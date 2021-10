Slovenia, l’autunno è la stagione ideale per le attività outdoor

Dopo un estate anomala ma caratterizzata da una certa vivacità, la Slovenia punta sull’autunno, periodo in cui la destinazione è ideale per attività autdoor in particolare per l’escursionismo ed i percorsi cicloturistici alla scoperta del foliage.

«La stagione autunnale – commenta Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia – è perfetta per approfondire l’offerta eno-gastronomica del paese. La Slovenia è Regione Europea della Gastronomia 2021 e tanti sono i festival e gli eventi legati ai prodotti locali, come il November Gourmet a Lubiana. A breve, inoltre, saranno rivelate dalla prestigiosa Guida le nuove stelle Michelin Slovenia che andranno ad aggiungersi alle 6 già molto apprezzate».

Per quanto riguarda la stagione appena chiusa, il mese di giugno ha fatto registrare 9.498 arrivi e 20.000 pernottamenti dal mercato italiano, mentre luglio 21.700 arrivi e 46.959 pernottamenti. Il mese di luglio ha visto un incremento del 15% degli arrivi e pernottamenti dall’Italia rispetto a luglio 2020, ma ancora un -50% rispetto a luglio 2019.

Nel periodo gennaio-luglio 2021 sono stati registrati complessivamente 38.920 arrivi dall’Italia e 88.484 pernottamenti totali. Il risultato è pari a -60% dai dati dello stesso periodo del 2020.

A livello europeo, negli arrivi verso la Slovenia la Germania è in testa con 88.000 arrivi nel mese di luglio, seguita da Austria e Rep. Ceca e Ungheria.