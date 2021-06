Seychelles Tourism Board e Dipartimento del turismo si uniscono in un’unica entità

Nuovo assetto per il settore del turismo delle Seychelles: il ministro degli Affari Esteri e del Turismo, Sylvestre Radegonde, ha annunciato la nuova struttura e le nomine chiave del Dipartimento del Turismo. Quest’ultimo, che rientra nella competenza del Ministro degli Affari Esteri e del Turismo, unisce le funzioni, il personale, le risorse e i beni dell’ex dipartimento, che si concentrava su questioni normative e politiche, e del Seychelles Tourism Board (Stb), entità di marketing indipendente della destinazione, per portare efficienza e sinergia nelle attività e garantire risultati migliori con meno risorse.

Il ministro ha assicurato ai 121 dipendenti del Seychelles Tourism Board e del Dipartimento del Turismo che nessuno di loro sarebbe stato licenziato in seguito alla creazione del nuovo assetto. Nell’ambito della nuova struttura, il Dipartimento sarà guidato dalla neo nominata primo segretario, Sherin Francis, già amministratore delegato dell’Stb dal 2013.

“Il Paese sta attraversando uno dei suoi momenti più difficili ed è importante rimanere concentrati sulle priorità principali fin dall’inizio – ha dichiarato Sherin Francis -. L’uso efficiente delle nostre risorse è molto importante in questo processo per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l’ora di affrontare la sfida e conto sul supporto del nostro staff e, non da ultimo, dei nostri vari partner nel processo”. Il Primo Segretario sarà supportato da quattro unità principali guidate da professionisti del turismo esperti con una solida conoscenza del settore. Ciò includerà un Segretariato, responsabile delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni, nonché il ruolo di Cooperazione Internazionale del Dipartimento.

Jenifer Sinon, vicedirettore generale di Stb da novembre 2016, e prima ancora direttrice esecutiva della Seychelles Hospitality and Tourism Association, è stata nominata direttore generale, risorse umane e divisione amministrativa. Bernadette Willemin, che ha ricoperto il ruolo di direttore regionale per Stb a Parigi negli ultimi 11 anni, dirigerà la divisione marketing di destinazione. Paul Lebon, che ha lavorato per molti anni nel settore privato, supervisionerà la pianificazione e lo sviluppo della destinazione, concentrandosi sulla diversificazione del potenziamento del prodotto, sulla definizione di politiche e standard, nonché sul settore delle risorse umane. Sia Lebon che la sig.ra Willemin assumeranno le nuove posizioni dal 1° settembre 2021.