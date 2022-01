Seychelles, Willemin: “I numeri del 2021 sono di buon auspicio per la ripresa dei prossimi mesi”

Le Seychelles archiviano il 2021 con un totale di 182.849 arrivi, il 59% rispetto al 2020: a presentare i risultati è Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles, che ha sottolineato come benché si sia ancora lontani dai numeri del 2019 (384.204 arrivi) “sicuramente c’è stata una considerevole ripresa che fa ben sperare soprattutto per il 2022. Monitoriamo costantemente la situazione ancora un po’ incerta in questa prima fase dell’anno, ma siamo fiduciosi che dalla primavera torneremo a viaggiare con più tranquillità“.

I cinque maggiori mercati sono stati: Russia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania e Israele. Willemin ha proseguito osservando che all’inizio dello scorso anno, quando molti Paesi dell’Europa Occidentale, principali mercati per le Seychelles, erano soggetti a rigide restrizioni di viaggio, sono stati sfruttati i mercati dell’Europa Orientale e questo ha permesso di sostenere il turismo e di compensare il calo di arrivi dai paesi tradizionali.

“La cosa interessante che abbiamo osservato è che quando le restrizioni di viaggio sono state allentate in queste parti d’Europa, gli arrivi sono improvvisamente aumentati e questo ha evidenziato che i nostri mercati tradizionali di riferimento, in particolare dall’Europa occidentale, sono comunque molto forti per il nostro turismo e hanno supportato la nostra economia”.

D’altra parte ha anche sottolineato che al Ministero avevano iniziato ad esplorare altre opportunità di business con l’’Europa Orientale molto prima che iniziasse la pandemia al contrario di quanto si possa pensare. “L’Europa Orientale è sempre stata tra le nostre aree prioritarie per il marketing e la promozione del turismo, in linea con la nostra strategia di diversificazione del mercato. Ma abbiamo iniziato ad esplorare anche possibilità di business in altre parti del mondo, in particolare in Asia, Africa e Medio Oriente, che consideriamo mercati molto importanti per il nostro turismo”.