartamenti affacciati su un tradizionale cortile milanese. Gli ambienti sono stati disegnati da Olga Polizzi, director of design del gruppo, in collaborazione con Paolo Moschino e Philip Vergeylen.\r

\r

La struttura è stata ricavata dalla conversione di un palazzo del diciannovesimo con stucchi originali, soffitti affrescati e mobili antichi. Gli appartamenti sono stati chiamati con i nomi di alcuni dei quartieri più famosi della città come Brera, Duomo, Isola e Tortona. A disposizione degli ospiti servizi di conciergerie, valeting e chef esclusivo, nonché una palestra riservata. La novità segue il successo del Rocco Forte House Rome.\r

\r

[gallery ids=\"474295,474296,474297\"]","post_title":"Rocco Forte espande l'offerta di serviced apartments: aperta una struttura a Milano","post_date":"2024-09-11T12:06:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726056390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono già arrivati a 104 mila i Codici identificativi nazionali (Cin) che il ministero del turismo ha già rilasciato in appena una settimana dall’entrata in esercizio – 3 settembre 2024 – della Banca dati strutture ricettive. Un traguardo importante, che fa seguito alla fase sperimentale, nel corso della quale erano stati emessi in poco più di due mesi il 10% dei Cin concessi ad oggi, con regioni e province autonome che entravano a regime di settimana in settimana.\r

\r

“Abbiamo attivato due call center, che, pienamente operativi, processano 400 telefonate al giorno, e ogni giorno il dicastero emette una media di 10 mila Cin – commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè –. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti nella prima fase, l’entrata a regime della Bdsr conferma un altissimo tasso di adesione: così, l’industria turistica italiana procede a passo spedito nella direzione della legalità e della piena trasparenza per gli utenti, favorendo l’emersione del sommerso e dell’evasione fiscale, nonché garantendo una maggior qualità dei servizi offerti ai turisti”.\r

\r

Il ministero ricorda inoltre che le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere hanno l’obbligo di richiedere il Cin per potersi pubblicizzare mentre resta valido il Codice regionale, ove previsto, necessario invece alla regolare prestazione del servizio. Le strutture devono adeguarsi alla normativa, pena l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni contenute nell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.","post_title":"Ministero del turismo: già rilasciati più di 100 mila Cin","post_date":"2024-09-11T11:02:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1726052569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agosto da incorniciare per la Thailandia che lo scorso mese ha totalizzato circa 41.000 visitatori italiani, superando per la prima volta dopo la pandemia i 39.000 arrivi del 2019. Numeri in linea con il trend generale della destinazione, avviata a superare il target di 35 milioni di turisti per l'intero 2024.\r

«Un traguardo non solo segna una ripresa significativa del turismo, ma evidenzia anche l’attrattiva continua della Thailandia come destinazione di viaggio preferita - ha sottolineato Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. La recente ri-attivazione del volo diretto Thai Airways da Milano a Bangkok ha sicuramente contribuito a questo successo, facilitando l’accesso per i turisti italiani».\r

Ora, il countdown è per il nuovo collegamento da Roma a Bangkok di Ita Airways, che decollerà il prossimo novembre: «Questa nuova rotta non solo rafforzerà i collegamenti tra Italia e Thailandia, ma contribuirà ad ampliare la possibilità di scelta per i viaggiatori che torneranno ad avere diverse opzioni di volo per raggiungere e scoprire il Paese del sorriso».\r

La Thailandia\r

","post_title":"La Thailandia ha accolto 41.000 turisti italiani in agosto: è il nuovo record","post_date":"2024-09-10T10:37:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725964667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è entusiasmo in casa Azemar per l'apertura del nuovo Bawe Island. Il to della famiglia Azzola, proprietaria anche della Cocoon Collection che include il resort da poco inaugurato a Zanzibar, registra infatti ottimi riscontri dai primi ospiti accolti nella struttura. \"Ci troviamo su un’isola proprio davanti alla capitale Stone Town da cui dista solamente 15 minuti di motoscafo - spiega l'amministratore unico dell'operatore milanese, Mariarosa Campora -. Questa posizione unica rende Bawe il posto più esclusivo di tutta Zanzibar e non solo. Un'isola nell’isola in grado di garantire la massima privacy e un servizio 5 stelle lusso\".\r

\r

Su oltre 30 ettari di superficie sono state realizzate solamente 70 ville, la più piccola di 200 metri quadrati, fino ai 500 mq della Sultan Palace. Tutte sono dotate di piscina e giardino privato, nonché vista mare e un bagno all’aperto di ispirazione maldiviana. \"Il Bawe offre anche una ampia opzione culinaria con ben quattro diversi ristoranti, tutti tassativamente a la carte dalla colazione alla cena. Bawe insomma non è un resort normale; è un angolo di Africa dove abbiamo portato un lusso discreto ma tangibile in ogni singolo dettaglio: dagli arredi, alla biancheria, alle posate e ai bicchieri, tutto a Bawe è di una naturale eleganza”.\r

\r

Grande attenzione è stata inoltre riservata alla famiglie. \"Abbiamo il miniclub più grande dell’isola dotato di personale qualificato per intrattenere i più piccoli, mettendo così a loro agio i genitori, che possono farsi coccolare dalla spa Rebirth. L'abbiamo chiamata rinascita per trasmettere il senso di benessere che si prova alla fine di un trattamento\". Centro diving e watersports, campo da tennis, campi da padel, palestra, yoga e tanto tanto altro completano infine l'offerta per intrattenere i più sportivi.\r

\r

[gallery ids=\"474143,474144,474145,474146,474147,474148,474149,474150,474151,474152,474153,474154,474155,474156,474157,474158,474159,474160,474161,474162,474163\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"C'è entusiasmo in casa Azemar per l'apertura del nuovo Bawe Island.","post_date":"2024-09-10T10:22:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1725963763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo tentativo di contenere i flussi eccessivi di turisti per la Grecia, che vuole introdurre una tassa di 20 euro ai crocieristi in visita alle isole di Santorini e Mykonos durante l'alta stagione estiva.\r

\r

Lo ha anticipato il primo ministro del paese, Kyriakos Mitsotakis, durante una conferenza stampa riguardante le principali politiche economiche per il 2025, in cui ha anche precisato che l'overtourism è comunque una problematica che interessa solo determinate destinazioni.\r

\r

«La Grecia non ha un problema strutturale di sovraffollamento turistico (...) - ha dichiarato il ministro, ripreso dal Financial Times -. Alcune destinazioni hanno un problema significativo durante specifiche settimane o mesi dell'anno, che dobbiamo affrontare. I flussi di crocieristi gravano su Santorini e Mykonos ed è per questo che stiamo procedendo con gli interventi adeguati».\r

\r

Parte delle entrate derivanti dalla nuova tassa sulle crociere saranno restituite alle comunità locali per essere investite in infrastrutture, ha specificato Mitsotakis, ricordando che il governo prevede inoltre di regolamentare il numero di navi da crociera che arrivano contemporaneamente in alcune destinazioni, mentre sulle isole dovranno essere imposte normative per proteggere l'ambiente e affrontare la scarsità d'acqua.\r

\r

Nel 2023, secondo la Banca di Grecia, il paese ellenico ha accolto un numero record di 36,1 milioni di visitatori e nella prima metà del 2024, gli arrivi turistici sono aumentati del 16% a 11,6 milioni, lasciando prevedere per quest'anno un nuovo numero record di arrivi.\r

\r

Il turismo contribuisce per oltre il 25% al prodotto interno lordo greco.","post_title":"Grecia e overtourism, tassa di 20 euro per i crocieristi a Mykonos e Santorini","post_date":"2024-09-09T14:24:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725891874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474021","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 si appresta a chiudere con un deciso segno più l'anno finanziario 2023-2024 a fine settembre. \"Dovremmo raggiungere i 30-31 milioni di euro di fatturato, contro gli oltre 25 milioni dell'anno precedente -, racconta l’amministratore delegato dell’operatore milanese, Gianluca Rubino -. Le marginalità (ebitda margin) rimarranno invece più o meno sui livelli dell'anno scorso, attorno al 5%\". Ma il to meneghino è già da tempo concentrato sul prossimo esercizio: \"Quello attuale lo abbiamo sostanzialmente chiuso non più tardi dello scorso giugno. Su ottobre e novembre abbiamo già ottimi numeri, che migliorano ulteriormente per Capodanno e primavera. Il rimbalzo post-Covid non è insomma un fenomeno passeggero: le persone hanno ancora moltissima voglia di viaggiare\".\r

\r

A trainare le performance di Kel 12 sono state soprattutto l'Indonesia, il Sud America e l'Africa Australe, uno dei tradizionali prodotti di punta del to. \"Tra i migliori anche la Mongolia, che ha sorpreso i nostri viaggiatori soprattutto per la qualità dei servizi. La destinazione gode peraltro del vantaggio di non essere una meta super affollata. Ed è quello che solitamente cerca chi si rivolge a noi. Un discorso valido anche per un paese come l'Argentina\". Protagonista dell'Oriente è stata pure la Cina, che ha beneficiato di un fortissimo rimbalzo: \"Come per ogni meta che riapre dopo un po' di tempo abbiamo dovuto ricontrollare tutti i servizi, specialmente lungo gli itinerari lontani dai percorsi tradizionali. Ma devo dire che non abbiamo riscontrato particolari difficoltà\". C'è invece un pizzico di delusione per l'Islanda, che è andata incontro a un lieve calo. \"Ma c'era forse da aspettarselo, visto l'andamento eccezionale della destinazione negli anni precedenti, anche durante il Covid. Nel Nord siamo comunque riusciti a sopperire bene con la Groenlandia e le Svalbard\". \r

\r

Infine, una battuta sui prossimi sviluppi del to, che prosegue lungo il proprio percorso di integrazione verticale. \"Sono convinto che un'azienda, per rimanere sul mercato, debba sempre reinvestire una parte dei propri utili - conclude Rubino -. E per fortuna i nostri numeri ce lo consentono. Dopo l'Egitto e l'Oman continueremo quindi a cercare ulteriori dmc da acquisire: un modo per controllare ancora meglio il prodotto. Tra i prossimi obiettivi ci sono quindi sicuramente l'Algeria e la Namibia, due nostre mete storiche\".","post_title":"Kel 12 supera i 30 mln di fatturato e punta a dmc in Algeria e Namibia","post_date":"2024-09-09T09:14:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725873283000]}]}}